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 Політика України, Суспільство
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Все про:вето (62) ВР (5148) педофіл (67) Супрун Уляна (476)

 Супрун виступила проти примусової хімічної кастрації педофілів

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликає президента Володимира Зеленського накласти вето на прийнятий напередодні Верховною Радою закон про хімічну кастрацію педофілів.

Депутати, які підтримали закон про примусову хімічну кастрацію педофілів стали жертвами передвиборчої маніпуляції. Про це в.о. Голови МОЗ написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна стане першою державою у світі, що перетворила лікування на покарання", - написала Супрун.

"Педофілія справді є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але тільки в комплексі з іншими методами лікування. Депутати ж проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру проти неповнолітніх. Не всі, хто роблять такі злочини, мають психічну хворобу. Дослідження показують, що тільки половина таких злочинів вчинена педофілами. Тому Україна примусово робитиме хімічну кастрацію людям без урахування їхнього стану здоров'я", - вважає Супрун.

Хімічна кастрація має бути частиною комплексного лікування. Використання її як міри покарання без згоди є грубим порушенням прав людини, наполягає в.о. міністра охорони здоров'я.

"Якщо цей закон набере чинності, Україна зіткнеться з позовами до Європейського суду з прав людини. Отже, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсацію ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини", - написала Супрун.

"Сподіваюся, що Президент не підпише цей закон. Бо лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їхній професійній етиці", - підсумувала в.о. міністра.

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11 липня Верховна Рада ухвалила закон №6449 команди Радикальної партії Олега Ляшка "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітнього чи неповнолітньої особи, яка не досягла статевої зрілості".

Законопроект пропонує створити відкритий реєстр педофілів і ввести примусову хімічну кастрацію для них.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137299
 
   
 Топ коментарі
 
С нашей правоохранительной системой "педофила" можно сделать из любого, было бы желание. А потом доказывай после исполнения приговора. Сколько народу было расстреляно по ошибочным или сфальсифицированным приговорам. Если из тюрьмы еще можно выйти после оправдания, то кастрация - процесс необратимый. Девочку бросит "любимый парень", она даст показания, того кастрируют, а потом окажется, что девочка просто хотела отомстить. А может кому-то ваш бизнес или недвижимость приглянутся. Все что хочешь подпишешь, лишь бы "стояло".
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смысл в том что рюкзакановские орлы смогут состряпать дело на любого и принудительно кастрировать неугодного
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можно еще кучу всего придумать: расстреливать, вешать, рубить руки. Давайте, назад в варварство! и никто не думает о возможных судебных ошибках, о купленых судьях. Да и вообще - мало думают. В принципе.
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можно еще кучу всего придумать: расстреливать, вешать, рубить руки. Давайте, назад в варварство! и никто не думает о возможных судебных ошибках, о купленых судьях. Да и вообще - мало думают. В принципе.
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Ну почитай эту тему и поймешь сколько думает
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новый парламент, новый кабмин. И не будет там супрун.
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Жалко Супрун кастрировать нельзя........
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Полностью согласен с Супрун. Это делается для полиции и судов, а не для детей.
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в кои то веки я согласен с Супрун. Хим. кастрация не решит проблему. Возможно даже усугубит, если уроду нанесена псих. травма то он становится еще более уродливым и тогда жди непредвиденных последствий.
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Украина по объективным причинам отстала от других европейских стран лет на 150-200, подобного рода инициативы тянут нас назад в средневековье, кроме того, весьма сомнительной выглядит нравственная сторона вопроса, человек совершивший подобное преступление несёт наказание в виде длительного лишения свободы, теперь это предлагается дополнить какими-то совершенно варварскими и антигуманными методами наказания. Следуя такой логике вору надо отрубить руку, а разбойника и убийцу четвертовать на площади.
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интересно сколько Европейский суд по правам человека начислит материальную компенсацию за принудительную кастрацию...думаю если больше 1 млн евро, то от желающих получить бабки не будет отбоя
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Особенно пенсионерам дедушкам. Выгодный размен)
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пенсам не получиться заработать...в законе написано что принудительную кастрацию не будут делать лицам старше 65 лет)))
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Педофилов нужно лечить советами тётки Супрун. Они такие толковые и их довольно много: по чистке зубов, курению, занятию сексом....
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Супрун намекает, что кастрировать могут любого, кого украинский суд назначит виновным. А это может быть любой неугодный власти человек, да или просто бабла судье занесли за конкурента. Вот такой вот террор вырисовывается в новой Бениной диктатуре.
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До чого тут Беня коли голосувало БПП з НФ?
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По соцопросам у "Слуги народа" большинство в парламенте. Вся власть будет в одних руках. БПП и НФ это сборище приспособленцев, частично бывшие регионалы. Им не привыкать перекрашиваться.
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"Смертная казнь является законным наказанием в 29 штатах США". И это не является нарушением прав человека. А химическая кастрация, уколы препаратами которой делают раз в 3 месяца, иначе все функции возвращаются - нарушение прав, т.к. преступники набирают лишний вес.
Вот же тварь Супрун, таки детей у нее нет и не было - почитала. Когда мой сын был подростком, я волновалась каждый день - у нас педофилы изредка совершали преступления. Из школы встречала, вечером одного не пускала и т.п. А ведь есть такие, кто совсем маленьких детей насилует!!! Всем детям и их родителям желаю никогда даже не слышать о педофилах поблизости.
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Ты хоть прочитала, что предлагает Супрун, что ты ее тварью называешь? Если твоего сына кастрируют мусара, по надуманной причине, это разве не будет нарушением прав человека?
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Теперь будешь за мужа волноваться - вдруг у ментов план по кастрации будет недовыполнен?
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Володимир Саркісян
9 ч. ·

