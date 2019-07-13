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 Політика України
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Все про:Єльченко (167) обстріл (5323) ООН (1231)

 Єльченко дорікнув генсеку ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі

Постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко не розуміє, чому генеральний секретар цієї організації повністю ігнорує злочини російських окупаційних військ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єльченко написав у твітері.

"А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу і вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?" - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, в якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.

Нагадаємо, вранці 1 липня терористи атакували медичний "Хамер" 36-ї бригади ЗСУ під час евакуації пораненого бійця. Унаслідок пострілу з ПТРК (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас. Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля був старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

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Сержант Ірина Шевченко дістала вибухову травму та опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137317
 
   
 Топ коментарі
 
Вони взагалі ігнорують всі злочини фуйла, звісно, за гроші...заплющують очі.
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Да наплевать им всем. Вот если бы у Украины было ЯО, которым она бы периодически помахивала перед носами международного сообщества, реакция была бы совершенно иная.
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Значит, в скором времени шмаркля уберет Ельченко из оон. Чтобы не наезжал на «повстанцев» и не портил реноме «брацкаму нороту».
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Вони взагалі ігнорують всі злочини фуйла, звісно, за гроші...заплющують очі.
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только не забудь,что у "руля" в турции такой же диктатор как и *****,с которым они в очень хороших отношениях,и который тоже не намерен отдавать власть ни при каких расскладах,а остальные страны по военному потенциалу сильно уступают *****стану
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почитайте что за "фрукт" этот Генсек ООН... и все вопросы отпадут сами по себе....
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гутерриш,_Антониу
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Але погодься, коли міжнародними справами України керували Порошенко з Клімкіним - ці пляті хоча би "обеспокоенность" засвідчували!
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да при поганном Пеце как то не отворачивали рыла а теперь ха кто такая Украина? а это где? в части России...?! Єльченко дорікнув генсеку ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі - Цензор.НЕТ 3935
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ага, вони так активненько-активненько працювали, а мінСтець висвітлював кожен раз як Гутьєреш насупить брівки.
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чисто зебільний, так би мовити, "сарказм" (насправді: брехня) - аби лиш подалі від теми.
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Может он не игнорирует,а соучаствует?
Это же ООН определяет существование угрозы миру.
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Да наплевать им всем. Вот если бы у Украины было ЯО, которым она бы периодически помахивала перед носами международного сообщества, реакция была бы совершенно иная.
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Может ***** нам что то не договаривает о договоренностях с Обамой?
Может они существовали гораздо раньше 2014 года?
Договоренности это же сговор?
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Дело в том что за российским олигархатом и за Обамой стоят одни и те же люди: ультраглобалисты. Для них не существует таких понятий как "национальное государство", "государственная граница", "суверенитет" и проч. В их схемах мир поделен на рынки, являющиеся сферами их влияния. Очевидно, такая договорённость была и в данном случае, просто Майдан-2014 взял "круче" чем то было оговорено, именно благодаря народному восстанию.
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Вы почитайте "котлету по киевски".
Там изложена политика США по отношению к странам образовавшимся на территории бывшего СССР,а не то что нам втюхивает российский агитпроп про то что американцы развалили такую прекрасную страну.
Развалилась она сама,а американцы в этом не заинтересованы.
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Дело в том что сама американская элита - неоднородна. Её правящая сейчас часть (если хотите, можете называть их "клан Рокфеллеров", хотя это и не совсем точно) была против распада СССР. Дэвид Рокфеллер (он умер сравнительно недавно) был глобалистом и государственником одновременно; он регулярно навещал СССР ещё во времена Леонида Ильича, и, собственно, эта часть правящего класса в той или иной форме рассматривала формирование некоего симбиоза между СССР и США. Они были категорически против развала СССР (понимая что это вызовет множество проблем, прежде всего проблему "красной кнопки"). Но, в Москве к власти прорвался Ельцин, а он опирался на совсем других людей - ультраглобалистов. У ультраглобалистов главной целью является полное разрушение Вестфальской системы, путём дробления стран на всё более мелкие и мелкие образования, которыми можно управлять, назначая на главные гос. должности всяких арлекинов. Типичный смотрящий за Украиной от ультраглобалистов - Коломойский, а Зе - пример такого арлекина.
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А на дорогах сколько людей гибнет?
А от озоновой дыры?
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Беженцы с ближнего востока где раша ведет свои бесконечные войны за цену на нефть по причине нашего миномета "Молот"

