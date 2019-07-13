EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  5852  380
Все про:люстрація (160) Порошенко (9397) Європейська Солідарність (63)

 Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні"

Люстрація 2014 року стосувалася осіб, причетних до злочинів проти Майдану, які голосували за закони 16 січня і закликали Путіна ввести війська в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії нагадав у прямому ефірі телеканалу "Україна", коментуючи законопроект про так звану нову "люстрацію", зокрема і людей, які працювали після Революції Гідності на виборних посадах.

"Коли я вперше почув, я подумав, що це жарт. Що це - передвиборчий піар. Оскільки законопроект було внесено тоді, коли Верховна Рада була вже зачинена. Але зараз я бачу, що ситуація значно серйозніша", - застеріг Порошенко.

"Є спроба порівняти ситуацію 2014 і 2019 років. Коли було запроваджено попередню люстрацію і те, що запропонували зараз. Попередню люстрацію було запроваджено за вбивства на Майдані і політичну відповідальність тих, хто був причетний або схвалював ці вбивства. Попередню люстрацію було передбачено за вбивство Небесної Сотні, за підтримку законів 16 січня, за команду, яка закликала Путіна ввести війська в Україну і тим самим сприяла легітимізації російської окупації Криму і Донбасу. Це - злочини. Частина цих злочинів,  включно з Януковичем, доведена і отримала вирок суду", - наголосив Порошенко.

Читайте також: "Голос" не підтримує ініціативу Зеленського про люстрацію: треба не розширювати, а карати, - заява

"Моя команда 5 років боронила державу, забезпечила інтеграцію у Європейський Союз і Євроатлантичний альянс. Забезпечила створення армії, захист і створення духовного фундаменту держави", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Вони придумали цю ініціативу для того, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні", пану Портнову - співробітнику Януковича, пану Богдану і таким, як вони. Сьогодні була відповідна реакція послів країн "Великої сімки" про категоричну неприйнятність цього", – сказав Петро Порошенко.

"Європейська Солідарність" має захистити європейське майбутнє держави. Це, зокрема, верховенство права, демократія, рівень життя, справедливі суди. Якщо країни Європейського Союзу кажуть, що люстрація в такий спосіб є категорично неприйнятно, - і тут не можна порівнювати ситуацію 2014 і 2019 років, - я думаю, що це трохи заспокоїть гарячі голови", - заявив Порошенко.

Читайте також: Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137330
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕ-тыпилы, тут Порошенко - ФАС!!!
И про "мародеров" не забудьте.
Порошенко: В 2014 году мы люстрировали причастных к расстрелам на Майдане, а сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне" - Цензор.НЕТ 6905
 показати весь коментар
 
Цікаво а прихильники зеленої шмарклі читають.. чи лише кліпи та дуркуваті фільми смотрять?
 показати весь коментар
 
"Они придумали эту инициативу для того, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне", господину Портнову - сотруднику Януковича, господину Богдану и таким как они. Сегодня была ответная реакция послов стран "Большой семерки" о категорической неприемлемости этого", - сказал Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3137330»
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
и третий высер от ленинградца , а ниже ответ самому себе , как это старо, убогий
 показати весь коментар
 
 
Справа про вбивство Небесної Сотні не розслідувана 5 років!
 показати весь коментар
 
 
Петя! Кого там Ваша власть люстрировала Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 6336 Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 3149 ?

 показати весь коментар
 
 
Если бы на начало войны ,когда в Украине не было АРМИИ, Петя иллюстрировал кого то то Украина с того момента по настоящее время могла быть в меньших размерах,много бы сдались московской Орде лишь бы их не трогали,а Московии это и надо с малыми затратами держать земли соседей как свои,и самое главное соседи ещё и налог платят. Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 5949
 показати весь коментар
 
