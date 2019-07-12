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 Українські легкоатлетки Климець і Корсун завоювали 2 золота на Універсіаді-2019

Українські спортсменки Ірина Климець та Ольга Корсун завоювали золоті медалі Універсіади, яка відбувається в Неаполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Климець стала найкращою в метанні молота. Українська спортсменка показала результат 71.25 метра. У боротьбі за золоту нагороду Климець випередила двох польських спортсменок: Мальвіну Копроним (70,89 метра) і Катарину Фурманек (69,68 метра).

Корсун завоювала золоту нагороду в потрійному стрибку. Результат українки - 13,9 метра. Корсун на 9 см обійшла представницю Португалії Евеліс Таварес де Вейга, а також словенку Нею Філіпіч (13,73 метра).

Ці золоті медалі стали для України другою і третьою на Універсіаді-2019. Першу в стрибках у довжину завоювала Марина Бех-Романчук.

Всього в активі української збірної три золота, чотири срібла і три бронзи. У медальному заліку Україна посідає 16-те місце.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137297
 
   
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Ще гарні спортивні новини.
"17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона, разгромив 18-летнюю представительницу США Эмму Наварро, посеянную под первым номером."
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Вчера ее победу моментально поставили на цензор, она же у россиянки выиграла. Сегодня выиграла у американки, это, видимо, не так интересно, хоть и в финал вышла.
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И наша Свитолина вышла впервые в полуфинал Уимблонда, но проиграла румынке Халеп. Хотелось бы ей пожелать стабильности в игре и спортивной злости. НИ, конечно, новых целей и побед.
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Вітаємо нашіх дівчат Ірину та Ольгу з перемогою ! Пишаємось, вітаємо, зичимо нових досягнень у житті та спорті !
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Та да, у нас же все спортсмены якобы в университетах учатся..
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Цензор.НЕТНовиниСпортУкраїнські легкоатлетки Климець і Корсун завоювали 2 золота на Універсіаді-2019
 
 
 
 
 
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