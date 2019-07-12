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 Суспільство
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Все про:Нацрада_ТРМ (204) пропаганда (1211) 112_Україна (26)

 Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення обіцяє провести моніторинг показу фільму "Нерозказана історія України" пропагандиста Олівера Стоуна, анонсованого телеканалом "112 Україна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт регулятора.

"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - сказано в повідомленні.

Регулятор наголошує, що здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом "112 Україна" показу фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", який ніби-то стане "правдивою розповіддю про події останніх років в Україні".

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"За наявності порушень норм Законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію" Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій, які передбачені законодавством", - заявили у відомстві.

Раніше Міністерство інформаційної політики заявило, що намір телеканалу "112 Україна" продемонструвати пропагандистський телефільм Олівера Стоуна "Revealing Ukraine" ("Нерозказана історія України"), героями якого, зокрема, є голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і президент РФ Володимир Путін, містить ознаки загрози для інформаційної безпеки України.

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На переконання МІП, поява в ефірі українського телеканалу відверто пропагандистського фільму є черговим етапом масштабної антиукраїнської кампанії держави-агресора, спрямована на дискредитацію України у світі, підрив національної єдності і провокації внутрішньонаціональних конфліктів і ворожнечі всередині України.

З метою захисту інформаційного суверенітету України та протидії зовнішнім негативним впливам МІП закликав всі компетентні органи, зокрема, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та Службу безпеки України надати кваліфікацію дій телеканалу "112 Україна" і невідкладно вжити відповідних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137296
 
 
 Топ коментарі
 
Голобородько пока просірает на всех фронтах. А изобразить крутого Януковича в Борисполе - это Зеле скорее минус, ибо Хам - он органически хам, а Зе, так, пародия...
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Это сильно что-то меняет? Он тупо ретранслирует пропаганду на которую подсел...
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у нас уже показывали Голобородька по г + г, результат мы все знаем..
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только рекламу этому фильму сделали)))
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треба подивися. Добре що є Цензор, свіжі новини і інфа про заборонений контент.
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Оливер Стоун старый калоша 1948 года рождения Британия..ппа еврей мама ревностная католичка обучался в католическом школе но сейчас считает себя буддистом..дальше можно не читать тот еще Оливье Стоун "прокладка флюгер"... Нацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине - Цензор.НЕТ 7569
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ну і що, у людини своє бачення на події. Власна думка і відрізняє людей від тварин. Демократія
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Вот еще один британский журналист с собственными мыслями и личным авторским вглядом на события


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Сколько можно этому недолугому Нацсовету мониторить и высказывать озабоченность как ЕС высказывает озабоченность по поводу войны в Украине и эти туда же.Закрывайте все каналы Медведчука немедленно и не морочьте голову. Уже от вас тошнит.
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Не знаю что там Стоун покажет, но заранее выражаю глубокую обеспокоенность.
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А де вони взялись ті реваншисти,після 21 квітня,шо десант був?
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так, десант. Під особисті гарантії богдана. Завдяки угодовській політиці петруся.
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Они много лет ждали, пока моральный урод с бюллетенем даст им окно возможностей. Далеко не самые последние люди страны многое потеряли из-за вооруженного конфликта и не прочь решить свои проблемы с российским рынком, выведя РФ за скобки и отказавшись от Крыма.
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Реклама, двигун прогресу....

Якщо фільм пропаганда, тихо зібрались і заборонили.
Якого чорта рекламувати? Антиреклама в ******** реаліях брехливих і продажних змі спонукає розумних людей критично відноситись до меседжів влади і преси...
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так и будут мониторить до самого прихода войск московии в Киев...
Купленные импотенты....
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так це ж ВАШІ соєві люди в Нацраді сидять - 5 років тому владою туди призначені ... чим не задоволений ? Нацсовет промониторит показ на телеканале "112 Украина" фильма пропагандиста Стоуна об Украине - Цензор.НЕТ 8055
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NNN - ты ничего не попутал...?

