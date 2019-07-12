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Все про:Італія (293) вирок (526) суд (5287) Марків (43)

 Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку

Італійський державний обвинувач у справі нацгвардійця Віталія Марківа здивований тим, що суд не взяв до уваги пом'якшуючі обставини.

Андреа Дзанончеллі просив суд дати Марківу 17 років ув’язнення, попри те, що кримінальний кодекс передбачає 24 роки позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Прокурор мотивував своє рішення пом’якшувальними обставинами - тим, що Марків не мав судимості, і під час процесу поводився ідеально.

Натомість суд відкинув пом’якшувальні обставини і визнав, що Марків відігравав провідну роль в убивстві італійського репортера.

Сам Віталій Марків вирок не коментував, а після його оголошення вигукнув: "Слава Україні", на що близько сотні українців, присутніх у залі суду, відповіли: "Героям слава".

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Коли Марківа вивели з зали суду, до нього пропустити його матір Оксану Максимчук. Після розмови з сином вона заявила, що він тримається бадьоро і налаштований на оскарження справи.

За словами Максимчук, італійське правосуддя "показало своє обличчя" і довело, що "не зацікавлене знайти правду", а судді, за її словами, продемонстрували неспроможність розібратися в тому, що сталося насправді.

Адвокатові Марківа Раффаелле Делла Валле стало зле на засіданні, до нього приїхала "швидка". Після надання допомоги він заявив, що це для нього вердикт, щоб емігрувати з Італії. Захисник наголосив, що не згоден із рішенням, назвав його нелогічним і наголосив, що адвокати будуть звертатися в апеляційний суд.

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Він висловив сподівання, що на апеляції в справі буде інший, "компетентніший суддя".

"​Вердикт суду присяжних у Павії є політичним і викликає зневіру в італійському правосудді. Без надії, я таки продовжу йти далі. Готуємо апеляцію на несправедливе рішення суду. Якби на місці Віталія був американський чи російський солдат, він був би виправданим. Це вперше в Італії, коли засудили іноземного солдата, який воював за кордоном", – сказав Раффаелле Делла Валле.

Батьки загиблого Рокеллі були небагатослівними і сказали, що не мають чому радіти. Вони додали, що цей вирок підтвердив, що в Італії захищають права журналістів.

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Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137295
 
 
 Топ коментарі
 
кто то забыл как солдаты армии США в Багдаде целенаправленно открыли огонь из танков по гостинице где были репортеры и журналисты... погиб ЖУРНАЛИСТ УКРАИНЫ ТАРАС ПРОЦЮК.. постардал испанский журналист и 4 сотрудника агенства Рейтер США..вопрос как там с компенсацией привлечение к ответственности ВС США Пентагон (смешно же) событие было 9 апреля 2003 года....
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А чему тут удивляться ? Продажные "макаронники":

"Как сообщает Die Welt, в интернет попала аудиозапись предполагаемой беседы россиян с итальянцами в октябре прошлого года в московской гостинице «Метрополь». Среди участников встречи был помощник Сальвини Джанлука Савоини. Стороны обсуждали предоставление партии Сальвини «Лига» около $65 млн в обмен на помощь в лоббировании нефтяной сделки. Нефть должна была поступать от «Роснефти» и «ЛУКойл» итальянской компании Eni."
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кто то забыл как солдаты армии США в Багдаде целенаправленно открыли огонь из танков по гостинице где были репортеры и журналисты... погиб ЖУРНАЛИСТ УКРАИНЫ ТАРАС ПРОЦЮК.. постардал испанский журналист и 4 сотрудника агенства Рейтер США..вопрос как там с компенсацией привлечение к ответственности ВС США Пентагон (смешно же) событие было 9 апреля 2003 года....
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https://fakty.ua/75228-v-rezultate-obstrela-amerikanskim-tankom-gostinicy-v-bagdade-v-kotoroj-zhili-inostrannye-zhurnalisty-pogib-ukrainskij-teleoperator-taras-procyuk
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Проблемы индейцев шерифа не ипут...
И кто пендам предъявит за погибших? Испания? Украина? Смешно...
В мире уважают только сильных...
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Я тебя расстрою - в мире уважают умных! Сильных уважают только чмошные народы, типа кацапов.
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А чему тут удивляться ? Продажные "макаронники":

