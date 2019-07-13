 Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Києва.
Унаслідок пострілу ніхто не постраждав. Подію кваліфіковано як терористичний акт. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена" для затримання того, хто стріляв.
"О 3:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській в Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи й екіпажі патрульних.
Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. Під час відпрацювання знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.
Всі зібрані матеріали буде за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.
Як повідомляє "Інформатор", за попередніми даними, вночі двоє людей під'їхали на автомобілі до будівлі телеканалу "112" і відкрили вогонь із гранатомета. Після обстрілу вони зникли в невідомому напрямку.
У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Шматки вивіски з емблемою розкидані на тротуарній зоні і проїжджій частині.
Станом на 6:00 на місці події все ще працює слідчо-оперативна група. Патрульна поліція перекрила в'їзд на вул. Зоологічну. Деталі інциденту встановлюються. Тих, хто стріляв, розшукують правоохоронці, перевіряючи всі підозрілі автомобілі.
Если бы это сделал народ, то там бы ещё работали бы и пиротехники, и МЧСники, и медики...
А так Мертветчук нанял кого-то, и это кого-то пальнул чуть-чуть...
Зато вони сейчас пошло, мама не горюй, что этим упырям и нужно было...
для попередження.
Это нанятые Медведчум ФСБшники пальнули... Исключительно для того чтобы - добавить ему пол процента на выборах... Ущерба там ноль - зато есть повод разогнать информационный хайт... (даже цензор участвует)
Взрыв гранаты в кафе или обстрел кафе из гранатомета - мелкое хулиганство.
Здесь - сразу теракт. Приехали из ДНР обстреливать?
ДОПИЗ*ІЛИСЬ.
https://youtu.be/oo0ygB8l_1w
Як тільки він від'їздив з дому кудись на відпочинок, так, зразу, і стріляли.
Просто, треба знати, кому замовлення зробити, самому можна промахнутися або взад вистрілити.
К этому заданию приписано пол сотни разных мутных фирм, а помещений там - 10 маленьких низких комнат.
Раньше было заводоуправление.
зебилы, в этой ситуации (и вообще по Украине) есть и ваша доля или тупости или сучности..
думайте скорее, если есть чем.. а после не жалуйтесь: "мы не знали, мы не думали, нас обманули, в сериале всё было не так"..(
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт, пишет «Страна.ua».
Инцидент произошел после 03:00 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили прилегающую территорию. На месте обстрела был найден тубус гранатомета. Никто не пострадал.
Сейчас полицейские проводят операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).
Накануне, 12 июля, сотрудники «112 Украина» обратились в Службу безопасности страны, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.
ЗЁріфметика?
112 во главе с медведкой, рабиновичем и прчей нечистью из жопоблока гранатамет. Пиар.
Теперь следует ЕС что-то замутить. Я сторонник чтобьі... х/сним пусть из мухи, но по настоящему. И тех, и тех ублюдков чтобьі так, одним вьістрелом накрьіть главарей етого антиукраинского кодла.
Зараз все залежить від того наскільки єдиним і розумним виявиться народ.
Хоча, судячи з того, як легко він дозволив нікчемі і аферисту довести себе до такого стану, у народу з цим великі проблеми.