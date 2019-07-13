 Зеленський відповів на петицію про зменшення до 100 осіб кількості нардепів у Раді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.
Зеленський зазначив, що, встановлений Конституцією склад Верховної Ради обумовлений не лише навантаженням на державний бюджет України, а й низкою інших критеріїв, зокрема чисельністю населення, кількістю виборців, виборчою системою, структурою парламенту тощо.
"Беручи до уваги сказане і з огляду на те, що скорочення кількості народних депутатів України має як позитивні, так і негативні наслідки, вирішення питання про зменшення конституційного складу Верховної Ради України вимагає зваженого, ґрунтовного аналізу і наукового підходу", - заявив глава держави.
Зеленський нагадав, що своїм указом він створив Комісію з питань правової реформи, пріоритетним напрямком роботи якої є підготовка та подання главі держави пропозицій щодо внесення змін до Основного закону України.
"Беручи до уваги те, що зміна конституційного складу Верховної Ради України пов'язана з необхідністю внесення змін до статті 76 Конституції України, вивчення цього питання буде здійснюватися Комісією з питань правової реформи", - йдеться у відповіді президента на петицію.
Порошенко відкривав особистий панамський офшор в 20-х числах серпня, якраз під час оточення українських військ під Ілловайськом
Ukraine's leader set up secret offshore firm as battle raged with Russia
Petro Poroshenko registered company when his troops were being wiped out in eastern Ukraine, Panama Papers show
Хоча можу сказати що рахунок був відкритий для передачі Рошен в управління Rotschild Trust.
Так само і Трамп зробив. Президент США.
На рахунку було 2000. 2 і три нулі.
А от Зеленський... Десятки мільйонів доларів на кіпрському офшорі... І субсидія на опалення...
Так що, зебіл, ти вчергове по-шарієвськи збрехав.
Тільки вам, зебілам, не зрозуиіти, що таке "сліпий траст"... І взагалі, ви зебіли, навіть в елелементарних питаннях економіки - дебіли.
Кажеш, в Івано-Франківській сотні був? Ну-ну.
Нинішня кількість депутатів розрахована на 55 млн.жителів. А скільки нині нас?!
Ніхто ж не рахує.
Навіть після втрати Криму та Донбасу - кількість депутатів не зменшили.
Полтава маникюр делает)))) ахаха это п... где петя их находит))
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Нардеп має відчувати, що він займається корисною справою, а не якоюсь фігнею. Тоді похід у Раду для них буде не покаранням, а бажаною справою.
А от тільки одно питання до фігляра: чому б це питання не винести на референдум??? Ти ж так кричав, що будеш їх проводити і з приводу і без...