"Как сообщает Die Welt, в интернет попала аудиозапись предполагаемой беседы россиян с итальянцами в октябре прошлого года в московской гостинице «Метрополь». Среди участников встречи был помощник Сальвини Джанлука Савоини. Стороны обсуждали предоставление партии Сальвини «Лига» около $65 млн в обмен на помощь в лоббировании нефтяной сделки. Нефть должна была поступать от «Роснефти» и «ЛУКойл» итальянской компании Eni."
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Для справки: Джанлука Савоини - помощник вице-премьера Италии Маттео Сальвини и итальянская подтирка для задницы *****.
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один вопрос.неужели нельзя со всей нацгвардии найти человека который взял бы стрельбу из миномета на себя.выдача ему не угрожала бы,а макаронников макнули бы в дерьмо
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На той час в батальоні Кульчицького не було на озброєнні мінометів.Просто надіялись на справедливість,а там її не було.
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це ось так виглядають "наші західні союзники" , про яких нам брехали останні 5 років ?
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и вот вам вопрос после такого ПРИГОВОРА И ФАКТА Евровектор и вектор в НАТО насколько сильно флюганет не туда......в Украине???!!!
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нужен ли Евросоюз Украине? вопрос спорный, а вот то что пока Украина не может обеспечить свою безопасность не вызывает сомнений и если не НАТО то нужен прямой военный союз с США, что даже предпочтительней, других вариантов к сожалению нет!
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Этого вектора нет. Есть балачки по инерции. А по большому счёту всем всё и так давно ясно, и со стороны Европы и НАТО прямо говорят - в обозримом будущем - нет. То есть никогда.
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Италия всегда была крайне коррумпированной страной. Неудивительно, что Москве очень просто скупить там всех
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В очередной раз убеждаюсь в необходимости создания специального компетентного органа где-то в недрах МИД на границе с СБУ, который должен заниматься такими вот делами, потому что больно смотреть на то, как украинских граждан унижают по всему миру, неважно, будь то раша или Италия, или Египет или Штаты.

Возвоащаясь к вашему тезису о коррупции в Италии, мне просто странно, что наши ей не воспользовались, так или иначе.
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попробовали бы против американца или израильтянина такую аферу провернуть...пока не дашь в поддых не зауважают.
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В конфликте на Донбассе принимают участие итальянцы.
Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Известны примерно десять имен, и почти все они из Северной Италии, большинство - на стороне сепаратистов, пишет издание.

"Из Турина, вероятно, приехали два бойца. На этот раз следы ведут к сепаратистам, финансируемым из Москвы. Имена не раскрываются, так как идет расследование", - говорится в статье. По словам следователей, "это профессионалы".

"Эти бойцы могли входить в Interunit - интернациональную и интернационалистскую группу (так как она вдохновлена Гражданской войной в Испании), которая с 2015 года существует в бригаде "Призрак" в Донецке", - сообщает журналист.

"Туринцы также работают инструкторами-парамедиками", - информирует автор.
Среди них 44-летний "Карло", бывший парашютист из бригады Folgore итальянской армии.
"По крайней мере, десять итальянцев вступили в ряды "ополченцев", финансируемых Москвой", - пишет издание.

"Один из самых известных в их числе - это Антонио Катальдо из Авеллино. Он - единственный профессионал во всей группе". Катальдо работал наемником в Панаме, Ливии, Дубае, а затем провел восемь месяцев на Донбассе. "Я - снайпер в армии Луганска, у меня две награды за доблесть", - цитирует автор итальянского добровольца. Катальдо также рассказал, что надеется скоро вернуться в Сирию: "На стороне Асада, поскольку там хоть по-русски говорят".