 
только не надо повторять глупые мантры. Как на обороноспособности Украины отразилось бы увольнение судей, выносивших приговоры участникам Майдана, запрета на профессию для ментов, избивавших активистов по всей Украине, проворовавшихся чиновников, спокойно просидевших в своих кабинетах 5 лет? Да равном счетом никак. Зато сейчас, именно, благодаря вашему барыге, в стране преЗЕдент шут. И бал правят - Беня, Рабик и Мертвечук.. Да. ПЕТЯ - "молодец"
 показати весь коментар
 
Чому мородер став так вищати тому що боїтьсь попасти під люстрацію ще хоче далі грабувати барига.
 показати весь коментар
 
 
Люструвати вас собак всіх потрібно з 1992 року. Бо весь цей час ви тільки те і робили що торгували державними інтересами, таємницями і грабували народ, набиваючи собі кишені. А тебе і кучму взагалі давно пора на стовпі повісити за всі ваші злі діяння!
 показати весь коментар
 
 
Зеленського це стосується в якості попередження. Бо і його шоу квартала теж займалося підривною діяльністю, через "гумор", гумор від якого зали дибілів сиділи ржали тоді, коли потрібно було плакати і щось робити щоб змінити ситуацію на краще. А зараз він продовжує "юморить" вже на посту президента України. Це просто ужас і страх Господній.
 показати весь коментар
 
 
Если Парашный свин так забоялся - значит хорошая инициатива. Надо брать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дезертира Зеленского и его шайку уклонистов от армии люстрировать
 показати весь коментар
 
 
За гроші з рос бюджету, як ймовірного шпигуна...
 показати весь коментар
 
 
В таких темах нужно всегда оглашать список тех,кого народ Украины хотел бы видеть на фонарях Крещатика.И которые не испытывают ни малейших проблем с 14-го года и по сей день.Это называется-псевдопатриотическая наигранная истерика.Пердячий пар.Слава богу,люди на это уже не ведутся
 показати весь коментар
 
 
Этого "непричастного" к расстрелам тоже люструвалы в 2014?
 показати весь коментар
 
 
ПЕТух боится расследований-у ПЕТуха проблемы с законом?
 показати весь коментар
 
 
а чего пишешь везде на рузьке и где флаг Украины-а свинорылый?
 показати весь коментар
 
 
надо копнуть связи порошенко с притонами на предмет педофилии...
 показати весь коментар
 
 
Яке ж воно брехливе і лицемірне. Сам шоблу януковічів вивіз на своїх літаках, п'ять років нищив вещдоки по розтрілам на Майдні, а в цей час нищив державу і садив добровольців. В результарі багатюча країна на межі дефолту, від України відвертаються всі країни, а люди масово втікають. І цей Порошенко ще щось там белькоче???
Зеленський! Коли ти вже заарештуєш цього російського шпигуна??? Чи може ти сам шпигун???
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко прав. Хоть куча кондовых изделий из-за поребрика отработали свою пайку, чтобы отвлечь внимание от сути сказанного им. Клоун вполне четко представляет силы антиукраинского реванша, ведь судят по делам, а не по болтовне. А дела лицедея за все 54 дня его президенства представляются исключительно как шаги направленные на дезорганизацию украинского государства и подрыв его суверенитета. Да и бессвязная бессмысленная болтовня, как его, так и от его имени, тоже много вреда уже нанесла Украине. Интересно было бы узнать реакцию нацгвардейца Маркива, когда он узнал, что, спикерша назначенная клоуном озвучивать его президентское мнение, заявила, что украинские войска обстреливают гражданское население (причем эта шалава, не привела никаких доказательств обстрелов нашими войсками ни во время заявления, ни позже, когда ее многократно об этом просили). И чего после такой провокации стоят пустые распоряжения Зеленского вернуть Маркива в Украину, за невыполнение которых клоун еще и стрелочников найдет.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко продовжує скупати російських тролів, що не знають ЖОДНОГО українського слова, щоб ті брехали на Вовіка. Ось цей нульовий троль, наприклад
 показати весь коментар
 
 
У "ФСБ", що вже навчилися креативно працювати, почали викладати українську, раніше ви нею гидували. Але вам це не допоможе покидьку, Україна переживе і вашого завербованого клоуна, і ще стане свідком, як ваш Мордор розвалиться на 40 шматків.
 показати весь коментар
 