Я за большой тюремный срок порошенко и его близкому окружению, потому что из за этих коллаборантов к власти пришел открытый предатель Зе с его руським миром...
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прихід Зеленського - закономірний наслідок 5-и літнього правління режиму соєвих мародерів !
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Зелька должен позвонить Баканову, шоб разобрался, хто там чорт...
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Интересно, какой идиот сподобился назвать Оливера Стоуна- пропагандистом?! Идиоту стоило бы хоть в Вики заглянуть. И обнаружить, что мужик отмечен многими боевыми наградами США, дважды ранен, во Вьетнаме, не говоря уже о трёх(!) Оскарах. Я хренею от идиота, сподобившегося на: "Оливер Стоун- пропагандист".
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Это сильно что-то меняет? Он тупо ретранслирует пропаганду на которую подсел...
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Это меняет всё! Он- Мировая Величина Киноискусства! И можно попробовать что-то запретить, втупую. Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну - Цензор.НЕТ 3171
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Мне еще Депардье нравился. Тоже Мировая Величина Киноискусства!
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Буду проще, бо иначе- не получается: иди *****, ***** ты тупая.
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сам иди пьянь подзаборная, ты уже раз десять тут обещал, что уйдешь с форума, но слово так и не сдержал. Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну - Цензор.НЕТ 7084
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Да хоть десять Оскаров. Он от этого пропагандистом не перестанет быть.
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Свободен, дефективный. Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну - Цензор.НЕТ 7127
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Деяким "ідіотам" варто було б почитати україномовну версію Вікі.
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Там что, его лишили наград Конгресса США и отобрали всех трёх Оскаров??? Сам читай.
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Читав.Оскараностність і нагороди не відміняють того факту,що він - підар(у поганому сенсі цього слова).
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Понятно. Ты-тот самый Идиот, который аффтар этого ярлыка. Свободен, аффтар. Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну - Цензор.НЕТ 7842
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Нет, я посылаю тебя *****. ******.
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Не можу.Там вже твоя срака щільно припаркована.
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Ну зарабатывает человек на пропагандонстве для диктаторов. Бизнес такой. А искусство - оно давно в прошлом, пришло время торговать репутацией.
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Еще, кстати, в одном ряду с Оливером можно поставить мировую звезду Стивена. Сигал который. Тот тоже много замочил русских в своих фильмах. Просто герой детства.
И ведь находятся некоторые, которые и Сигала приписывают к **************** и пропагандистам - ну как так-то!!!
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Он даже не пропагандист, он ********** подстилка только заграничная. Такая же как Шрёдер, Сигал и прочая шваль
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"мониторить"- это как? Что они там дклают, если фильм можно посмотреть хоть сейчас и запретить к показу?! Нахрен они нужны вообще, мониторы?!
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То есть только "промониторит"??? Не запретит выход в эфир, а "промониторит"???
И ЭТО- "государство", млять???????
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Украину спасёт только Хунта! Толлерастия её только опускает...
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як враження між Білоруссю і Україною, ти ж нещодавно їздив на свою батьківщину Україну, Херсонська,ні?
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В двох словах навіть не знаю що написати. Їздю що найменьше раз на рік у відпустку... Щоб щось вразило, то звичайно ніт. Все давно вже є звичним. Враження були коли приїхав сюди на прикінці 90-х. Тоді я тут побачив реальний заповіднік совка. Реально побачив то, шо я бачив лише в радяньских фільмах 70-х. Хоча й їздив сюди ранійш, але їздити в гості або туристом це зовсім іньше... Зараз це вже давно не так. Можу сказати що Мінськ за останні роки дуже європеїзувався, принаймні зовні... Совок тут більше в головах та й в Україні на півдні його теж вистачає... Мабуть казати, що тут більше порядку та меньше пофігізму і ментов тут тупо на пуй не посилать зайве, це й так всі знають. Моє особисте враження: Українці більш відкриті з незнайомими. Білоруси якось більш обережні... Останні 10 років жив на Миколаївщині туди й їздю до батьків вже зі своїми дітьми та дружиною...
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дякую за відверту відповідь, бажаю Вам всього найкращого!
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Ні, цивільна диктатура. Але там поки що нема МНР, ВНР і ГНР.
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Національна рада може застосовувати до
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги такі
санкції:
оголошення попередження;
стягнення штрафу;
подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення.
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у нас уже показывали Голобородька по г + г, результат мы все знаем..
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Голобородько пока просірает на всех фронтах. А изобразить крутого Януковича в Борисполе - это Зеле скорее минус, ибо Хам - он органически хам, а Зе, так, пародия...
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Какие грозные планы.В результате все окажется очередным пшиком.Дебилы до сих пор не поняли что против гопника нужно действовать такими же гопническими методами Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну - Цензор.НЕТ 5448
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"Взвод" Стоуна самый лучший фильм о войне. Оливер Стоун попал во Вьетнам в 21 год. Был дважды ранен. Это история самого режиссера.
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А Гадя еще и в моржовом плену была!!! Сильно это ей помогло?
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Минстець, значит, уже фильмец просмотрел, а простому народу, оказывается, это очень вредно! Ели мы идем в Европу, то должны все оценивать, как и любой европеец! И если этот документальный фильм знаменитого Оливера Стоуна нигде в мире не запрещен, то почему этот минстець запрещает его смотреть украинскому народу? Мы сами вправе решать - где правда, а где вымысел! А что до запугивания 112 канала прокуратурой и СБУ, так пускай они лучше найдут убийц Шеремета и других журналистов!!!
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