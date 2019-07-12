 Супрун виступила проти примусової хімічної кастрації педофілів

Депутати, які підтримали закон про примусову хімічну кастрацію педофілів стали жертвами передвиборчої маніпуляції. Про це в.о. Голови МОЗ написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна стане першою державою у світі, що перетворила лікування на покарання", - написала Супрун.
"Педофілія справді є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але тільки в комплексі з іншими методами лікування. Депутати ж проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру проти неповнолітніх. Не всі, хто роблять такі злочини, мають психічну хворобу. Дослідження показують, що тільки половина таких злочинів вчинена педофілами. Тому Україна примусово робитиме хімічну кастрацію людям без урахування їхнього стану здоров'я", - вважає Супрун.
Хімічна кастрація має бути частиною комплексного лікування. Використання її як міри покарання без згоди є грубим порушенням прав людини, наполягає в.о. міністра охорони здоров'я.
"Якщо цей закон набере чинності, Україна зіткнеться з позовами до Європейського суду з прав людини. Отже, гроші платників податків будуть витрачатися на компенсацію ґвалтівникам. Адже вже зараз очевидно, що це буде визнано порушенням прав людини", - написала Супрун.
"Сподіваюся, що Президент не підпише цей закон. Бо лікарі не будуть здійснювати антигуманне "лікування", яке суперечить їхній професійній етиці", - підсумувала в.о. міністра.
11 липня Верховна Рада ухвалила закон №6449 команди Радикальної партії Олега Ляшка "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітнього чи неповнолітньої особи, яка не досягла статевої зрілості".
Законопроект пропонує створити відкритий реєстр педофілів і ввести примусову хімічну кастрацію для них.
Вот же тварь Супрун, таки детей у нее нет и не было - почитала. Когда мой сын был подростком, я волновалась каждый день - у нас педофилы изредка совершали преступления. Из школы встречала, вечером одного не пускала и т.п. А ведь есть такие, кто совсем маленьких детей насилует!!! Всем детям и их родителям желаю никогда даже не слышать о педофилах поблизости.
9 ч. ·
Я проти хімічної кастрації взагалі. Стосовно будь-кого. Я проти будь-якого понівечення людини - хімічного, фізичного, психічного.
Як ця процедура існує у низці країн-підписантів Загальної деклараії прав людини я не питатиму. Так само існує, як російська делегація у ПАРЄ.
Я запитаю лише одне: як "примусова хімічна кастрація" у тій ляшківській муйні співіснуватиме із ст. 28. Конституції України? Насрати? То чим ви від ********* відрізняєтеся?
Я вже писав в попередній темі. Цей закон це просто капець. З нашими судами калікою можуть зробити любого. Головне щоб гроші знайшлись.
Згадаємо фіктивний позов до суду коли лишили ліцензії скайап.
Кстати, бабы-педофилы тоже бывают, что с ними будут делать?
Це б..ть знають всі... І це офіційна статистика... І як правило перші партнери десь трішки старші 18-20 і це теж офіційна статистика... А по кримінальному кодексу це педофілія...
І якщо розглядати з суто прагматичної точки зору... То це все може закінчитись криваво для абсолютно конкретних людей... Як мінімум на рівні з рейдерськими бандами, будуть організовані банди по підкладанню дівчаток (хлопчиків) потрібним людям... Санкція - жесть, суспільство - прагне крові... Змі - в потрібному ключі працювали на цей закон... Значить і працюватимуть на покарання "винних"
Хочемо шоу? Але чомусь всі люди асоціюють себе саме з палачами/вершителями доль, і мало хто розуміє, що "підстава", або некомпетентність/злочинність правоохоронної системи зробить все навпаки... І в думці палач, стане звичайною жертвою...
І в поліції є план по статтям... А за план у нас керівництво строго б'є по шапці...
Молодому поколінню рекомендую забути про спиртні напої,наркотики і дискотеки... Бо в буквальному сенсі на ранок можна буде залишитись без члена...
І не забувайте про добровільну (письмову) згоду на секс і зміни до кримінального кодексу!
поймите наконец - тяжесть наказания еще ни одного преступника не остановила. в США за убийство можно запросто на электрический стул присесть, а убийства, как были, так и продолжаются!
То есть, Супрун считает, что нельзя делать химическую кастрацию здоровым людям, что, конечно, правильно, однако она относит к здоровым людям тех, кто был насильником один раз. ("Один раз -
не ********"не педофил.)
Странно, как можно считать здоровым человека, который проявил педофилические действия даже один раз.
Наезд на закон не справедлив. В законе сказано о применении хим. кастрации к педофилам, то есть к тем, к кому сами медики вынесли вердикт: "педофил", то есть неоднократно замечен.
Не вижу нарушения прав человека.