 "Хотіли кіно? Тримайте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ, вчорашньому парі з президентом Філатов присвятив пост у фейсбуці.
Як написав мер Дніпра, він дуже азартний і водночас медійний чоловік. Також він зазначив, що ніколи не тримався за свою посаду.
"Громадяни просто хочуть кіно. Хотіли кіно? Тримайте... Дорогі друзі, парі укладено. І якщо 14 вересня міст не "поїде" відповідно до проектної документації, то я напишу заяву на звільнення. Коли я приймав рішення міст ремонтувати, то розумів всю міру відповідальності. Я взагалі, на відміну від багатьох, ніколи не ховав голову в пісок. Ні в 1990-х, ні в 2014 році, ні сьогодні", - написав Філатов.
Мер Дніпра повідомив, що якщо він виконає умову парі і завершить ремонт моста до 14 вересня, то Зеленський зобов'язується виділити місту фінансування на реконструкцію аеропорту.
"Аеропорт, так аеропорт", - резюмував Філатов.
За 5 лет этот чел ск*рвился, как все те, кто попадает в орбиту барыги-мародера Потрошенки, продались ему с потрохами. Зато будку себе за время мэрства Бодя во какую отъел! В камеру не влазила! Да и сам стал ширше, чем довше. Видимо, не в последнюю очередь благодаря тому же мосту. Который "ремонтируется" уже 3 года (!!!), а смета ремонта за это время возросла в 2 раза (!!!). И конца-края этому "ремонту" не видно, ибо у Боди неслабые аппетиты....
А ведь скока пиару было! Скока бодиных фоточек в ФБ- на мосту, в строительной касочке! Результата- НОЛЬ.
Зато сейчас Бодя похудел раза в два, осунулся. Постарел до неузнаваемости. Видимо, испереживался весь, извелся по причине того, что не на ту конячку на выборах поставил. Да и за время своего мэрства много нелестных слов сказал и написал в ФБ о Бене. Чувствует возможные последствия...
А посему- хватит ныть и сопли жевать! Одевал касочку, как "в старые, добрые времена" и- за дело, мост ремонтировать! У тебя на всё про всё- два месяца!
Молодец Зеля. Годно строишь ворюг. Надеюсь, уголовное дело по растратам на строительство, в 2 раза превышающим смету, тоже будет.
https://www.facebook.com/watch/?v=659840904481502
В США уже бы импичмент был а в Европе желтые жилеты шины бы жгли за такую выходку.
она такая
"Причина" одна- неуёмный бодин аппетит.
Я вообще не понимаю... (у вас, мне кажется, в анкетах писать надо: "Что ты делал в 2014 году"? И в соответствии с ответом человека и оценивать. Что бы лицедеи и скоморохи не становились выразителями чаяний и надежд).
Лучше ваше кино ,чем Вилкул с Красновым по улицам бродить будут!!!
И подбирает здания для размещения министерств?
А тарифы почему то не уполномочен снижать! Никто не знает почему?
до булави не хвата голови