В Луганске за боевиков сражается находящийся в бегах бывший ультрас Андреа Палмери, говорится далее. "В Италии его осудили на три года и десять месяцев за жестокое избиение левого активиста, - сообщает журналист.
"С 2014 года он взял в руки калашников против тех, кого кремлевская пропаганда называет "украинскими нацистами". Палмери с гордостью показывает нацистскую свастику, вытатуированную на плече, и говорит: "На Донбассе я, наконец, чувствую себя, как дома, потому что здесь меня окружают настоящие фашисты", - говорится в статье.

"С пророссийскими силами сражается также Альберто Фацоло - римлянин 1979 года рождения, - пишет Траван. - Вероятно, Фацоло является активистом Donbass International Forum, организации, которая набирает наемников для прокремлевских сил". По словам автора, эта организация, возможно, действует и в Италии и "имеет прикрытие в среде крайне правых".

В заключение автор сообщает имя еще одного итальянского наемника, который воевал на стороне боевиков - Эди Онгаро (позывной "Бозамбо"), уроженца области Венето и левого активиста, который, встретившись с автором статьи в трактире города Портогруаро, признался журналисту, что он поступил на службу, потому что был без работы и сидел без денег.
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Быстрей бы эти макаронники отправились удобрять собой украинские черноземы...
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Так, в Павії правосуддя немає, але я не дивуюся нащадкам фашистів. Для них раша це союзник, а гроші ніколи не пахли.
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Сегодня годовщина распятия "мальчика в трусыках"!!! НИЗАБУДИМНИПРОСТИМ!!!
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Ожидать справедливости от путинских прихлебателей было бы нелогичным...
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А шото плохо непонятно, этого кабана разве в какой-нибуть сраной Вероне увалили? Какого яух этота макаронная тварь была на захваченой окупантами территории? Баблеца на крови подмолотить захотел? Ну дык нажрался урод по полной.
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Тут некоторые выкатывали отмазку типа "Маркив гражданин Италии, это внутреннее дело Италии"...
Как видно, отмазка не катит - макаронники легко и непринужденно повяжут и засудят и гражданина Украины...
И понятно, что солдата США или Рашки макаронники бы оправдали - в мире уважают лишь сильных...
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італійський прокурор здивовано підняв брови - А що , в Україні війна? Нам не повідомляли. Ми судимо італійського громадянина який підозрюється у вбивстві італійського громадянина. Закон Італії такий, жорстокий і справедливий для своїх громадян.
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Отягчающие карман обстоятельства перевесили здравый смысл .
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Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку - Цензор.НЕТ 1520Ukr_Che‏ @Ukr_Che 11 мин.11 минут назад
Действия всех наших институций в деле Маркива однозначно говорят о полном разложении как общества, так и государства

https://t.co/8gFGzU9rON

ПОЗОР УКРАИНЫ. ПОЧЕМУ МАРКИВ ИМЕЛ ПРАВО УБИТЬ РОККЕЛЛИ


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адвокаты сьездили в море покупаться .сигареты продать и пиццы похавать ...я удивляюсь как лучшего адвоката в мире не наняли .мертветчука
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Похоже, это планированный слив со стороны украинских властей
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ні на що ... просто за наказу з кремля.
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это не в замен, это цель- слить Украину, и она, как не больно об этом говорить, успешно реализуется Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку - Цензор.НЕТ 6281
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Узнать домашний адрес сего служителя Фемиды, прийти под его дом и бросить ему рубли в красной краске. Скотыняка мокшами купленная.
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Лучше бросить Ф-1, завернутую в рубли - так подоходчивее будет...))
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А нечему сильно удивляться такому строгому приговору, итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини сидит на подсосе у *****, который финансирует его партию Лига Севера. Вчера в Милане открыто уголовное дело о международной коррупции этой партии, так как они получили 65 млн. евро от паРаши. Все это всплыло сразу после визита ***** в Италию, и вообще Сальвини много раз посещал паРашу, призывает снять санкции и является ярым поклонником *****.
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Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку - Цензор.НЕТ 5588 З паралельної гілки. Схоже, він має рацію.

