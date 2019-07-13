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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1079) заборгованість (52) Зеленський (2065) Кличко (621) Південмаш (22)

 Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО

Проводячи закупівлі, представники влади мають віддавати перевагу вітчизняному виробнику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідання ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" в Дніпрі.

Спілкуючись із працівниками підприємства, глава держави отримав скаргу, що міська влада Києва не розрахувалася за трамваї. Володимир Зеленський відразу зателефонував меру столиці Віталію Кличку.

"Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам", - сказав він під час розмови.

"Але головне питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її погасити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участь. Тобто умови прописані під поставки з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас є пріоритетним, ми з вами поспілкуємося окремо", - підкреслив президент.

Читайте також: Кличко готовий оголосити дострокові вибори мера Києва

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137321
 
   
 Топ коментарі
 
Ти диви яка хазяйновита дитина, аж сльози течуть.
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Почему он игнорирует убийства наших военных каждый день, как главнокомандующий а лезет в каждую кастрюлю чужой ответственности, как овощ?
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Ооо.. Почалось.
Дніпровскі проти київських.
Замість ладу в країні Зелька вчиняє хаос та якісь війни. Це не завдання преза сувати носа в трамвайні справи.
Підкажіть Вовочці чим він має займатись. Конституцію так і не прочитав.
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да, 5%ным мозгом тяжело понять весь уровень своей ущербности, просто поверь мне на слово - ты имбецил.
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Справка, что ты душевнобольной у тебя есть или ты в процессе ее получения, кацап-порохобот? Вопрос ясен?
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Усруськоговор'ящєє *********** мене назвало "кацапом".Шо за фрєнік?
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"киця" своей мамашке говори, родившей имбецила Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 6148
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Я її обов'язково насварю,що вона тебе на стороні нагуляла,і мені нічого не сказала.Та і добре - мені такі сестрички і в буй не постукались.
Важке життя,байстрючка?
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ЗЕБЕня косит под Луку, типа крутой хозяйственник Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 2430

но Клычко ведь не говночерпий из Борисполя, может и в пятак дать тле зеленой Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 2902
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у порохоботов все решается принципом "дать в морду". мозгами они работать не привыкли. вот и имеют 5 %
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да нет,это вы рветесь всех посадить и убить
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В Кривой Рог поставляй этот металлом из ЮжМаша и нечего уродовать Киев!
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С PESA старая история: они сделали для России около 40 трамваев, а те брать отказались. И надо было куда-то спихнуть эти трамваи. А никто не берет, так как везде свои особенности, которые учитываются при постройке трамваев. И тогда этот неликвид решили с Кличко в Киев подсунуть - так прописали конкурс, что его могла выиграть только вот эта PESA. И кстати Варшава почему то тоже не купила эти польские трамваи, хотя и они в тот момент заявку на трамваи подавали..
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Металл, из которого сделаны рельсы не совпадает. Песа слишком тяжелые для наших рельс. Инфо об этом в нете достаточно. Но кому дело, до того, что Песа опасные? - надо ж было срочно пристроить 40 трамваев!
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вот и ты в инете распространяешь этот бред....
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Со стороны украинцы напоминают в обсуждении президента вечно недовольную тёщу, или это на сайте такая публика собралась - ноль объективности, вот не так всё делает Зеленский, вот не знаю как надо, но не так. Если вы не будете искренни и доброжелательны с хорошей долей критики, а не говна, к тому кого выбрали, то так и будете, как при предыдущих, мечтать о переменах к лучшему, потому что он махнёт на всё рукой однажды и пойдёт по проторенной дорожке предшественников.
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"махнёт на всё рукой однажды и пойдёт по проторенной дорожке предшественников."
Тобто, прямо в Ростов?

Так я думаю, що ніхто не проти Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 5324
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Президент не должен заниматься микроменеджментом. Хотя да, зачем я это пишу беларусу
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А чем же ему еще заниматься?
За инвестициями ездить бесполезно - не дают, да еще и проценты заплатить по ранее взятым кредитам требуют.
С надоями оно как то спокойнее, да и при деле.
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Якщо Кличко насправді має 50 тис. дол. відкату з одного польського трамваю, то йому це все до дупи.
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Сначала уточню свою позицию: после назначения кучмы в минскую группу, считаю зеленского таким же врагом Украины, как и парашенку.
Теперь опущусь до противопоставления одного другому, к которому так сильно толкает наш народ чья-то очень умелая рука, хоть они оба одинаковые враги:
Есть показательный момент: зеленский встречается не с кернесом и подобными сепарами, а с Филатовым...
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Дьявол ( или чёрт) кроется в деталях ! Как,как можно на официальном визите, общаясь с людми, жевать жвачку? И это второе лицо государства, ну или первая леди. Вот и вся суть команды Зеленского, их уровень и представление о ведении государственных дел. Сюр какой-то!!!!
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Зеленский, микроменеджмент - ЭТО ХЕРОВО. Запомни это
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Покупать трамваи у Южмаша-цэ реванш! Довольный путин потирает руки...
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ЮЖМАШ еще при Союзе выпускал подобную технику-(Вася с мыльного завода) к примеру колесные трактора ЮМЗ, но откуда тебе убогому это знать...
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Госзаказ и финансирование на пару сотен миллионов долларов для КБ " Южного" и"Южмаша" для производства ракет средней дальности - вот что должен сделать президент , если он хочет спокойно разговаривать с Путиньім , отстаивая интересьі Украиньі. Убедительньій аргумент убедит даже Пуйла, а трамваи , то такє...
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такэ, или нет, но это бабло, вложенное в ОТЕЧЕСТВЕННОЕ производство, а не в забугорное
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Читаю про того блаЗЕня== що, Південьмаш випускає трамваї , що на них черга на роки,а кияни не можуть їх купити, бо дуже висока ціна?