Я проти хімічної кастрації взагалі. Стосовно будь-кого. Я проти будь-якого понівечення людини - хімічного, фізичного, психічного.
Як ця процедура існує у низці країн-підписантів Загальної деклараії прав людини я не питатиму. Так само існує, як російська делегація у ПАРЄ.
Я запитаю лише одне: як "примусова хімічна кастрація" у тій ляшківській муйні співіснуватиме із ст. 28. Конституції України? Насрати? То чим ви від ********* відрізняєтеся?
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В усьому світі вона добровільна. Коли сам педофіл, аби зняти з себе ризики і підозри йде на гармональну терапію.
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Щас крепко взяли за яйца какого-то кореша Трампа, богатого дядьку в США, за то шо он принуждал к совокуплению несовершеннолетних девочек за деньги. Ну, это не совсем педофилия, но очень близко. В смысле, что в США совершеннолетие наступает, насколько я помню в 21 год. А если барышне 18 - то это уже вполне половозрелая девушка, хотя и несовершеннолетняя. С точки зрения социальной - это конечно же ещё ребёнок. А с точки зрения физиологии - уже взрослая. Ему грозит многолетнее тюремное заключение. Если судить по нашему закону - химическая кастрация. Не имею представления как это. Яйца что ли в банку с кислотой опускают и ждут пока растворятся? Интересно...
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Шо воно так розпереживалось за педофілів? Хімічна кастрація - засіб, що діє виключно поки педофіл приймає засіб, що послабляє потенцію. Як тільки прийом препарату припиняється - потенція поновлються. Причому - зафіксовані випадки коли педофіли, що лишались на волі, уникали дії препарату, приймаючи препарати, що підсилюють потенцію. В інших випадках педофіли, яких під хімічною кастрацією залишали на волі використовували для згвалтування дітей підручні предмети. Так шо не розумію чого супрунша та захвилювалась.
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Хвилюється вона виключно про те що, депутати зробили підставу для України і тепер кожен, кому примусово введуть препарат може звинувачувати державу Україна в нелюдському становищі і педофіли перетворяться на жертв репресій, яким будемо вимушені платити шаленні суми компенсацій.
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для педофилов необходима не химическая, а физическая кастрация.
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тотально физическая или изоляция от общества навсегда. Такие люди даже после отсидки не исправляются. Психика повернута.
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Совету европы пофиг на украинцев, раз наши права перед рашкой не защищаются. Потому пофиг на них. А с педофилами надо поступать как сознательные граждане с Эскобаром поступили.
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А есть ли какое то конкретное определение кто есть ,,пидофил" ? Вот х.йло тоже пидофил а его почему то все наши украинские сми называют ,,призидент рассеи" . А какого то сантехника 60 лет что положил глаз на 20 летнюю соседку посодют по наговору завистников за ,,пидофилию" .Так что Супрун отчасти права.Тут ещё разобраться надо
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Понять, простить, кастрировать и на работу в зону отчуждения.
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Тем кто за права педофилов выступает пусть подумают о правах детей, лицемеры.
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деяким особам, які не здатні думати на день вперед варто взагалі помовчати. Або навчитися розуміти написане.
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Переспав з шіснадцятирічною Та накатала заяву і все, каліка. Ну якщо грошенят занесуть
Я вже писав в попередній темі. Цей закон це просто капець. З нашими судами калікою можуть зробити любого. Головне щоб гроші знайшлись.
Згадаємо фіктивний позов до суду коли лишили ліцензії скайап.
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Теперь у ментов будет план по кастрациям, такой же как по админпротоколам. И потом доказывай, что не педофил.
Кстати, бабы-педофилы тоже бывают, что с ними будут делать?
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ну так перед сексом нужно обязательно проверять паспорт партнерши
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Не перед сексом, а при подписании договора о выражении явного согласия на вступление в половую связь)))
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Хорошая идея хим кастрация А ещё лучше принять закон о рубании рук избирателям , которые к следующим выборам разочаровываются в своем выборе и идут голосовать за другого Пусть в следующий раз думают с одной рукой ходить или вообще без них А то выберают крачучек , чучм , яныков , барыг и всяких клоунов за гречку или из за отсутствия мозгов а потом говорят чего нам так хреново живётся в Украине
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Тогда по уровню демократии нас обгонит даже Северная Корея.
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Тогда люди перед тем как делать выбор может быть мозги будут включать или если жалко рук перестанут ходить на выборы ( хоть руки останутся целые , если мозгов нет )
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Саме смішне те, що всі розуміють що статеве життя у дівчат і хлопців починається десь у 14-16 років...
Це б..ть знають всі... І це офіційна статистика... І як правило перші партнери десь трішки старші 18-20 і це теж офіційна статистика... А по кримінальному кодексу це педофілія...

