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 Політика України
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 Громадський рух "Сила права" пропонує новий закон про інформаційну безпеку

Громадський рух "Сила права" звернувся до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією подати до Верховної Ради підготовлений юридичною командою "Сили права" проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь".

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі руху.

У повідомленні зазначається: "Проект Закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів з метою:

  • виключити поширення міфів російської пропаганди, які заперечують факт збройної агресії Російської Федерації проти України;
  • нівелювати можливість використання українських ЗМІ для поширення пропагандистських матеріалів Кремля;
  • підвищити рівень обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства про факт збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Внесення таких змін сприятиме підвищенню ефективності боротьби з загрозами національній безпеці в інформаційній сфері та реалізації суверенного права України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, - зазначив глава "СИЛИ ПРАВА" Андрій Сенченко. - Сподіваємося, президент уважно поставиться до нашої ініціативи і стане суб'єктом законодавчої ініціативи в цьому надважливому для країни і суспільства питанні".

Весь пакет документів, зокрема текст проекту Закону, доступний за посиланням.

Громадський рух Сила права пропонує новий закон про інформаційну безпеку 01
Громадський рух Сила права пропонує новий закон про інформаційну безпеку 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137294
 
   
 Топ коментарі
 
За публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины пора вводить уголовную ответственность.
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Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности - Цензор.НЕТ 378Какаие законы вы о чем? Нынешний пРезидент впроваджуе законы Портнова
Украинцы вам надоело жить в собственном государстве?
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Что-то с модером у меня не сложилось сегодня, но повторюсь:
А гундосый мальчик разве не миф, к-рый нам какая-то сYka подсунула?
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За публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины пора вводить уголовную ответственность.
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Я тебе кое-что напомню - есть один нюанс, о котором ты не вспоминаешь, а зря!
2016 год

Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Президент - проти (!!)

Как говорится, давно уже все ясно и для всех понятно!

" Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Якщо МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала проти задоволення заяви, то Президент(Порошенко) в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії...

позиція Президента була сформована чітко - Президент просив відмовити у задоволенні заяви про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації.

Цікаво, що дивну роль у процесі відіграло Міністерство внутрішніх справ: спочатку МВС розмістило в себе на сайті інформацію про володіння доказами присутності регулярних військ РФ на території України. Однак, після того як суд виніс ухвалу про витребовування таких доказів від МВС, у міністерстві надали відповідь, що не можуть їх надати, бо людина, яка їх розміщувала, - у відрядженні. Такі докази на дві вимоги суду з боку відомства А. Авакова не надані.

Нагадаємо, що участь у даній справі приймають : заявник Батрин Станіслав Віталійович, Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Антитерористичний центр при СБУ, Посольство Російської Федерації в Україні, Президент України в особі Адміністрації Президента."
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закон один для всех... там впереди есть мертвечук.
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«Стаття 4371. Публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території України
1. Публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у виступах, повідомленнях, а так само виготовлення, розповсюдження творів, зображень, заяв, листів, адресованих іншим особам, а також в іншій спосіб, що за своїм змістом або формою мають характер такого заперечення - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Зебобик подотрется этим проектом закона..
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За несанкционированные государством переговоры с государством-агрессором пора вводить уголовную ответственность.
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кто-то санкционировал телефонный разговор зеленой сопли с ****** ?
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Он глава государства - официальное лицо.
(к сожалению) 😕
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информ безопасность - это пэдриков на цензоре банить.
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Да ладно порохососик, кончается ваше время, скоро всех уволят от нехватки денег. А ваших главнюков начнут таскать в ГБР. А там и за вас возьмутся. Вот там и расскажешь в каком ты ряду на картинке.
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А ты думаешь на кацапии в это время отсидеться?
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Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности - Цензор.НЕТ 378Какаие законы вы о чем? Нынешний пРезидент впроваджуе законы Портнова
Украинцы вам надоело жить в собственном государстве?
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Кажуть,сам Рінат приїздив,та пхав у студію, але петро крємєнь,тільки окремо і без дебатів
Общественное движение "Сила права" предлагает новый закон об информационной безопасности - Цензор.НЕТ 2357
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Ти так постійно робиш,коли петра бачиш? Хоч не при дітях,а то під закон про кастрацію втрапиш
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советую вообще не смотреть зомбоящик.
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повысить уровень осведомленности граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства о факте вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3137294

Вообще-то для этого минстець и создавался, для этого его люди из своих налогов и содержат.
Где результаты только
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Мінстець розігнали ще після другого туру. Прокинься.
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брехня. где результаты работы за 5 лет?/гневно вопрошает германский флажок.А что сделали гневновопрошающие , они как противодействуют продавшейся путину власти ФРГ? /Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы, - СМИ./Они трусливо трячут язык неизвестно куда.
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Вот и расскажите заодно, как вы вели работу по информированности Запада о российской агрессии и донесении украинской позиции в мире, включая Германию

Это все задачи Минстеця.
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Это все задачи Минстеця./ за пять лет здесь сидения ни разу не назвать путинскую шлюху Меркель -путинской шлюхой, украинофобов правительства ФРГ-украинофобами. Удивительно.И чего бояться-да не читают германские власти украинские сайты, не лишат пособия. /То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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Бездоказательная портянка меня не убедила.
Я ж говорю, плохо работаете.
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За несанкционированные государством переговоры с государством-агрессором пора вводить уголовную ответственность.
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кто-то санкционировал телефонный разговор зеленой сопли с ****** ?
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 11 июл.

Правда в тому, що 55% за такого президента не голосували.
Привід для поміркованого оптимізму.
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Что-то с модером у меня не сложилось сегодня, но повторюсь:
А гундосый мальчик разве не миф, к-рый нам какая-то **** подсунула?
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