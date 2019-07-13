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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1079) Зеленський (2065) Філатов (180)

 "Хотіли кіно? Тримайте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським

Міський голова Дніпра Борис Філатов прокоментував укладене в п'ятницю, 12 липня, парі з президентом України Володимиром Зеленським щодо завершення ремонту Центрального мосту в місті до 14 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, вчорашньому парі з президентом Філатов присвятив пост у фейсбуці.

Як написав мер Дніпра, він дуже азартний і водночас медійний чоловік. Також він зазначив, що ніколи не тримався за свою посаду.

"Громадяни просто хочуть кіно. Хотіли кіно? Тримайте... Дорогі друзі, парі укладено. І якщо 14 вересня міст не "поїде" відповідно до проектної документації, то я напишу заяву на звільнення. Коли я приймав рішення міст ремонтувати, то розумів всю міру відповідальності. Я взагалі, на відміну від багатьох, ніколи не ховав голову в пісок. Ні в 1990-х, ні в 2014 році, ні сьогодні", - написав Філатов.

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Мер Дніпра повідомив, що якщо він виконає умову парі і завершить ремонт моста до 14 вересня, то Зеленський зобов'язується виділити місту фінансування на реконструкцію аеропорту.

"Аеропорт, так аеропорт", - резюмував Філатов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137328
 
 
 Топ коментарі
 
Он рискует шапкой скомороха. Ведь снести могут. Вместе с головой. Голова - то таке, а шапку жалко.
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Окей. Но чем рискует зелебеня? Какая ставка с его стороны?
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я тоже расчитывал, что пари будет соразмерным - или филатов в отставку или сопля!
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К чему это? Дядя ОСОЗНАЛ последствия "пари"? "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3198 Дядя не понимает, что к нему, как к мэру Днепра, более-менее нормально относились, исключительно потому что считали его проукраинским? Хотя как может "проукраиснкий" чел назначить себе в замы рыгоаналку и беркута- руководителем "муниципальной полиции"- не понятно.
За 5 лет этот чел ск*рвился, как все те, кто попадает в орбиту барыги-мародера Потрошенки, продались ему с потрохами. Зато будку себе за время мэрства Бодя во какую отъел! В камеру не влазила! Да и сам стал ширше, чем довше. "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3198 Видимо, не в последнюю очередь благодаря тому же мосту. Который "ремонтируется" уже 3 года (!!!), а смета ремонта за это время возросла в 2 раза (!!!). И конца-края этому "ремонту" не видно, ибо у Боди неслабые аппетиты.... "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 7505
А ведь скока пиару было! Скока бодиных фоточек в ФБ- на мосту, в строительной касочке! "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3198 Результата- НОЛЬ.

Зато сейчас Бодя похудел раза в два, осунулся. Постарел до неузнаваемости. Видимо, испереживался весь, извелся по причине того, что не на ту конячку на выборах поставил. Да и за время своего мэрства много нелестных слов сказал и написал в ФБ о Бене. Чувствует возможные последствия... "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 3198