Прекрасно.
Это в Италии такое в газетах пишут?
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Регулярное повторение российскими пропагандистами (в том числе канающими под "немцев") одного и того же тезиса говорит о непосредственной причастности агрессора к этим преступлениям.
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Если только это, то можно просто кинуть шаровары в стиральную машину. Но вот когда речь идёт о 13-и тысячах убитых российской армией солдатах и офицерах Украины - здесь компромиссы заканчиваются.
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если бы в Украины был президент, а не артист, играющий его роль и подпевающий кацапам, то может быть и была реакция. А так там они дружелюбно общаются, а это излишки общения, пардон за такую грубость, но пока Зе преследует Майдан, никакой поддержки не ждите.
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У Украины сейчас вообще нет президента. Есть группа олигархов, которым нужно восстановление полномасштабного бизнеса на российском рынке, потому что на Западе их барахло никому не нужно. Вот эта группа и создала "слугу народа", закачивает гигантские бабки в раскручивание этой "партии", которая не имеет никакой идеологии, и являет собой по сути борщ из рыбы и арбузов.
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А нічого що, при найкращому президенту Україна займала "почесне" шосте місце серед партнерів Мацковії? Ну, звичайно після Китаю, Німеччини, Нідерландів, Білорусі та Італії. До гарного товариства поросьонко приєднав Україну.
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Значит, в скором времени шмаркля уберет Ельченко из оон. Чтобы не наезжал на «повстанцев» и не портил реноме «брацкаму нороту».
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Когда Порошенко "ушел" из ООН Сергеева , которьій работал на Украину гораздо єффективнее , чем Елисеев , его поцреотьі не критиковали. Теперь им генсек и вся ООН "плохие"?
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Єлісеєв працював замом в АП Порошенка по дипломатії. А Єльченка ставили замість Сергєва - в порядку ротації (оскільки той починав працювати Постійним представником України при ООН ще з квітня 2007р., призначений ще Ющенком, відпахав два терміни); і вирішували про цю ротацію саме втрьох: Порошенко, Клімкін, Єлісеев.
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ну что, зяблики? нужно люстрировать Ельченко как представителя "злочинної влади"? да? Ельченко упрекнул генсека ООН в игнорировании обстрела украинских медиков на Донбассе - Цензор.НЕТ 996 а то мешает, гад такой, йумаристический прадукт в кацапстан толкать.
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знаете как прокомментировал встречу Зе с ботоксом-поговорил, корона ведь не упадет....а вот какой результа этого говорили балакали, то тайна. У пресслужб разная инфа
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Антониу Гутерриш, генсек ООН, португалець, став гнилим після того, як ви, 73%зебіли, зробили це разом.
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Сионисты-то здесь при чём ? У вас талоны на Википедию закончились ? Сионизм - это идеология национального еврейского государства на его исторической земле (т.н. "Палестине").
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Так звані ізраїльтяни, держави "Ізраїль", якої ніколи не існувало, влізли, як банда вбивць у землі самарян-кіммерійців-антів-русів, землю наших воїнів, яких тоді називали "пали". Ця земля, цей стан був їхній. Звідси і Палестан. Ми і звідти викинемо світову нечисть, світових вбивць!
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Еврейское национальное государство существовало почти тысячу лет, в 1-м тысячелетии до н.э., именно на этой земле, когда там никакими арабами вообще не пахло.
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Ельчинко что, несповна розуму? ***** зарядил стока бабок что этот так называемый секритарь ООН перднуть боится без команды с кремля.он стока бабла получил за игнорирование убийств в Украине , что обеспечил себе и своей семейке теплую старость в теплом месте, а шо ему от ельчинки обломится?
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ООН ВЖЕ СТАЛА МАЙЖЕ ПОВНІСТЮ СІОНІСТСЬКОЮ, ЯК І ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ, А НЕ НАЦІОНАЛЬНІ ВЛАДИ В БАГАТЬОХ КРАЇНАХ, У ТОМУ ЧІСЛІ У ІТАЛІЇ, ДЕ СІОНІСТАМИ ЗАСУДЖЕНО УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА І НЕМАЄ СУДІВ ПРОТИ АГРЕСОРА - МОСКОВИТІВ ПІД КЕРІВНІЦТВОМ НЕТАНЬЯХУ. ПРОДАЖНІ ТУПІ ХОХЛИ І П'ЯТА КОЛОНА АРСЕНАЛЬЦІВ ТЕЖ ПРИВЕЛИ В УКРАЇНУ СІОНІСТСЬКУ ВЛАДУ В ЧЕРГОВИЙ РАЗ. ВІЙНУ ПРОТИ УКРАЇНИ ВЕДУТЬ СІОНІСТІ. НЕ ВАЖЛИВО, ДЕ СИДЯТЬ САТАНИСТИ - У КРЕМЛІ, ТЕЛЬ-АВІВІ ЧИ НА БАНКОВІЙ. МИ, УКРАЇНЦІ, МОЖЕМО СПОДІВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО НА СЕБЕ. МИ ПЕРЕЖИЛИ БАГАТО ІМПЕРІЙ, ПЕРЕЖИВЕМО І ХАЗАРОТАТАРСЬКУ Московію, І САТАНИНСЬКИЙ "НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК". САТАНА ЛАМАЄ СВОЇ ЗУБИ ОБ УКРАЇНУ!

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=Cl0F5EHbdm0
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И вообще, сегодня между прочим 5 лет как славянскому мальчику если кто забыл.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄльченко дорікнув генсеку ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі
 
 
 
 
 
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