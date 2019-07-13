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Все про:обстріл (5323) телебачення (353) 112_Україна (26)

 Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві поліцейські розшукують зловмисника, який вистрілив у фасад будівлі телеканалу "112" із гранатомета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Києва.

Унаслідок  пострілу ніхто не постраждав. Подію кваліфіковано як терористичний акт. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію "Сирена" для затримання того, хто стріляв.

"О 3:40 у поліцію надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі чули звук, схожий на вибух, на вулиці Дегтярівській в Шевченківському районі міста. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи територіального і Головного управлінь поліції, вибухотехніки, кінологи й екіпажі патрульних.
Прибувши на виклик, поліцейські виявили пошкоджений фасад будівлі і оточили територію, прилеглу до місця злочину. Під час відпрацювання знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - повідомляє поліція.

Всі зібрані матеріали буде за підслідністю передано до Служби безпеки України для подальшого розслідування.

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Як повідомляє "Інформатор", за попередніми даними, вночі двоє людей під'їхали на автомобілі до будівлі телеканалу "112" і відкрили вогонь із гранатомета. Після обстрілу вони зникли в невідомому напрямку.

У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Шматки вивіски з емблемою розкидані на тротуарній зоні і проїжджій частині.

Станом на 6:00 на місці події все ще працює слідчо-оперативна група. Патрульна поліція перекрила в'їзд на вул. Зоологічну. Деталі інциденту встановлюються. Тих, хто стріляв, розшукують правоохоронці, перевіряючи всі підозрілі автомобілі.

Будівлю телеканалу 112 Україна в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план Сирена 01
Будівлю телеканалу 112 Україна в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план Сирена 02
Будівлю телеканалу 112 Україна в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план Сирена 03
Будівлю телеканалу 112 Україна в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план Сирена 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137314
 