А посему- хватит ныть и сопли жевать! Одевал касочку, как "в старые, добрые времена" и- за дело, мост ремонтировать! У тебя на всё про всё- два месяца!
Молодец Зеля. Годно строишь ворюг. Надеюсь, уголовное дело по растратам на строительство, в 2 раза превышающим смету, тоже будет.
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А шо Зеля молчит насчёт "восстановления" северодонецкого аэропорта, который обстреливается из ствольной артилерии неговоря уже об реактивной... Пилим бабло по новому со старыми рыгами ...
https://www.facebook.com/watch/?v=659840904481502
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Ну как же этот ЗЕ уже надоел... Такое чмо... Клоуну не стать Рейганом. Чмо!
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таке порівняння ображає пам'ять видатного американського президента
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новости не читай, раз он надоел. А еще лучше из страны исчезни.
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Так и петя о простых людях - лохи и чмо. Петекантропы вымрут, история людства показала.
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Т.е. аэропорт для города миллионника - это предмет пари между президентом и мэром?????
В США уже бы импичмент был а в Европе желтые жилеты шины бы жгли за такую выходку.
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полностью соглашусь НО .. натура комика
она такая
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Ну и кому станет лучше, если Филатов уйдет? Городу Днепр или его жителям? Самому Президенту? Вряд ли. Это к тебе, Зеленский, вопрос. Ты думаешь, что сам бы сделал лучше в этих же условиях? Очень сомневаюсь. Ты пока еще вообще ничего не сделал и только начинаешь понимать, что твоя предвыборная болтовня, в основном, не так просто осуществима. Но ты уже пытаешься разрушить то, что сделано другими, заменяя реальную помощь - самодурством в стиле Лукашенко. Если будешь разбрасываться хорошими людьми, на кого опереться сможешь? Олигархи тебе мост, аэропорт и метро в Днепре точно не построят.
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В каких "условиях"??? Бабок на мост УЖЕ потрачено в 2 раза (!!!) больше, чем предусмотрено сметой! И этот "эпохальный" ремонт длится уже 3 года (!!!) Мало времени и денег??? Вы в своем уме?
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Чьих бабок, твоих? Не так это все просто. Если есть перерасход денег громады, то есть контролеры, есть прокуратура. Пишите заяву. А есть наверное веские причины, почему так, если и так?
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НАШИХ бабок. Будут заявы. Очень надеюсь, что будут. После аудита. Как и по многим другим объетам.
"Причина" одна- неуёмный бодин аппетит. "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 7192
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Брехня в переводе с руської на кацапи означает пустой звук, например лай собаки. Результат Филатова виден, а про твой результат смотри выше.
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На счет 2014 года и спрятанной головы - подколол "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 2746
Я вообще не понимаю... (у вас, мне кажется, в анкетах писать надо: "Что ты делал в 2014 году"? И в соответствии с ответом человека и оценивать. Что бы лицедеи и скоморохи не становились выразителями чаяний и надежд).
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Ярославский готов построить всю инфраструктуру Аэропорта.Нужна ВПП.Мальдивский с базарником не давали.Зе пообещал.Аэропорт Днепра может забрать у Киева львиную долю пассажиропотока.Весь центр,ЮГ,Восток.Филатов ни копейки не вложит,но чуть чуть поимеет.А Городу -большой плюс.Надо ещё речное движение активизировать.Днепр может стать жемчужиной Украины!
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Да Боря в принципе нормальный мэр,пыхтит,делает свое дело..Ну и мало ли ,а вдруг не успеет,то мы лишимся вполне нормального мэра,и нам порекомендует какого ******** из КВНщиков!!
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Ждем на ремонте моста Филатова с кувалдой, в робе и с небольшим термоском на обед с заката до рассвета! "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 4215
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Нужно было такое пари заключать с Кличко. Рассыпися его мост до сентября или нет.
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С каждым обещалкиным-чинушей пари надо заключать. Они попривыкали болтать и о светлом будущем трындень. Полагаю Зе человек дела. Время.
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Прикольные!!! Сами Угараете ,а мы хотели!!!! Да мы все мост хотели- и чтоб не воровал никто!!!! А приходится кино ваше смотреть!!! Смотрим - куда деваться!!!
Лучше ваше кино ,чем Вилкул с Красновым по улицам бродить будут!!!

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Жизнь в Украине показала, что слова властей ломоного гроша не стоят. Пари - это рефлекс Зе на обещания мера как гарантия на сдержания слова. А кино - это когда говорят одно, а в действительности другое, как у пети.
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пари на бюджетные деньги, креативненько! хорошо что пуйло уже мост построил а то... я не удивлюсь если он предложит пуйлу в карты на Крым сыграть, простите он же преЗЕдент, только в шахматы
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Шо наши еврейские керманычи курят (нюхают)? Серьезные же вопросы, блд...
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Хотели цирк с клоуном? Получайте. Теперь, чтобы получить финансирование каких-либо проектов мерам городов нужно будет "под камеры" поспорить с клоуном "Хотіли кіно? Отримуйте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським - Цензор.НЕТ 5097 Думали, что "днище" было при "овоще", но нет, "днище" только начинается...
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"Ни в 90-х ....." Ух круто форсонув! "Да ми в 90-е... решали перерешалі". Ці казки вже залишайте пани з 90-х для свого старческого маразма. Згадуючи якими ви були "крутими" молодими дибілами. А ще одне питання до вашого парі. Якщо ти, міст не доробиш, то на звільнення, а якщо доробиш, то що з зеленського причитається? Це ж ПАРІ !!!! Має бути взаємна відповідальність. Чи у вас там свої манси. За парі відповідає тільки той хто обсос?
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кино говорите?.. обычно декорации к фильмам делают очень красивыми, на экране от реальности не отличишь. вопрос только к качеству и долговечности...
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Клоун обязуется выделить деньги на аэропорт ..А откуда у него деньги ?????????
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А что В Украине теперь президент управляет бюджетом?
И подбирает здания для размещения министерств?
А тарифы почему то не уполномочен снижать! Никто не знает почему?
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порноартист в роли президента...
до булави не хвата голови
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Хотіли кіно? Тримайте", - Мер Дніпра Філатов розповів про парі із Зеленським
 
 
 
 
 
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