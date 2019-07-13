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 Політика України
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 За добу на Донбасі один воїн ЗСУ зазнав поранення, одного найманця РФ знищено, терористи здійснили 26 обстрілів, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зазнав поранення і ще один - бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

Бойовики застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі поблизу Лебединського - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; двічі біля Новотроїцького - з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; п'ять разів неподалік Водяного - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї; околицю Павлополя - з міномета калібру 120 мм; у районі населеного пункту Березове - з міномета калібру 120 мм; поблизу Авдіївки - з великокаліберного кулемета; біля Пісків - із міномета калібру 82 мм; неподалік Мар'їнки - з міномета калібру 82 мм; околицю Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета", - зазначили в штабі ООС.

Дивіться також: У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Чермалика зі 120- і 82-мм мінометів, де вчора загинув цивільний. ФОТОрепортаж

Також обстрілу піддалися населені пункти: Зайцеве, Новолуганське, Новоолександрівка, Попасна, Золоте-4, Світлодарськ.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зробив два обстріли позицій українських захисників: біля Широкиного - зі стрілецької зброї; поблизу Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета", - підсумували в штабі ООС.

За даними української розвідки, одного бойовика НЗФ було знищенио і трьох поранено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137312
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз різні риги кажуть голосуйте за нас і війна закінчиться. Буде мир-дружба-жвачка. Мінібєня теж так казав.
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Одужання всім пораненим українським бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
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Зараз різні риги кажуть голосуйте за нас і війна закінчиться. Буде мир-дружба-жвачка. Мінібєня теж так казав.
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Тільки не уточнюють, що саме завдяки їм "путинввёл" війну в Україну
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Одужання всім пораненим українським бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
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ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ НАЕМНИКИ И БАНДИТЫ ЛУГАНДОНА ХЕРАЧАТ ПО ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ А зепрезидент ЗВОНИТ РОССИЙСКОМУ ХАНУ ПОГОВОРИТЬ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Тому що воно лайно малоросійське і забуло як в російській імперії ставилися до євреїв, вважаючи їх людьми третього сорту.
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При чем тут отношение Российской Империи к евреям? Это было, блин, 150 лет назад.
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нащадки гебнявих це теж саме,тільки під ковдрою!!щоб їх до пекла усіх!!
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ВСЯ НЕЗАЛЕЖНИСТЬ ЛУГАНДОНА И ДОУНБАВБЕ -ЗАКОНЧИТСЯ ЗА 3 ДНЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ РОСИЙСКОГО ХАЛИФАТА
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спасибо, что живые!
(бережіть себе...але не набої для "отвєток"...там - лупаште від душі, всим чим маєте!)
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.


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А есть хоть какие-нибудь доказательства того, что уничтожен именно *наемник РФ*? Фото нашивок, документы хоть что-нибудь.
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це ********** робити кляті расіянські виродки!! а Українцям це не до чого,бо вони вище маскавітов клятих!!!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим масковським окупантам!!!! гори у пеклі масковія!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа добу на Донбасі один воїн ЗСУ зазнав поранення, одного найманця РФ знищено, терористи здійснили 26 обстрілів, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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