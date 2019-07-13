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 Подруга Олени Кравець із "Кварталу 95" Мецгер стала членом наглядової ради націоналізованого "Приватбанку", - "Новое время"

Колишній юрист "Укрексімбанку" Юлія Мецгер, яка увійшла за квотою президента Зеленського до наглядової ради "Приватбанку", виявилася подругою Олени Кравець зі студії "Квартал 95".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Новое время".

Видання зазначає: "Новачок наглядової ради "Приватбанку" Юлія Мецгер була позначена на особистому фото Олени Кравець у її інстаграмі, де вони разом були на вечірці.

Подруга Олени Кравець із Кварталу 95 Мецгер стала членом наглядової ради націоналізованого Приватбанку, - Новое время 01

У самої Мецгер немає жодного поста в її акаунті соцмережі.

Кравець і Мецгер знайомі щонайменше чотири роки. Фото з соцмережі "Інстаграм" датовано 2017 роком, а фото нижче, де вони зазначені разом, було завантажено у 2018 році в акаунт фейсбука генерального директора Red Bull України Тетяни Лукинюк.

Подруга Олени Кравець із Кварталу 95 Мецгер стала членом наглядової ради націоналізованого Приватбанку, - Новое время 02

У фейсбуці Тетяни Лукинюк також три спільні фото з Оленою Кравець і Юлією Мецгер, які зроблено у 2015-2016 роках. Вони разом із членами сімей та іншими людьми позначені на фотографіях на концерті Pianoboy, в кафе і в аеропорту "Київ" (Жуляни) перед відльотом у Дубай.

Подруга Олени Кравець із Кварталу 95 Мецгер стала членом наглядової ради націоналізованого Приватбанку, - Новое время 03

Як повідомлялося раніше, 5 липня Кабмін за квотою президента призначив членами наглядових рад націоналізованого "Приватбанку", і держбанку "Ощадбанк" колишніх співробітників "Укрексімбанку" Юлію Мецгер і Юрія Храмова.

Мецгер була юристом "Укрексімбанку", а Юрій Храмов раніше працював у цьому банку, був заступником голови правління.

Згідно з декларацією Юлії Мецгер як кандидата на посаду члена наглядової ради, її чоловіком є ​​Євген Володимирович Мецгер. Найімовірніше, це заступник голови правління державного "Укргазбанку". У його офіційній біографії є ​​згадка про отримання вищої освіти в Криворізькому технічному університеті. Євген Мецгер і Олена Кравець - ровесники.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137304
 
 
 Топ коментарі
 
я все больше начинаю ненавидеть 95 квартал и все, что с ним связано..
это напоминает оккупацию страны кошерными клоунами и уродцами..
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ну просто друзья, кумовья, любовницы, их подруги и любовники, любовники любовников и любовницы любовниц - что не сделаешь для "своих"?😂
Остальным - "ПОШУТИЛ снижать тарифы", да и субсидии пора отменять, как считает Розумков и Богдан - ведь эра зубожиння закончилась..
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Уже хоть разнообразие. А то одни кумовья, бизнес партнеры, друзья и прочее. Уморил уже. Правда зебилы, зажили по "новому"?
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Слава Богу, что не опять какая-то Петренко. Ну, правда, сколько можно?
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Во времена исполнения Голдой Меир обязанностей премьер-министра, она попыталась убедить Генри Киссинджера сделать Израиль своим первоочередным приоритетом. Киссинджер ответил ей письменным посланием:"Я хочу проинформировать Вас о том, что, во-первых, я - гражданин США, во-вторых, государственный секретарь, а только, в-третьих, - еврей".
На что Голда ответила: "Мы в Израиле читаем справа налево".
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Зеля как Голда, кого ни назначит - так какой-нибудь зильбельшухер.
Ничего личного, настоящих евреев люблю и уважаю.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПодруга Олени Кравець із "Кварталу 95" Мецгер стала членом наглядової ради націоналізованого "Приватбанку", - "Новое время"
 
 
 
 
 
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