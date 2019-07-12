EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 За кордоном
  473  26
Все про:ОБСЄ (2180) Гремінгер (27)

 На засіданні міністрів ОБСЄ миротворча місія на Донбасі не обговорювалася, - генсек організації Гремінгер

Питання міжнародної миротворчої місії на сході України не належить до основних тем обговорення в рамках ОБСЄ, тому воно практично не обговорювалося під час міністерського засідання організації в Словаччині 9 липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер заявив у коментарі Укрінформу.

"Чесно кажучи, це питання практично не обговорювалося у Високих Татрах", - сказав Гремінгер.

Водночас, додав він, на цьому факті не слід акцентувати увагу, адже він просто "демонструє той стан, в якому зараз перебуває політичний процес".

Зі слів Гремінгера, для активізації обговорення цього питання потрібно "відновлення динаміки на політичному рівні".

"Слід розуміти, що як тільки ми побачимо відновлену динаміку на політичному рівні (це стосується і треку Волкер - Сурков), як тільки буде знову ця динаміка на цих рівнях, - ми можемо побачити відновлення обговорення цієї миротворчої операції", - заявив генеральний секретар ОБСЄ .

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ОБСЄ Гремінгер обіцяє прокидатися і засинати з думкою про Україну, - поспред Цимбалюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137300
 
 
 Топ коментарі
 
так у нас преЗедент так разговаривает...
Ну да..., вы правы...
 показати весь коментар
 
После избрания преЗЕдента, последний наш оплот - те, кто за него не голосовал
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Полуграмотными текстами всегда отличались российские методички
 показати весь коментар
 
 
так у нас преЗедент так разговаривает...
Ну да..., вы правы...
 показати весь коментар
 
 
Они действительно пишут или петекантроп решил вывихнуть свой ганглий?
 показати весь коментар
 
 
я бы не открывал етот вопрос - про вместе или раздельно.
за 10мин стока примеров с форрума вам накидаю - на неделю читалово.
как впрочем и вы мне - спокойнее трохи... На засіданні міністрів ОБСЄ миротворча місія на Донбасі не обговорювалася, - генсек організації Гремінгер - Цензор.НЕТ 3773
 показати весь коментар
 
То, что Украина стараниями Порося медленно, но уверенно уходила на второй и третий план, уже было понятно и год назад. То, что Зелень не готов активизировать это тоже. Как молчала Украина про Будапештский Меморандум, так и молчит.
 показати весь коментар
 
"По словам Гремингера, для активизации обсуждения этого вопроса требуется "восстановление динамики на политическом уровне".
Источник: https://censor.net.ua/n3137300"

Кацап, ты в курсе - чья это работа и кто её завалил?
 показати весь коментар
 
в последнее время ЕС выдает такую хрень ,главное США Канада Австралия Британия знают что и кто наш враг ..поверьте это страны Титаны по сравнению с рашкой и это последний наш оплот
 показати весь коментар
 
 
После избрания преЗЕдента, последний наш оплот - те, кто за него не голосовал
 показати весь коментар
 
 
нуда у нас еще остался гланокомадующий свинарчуками ...который в акурат по-пьяни в Житомере брякнул ..не не слышал ? посмотри это не фэйк
 показати весь коментар
 
"восстановление динамики на политическом уровне". Источник: https://censor.net.ua/n3137300

Конгресс, Миротворцы какие-то... Тут выборы на носу, зе-люди потом с вами динамикой поделятся...
 показати весь коментар
 
Никому не нужный пустой лепет комиссара и генсекса. Сурков пишет статьи о развитом Путинизме, что еврогеев не смущает, у Волкера - медовый месяц, короче всем пофиг.
 показати весь коментар
 
 
с пасе и обсе все ясно и понятно и уже давно.
а тут еще и паровоз, шо ету тему тянул убрали, а пристегнули красивый зеленый,
но с другой стороны.
от он и тянет в обратную сторону...
 показати весь коментар
 
 
ну новая власть хоть не пугает что путен может напасть ...мда
 показати весь коментар
 
 
А покрупнее шрифта нет, чтобы все могли увидеть, что это самый умный пост на странице?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНа засіданні міністрів ОБСЄ миротворча місія на Донбасі не обговорювалася, - генсек організації Гремінгер
 
 
 
 
 
 вгору