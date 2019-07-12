 Нацрада промоніторить показ на телеканалі "112 Україна" фільму пропагандиста Стоуна про Україну

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт регулятора.

"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - сказано в повідомленні.

Регулятор наголошує, що здійснюватиме моніторинг анонсованого телеканалом "112 Україна" показу фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", який ніби-то стане "правдивою розповіддю про події останніх років в Україні".

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"За наявності порушень норм Законів України "Про телебачення і радіомовлення" і "Про інформацію" Національна рада ініціюватиме позапланову перевірку мовника і застосування відповідних санкцій, які передбачені законодавством", - заявили у відомстві.

Раніше Міністерство інформаційної політики заявило, що намір телеканалу "112 Україна" продемонструвати пропагандистський телефільм Олівера Стоуна "Revealing Ukraine" ("Нерозказана історія України"), героями якого, зокрема, є голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і президент РФ Володимир Путін, містить ознаки загрози для інформаційної безпеки України.

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На переконання МІП, поява в ефірі українського телеканалу відверто пропагандистського фільму є черговим етапом масштабної антиукраїнської кампанії держави-агресора, спрямована на дискредитацію України у світі, підрив національної єдності і провокації внутрішньонаціональних конфліктів і ворожнечі всередині України.

З метою захисту інформаційного суверенітету України та протидії зовнішнім негативним впливам МІП закликав всі компетентні органи, зокрема, Нацраду з питань телебачення і радіомовлення та Службу безпеки України надати кваліфікацію дій телеканалу "112 Україна" і невідкладно вжити відповідних заходів.