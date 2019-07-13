 Єльченко дорікнув генсеку ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єльченко написав у твітері.
"А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу і вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?" - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, в якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.
Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 12 июля 2019 г.
Нагадаємо, вранці 1 липня терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. Унаслідок пострілу з ПТРК (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.
За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.
Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму та опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гутерриш,_Антониу
Это же ООН определяет существование угрозы миру.
Может они существовали гораздо раньше 2014 года?
Договоренности это же сговор?
Там изложена политика США по отношению к странам образовавшимся на территории бывшего СССР,а не то что нам втюхивает российский агитпроп про то что американцы развалили такую прекрасную страну.
Развалилась она сама,а американцы в этом не заинтересованы.
А от озоновой дыры?
Прекрасно.
Это в Италии такое в газетах пишут?
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=Cl0F5EHbdm0