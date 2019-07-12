 Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку

Андреа Дзанончеллі просив суд дати Марківу 17 років ув’язнення, попри те, що кримінальний кодекс передбачає 24 роки позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Прокурор мотивував своє рішення пом’якшувальними обставинами - тим, що Марків не мав судимості, і під час процесу поводився ідеально.
Натомість суд відкинув пом’якшувальні обставини і визнав, що Марків відігравав провідну роль в убивстві італійського репортера.
Сам Віталій Марків вирок не коментував, а після його оголошення вигукнув: "Слава Україні", на що близько сотні українців, присутніх у залі суду, відповіли: "Героям слава".
Коли Марківа вивели з зали суду, до нього пропустити його матір Оксану Максимчук. Після розмови з сином вона заявила, що він тримається бадьоро і налаштований на оскарження справи.
За словами Максимчук, італійське правосуддя "показало своє обличчя" і довело, що "не зацікавлене знайти правду", а судді, за її словами, продемонстрували неспроможність розібратися в тому, що сталося насправді.
Адвокатові Марківа Раффаелле Делла Валле стало зле на засіданні, до нього приїхала "швидка". Після надання допомоги він заявив, що це для нього вердикт, щоб емігрувати з Італії. Захисник наголосив, що не згоден із рішенням, назвав його нелогічним і наголосив, що адвокати будуть звертатися в апеляційний суд.
Він висловив сподівання, що на апеляції в справі буде інший, "компетентніший суддя".
"Вердикт суду присяжних у Павії є політичним і викликає зневіру в італійському правосудді. Без надії, я таки продовжу йти далі. Готуємо апеляцію на несправедливе рішення суду. Якби на місці Віталія був американський чи російський солдат, він був би виправданим. Це вперше в Італії, коли засудили іноземного солдата, який воював за кордоном", – сказав Раффаелле Делла Валле.
Батьки загиблого Рокеллі були небагатослівними і сказали, що не мають чому радіти. Вони додали, що цей вирок підтвердив, що в Італії захищають права журналістів.
Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.
Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
Італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.
И кто пендам предъявит за погибших? Испания? Украина? Смешно...
В мире уважают только сильных...
"Как сообщает Die Welt, в интернет попала аудиозапись предполагаемой беседы россиян с итальянцами в октябре прошлого года в московской гостинице «Метрополь». Среди участников встречи был помощник Сальвини Джанлука Савоини. Стороны обсуждали предоставление партии Сальвини «Лига» около $65 млн в обмен на помощь в лоббировании нефтяной сделки. Нефть должна была поступать от «Роснефти» и «ЛУКойл» итальянской компании Eni."
Возвоащаясь к вашему тезису о коррупции в Италии, мне просто странно, что наши ей не воспользовались, так или иначе.
Об этом пишет итальянская газета La Stampa.
Известны примерно десять имен, и почти все они из Северной Италии, большинство - на стороне сепаратистов, пишет издание.
"Из Турина, вероятно, приехали два бойца. На этот раз следы ведут к сепаратистам, финансируемым из Москвы. Имена не раскрываются, так как идет расследование", - говорится в статье. По словам следователей, "это профессионалы".
"Эти бойцы могли входить в Interunit - интернациональную и интернационалистскую группу (так как она вдохновлена Гражданской войной в Испании), которая с 2015 года существует в бригаде "Призрак" в Донецке", - сообщает журналист.
"Туринцы также работают инструкторами-парамедиками", - информирует автор.
Среди них 44-летний "Карло", бывший парашютист из бригады Folgore итальянской армии.
"По крайней мере, десять итальянцев вступили в ряды "ополченцев", финансируемых Москвой", - пишет издание.
"Один из самых известных в их числе - это Антонио Катальдо из Авеллино. Он - единственный профессионал во всей группе". Катальдо работал наемником в Панаме, Ливии, Дубае, а затем провел восемь месяцев на Донбассе. "Я - снайпер в армии Луганска, у меня две награды за доблесть", - цитирует автор итальянского добровольца. Катальдо также рассказал, что надеется скоро вернуться в Сирию: "На стороне Асада, поскольку там хоть по-русски говорят".
В Луганске за боевиков сражается находящийся в бегах бывший ультрас Андреа Палмери, говорится далее. "В Италии его осудили на три года и десять месяцев за жестокое избиение левого активиста, - сообщает журналист.
"С 2014 года он взял в руки калашников против тех, кого кремлевская пропаганда называет "украинскими нацистами". Палмери с гордостью показывает нацистскую свастику, вытатуированную на плече, и говорит: "На Донбассе я, наконец, чувствую себя, как дома, потому что здесь меня окружают настоящие фашисты", - говорится в статье.
"С пророссийскими силами сражается также Альберто Фацоло - римлянин 1979 года рождения, - пишет Траван. - Вероятно, Фацоло является активистом Donbass International Forum, организации, которая набирает наемников для прокремлевских сил". По словам автора, эта организация, возможно, действует и в Италии и "имеет прикрытие в среде крайне правых".
