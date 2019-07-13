 Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідання ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" в Дніпрі.
Спілкуючись із працівниками підприємства, глава держави отримав скаргу, що міська влада Києва не розрахувалася за трамваї. Володимир Зеленський відразу зателефонував меру столиці Віталію Кличку.
"Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам", - сказав він під час розмови.
"Але головне питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її погасити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участь. Тобто умови прописані під поставки з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас є пріоритетним, ми з вами поспілкуємося окремо", - підкреслив президент.
Важке життя,байстрючка?
но Клычко ведь не говночерпий из Борисполя, может и в пятак дать тле зеленой
Тобто, прямо в Ростов?
Так я думаю, що ніхто не проти
За инвестициями ездить бесполезно - не дают, да еще и проценты заплатить по ранее взятым кредитам требуют.
С надоями оно как то спокойнее, да и при деле.
Теперь опущусь до противопоставления одного другому, к которому так сильно толкает наш народ чья-то очень умелая рука, хоть они оба одинаковые враги:
Есть показательный момент: зеленский встречается не с кернесом и подобными сепарами, а с Филатовым...
Так звернися , блаЗЕню , до уряду і попроси допомогти столиці!
Та нє -- тож западло! Пацани нє поймут!
Щось у зелебобіків не так.
Касательно другого требования президента - заплатить за трамваи производителю из Днепра - мэр отметил следующее:
"У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 млн гривень. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киевсовета".
Кроме того, рассказал Кличко, "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку еще 10 трамваев, которые будут курсировать на Троещине.
"На них тоже нужно выделить средства решением Киевсовета при корректировке бюджета", - отметил Кличко.
- Львів теж Україна
Андестенд?
А я к жеж відгружений вагон?..
Тим паче директор і його слова президенту...
1) 2014 рік. В тендері брали участь польська Песа, львівський Електрон і Южмаш ще зі старою моделлю трамвая. Виграла Песа, бо поляки могли поставити 40 трамваїв зразу.
2) 2018 рік В тендері Песи вже нема, тільбки Електрон і Южмаш, причому вже з новою моделлю. Виграв Електрон, закупили 8 чи 10 трамваїв.
3) В 2019 на лівий берег Києва закупили ОДИН опитний зразок трамвая Южмашу - для випробувань. От за нього і просять гроші!
- Господин Президент, на одну зарплату на велосипеде не разъездишься .