 Єльченко дорікнув генсеку ООН в ігноруванні обстрілу українських медиків на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це Єльченко написав у твітері.

"А чому б не сказати хоч слово щодо недавнього нападу і вбивства українських медиків російськими терористами на Донбасі?" - запитав Єльченко у відповідь на повідомлення новинної служби ООН, в якому генсек Антоніу Гутерреш засудив напади на цивільну інфраструктуру в Сирії.

Okay. How about saying a word about recent attack and killing of Ukrainian medical personnel by Russian terrorists in Donbas? https://t.co/8kDKNqu3T0