 
Якщо Вовік теж почне шкодити, як російський шпигун Порошенко, то швидко і його скинемо. Але Порошенка треба негайно під варту. Накрав мільярди доларів і тепер скупає всю російську ботоферму.
 показати весь коментар
 
 
Клоун шкодить Україні з першого дня перебування на посаді, він її не знає і не розуміє, він не тільки не знає української мови, історії та культури, але ще й хизується цим, порушує як держслужбовець Закон про державну мову, використовує на держслужбі ординську (адже Українську, проживши все життя в Україні не вивчив, так робить і голова його офісу Богдан (нібито він сказав, що, порушуючи вимоги українського законодавства, він, таким чином, протестує проти окупації Мордором Криму, а це вже явні ознаки дебілізму), клоун почав використовувати адмін-ресурс в особистих цілях (трансляція "Сватів"), реабілітує людей, які намагалися за часів Януковича допомогти Мордору взяти під повний контроль Україну, і щоб відволікти увагу від цього процесу взявся пресувати людей, які захищали і захистили її незалежність. Мене нудить як від нього, так і від вашої зграї, що висловлює показне захоплення його немічною діяльністю (хоч більшість з вас натискає на клавіатуру не з особистих переконань, а відповідні простимульовані, вони легко впізнаються, адже головною їх ознакою є те, що ви наманаєтеся накидати побільше беззмістовних коротких речень, що висловлюють захоплення клоуном, і в якнайбільшій кількості тем)
 показати весь коментар
 
вроде свинопорох должен был пересадить всю злочынну владу-не срослось?
не было бы и реванша,если бы злодии сидели в тюрьме,но видать порохосвин простил их за долю малую,вот они на свободе и реваншируют)))
 показати весь коментар
 
зеленки будут висеть и при белых и при красных.
отработаное лайно никому не нада - мешает тока.
 показати весь коментар
 
 
Разыгрывая цирковые номера с публичным изгнанием нерадивых чиновников "под камеру", под аплодисменты недоумков, рассказывая о якобы "неизменности курса на Европу", нынешние клоуны легализуют и амнистируют ключевых представителей пятой колонны в Украине, начинают в унисон с кремлевскими рашистами будировать тему "защиты русского языка", молча наблюдают за возвратом совковых названий улицам украинских городов, недавно вернувшийся из Москвы юрист Януковича Портнов уже пишет "гаранту" законопроекты. С Януковича и его ближайшего окружения буквально на днях европейцы сняли все финансовые ограничения. Все ближайшее окружение клоуна уже во власти, уже подтягивают во власть друзей своих друзей... и все это под радостное ржание недоумков.
 показати весь коментар
 
 
во як рогатих та їх посіпак пуче від Петра, тягне їх на мокшанські ***.ня!!!! до дому, до пекла!!!!
 показати весь коментар
 
 
Петрові теж вже треба до мокшанських є...нів придивлятись, дачку там підшукувати. Часу йому небагато залишилось, до призначення нового генпрокурора.
 показати весь коментар
 
 
На Майдані переміг не Майдан,а сцена і Порохнявий зробив все,щоб задушити прагнення Майдану,знищити добровольчий і волонтерський рух і зберегти всю сєпарську наволоч при владі теких,як Гєпа і Трухлявий,Бойко,Рабіновіч,Мєртвєчук заязковий Порошенка з ******.
 показати весь коментар
 
 
Справжні патріоти самі йдуть з честю, як бачуть, що їхня допомога нічим не корисна. А непатріоти хапаються руками й ногами за посадові крісла, бо красти хочеться.
 показати весь коментар
 
 
Через тиждень будуть вибори, потім буде новий генпрокурор, а потім вся свинобанда буде сидіти за гратами.
 показати весь коментар
 
 
Шо оно соевое несет, кого эта свинья с кумом посадила из старой власти? Люстрировали только Чечетова, остальные все на месте.
 показати весь коментар
 
