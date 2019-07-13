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 Політика України
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Все про:Зеленський (2065) Кривий Ріг (252) екологія (434) Мінекології (86)

 Зеленський запропонував Мінекології переїхати до Кривого Рогу, поки не буде вирішено екологічні проблеми регіону

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Кривого Рогу виступив із пропозицією, щоб Міністерство екології та природних ресурсів України переїхало до цього міста і перебувало там доти, доки в ньому не буде вирішено екологічні проблеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене запитання до мера: чи є у вас якісь вільні будівлі в Кривому Розі для Міністерства екології? Знайдете? Я тоді хочу звернутися до мера, до своїх колег: у нас наразі немає уряду, я можу звернутися до пана прем'єр-міністра [Володимира] Гройсмана і запропонувати, якщо ви не проти, ми знайдемо законодавче рішення, щоб на той час, поки ми не вирішимо повністю екологічні проблеми Кривого Рогу і в загалом регіону, запропонувати Міністерству екології працювати в Кривому Розі", - заявив Зеленський.

За словами президента, в такому випадку і підприємства, і громадськість, і всі місцеві депутати зможуть приходити з протестами до міністерства.

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Як повідомляє пресслужба президента, під час відвідування підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг" Зеленський запитав у керівництва, яких конкретних заходів вжито для поліпшення екологічної ситуації в регіоні і зменшення шкоди місцевому населенню.

"Чому через це мають страждати люди? Я не розумію. Я розумію, що податки тощо. Але скільки коштує людське життя? Чи варте воно всіх податків? Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі має залежати від ваших стратегічних планів?" - запитав Зеленський.

Він також запропонував ввести безкоштовні програми лікування онкологічних захворювань для жителів Кривого Рогу.

Представник "ArcelorMittal Кривий Ріг", зі свого боку, зазначив, що компанія робить кроки для поліпшення екологічної ситуації. За його словами, в найближчі п'ять років плануються значні інвестиції у виробництво, що також стане внеском у природоохоронні заходи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137331
 
   
 Топ коментарі
 
а Зеленский не хочет переехать в Амстердам на пять лет.. там наркота и цирки круглые сутки..
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Минэкологии в ответ предложило зеленскому самому вернуться в Кривой Рог и не кампостировать всем мозги...
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Во первых что вы взбудоражились порохососы? В Украине на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на втором онкология. Экология в пром городах кошмарная, а руководителям предприятий на это всегда было насрать. Их задача по максимуму выжать сок от остатков совковой инфраструктуры, затем все порезать на металл и "обанкротиться". Вкладывать в развитие, модернизацию и тем более улучшение экологии никто не собирается. "Длинные деньги" наших хапуг никогда не интересовали. Рубить надо здесь и сейчас. В этих городах живем мы, здесь жить нашим детям.
Во вторых у них есть планы модернизации очистных сооружений на ближайшие 5 лет? Это сраный ******. Нам в Запорожье "великие руководители пром. предприятий прошедшие от простого инженера до руководителя области" втюхивали точно такую дичь еще лет 10 назад. В городе вонища стоит каждую ночь. Нихрена никто ничего делать не будет.
Дать им срок 3 года под конкретный проект доведения выбросов под евро нормы. Не справились - национализировать предприятия и посадить бывших руководителей. Либо пусть немного раскошелятся от своих макро прибылей, либо пошли нахер.
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Це наїзд лишень на Акселор ідуса , "любих друзів " Ахметова , Коломойського і тд. , це не стосується.
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Міністерство оборони , вірніше нач.штаба зі всім штабом в Станицю Луганську. Офіс президента в Чорнобиль . Там немає корків , охороні менше роботи і урни для сміття не потрібно прибирати , як на Закарпатті.
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Не знаю, как в КР сейчас (лет 15 там не был), но, кроме красной пыли (железного сурика), там здорово вонял коксохим. В зависимости от направления ветра на так называемом Соцгороде, как помню, хоть в противогазе выходи на улицу.
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екологія кривого рогу залежить від всеможливих власників підприємств,комбінатів,які тупо не бажать вкладати бабло в очисні системи та систему безпеку. але ті власники відомі,вони в списках благодєлєй слуги народу
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всем министерствам закупить палатки и пусть кочуют.
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было бы классно если это воплотить в жизнь Мин-Экологии в Кривой Рог .
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Непогано було би перевести "слугу народа" на мінімальну оплату,поки не змінится рівень житя українців. Зеленський запропонував Мінекології переїхати до Кривого Рогу, поки не буде вирішено екологічні проблеми регіону - Цензор.НЕТ 845
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почему только Кривой Рог, а Мариуполь ,а Краматорск !
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А столицю України потрібно перенести в Харків.
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Лучше охвис Чувака в Ростов,Украине сразу полегчает.
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ага...невестка всралась, может все вопросык Вилкулу?
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Я не голосовал за Зеленского и не буду. Но его противники иногда показывают такую же сектантскую ненависть к нему как и его стороники показывают сектантскую любовь.
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Для кпиворога лечение онкобольны бесплатно,его оплатят покупая лекарство онкобольные других регионов.,маладець,Чувак,однако.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський запропонував Мінекології переїхати до Кривого Рогу, поки не буде вирішено екологічні проблеми регіону
 
 
 
 
 
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