VOLVO XC 70

ТЕПЕРЬ ВОПРОС К КЛИМКИНУ ЛИЧНО!!! ВАШЕ ДОГОВОРНО ПРАВОВЕ УПРАВЛЕНИЕ МИД УКРАИНЫ ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ И КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖДБА В ИТАЛИИ МЯГОК ГОВОРЯ ПРОДИНАМИЛИ ОДИН МОМЕНТ если Маркива военного Украины.. судили якобы за преступление в период войны..на фронте..куда не ясно как попал гребаный итальяшка... против итальянца и француза свидетеля наши возбудили уголовное дело по факту незаконного перехода Госграницы за возможное участие и пособничество террористам??? нет!! почему????? то на каком основании судил Итальянский суд, который не является стороной по конфликту никак, это парафия ГААГИ..а уж там поверьте дело бы закрыли еще на стадии рассмотрения вообще какой либо судебной перспективы... аналогия рейс МН 117 Нидерланды они расследуют уголовное дело, они приобщают материалы Австралии, Маллайзии, России и Украины--- НО суд будет в ГААГЕ... а тут что мешало пойти по такому пути??!!
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це не Марківу вирок - це вирок всім 5-и рокам зовнішньополітичної діяльності режиму соєвих мародерів !
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Мене не дивує італійське "правосуддя" -- друзі Москви інакше поступити й не могли. Але мене дивує пасивність 200-тисячної (за іншими даними навіть пів-мільйонної) української діаспори в італії. Невже вони такі патріоти італії, що навіть не спромоглися на багатотисячні демонстрації на підтримку свого співвітчизника в Римі та великих містах італії ? Євро за підтирання сідниць італійських пенсіонерів геть затуманили їхню свідомість ?! Дуже прикро !
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горе-журналюга был убит осколком мины а на видео Маркив с автоматом ,думаю что матч Украина -Италия 1-0 дал свое ...Но Италия где куча украинцев работает ,поднимают старый Рим с колен .вместо военных действий вбухкали бытовуху ...и Маркиву еще хранение оружия и контрабанду напарят ...решение только Гаага или разрыв дипотношений ...сегодня Маркив - завтра Загорулько ...
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Марківа італійці звинувачують, що він нібито коригував мінометний вогонь.
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Если и в правду вынесли приговор только по одному очевидцу репортеру-француку, без следственных экспериментов, без балистики и т.д., это 100% чейто заказ, как свидетель прячась в укрытии мог видеть, шо именно он жахнул, как он мог видеть, кто вообще жахнул, если суд даже отказал в проведении следственного эксперимента, о чем вообще говорить, тем более, наши репортеры сняли весь процесс в своей версии, это не возможно было сделать.
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Только по "свидетельству" репортера, который брал у Маркива интервью... Ошибка Маркива в том, что он вообще стал с ним разговаривать, а не отправил его на йух из расположения своего подразделения...
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ну если уже прокурор удивлен?
кто то где то когда то видел удивленного суровостью приговора прокурора?
надеюсь ето знак, шо потомки гордых центурионов, макаронники, здают взад....
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Еще один но теперь в Италии за него нужно бороться как и за российских узников совести.
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Да, дали не мало. Написали бы хоть раз какие-нибудь подробности - какое гражданство было на момент тех событий, может был знаком с потерпевшим и пришили что-то личное или еще чего.
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просипайтесь порохоботи, в України є тілки декілька союзників: США, Канада, Балтійські країни, Великобританія, а всі ті шлюхи рашкостановські з європи, до яких дуженас штовхає парашенко, такі ж кончені як і рашкостан
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Надо сказать, что в Италии и воевавших на Донбассе против ВСУ тоже приговорили, в этом же месяце, кстати. Для них ведь Маркив - гражданин Италии, который воевал другой стране. Только не него еще и убийство повесили, а тех итальянцев-днровцев только за участие в боевых действиях.
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Макаронники давно и с увлечением строчат у ху@ла. Рашисты финансово накачивают и правых и левых в Италии, Берлускони, эта беспринципная, коррумпированная московитами клячя, наверняка замешан в итоговом решении суда по Маркиву. Старая Европа окончательно стала похожа на посмешище. И все это на фоне нашего никакущего "гаранта"...
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Этот "журналист" был аккредитован в Украине?
Если - нет, тогда он не журналист, а нелегал и рассматривать его именно так, не разбрасываясь громкими слова.
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Еще со времен Берлускони стало понятно что макаронники это лепшие друзья *****.Нечего туда ездить всем кто хоть как-то причастен к операции АТО на Даунбассе. Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку - Цензор.НЕТ 7969
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А рашке сейчас ещё больше сорвет башню от успеха. Теперь ведь не только они дают приговоры украинским патриотам , а и страны ЕС
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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи Источник: https://censor.net.ua/n3137295