В заключение автор сообщает имя еще одного итальянского наемника, который воевал на стороне боевиков - Эди Онгаро (позывной "Бозамбо"), уроженца области Венето и левого активиста, который, встретившись с автором статьи в трактире города Портогруаро, признался журналисту, что он поступил на службу, потому что был без работы и сидел без денег.
Как видно, отмазка не катит - макаронники легко и непринужденно повяжут и засудят и гражданина Украины...
И понятно, что солдата США или Рашки макаронники бы оправдали - в мире уважают лишь сильных...
Действия всех наших институций в деле Маркива однозначно говорят о полном разложении как общества, так и государства
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ПОЗОР УКРАИНЫ. ПОЧЕМУ МАРКИВ ИМЕЛ ПРАВО УБИТЬ РОККЕЛЛИ
Спасибо
VOLVO XC 70
ТЕПЕРЬ ВОПРОС К КЛИМКИНУ ЛИЧНО!!! ВАШЕ ДОГОВОРНО ПРАВОВЕ УПРАВЛЕНИЕ МИД УКРАИНЫ ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ И КОНСУЛЬСКАЯ СЛУЖДБА В ИТАЛИИ МЯГОК ГОВОРЯ ПРОДИНАМИЛИ ОДИН МОМЕНТ если Маркива военного Украины.. судили якобы за преступление в период войны..на фронте..куда не ясно как попал гребаный итальяшка... против итальянца и француза свидетеля наши возбудили уголовное дело по факту незаконного перехода Госграницы за возможное участие и пособничество террористам??? нет!! почему????? то на каком основании судил Итальянский суд, который не является стороной по конфликту никак, это парафия ГААГИ..а уж там поверьте дело бы закрыли еще на стадии рассмотрения вообще какой либо судебной перспективы... аналогия рейс МН 117 Нидерланды они расследуют уголовное дело, они приобщают материалы Австралии, Маллайзии, России и Украины--- НО суд будет в ГААГЕ... а тут что мешало пойти по такому пути??!!
кто то где то когда то видел удивленного суровостью приговора прокурора?
надеюсь ето знак, шо потомки гордых центурионов, макаронники, здают взад....
Если - нет, тогда он не журналист, а нелегал и рассматривать его именно так, не разбрасываясь громкими слова.
Я уже молчу о незаконности двойного гражданства - в нашей стране соблюдать Конституцию и законы как-то не принято - начиная с Президента и заканчивая последним бомжом, я бы даже сказал, что это считается обществом правилом дурного тона (к сожалению). Но в данном случае - это именно та ситуация, когда двойное гражданство сыграло с Маркивом злую шутку. Убили итальянского гражданина, да ещё и репортёра. Общественное мнение Италии по-любому на стороне жертвы. Вопрос, конечно, кто убил. Когда миномётный обстрел, то не факт, что это Маркив был, но итальянскому обществу хочется возмездия . . .
Так вот : был бы он только гражданином Украины, то Италия бы по Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц (1983 г.) отдала бы его в Украину для продолжения отбывания наказания. Там даются письменные гарантии от государства (как раз та тема, которую русские хотели нам по морякам задвинуть). А у нас во-первых, пребывание в СИЗО в том периоде по закону Савченко день за два, так что он уже не 2 года, а 4 "отсидел". Во-вторых, 24 года у нас не бывает - максимум 15. При замене пожизненного на срок - не менее 25, при совокупности преступлений может быть до 25. Но одно особо тяжкое преступление - 15 лет потолок. И из них 4 у него уже было бы.
Передали бы его в Украину, а тут бы ему через пару месяцков экспертизу устроили, нашли бы кучу болячек и Указ Президента о помиловании по гуманитарным причинам, с учётом отбытого срока наказания. А тем временем государство бы наняло адвокатов в Италии и пытались бы приговор пересмотреть по нововыявленным обстоятельствам, оправдать . . . Короче, был бы хлопец до конца года 2019-го уже дома, с семьёй.
А так, он гражданин Италии, соответственно, Италия не обязана его никуда отдавать, даже если у него второй паспорт. И если наши не достучатся до итальянского правосудия либо не решат вопрос по дипломатическим каналам (что сложно из-за контекста дела), то гнить парню в итальянской тюрьме.
А всё из-за второго паспорта . . . Вот такая она, чужбина-мачеха. Так что давайте-давайте, бегайте дальше за вторым, третьим и т.д. паспортом . . . Двойные гражданства, евробляхи . . . Давайте, давайте. Ещё начнёте кайфовать, когда пойдут проблемы с двойным налогообложением, с коллизиями законодательств двух стран, с наследственными вопросами. Тут с одним паспортом фиг выгребешь, а с двумя-тремя ситуация вообще запутаться может в любом жизненном вопросе.
Маркив, думаю, уже жалеет об итальянском гражданстве. Только поздно.