Так звернися , блаЗЕню , до уряду і попроси допомогти столиці!

Та нє -- тож западло! Пацани нє поймут!
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Это ваш преЗЕдюк с азартом борется за то чтобы Кличко закупал трамваи которые южмаш производит по по купленной в 90-х лицензии у завода Татра (Т3)... но дело в том что в Чехии эти трамваи сняли с производства как устаревшую неэфективную модель еще в конце 90-х... и сегодня Татра, вообще не производит трамваи - проиграв в конкурентной борьбе Škoda 15T... у этих трамваев совершенно другой уровень, экономичность и безопасность..
Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 7454

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Южмаш уже давно делает трамваи по свей лицензии.
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...ага а на видео в цеху стоят - никому сегодня не нужные татры Т3)
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это не те трамваи, это еще чешского производства на ремонте.
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Ви помітили? Директор підприємства жаліється якомусь секретарю офісу, а не президенту. Чи все так як треба, директор знає хто тут насправді президент? А жвачна істота дійсно веде себе як хазяїн.
Щось у зелебобіків не так.
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Очередной "пук" господина Пука Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 3800

Касательно другого требования президента - заплатить за трамваи производителю из Днепра - мэр отметил следующее:
"У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 млн гривень. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киевсовета".
Кроме того, рассказал Кличко, "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку еще 10 трамваев, которые будут курсировать на Троещине.
"На них тоже нужно выделить средства решением Киевсовета при корректировке бюджета", - отметил Кличко.
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Презик - руки в карманы, глава ОФИСА - жвачку жуе....еклмн, "официальное" посещение президента...манеры однако.
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Результат такий, бо відсутні кваліфіковані інженери на Южмаші. Подивись на Богдани - те саме - унітаз на колесах, чи унітаз на рельсах. Все починається з знань, і закінчується умінням щось зробити.
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все правильно сказал. что, у кличко проблемы при киевском бюджете оплатить долг за травмваи? меньше надо стеклянных мостов открывать. а по поводу тендера. полностью поддерживаю зеленского. лучше вложить эти деньги в отечественное производство, чем поднимать экономику условной польши
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лучше украинский металлолом, который стоит в депо на ремонте ? Надо учиться конкурировать , а не ябедничать
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Давайте вкладывать в отечественного и продолжать ездить на ведрах.Пусть отечественный производитель уже начнёт что-то путнее производить, а то хозяева его так или иначе все связаны с Рашкой, потому и производят вырубленные из-под топора автобусы,трамваи,троллейбусы, едешь точно как в ведре.А в хорошем мягком автобусе зарубежного производства плывешь, как вроде и не по нашим дорогам. Хватит производить совковую продукцию, время идёт, нужно за ним поспевать.
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Так и до прямой телефонной линии с царем недалеко...
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Я правильно понял,что президент-ДУБ,потому разговаривают не с ним,а с его секретарем...Янукович нервно курит в стороне...
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С чего бы это ЗЕ пихал везде Днепр? Может потому же, почему Ялынкович пихал везде Донецк?
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жеппа педалика после стеклянного моста стала еще более в опасносте!
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Це львівський трамвай Електрон. Він виробляється з німецьких комплектуючих. Я розумію, що Зе топить за земляків, але чому ми маємо купувати Южмаш, а не Електрон??? Я за Львів!

Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 5547
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І Южмаш програв Електрону на тендері... Хто їм винен?
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Печенкой чую: клюнул пивень.

А я к жеж відгружений вагон?..
Тим паче директор і його слова президенту...
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Дивіться, було кілька тендерів.
1) 2014 рік. В тендері брали участь польська Песа, львівський Електрон і Южмаш ще зі старою моделлю трамвая. Виграла Песа, бо поляки могли поставити 40 трамваїв зразу.
2) 2018 рік В тендері Песи вже нема, тільбки Електрон і Южмаш, причому вже з новою моделлю. Виграв Електрон, закупили 8 чи 10 трамваїв.

3) В 2019 на лівий берег Києва закупили ОДИН опитний зразок трамвая Южмашу - для випробувань. От за нього і просять гроші!
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Чекайте добродію, я уважно вислухав пряму і стверджую, що мова, крім того, йшла про неучасть українських виробників.
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Виталя:
- Господин Президент, на одну зарплату на велосипеде не разъездишься Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері" - Цензор.НЕТ 1037 .
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Грустно это всё. Всё равно как ***** на самарском ракетном заводе выбивал бы деньги за отгруженный в Рязань пылесос.
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В ответ:"Все что могу".Это все понты для з @бонутых.
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В ответ:"Все что могу".Это все понты для з @бонутых.
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Молодець Зеленський якби не Гриценко і Смешко - то я би за тебе проголосував
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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