Я уже молчу о незаконности двойного гражданства - в нашей стране соблюдать Конституцию и законы как-то не принято - начиная с Президента и заканчивая последним бомжом, я бы даже сказал, что это считается обществом правилом дурного тона (к сожалению). Но в данном случае - это именно та ситуация, когда двойное гражданство сыграло с Маркивом злую шутку. Убили итальянского гражданина, да ещё и репортёра. Общественное мнение Италии по-любому на стороне жертвы. Вопрос, конечно, кто убил. Когда миномётный обстрел, то не факт, что это Маркив был, но итальянскому обществу хочется возмездия . . .

Так вот : был бы он только гражданином Украины, то Италия бы по Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц (1983 г.) отдала бы его в Украину для продолжения отбывания наказания. Там даются письменные гарантии от государства (как раз та тема, которую русские хотели нам по морякам задвинуть). А у нас во-первых, пребывание в СИЗО в том периоде по закону Савченко день за два, так что он уже не 2 года, а 4 "отсидел". Во-вторых, 24 года у нас не бывает - максимум 15. При замене пожизненного на срок - не менее 25, при совокупности преступлений может быть до 25. Но одно особо тяжкое преступление - 15 лет потолок. И из них 4 у него уже было бы.
Передали бы его в Украину, а тут бы ему через пару месяцков экспертизу устроили, нашли бы кучу болячек и Указ Президента о помиловании по гуманитарным причинам, с учётом отбытого срока наказания. А тем временем государство бы наняло адвокатов в Италии и пытались бы приговор пересмотреть по нововыявленным обстоятельствам, оправдать . . . Короче, был бы хлопец до конца года 2019-го уже дома, с семьёй.
А так, он гражданин Италии, соответственно, Италия не обязана его никуда отдавать, даже если у него второй паспорт. И если наши не достучатся до итальянского правосудия либо не решат вопрос по дипломатическим каналам (что сложно из-за контекста дела), то гнить парню в итальянской тюрьме.
А всё из-за второго паспорта . . . Вот такая она, чужбина-мачеха. Так что давайте-давайте, бегайте дальше за вторым, третьим и т.д. паспортом . . . Двойные гражданства, евробляхи . . . Давайте, давайте. Ещё начнёте кайфовать, когда пойдут проблемы с двойным налогообложением, с коллизиями законодательств двух стран, с наследственными вопросами. Тут с одним паспортом фиг выгребешь, а с двумя-тремя ситуация вообще запутаться может в любом жизненном вопросе.
Маркив, думаю, уже жалеет об итальянском гражданстве. Только поздно.
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