 
А Зєля прийшов на все готове: не був
змушений зупиняти на Донбасі *****, створювати антимосковську коаліцію, піднімати з багнюки армію, рятувати економіку та банкову й фінансову систему, відтворювати ЗВР.
 показати весь коментар
 
 
Як Свинопотам Х...ла на Донбасі зупинив, ми по Іловайську та Дебальцевому побачили, а подарувати Путіну Донбас, як він зробив, будь-хто міг зробити, навіть Медведчук. І про "антимосковську коаліцію" ми чули, яка ПП-2 будує, та українських солдат у тюрму саджає.
 показати весь коментар
 
 
схоже доведеться повертати шановного Петра Олексійовича у Президентське крісло куди ранійше, ніж думають ЗЕбіли
 показати весь коментар
 
 
А хіба зараз вже не треба??? Дивись, сідниці просидиш, поки дочекаєшся повернення.
 показати весь коментар
 
 
повір, я буду в перших рядах тих, хто вийде за Петра Олексійовича!
 показати весь коментар
 
 
А зараз у тебе що, пронос? З туалету вийти не можеш? Тобі скоро треба буде йому передачі у тюрму носити, але ти і цього робити не будеш.
 показати весь коментар
 
 
ваточка, всьому свій час )) зараз у зебіла ще більше впаде рейтинг, ті хто за нього голосував зрозуміють що вони були не праві і приеднаються за нас і тоді ми вийдемо )
 показати весь коментар
 
Внесу ясність. Вата - це прихильники Порошенка, бо вони нічим від своїх російських братів по вірі не відрізняються. Щодо падіння рейтингу, то подивись же, ватний ідіоте, на рейтинги, там якраз значне падіння рейтингу ПЕСиків.
 показати весь коментар
 
Та да поверни. Десь біля параші його місце буде.
 показати весь коментар
 
 
може повернутися у вигляді тушкованої свинини на святковий стіл, коли соєву братію буде гнано з України
 показати весь коментар
 
 
АХХХАХАХХАХАХА! вінторогій як же ми в Україні обожнюемо ваші вологі сексуальні фантазії)))))))))))))
 показати весь коментар
 
З рейтингом 3%? Мародер може і в Раду не потрапити.
 показати весь коментар
 
 
3% ?! ))))))))))) АААААААААХАХАХАХАХА! це вам ваше ******* таке каже? )))))))))))))
 показати весь коментар
 
Вовік запросив вашого пуйла на перемовини. Ваш пуйло всравсь?
 показати весь коментар
 
Йди похмелись. Щось ти зарано бухати почав
 показати весь коментар
 
 
Бачите, як гарно звучать думки українською? Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 5679
 показати весь коментар
 
 
Свыня никак не угомониться, продолжает хрюкать))
 показати весь коментар
 
 
Результат голосованя на выборах, это и есть народная люстрация. Цифры говорят сами за себя.
 показати весь коментар
 
 
Там какой то парень высказывает свое мнение(долго и нудно). А я сужу по цифрам о мнении всего народа. И вижу, Украина на выборах поставила предыдущей власти жирный кол. Кстати, все международные организации высоко оценили и признали выборы.
 показати весь коментар
 
Ты не видешь сути. А суть в том, что лохов развели.
Этот парень сбежал от режима порха и был в иловайском котле где снял много ценного материала.
 показати весь коментар
 
Ну, бежал. ну был, ну снял. Завтра другой выступит, скажет все наоборот. Это как то меняет цифры?
 показати весь коментар
 
Какие цифры у новой власти? Поставили на руководящие должности откровенных сепаров?
 показати весь коментар
 
Ну так, вас же предлагается люстрировать,не за Евроинтеграцию и курс в ЕС,а за коррупцию.А это як кажуть в Одессе,две большие разницы Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 1699
 показати весь коментар
 
 
за корупцію судять, а не люструють, зебіл. Люструють за політичні речі, які призвели до нещасть.
 показати весь коментар
 
