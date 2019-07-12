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Все про:Дніпропетровськ (1073) тварини (127) захист тварин (12)

 Раніше судимий громадянин викинув цуценя з 4 поверху в Дніпрі і той загинув

Депутат міськради Дніпра Михайло Лисенко оприлюднив інформацію з поліцейського рапорту про те, що раніше судимий громадянин викинув собаку з 4 поверху і вона загинула.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лисенко надав інформацію про виклик патруля: "12.07.2019 12:29 (Статус завдання: прибув - 12:48) м.Дніпро, просп. Слобожанський, 11

Невідомий раніше судимий на призвисько "Краб" викинув з 4 поверху цуценя, яке поки живе. Вони бояться підійти, бо власник тварини був раніше судимий за вбивство. Заявниця просить її особисті дані нікому не розголошувати.

Рапорт

Прибувши на місце було встановленощо гр. Кравченко Роман Юрійович 197х р.н раніше судимий , знаходячись за адреси свого проживання прос.Слобожанський хх кв хх викинув з вікна або балкону собаку цуценя коричневого кольору котра схожа на пит-буля , на шиї мала ошийник, сі слів судідів це його собака за котрою він доглядав. Під вікнами на асфальті виявлено мертву собаку. На місце викликано СОГ ІНДУСТРIАЛЬНОГО ВП, КП ЗООКОНТРОЛЬ. Від мешканки будинку було відібрано заяву за цим фактом.

Під час відвезення матеріалів, було помічено особу схожу за орієнтуванням, заявниця підтвердила особу, гр. Кравченко Роман Юрійович доставлений до індустріального вп для з'ясування обставин"

Також Лисенко написав: "Особисто найму найкращих у місті адвокатів, які зможуть підтримати обвинувачення.

Якщо такі є в ФБ - готовий до діалогу.

Ми не мордор, такі тварюки для нашого міста виняток. Їм не місце серед нас".

Раніше судимий громадянин викинув цуценя з 4 поверху в Дніпрі і той загинув 01
Раніше судимий громадянин викинув цуценя з 4 поверху в Дніпрі і той загинув 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137302
 
