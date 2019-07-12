 Українські легкоатлетки Климець і Корсун завоювали 2 золота на Універсіаді-2019

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Климець стала найкращою в метанні молота. Українська спортсменка показала результат 71.25 метра. У боротьбі за золоту нагороду Климець випередила двох польських спортсменок: Мальвіну Копроним (70,89 метра) і Катарину Фурманек (69,68 метра).

Корсун завоювала золоту нагороду в потрійному стрибку. Результат українки - 13,9 метра. Корсун на 9 см обійшла представницю Португалії Евеліс Таварес де Вейга, а також словенку Нею Філіпіч (13,73 метра).

Ці золоті медалі стали для України другою і третьою на Універсіаді-2019. Першу в стрибках у довжину завоювала Марина Бех-Романчук.

Всього в активі української збірної три золота, чотири срібла і три бронзи. У медальному заліку Україна посідає 16-те місце.

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