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 Політика України
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Все про:ВР (5154) депутат (896) Зеленський (2065) петиція (54)

 Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості народних депутатів у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Зеленський зазначив, що, встановлений Конституцією склад Верховної Ради обумовлений не лише навантаженням на державний бюджет України, а й низкою інших критеріїв, зокрема чисельністю населення, кількістю виборців, виборчою системою, структурою парламенту тощо.

"Беручи до уваги сказане і з огляду на те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання про зменшення конституційного складу Верховної Ради України вимагає зваженого, ґрунтовного аналізу і наукового підходу", - заявив глава держави.

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Зеленський нагадав, що своїм указом він створив Комісію з питань правової реформи, пріоритетним напрямком роботи якої є підготовка та подання главі держави пропозицій щодо внесення змін до Основного закону України.

"Беручи до уваги те, що зміна конституційного складу Верховної Ради України пов'язана з необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення цього питання буде здійснюватися Комісією з питань правової реформи", - йдеться у відповіді президента на петицію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137307
 
 
 Топ коментарі
 
Послы G7 раскритиковали "инициативу" т.н. "люстрации" от Зеленского.

И еще. С сегодняшнего дня ВПЕРВЫЕ в зарубежной/международной прессе я стал встречать определение Зеленского как "пророссийского политика".
До того, я видел, как его называли "новым", "неумелым", "неопытным", "экстравагантным" - но доселе никогда "пророссийским".
Сегодня читаем:
"Украина скатывается в кризис из-за верятного пророссийского курса нового Президента...." (Джулиан Ропске)
https://twitter.com/JulianRoepcke/status/1149676516453867526
Объемная статья на РадыеСвабода о пророссийком реванше в Украине.

http://svaboda.org/a/30052024.html
Статья Пионтковского о Зеленском - как о пророссийском политике.
Чем это грозит?
Украине - изоляцией. Возвращением в "таежный союз". Со статусом даже не Беларуси, а условного "Крыма", который наш. Плюс репрессии, отжим бизнесов, земли, недвижимости - все прелести оккупации.
Патрону Зеленского - возможными дополнительными неприятностями, если ситуация будет продолжаться в том же духе.
Зеленскому - "четырьмя шестерками". Говорят, в гадании это означает "дальнюю дорогу". Иногда - в Ростов.
(с)Аллан Левитов
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Мало кто понял, что произошло вчера.
Цивилизованный мир сможет, в принципе, смириться с коррупцией и кумовством (людьми близкими к Коломойскому или "Кварталу" на ключевых постах).
Он сможет смириться с глYпостью, не всегда адекватностью, непоследовательностью.
С обхождением некоторых законов и - порой "ручными" судами.
Но. Цивилизованный мир стоит на ДЕМОКРАТИИ. Возможности людей ВЫБИРАТЬ.
И цивилизованный мир НЕ будет терпеть политического преследования конкурентов (закрепленного В ЗАКОНЕ) - просто потому что представилась такая сладкая возможность, т.к. сейчас, временно, электоральные симпатии на твоей стороне.
Обозвать "люстрацией" (применяемой только к ПРЕСТУПНЫМ режимам и к НЕ выборным должностям.) - зачистку политического поля от "неудобных" оппонентов - это может сработать для зе-л@хов, но не для мировой общественности.
Не для политиков и не для журналистов. ..Приехать на "Инвест форум" в Канаду - там похвастаться достиженями Команды Порошенко, а потом их всех "люстрировать" - это как-то некомильфо.
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ні фіга вони не зрозуміли, у них нема чим розуміти.
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Тут симптом Даннінга-Крюгера працює по повній до 73% .
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Посмотрев на количество тел в Верховной зРаде (по 40-60 человек в зале), и то чем они в это время там занимаются (играют на планшете, читают книги, пишут в мессенджере, травят анекдоты), понимаешь что и 100 будет дохрена.
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ну 500000 упоротых порохопоклонников по всей Украине-это далеко не народ, с которым приходится воевать...)))
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Краще про офшори та мільйони від Роскіно Зеленського напиши. Слабо?
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Газета The Guardian
Порошенко відкривав особистий панамський офшор в 20-х числах серпня, якраз під час оточення українських військ під Ілловайськом

Ukraine's leader set up secret offshore firm as battle raged with Russia
Petro Poroshenko registered company when his troops were being wiped out in eastern Ukraine, Panama Papers show

Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 5594

Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 9038
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Про Зеленського, про Зеленського, малий. Не відволікайся від теми.
Хоча можу сказати що рахунок був відкритий для передачі Рошен в управління Rotschild Trust.
Так само і Трамп зробив. Президент США.
На рахунку було 2000. 2 і три нулі.
А от Зеленський... Десятки мільйонів доларів на кіпрському офшорі... І субсидія на опалення...
Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 6705
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У цього покидька тариф, тільки за лайно на Порошенко.
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Порохоботы, даже если у Зеленского и были какие-то оффшоры, то в то время он не был ни президентом воюющей страны, ни даже госслужащим.
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Офшори в нього досі є. І діють на повну, з метою уникнення оподаткування. До речі, саме в офшор зебіла на його рахунок з Приватбанку були виведенні $41'000'000 з відомих нині $5.5млрд. Порівняй з трьома тисячами Порошенка...
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Згідно з поданої декларації про дохід за 2018рік, Зеленський є кінцевим бенефіціаром в семи фірмах: ТОВ Кіноквартал, ТОВ Студія квартал-95, ТОВ Зеларі Фіш, Aldorante Limited (Кіпр), Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія). 4 із цих фірм зареєстровані в офшорах, а це значить, що податки він не сплачує в Україні.
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С каких это пор правда для тебя стала "лайном", соя?
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Не Порошенко відкривав, а Ротшільд за його доручченням. В процесі виконання обіцянки Порошенка продати свій бізнес. Смисл відкриття офшору: легше бізнес продати з офшором, ніж без. Капіталізація того офшору склала близько $3000 (гараж і то більше коштує). Перш за все Порошенко хотів продати Липецьку ф-ку, Севморзавод і Ленкузню. Потім виявилось, що за бізнес ніхто не дає адекватної ціни, і Порошенко змінив плани: Ротшільд-траст почав просто керувати його бізнесом.

Так що, зебіл, ти вчергове по-шарієвськи збрехав.
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Хватит нести пургу про Ротшильда)) Делать ему больше нечего, как только о Лолите думать..
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За нормальний процент від прибутку порошенківських підприємств - буде!
Тільки вам, зебілам, не зрозуиіти, що таке "сліпий траст"... І взагалі, ви зебіли, навіть в елелементарних питаннях економіки - дебіли.
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То, что ты дебил я и так знаю, не нужно мне об этом лишний раз напоминать.
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Я так и не понял. Кого представляет порошенко сейчас на выборах в Раду. Партию Европейская Солидарность или ПО-РО-ШЕН-КО ???
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шоколадний скотний двір вийшов на пляж

Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 1463
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"Заходіть" - це якою мовою, кацапе?
Кажеш, в Івано-Франківській сотні був? Ну-ну.
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Тобі придурку платять за кількість слів. чи за пост? Да від тебе смердить кацапщиною за кілометр.
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В спам, как совершенно не соответствующее теме новости.
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Ну что сказать, типичный Вова, типичный балабол, никакой конкретики. Народ видит, сколько в парламенте, ежедневно сидит/работает/спит/присутствует нардепов, поэтому цифра 100 более чем актуальна, но Вовчику написали на бумаге и он тупо прочитал...
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Зменшення кількості депутатів ВР--підтримує 99%, а цей брехун і україноненавидець і тут немає своєї власної думки. БО євреї йому ще не порадили.
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"Конституция 1993 года устанавливала следующие требования к формированию Государственной думы: она состоит из 450 депутатов" - "Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України" - випадковість?
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450 дармоедов из расчета количества жителей нашей страны, после 2014 года их осталось порядка 20 миллионов, поэтому поголовье дармоедов можно сократить до 200 голов.
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Що тут мудрувати?!
Нинішня кількість депутатів розрахована на 55 млн.жителів. А скільки нині нас?!
Ніхто ж не рахує.
Навіть після втрати Криму та Донбасу - кількість депутатів не зменшили.
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Берите с расчёта 39 млн ,сколько нужно депутатов и матросов?
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я - за зменьшення кількості депутатів. Але ваша "голобородька", зебуїни - проти. Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді - Цензор.НЕТ 1673
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Конституция 1993 года устанавливает бесплатное образование , лечение и бесплатная служба в армии, это останется в новой Конституции! Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 6153
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Maks‏ @MaksNike88
Полтава маникюр делает)))) ахаха это п... Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 9142где петя их находит)) Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 6336

.Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 5478
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Я видел одного мордовца с большими грязными ногтями и он после туалета грыз их. Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 9988
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кацап знает шо под ногтями очень много белка и витаминов, полтава просто не в курсе и тратит деньги на уход за ногтями, не скрепно это, самое вкусное оставить в салоне, деды ваивали деды не простят.
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максимка, я бы тебе тоже советова ногти пострич (и на ногах тоже) и успокоится... где вас зеля берет таких грязных и вонючих!!! Полтава свое дело делает на ютубе и это главное.... как говорил мой начальник - инженер может быть в очках, сутулым, толстым или даже горбатым - главное чтобы свое дело понимал и делал! ферштейн зи?
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шо, кацапа, від його тролінгу твоїх зоотєчєствєнніков аж трісьот, так? Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді - Цензор.НЕТ 5148
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"Быть можно дельным человеко и думать о красе ногтей"
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Да даже если и педикюр, Тебе, деревня, что мешает следить за собой и быть нормальным человеком?
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Добровольно на сокращение НД в ВР ни кто не пойдет. Это же реальные бабки Зеленский ответил на петицию об уменьшении до 100 человек количества нардепов в Раде - Цензор.НЕТ 1126
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Все правильно він відповів. Але треба не кількість парламентарів зменьшувати, а змінювати регламент голосувань. Щоб парламент працював плідно треба, щоб більшість враховувалась від кількості зареєстрованих в цей день, а не від номінальної кількості нардепів. Наприклад позитивне голосування по Україні американський Конгрес прийняв одноголосно... трьома голосами(!!!). Бо в той день було на засіданні тільки троє конгресменів. Але тема голосувань має бути оголошена за тиждень до дня голосувань. Або визначений якийсь один день Тижня, коли Рада голосує. Всі інші дні нардепи працюють або у комітетах, або у відрядженнях, або у приймальнях. Бо сьогодні бувають такі дні, коли збирається трохи більше 200 нардепів і цілий день провалюють поправки, які фізично не можуть бути прийняті, бо в залі нема 226 присутніх.
________________
Нардеп має відчувати, що він займається корисною справою, а не якоюсь фігнею. Тоді похід у Раду для них буде не покаранням, а бажаною справою.
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А, щоб мандат не був такий бажаний для грошових мішків, недоторканість таки треба обмежувати.
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ну все в стиле нового гаранта - народ предложил гарант прочел, побалаболил и положил бумажку в ящик! 100 депутатов? вы что офанарели это ж список слуг народа (непонятно правда какого?) придется втрое сократить....все єто такая же оральная пурга как мост в лугандоне, аєропорт в днепре, люстрация во владе, снятие неприкосновенности и многое многое другое....
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А чому він ігнорував інші петиції що стосуються його ЗЕ ко манди?
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А чогож ти, шмаркля зелена, обіцяв знизити кількість депутатів
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Чопик є чопик, а російською мовою це Затычка, ше й маленька.
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не ну зменшити з 450 до 100 це занадто радикально, чомусь здається що ця петиція від "корисних дурнів".
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Все услышали этот вой пЕтЕкантропов с минстецевских и ольгинских болот относительно снижения количества депутатов? Очень хорошо. Теперь посмотрим, о чем будут выть те же упыри, когда количество этих же депутатов таки уменьшится. Не сразу, конечно, потому что, это действо нужно закрепить конституционно, правда для порохатых, это уже как высшая математика...))
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Вот и все правительство Швейцарии: 7 министров и канцлер. Швейцария не настолько богатая страна, чтобы тратить общественные деньги на большее...
Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді - Цензор.НЕТ 9471

Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді - Цензор.НЕТ 6716
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Цікаво що забули як Пеця обіцяв за дві неділі війну на Донбасі завершити і Крим повернути, а вибачатись за свої обіцянки вирішив лише перед президентськими перегонами, коли дупа почала шкварчати. Тому порохоботи і жалкують, що ще п'ять років не дали їм визволяти Донбас і Крим, та і з корупцією"поборотися".
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Знову " папєрєднікі" ? Так при Азірові це вже проходили . В зазєлів така концепція на 5 років ?
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Коломойский даже не захотел содержать успешную футбольную команду Днепр. А вы хотите, что бы содержал под управлением 450 депутатов. Его бы устроило Рада с 10 депутатов. На них бы наскреб по сусекам. А идиоты с народа поддерживают эту инициативу.
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100 мож і замало, але 150 - це максимум, що сьогодні Україна може собі дозволити.

А от тільки одно питання до фігляра: чому б це питання не винести на референдум??? Ти ж так кричав, що будеш їх проводити і з приводу і без...
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Господи,ну хватит уже мусолить эту популистскую хрень про уменьшение...Сейчас нужно оплачивать нужный закон 226-ти рылам,а потом,если уменьшат,-51-му.Стоимость на одно рыло-резко увеличится.Суть системы нисколько не изменится.
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Вы что рехнулись? А с кого он по 2 ляма будет брать?..
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