   
 Топ коментарі
 
Нет нужно все закрыть и опечатать до конца расследования, а расследовать как расстрел Майдана, лет так пять а то и больше, не будем гнаться за сроками, главное качество.
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Найс самопиар Медведчука. Теперь и кинцо с путеным можно показывать.
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на самострел похоже. их моржовые братья тоже сами себе телемост сделали.
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Красавцы. Когда власть игнорирует сепарскую кремлевскую мразь в Украине то народ берет все в свои руки.
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Навряд ли...
Если бы это сделал народ, то там бы ещё работали бы и пиротехники, и МЧСники, и медики...
А так Мертветчук нанял кого-то, и это кого-то пальнул чуть-чуть...
Зато вони сейчас пошло, мама не горюй, что этим упырям и нужно было...
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Якщо це зробив якийсь активіст - то дяка йому, молодець! Але може й бути провокація, я вже нічому не здивуюся
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і що такого зробив, аби йому дякувати? Мало того що, ідійот приїхав коли нікого нема, так ще й косоокий рукожоп.
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Ну не обязательно трупы. Хватит пока что напоминания властям что в стране еще остались неравнодушные люди и терпеть сепарскую мразь не будут у власти.
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Та какой там активист ,, выстрел был в стену Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 6779 .. Не в окно , чтобы нанести как можно больше убытков или спровоцировать пожар , а именно в междуэтажное перекрытие , где крепче всего . Проще говоря - оставили на стене царапину ,, её сегодня заделают и никаких следов . Зато ШУМУ , на весь мир Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 9140 ..!! Как же , фашисты преследуют жопозыцийные СМИ в Украине ,, каравул , убивають . !!! Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 3313 .
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Будемо надіятись , що це наші прокидаються ! Прокидайтесь хлопці , не спіть , бо пропаде Україна !!!!!! Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 6393 Героям слава !!!
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По 112 має "пальнути" прокуратура , сб за пропаганду "руского мира" , який несе Україні і українцям знищення. Але це не реально , так як обидві організації не захищають інтереси Держави , а після приходу Путінських Зелених слуг до влади , то стануть філіалами Московії.
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НУ еще взять в плен пару итальянцев, и можно будет сделать флагом страны веселого роджера
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Хіба після того як схопили Гриба у вас помінявся прапор?
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ЯВНО РОССИЙСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ ПОД ВЫБОРЫ !!!
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Походу ето была реакция народа на телемост Мертвечука с врагом. Реакции же власти не было. Так что ето наверное предупреждение.
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Не тупи...
Это нанятые Медведчум ФСБшники пальнули... Исключительно для того чтобы - добавить ему пол процента на выборах... Ущерба там ноль - зато есть повод разогнать информационный хайт... (даже цензор участвует)
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Что, прямо так за неделю до выборов взяли и обстреляли?
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Все ж таки хочеться думати, що це було тільки попередження прокацапським ГНИДАМ( тому - не в вікно). А те, що кацапо-ординська нечисть почне вити, так вони і не припиняли своє виття. Хай виють, та готуються приймати у себе зрадників України. А "українській" владі в Україні ганьба, як "барижній", так і нинішній - "скоморошній". Це не Українська Влада, якщо дозволяє під час війни, на рідній землі, де захищаючи її, гинуть вірні Сини України, знаходитися тут ворожим до України пропоГандонам кацапським.
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Странно.
Взрыв гранаты в кафе или обстрел кафе из гранатомета - мелкое хулиганство.
Здесь - сразу теракт. Приехали из ДНР обстреливать?
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у вас скоро выстрел из танка в центре киева будет квалифицироваться как мелкое хулиганство Чо там. хлопцы баловались
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А як кваліфікували постріли з танку в центрі Москви в 1993?
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Танунах , це примітивна провокація вадикарабіновича бо падає рейтинг . Патріот - "злоумишлєннік" зарядив би в вікно щоб те кацапське кубло вигоріло до тла . Певно так "порадили" друззі з кремля . Вони не цьому собаку з'їли і "новічком" запили. Вони такі круті .
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Маловато буде. Зараз на 112 показують рузьге недомерка Медведєв а, якій каже про надмірну ненависть українців до немитих. Какой то позор
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терористичний акт проти вивіски телеканала?))))))))))))))))))
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В тебе є досвід стрільби з гранотомета в великому місті вночі, коли всі гуюлять з п'ятниці на субуту?
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Треба заборонить партії за життя під ****** і жопоблок і не буде ніяких пострілів. Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 8994
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Полушайте умнейшего человека. Жаль мало кто так трезво мыслит....
https://youtu.be/oo0ygB8l_1w
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Корч дуже часто говорить дуже правильні речі . Але діє інколи так каламутно що незрозуміло за кого він і хто в нього каса ?
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Мирний обстріл (бо в стіну, а не в вікно) не дає підстав скасовувати мирну акцію протесту. (с) Д.Корчинський.
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Ну шо, хтось ще хоче пошуткувати про "нацжен и псов авакова"??
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Знайшли новину ... По будинку Садового, у Львові, два рази з гранатомета стріляли.
Як тільки він від'їздив з дому кудись на відпочинок, так, зразу, і стріляли.
Просто, треба знати, кому замовлення зробити, самому можна промахнутися або взад вистрілити.
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Да хрен там есть этот телеканал.
К этому заданию приписано пол сотни разных мутных фирм, а помещений там - 10 маленьких низких комнат.
Раньше было заводоуправление.
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В 90-е годы здание выкупил Ходорковский и оно так ему и принадлежит по сегодняшний день через венгерскую подставную фирму.
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поставил лайк потому, что пострадал канал суки мертвечука.. но хотел бы поставить и дизлайк потому, что это - работа агентов хйла для создания хаоса в Украине..
зебилы, в этой ситуации (и вообще по Украине) есть и ваша доля или тупости или сучности..
думайте скорее, если есть чем.. а после не жалуйтесь: "мы не знали, мы не думали, нас обманули, в сериале всё было не так"..(
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Ти що рік лежав в анабіозі по шляху до Марса ? Вже два місяці як в Україні рулює регент Бєніціон з його глашатаєм з 95 кварталу . Обоє ще та мерзота , що люто вилизує черевики Суркову . Обоє здають Україну путєну . До Нового року здача має закінчитись . .
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До нового року ..на Майдан . може стояти нова *ёлка * ..А та вся гидота може на ній гойдатись ..(разом з *свинарчуками * )
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ТВАРЬ МЕДЧУКОВСКАЯ ДЕЛАЕШ ТАК КАК КАЦАПЫ ОБСТРЕЛИВАИШ СВОЕ ЧТОБ СКАЗАТЬ КАКИЕ РАДИКАЛЫ И БИНДЕРЫ - уже в топе сейчас на кацапских сайтах пишут что это радикалы не хотят свободу слова боятся правды хахлы, вот выдержка лента сру например-

