 Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це п'ятий президент України, лідер партії нагадав у прямому ефірі телеканалу "Україна", коментуючи законопроект про так звану нову "люстрацію", зокрема і людей, які працювали після Революції Гідності на виборних посадах.
"Коли я вперше почув, я подумав, що це жарт. Що це - передвиборчий піар. Оскільки законопроект було внесено тоді, коли Верховна Рада була вже зачинена. Але зараз я бачу, що ситуація значно серйозніша", - застеріг Порошенко.
"Є спроба порівняти ситуацію 2014 і 2019 років. Коли було запроваджено попередню люстрацію і те, що запропонували зараз. Попередню люстрацію було запроваджено за вбивства на Майдані і політичну відповідальність тих, хто був причетний або схвалював ці вбивства. Попередню люстрацію було передбачено за вбивство Небесної Сотні, за підтримку законів 16 січня, за команду, яка закликала Путіна ввести війська в Україну і тим самим сприяла легітимізації російської окупації Криму і Донбасу. Це - злочини. Частина цих злочинів, включно з Януковичем, доведена і отримала вирок суду", - наголосив Порошенко.
"Моя команда 5 років боронила державу, забезпечила інтеграцію у Європейський Союз і Євроатлантичний альянс. Забезпечила створення армії, захист і створення духовного фундаменту держави", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".
"Вони придумали цю ініціативу для того, щоб розчистити дорогу у владу "п’ятій колоні", пану Портнову - співробітнику Януковича, пану Богдану і таким, як вони. Сьогодні була відповідна реакція послів країн "Великої сімки" про категоричну неприйнятність цього", – сказав Петро Порошенко.
"Європейська Солідарність" має захистити європейське майбутнє держави. Це, зокрема, верховенство права, демократія, рівень життя, справедливі суди. Якщо країни Європейського Союзу кажуть, що люстрація в такий спосіб є категорично неприйнятно, - і тут не можна порівнювати ситуацію 2014 і 2019 років, - я думаю, що це трохи заспокоїть гарячі голови", - заявив Порошенко.
Зеленський! Коли ти вже заарештуєш цього російського шпигуна??? Чи може ти сам шпигун???
не было бы и реванша,если бы злодии сидели в тюрьме,но видать порохосвин простил их за долю малую,вот они на свободе и реваншируют)))
отработаное лайно никому не нада - мешает тока.
змушений зупиняти на Донбасі *****, створювати антимосковську коаліцію, піднімати з багнюки армію, рятувати економіку та банкову й фінансову систему, відтворювати ЗВР.
https://youtu.be/zjfdXUMVElA
Этот парень сбежал от режима порха и был в иловайском котле где снял много ценного материала.
Золотовалютные резервы Украины c 2003 по 2019 гг.
А поповоду "Не может страна с таким потенциалом,быть самой бедной в Европе" отвечу так. Еще как может. Если народ вместо того, чтобы последовательно двигаться к намеченной цели, каждый раз бросает все на полпути и своим необдуманным выбором разворачивает страну на 180 градусов, то в такой стране никогда, к сожалению, не будет ничего хорошего. И никакие ресурсы не помогут. Это просто бестолковый бег на месте, или хождение по граблям. Выберите, как вам больше нравится.
Команда Зеленского назначила "смотрящего" за Киевом, - СМИ https://biz.censor.net.ua/news/3137318/komanda_zelenskogo_naznachila_smotryaschego_za_kievom_smi
казнокрад и убийца Андрей Вавриш избежал люстрации? Согласно открытым данным Андрей Вавриш подозревается в трех заказных убийствах, давлении на судей, а также в коррупции (естественно, в особо крупных, по-другому Вавриш не работает). Если верить множеству свидетельских показаний, Андрей Вавриш причастен к краже 42 миллионов гривен и многомиллионой коррупционной схеме КГГА.
https://antikor.com.ua/articles/11804-kak_kaznokrad_i_ubijtsa_andrej_vavrish_izbehal_ljustratsii