 
 Топ коментарі
 
надо было его следом выкинуть
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Я бы его выбросил следом,облегчил бы налоговую нагрузку!
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А коты гораздо более живучие
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Этому гражданину по нашему законодательству светит 8 лет за демонстративное убийство собаки. Еще нужно учесть,что он ранее судимый и особо опасный для общества, не только для собак.
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Как не грешно это говорить, но этому существу (человеком такое называть нельзя) очень не помешало бы слетать тоже этак с 9 этажа. Или с 12 для верности.
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это очень грешно так говорить если вы верующ(ая)ий
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Сиди тихо на жёппе со своими христианскими прибамбасами, зомбило.
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Кошка бросила котят..пусть #бутца кака хотят..
Новина , мля..
😁
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Какой же ты вонючий кацап В каждом слове твоё гнилое нутро просвечивает.
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слушайте ! каждую весну я топлю котят ! живу в деревне у меня 2е кошки ! конечно не разбрасываю их с высоты по дворам ! но вы обвиняете в зверстве человека совершившего ошибку по пьяни , и призываете к убийству ЧЕЛОВЕКА ! есть статьи за жестокое обращение с животными и тд ! зачем вы свою сущность то выпихиваете ?
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А потратить один раз стоимость пачки сигарет на стерилизацию животного религия не позволяет. Или ходить топить больше по приколу?
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Оно садюга, спецом не стерилизует, чтобы регулярно топить котят, его так же ждет 8 лет тюрьмы, а кроме того, по Вселенскому закону бумеранга ему все аукнется или его детям.
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садюга тот кто вопреки природе разводит лысых мутантов и по законам божьим попадут в ад !а бумеранг к вашему сведению не должен назад возвращаться ,а должен пробивать головы
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надо было крабу клешни выломать ,живодер гребанный !
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Справа часу, коли цей утирок виштовхне людину
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Справа часу, коли цей уже дохлий піт буль, погриз би якусь дитину або людину
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Викиньте ніж, бо, колись, поріжетесь. Можливо
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Люди лицемірні.Тому що тут жаліють,а тут жорстоко вбивають тварин і жруть.
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А он эту собаку убил, чтобы сожрать? Чтобы не умереть с голода? Убивать животных и все живое просто так, от злобы, дури или для удовольствия как делает, например, охотник из Оппоблока За Жизнь из недавней сегодняшней новости - это большой грех и нечеловеческий поступок.
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Это уже не человек, это уже существо.
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Лариса fb3d953c Суд повинен доказати,що він вбив собаку.Раніше тут була інформація,що дівчина брала тварин доглядати і там над ними знущалася,то її зразу назвали живодеркою.Хоча в нас кажуть,що без суду не можна навішувати ярлики.Чому в нас дозволена мисливство? Де новини про мертвих твари і де там захисники твари? Це все маніпуляція і лицемірство.
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Суд докажет, не волнуйся. А то, что ты мудак, защищающий другого мудака, уже тоже доказано из твоих комментов.
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Что вы нагородили? Свалили все в кучу. Полиция разберется кто выкинул собаку, думаю уже разобралась. Почему охота разрешена,это вы не у меня спрашивайте, я не охотник и убийствами животных не развлекаюсь.Новость про охотника из Оппоблока, который выложил себя в Фейсбук на фоне убитых им животных, льва и т.д. была днем на этом сайте, ищите.
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Лариса fb3d953c Ще не було вироку суду.Новина про депутата,він публічний.А звичайні дрібні бізнесмени також їздять на полювання і їм нічого не має.
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Некоректне порівняння. Людині для розвитку потрібне м'ясо (і не тільки людині),написав на всяк випадок якщо ви м'ясо не вживаєте. Так ось, домашніх тварин заводять для дружби, з ними гуляють і все таке, тварини повністю довіряють господарю, і таке вчинити з твариною яка тобі довірилась це нелюдяно. І зовсім інше тварини яких вирощують для стейка.
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ужс , ждем новостей "курил в неположенном месте"
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Я бы его выбросил следом,облегчил бы налоговую нагрузку!
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ну а я бы тебя ,после этого,посадил ,тем самым нивелировал то ,что ты облегчил
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Ты кацап можешь посадить себя на бутылку из под шампанского и в одночасье сосать чупу!
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ты дэбил можешь сам на нее сесть и получить удовольствие
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Мне пох твои спазмы вагины!,в спам ruzka kurwa!
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не визжи истеричка, аж страшно ! щенка выкинула рука кремля - параноик
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Это вряд ли. Такие как ты, защищающие мразей убивающих беззащитных щенков, способны на "храбрость" только с теми кто не перегрызет глотку в ответ.
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я защищаю Людей ! а те кто пишет " скинуть следом " - хуже зверья , не умеющие прощать
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Вот мы его и простим . По нашему УК ст 299 , за жестокое обращение с животными , эта мразь отправится зону топтать . Статья предусматривает до 8 лет лишения .
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Мі думали русский мир, а это англо-саксонский ; уже и щенка нельзя простому человеку вібросить. Ганьба!
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сдлайте ему химическую кастрацию от щенков.
хз - мо вкрутит ранее судимого гражданина....
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глядишь завтра с балкона корову скинет !просто пьяный хмырь
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Тоесть тебе не кажется, что человек совершивший убийство другого человека, а сейчас убивший собаку, потенциально опасный?
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то есть тебе не кажется что собака тут лишняя ?
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этот садист и маньяк выбросил и лишил жизни живое существо.. таких, надо изолировать от общества.. а корова - это тоже живое существо, которое может испытывать боль, страх, ужас, страдания, вы о ней, как о неодушевленном предмете написали ..
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слушайте ,новость конечно ужасная , но по моему обсуждать тут нечего ,"частный случай" , странно видеть такие "новости"
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Кацапа тебя новости Украины не калышат,ты с галактики кин два дза!
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для твоего срача есть сортир ,иди гадь туда
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Ось ви б всі його...
А я б наказав саме цензор за розміщення фотки мертвого пса... Це травмує психіку тисяч...
Чомусь в публічну площину виводять не вкрадені в України міліарди, відверто злочинні органи державної влади, розгул різного роду злодіїв у законі...
А ось такі одиночні випади... Це для того, щоб суспільство концентрувало свою злість на вторинному... І обминала стороною розпил Держави (буквально).
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травмирует психику тысяч? да там нет никакой психики. так, барахло какое-то в черепушке... может прозвучит дико для вас, но нормальный мужчина должен уметь убивать. убивать, это - работа. тяжелая работа. это - мое мнение. делать это просто ради удовольствия не стоит, но уметь нужно. в жизни все пригодится... а то развелось пацифистов у которых стейки растут прямо в холодильнике...
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Откуда известно что именно выбросил? Может это клевета по личным мотивам.
У моего знакомого когдато собака со 2 этажа на балконе сиганула - прыгала на перила зачемто. У другого кот с 6 этажа свалился - любил на подоконнике сидеть и однажды слетел.
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ага , показалочь что Порошенко увидел , кинул что под руку попалось
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Зато депутата пропіарили добре. Доречі, також розбійник. https://glavnoe.dp.ua/articles/Glava-upravlenija-Dnepropetrovskogo-gorsoveta-po-ZhKH-otsidel-5-let-za-razboj-i-grabezh-deputat
Коли вбивають людей на дорогах навіть номери не показують, а тут за шавку, яка ще не відомо як вистрибнула ще й прізвище та світлину опублікували.
Лицеміри, ви гідні свого президента.
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