І якщо розглядати з суто прагматичної точки зору... То це все може закінчитись криваво для абсолютно конкретних людей... Як мінімум на рівні з рейдерськими бандами, будуть організовані банди по підкладанню дівчаток (хлопчиків) потрібним людям... Санкція - жесть, суспільство - прагне крові... Змі - в потрібному ключі працювали на цей закон... Значить і працюватимуть на покарання "винних"

Хочемо шоу? Але чомусь всі люди асоціюють себе саме з палачами/вершителями доль, і мало хто розуміє, що "підстава", або некомпетентність/злочинність правоохоронної системи зробить все навпаки... І в думці палач, стане звичайною жертвою...
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Во всем поддерживаю Супрун, но лучше заплатить по искам.
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Ти готовий працювати заради утримування педофілів? Особисто я ні.
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До речі не забувайте, що у нас планова економіка...
І в поліції є план по статтям... А за план у нас керівництво строго б'є по шапці...
Молодому поколінню рекомендую забути про спиртні напої,наркотики і дискотеки... Бо в буквальному сенсі на ранок можна буде залишитись без члена...
І не забувайте про добровільну (письмову) згоду на секс і зміни до кримінального кодексу!
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Одновременно с этим законом надо и публичные дома разрешить, чтобы часть не совсем ипанутых сексуальноозабоченых для "лечения" на проституток переключилась.
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смех и грех. возмущенные граждане хотят крови... хотят кастрировать педофилов даже не химически, а физически. идиоты? ну, это понятно. ведь только идиоты могут пытаться "исправить" преступление необратимым наказанием. новых педофилов вы этим хрен остановите. просто они после разврата еще и убивать свои жертвы начнут. за убийство ведь не кастрируют? а преступление более тяжелое, чем изнасилование.

поймите наконец - тяжесть наказания еще ни одного преступника не остановила. в США за убийство можно запросто на электрический стул присесть, а убийства, как были, так и продолжаются!
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"Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья", - считает Супрун.
То есть, Супрун считает, что нельзя делать химическую кастрацию здоровым людям, что, конечно, правильно, однако она относит к здоровым людям тех, кто был насильником один раз. ("Один раз - не ********" не педофил.)
Странно, как можно считать здоровым человека, который проявил педофилические действия даже один раз.
Наезд на закон не справедлив. В законе сказано о применении хим. кастрации к педофилам, то есть к тем, к кому сами медики вынесли вердикт: "педофил", то есть неоднократно замечен.
Не вижу нарушения прав человека.
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В законі хіба вказано після якого за порядком статевого акту можна каструвати?
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до того ж я дивлюся ви беззаперечно вірите вітчизняним медикам? Самий простий приклад: якщо малолітній злочинець згвалтує дитину то, чи діагностують йому педофелію?
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