 
За коррупцию? А у вас, стесняюсь спросить, доказательства имеются? Или, как обычно, одна бабка на базаре сказала? Может, есть решение суда, где названы виновные в этом злодеянии лица? Нет?!! Ну тогда, как говорят в Одессе, дышите носом))) Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 5489
 показати весь коментар
 
 
Любую статистику возьми,там тебе будут доказательства.Не может страна с таким потенциалом,быть самой бедной в Европе.И що характерно,посадить некого,бо доказiв нема Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 2618
 показати весь коментар
 
Я знакома с результатами статистики. Может, тебе напомнить, сколько после себя оставил в казне Янык? Аж целых 108 тыс. гривен. В некоторых семьях больше припрятано под подушкой. А после Порошенко объем золотовалютных резервов Украины составил более $20 млрд. Вот тебе и вся статистика.

Золотовалютные резервы Украины c 2003 по 2019 гг.

А поповоду "Не может страна с таким потенциалом,быть самой бедной в Европе" отвечу так. Еще как может. Если народ вместо того, чтобы последовательно двигаться к намеченной цели, каждый раз бросает все на полпути и своим необдуманным выбором разворачивает страну на 180 градусов, то в такой стране никогда, к сожалению, не будет ничего хорошего. И никакие ресурсы не помогут. Это просто бестолковый бег на месте, или хождение по граблям. Выберите, как вам больше нравится.
 показати весь коментар
 
 
Чем бы зраднюки ещё попрекали Пороха , если бы не - курупцыя . !? Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 5353 .
 показати весь коментар
 
Ось тоби про курупцыю .. Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 6263

Команда Зеленского назначила "смотрящего" за Киевом, - СМИ https://biz.censor.net.ua/news/3137318/komanda_zelenskogo_naznachila_smotryaschego_za_kievom_smi
казнокрад и убийца Андрей Вавриш избежал люстрации? Согласно открытым данным Андрей Вавриш подозревается в трех заказных убийствах, давлении на судей, а также в коррупции (естественно, в особо крупных, по-другому Вавриш не работает). Если верить множеству свидетельских показаний, Андрей Вавриш причастен к краже 42 миллионов гривен и многомиллионой коррупционной схеме КГГА.
https://antikor.com.ua/articles/11804-kak_kaznokrad_i_ubijtsa_andrej_vavrish_izbehal_ljustratsii
 показати весь коментар
 
 
Ну ты же тут недоволен коррупцией , а не Юга ,,вот и получай . Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 3596.
 показати весь коментар
 
Главное,не то,що я не доволен,а в том,що Югу все устраивает.Хотя не я должен выказывать недовольство,а Юга.Но судя по тому,що цей Вавриш коптит небо безнаказанно,то Юга доволен Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 6412
 показати весь коментар
 
От же ж мерзота соєва, "ми люстрували"... воно люструвало. Законопроект про люстрацію подала Свободжа, а ти, московський шпигун, його вихолостив. І посадив патріотів. Тварюка...
 показати весь коментар
 
 
У рыгобыдла какая то необъяcнимая , прям эрекция , буквально на каждую фразу Порошенка ... Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 1788 .Шо с вами , недобитки .??
 показати весь коментар
 
 
тоесть все кто тут пишут против поросяты что тот не люстрировал рыгов, рыговские недобитки? Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні" - Цензор.НЕТ 5409
 показати весь коментар
 
5 лет прошло , где виновные в убийствах на майдане ?
 показати весь коментар
 
 
Балотуються в раду на чолі партії ПЄС.
 показати весь коментар
 
 
Шо ти там налюстріровалО,падаль соєва? Може когось посадили? Може знайшли хто стріляв?Іще наглості хвата себе,мальдівську простітутку,патріотом називати???Ти,шваль пальмомаслова,радуйся якщо тіко тюрмою обійдешся!
 показати весь коментар
 
 
Похоже сказочного Петра можно люстрировать только с помощью 7.62
 показати весь коментар
 
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні"
 
 
 
 
 
 вгору