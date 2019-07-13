 Зеленський запропонував Мінекології переїхати до Кривого Рогу, поки не буде вирішено екологічні проблеми регіону

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене запитання до мера: чи є у вас якісь вільні будівлі в Кривому Розі для Міністерства екології? Знайдете? Я тоді хочу звернутися до мера, до своїх колег: у нас наразі немає уряду, я можу звернутися до пана прем'єр-міністра [Володимира] Гройсмана і запропонувати, якщо ви не проти, ми знайдемо законодавче рішення, щоб на той час, поки ми не вирішимо повністю екологічні проблеми Кривого Рогу і в загалом регіону, запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі", - заявив Зеленський.
За словами президента, в такому випадку і підприємства, і громадськість, і всі місцеві депутати зможуть приходити з протестами до міністерства.
Як повідомляє пресслужба президента, під час відвідування підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг" Зеленський запитав у керівництва, яких конкретних заходів вжито для поліпшення екологічної ситуації в регіоні і зменшення шкоди місцевому населенню.
"Чому через це мають страждати люди? Я не розумію. Я розумію, що податки тощо. Але скільки коштує людське життя? Чи варте воно всіх податків? Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі має залежати від ваших стратегічних планів?" - запитав Зеленський.
Він також запропонував ввести безкоштовні програми лікування онкологічних захворювань для жителів Кривого Рогу.
Представник "ArcelorMittal Кривий Ріг", зі свого боку, зазначив, що компанія робить кроки для поліпшення екологічної ситуації. За його словами, в найближчі п'ять років плануються значні інвестиції у виробництво, що також стане внеском у природоохоронні заходи.
Во вторых у них есть планы модернизации очистных сооружений на ближайшие 5 лет? Это сраный ******. Нам в Запорожье "великие руководители пром. предприятий прошедшие от простого инженера до руководителя области" втюхивали точно такую дичь еще лет 10 назад. В городе вонища стоит каждую ночь. Нихрена никто ничего делать не будет.
Дать им срок 3 года под конкретный проект доведения выбросов под евро нормы. Не справились - национализировать предприятия и посадить бывших руководителей. Либо пусть немного раскошелятся от своих макро прибылей, либо пошли нахер.