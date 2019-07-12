 На засіданні міністрів ОБСЄ миротворча місія на Донбасі не обговорювалася, - генсек організації Гремінгер

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив у коментарі Укрінформу.

"Чесно кажучи, це питання практично не обговорювалося у Високих Татрах", - сказав Гремінгер.

Водночас, додав він, на цьому факті не слід акцентувати увагу, адже він просто "демонструє той стан, в якому зараз перебуває політичний процес".

Зі слів Гремінгера, для активізації обговорення цього питання потрібно "відновлення динаміки на політичному рівні".

"Слід розуміти, що як тільки ми побачимо відновлену динаміку на політичному рівні (це стосується і треку Волкер - Сурков), як тільки буде знову ця динаміка на цих рівнях, - ми можемо побачити відновлення обговорення цієї миротворчої операції", - заявив генеральний секретар ОБСЄ .

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