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт, пишет «Страна.ua».
Инцидент произошел после 03:00 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили прилегающую территорию. На месте обстрела был найден тубус гранатомета. Никто не пострадал.
Сейчас полицейские проводят операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).
Накануне, 12 июля, сотрудники «112 Украина» обратились в Службу безопасности страны, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.
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а зачем то стреляли?для рейтинга канала? Новый Банк в ГДР как то радовался, что их обокрали, а значит признали как банк
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а Корч казав, що підпілля тільки формується Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 3919
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Когда не работает СБУ, начинается самосуд.
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О как ЗЕбуины извращаются,как же власти хочется...таким выстрелом разве что только шуму наделать,не больше.Ну а как по другому...это же канал куратора,его по серьезному ни-ни...
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Обычный спектакль! Настоящие патриоты на войне стреляют на поражение врага.
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Какие могут быть претензии к Медведчуку, если 73% проголосовали во время войны за кремлевского клоуна, который даже российских окупантов называет повстанцами.
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"Кремлівський клоун" запропонував путєну розширити мінський формат на США і Британію, а зовсім не російський шпигун Порошенко три роки не міг призначити в ці країни послів, а на перемовини в Мінськ навіть не запрошував. Як так, російський нульовий троль Сідор?
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13 з половиною мільйонів з 30,1 мільйона виборців це 73%
ЗЁріфметика?
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Так значится, зеленая сопля 2 дня назад дополнения к люстрации. Пиар
112 во главе с медведкой, рабиновичем и прчей нечистью из жопоблока гранатамет. Пиар.
Теперь следует ЕС что-то замутить. Я сторонник чтобьі... х/сним пусть из мухи, но по настоящему. И тех, и тех ублюдков чтобьі так, одним вьістрелом накрьіть главарей етого антиукраинского кодла.
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Влади в Україні, фактично, вже нема. Це головне досягнення кондитера і його кураторів.
Зараз все залежить від того наскільки єдиним і розумним виявиться народ.
Хоча, судячи з того, як легко він дозволив нікчемі і аферисту довести себе до такого стану, у народу з цим великі проблеми.
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Подобаються мені *песики- свинарчуки * . які гонять на Зе кловуна ....А кума фуйла і Поросенка Мертвячука. обходять стороною !
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"в результате выстрела никто не пострадал" Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 1436 . Какой смысл таскаться по ночному Киеву с гранатометом, если этот "112" можно и днем на уши поставить? Однозначно, за этой акцией торчат уши КГБ-ФСБ агентуры Жёлудя и Соколовского (извинения за репост)
Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена" - Цензор.НЕТ 1512
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Почитал тут коментарии и ужаснулся. За 6 лет войны большинство здесь все еще волнует *а что же скажут Запоребриком*? Вы вообще озверели? Может хватит уже работать на Запоребрик? Или вы хотите чтобы они нас хвалили как мы все правильно делаем? Не кажется вам что визжащая киселевщина ето индикатор нашего направления?
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Один раз???..Чет маловато,они заслуживают большего.
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и это - повреждения от выстрела из РПГ? Вы что, за идиотов нас держите?
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Это только начало... Ждите сюрпризов
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Шукайте кацапів. Це їх рук діло. Тут до гадалки ходити не треба.
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ждем визга из-за паребрика про ущемление организмов с рускагаварящей челюстью и ватным мозжечком ...
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Это из серии покушений на генпрокуроров
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Членовредительство, самострел. Вот по каким статьям следует расследовать ночной "обстрел" офиса 112 канала. Попасть из "мухи" в голую стену здания, когда кругом так заманчиво блестят окна, - это надо уметь, надо любить свой канал, и сильно переживать за него.
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Предлагаю присвоить стреклку звание народного героя Если государство не хочет бороться со шпионами и врагами это делают настоящие патриоты
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Цензор.НЕТНовиниПодіїБудівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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