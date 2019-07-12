 Громадський рух "Сила права" пропонує новий закон про інформаційну безпеку

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі руху.
У повідомленні зазначається: "Проект Закону передбачає внесення змін до низки законодавчих актів з метою:
- виключити поширення міфів російської пропаганди, які заперечують факт збройної агресії Російської Федерації проти України;
- нівелювати можливість використання українських ЗМІ для поширення пропагандистських матеріалів Кремля;
- підвищити рівень обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства про факт збройної агресії Російської Федерації проти України.
"Внесення таких змін сприятиме підвищенню ефективності боротьби з загрозами національній безпеці в інформаційній сфері та реалізації суверенного права України на відновлення та збереження її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаного державного кордону, - зазначив глава "СИЛИ ПРАВА" Андрій Сенченко. - Сподіваємося, президент уважно поставиться до нашої ініціативи і стане суб'єктом законодавчої ініціативи в цьому надважливому для країни і суспільства питанні".
Весь пакет документів, зокрема текст проекту Закону, доступний за посиланням.
2016 год
Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Президент - проти (!!)
Как говорится, давно уже все ясно и для всех понятно!
" Український суд відмовився визнавати факт збройної агресії Росії проти України. Якщо МЗС та Генеральна прокуратура не заперечувала проти задоволення заяви, то Президент(Порошенко) в особі представника категорично наполіг на відмові у встановленні факту збройної агресії...
позиція Президента була сформована чітко - Президент просив відмовити у задоволенні заяви про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації.
Цікаво, що дивну роль у процесі відіграло Міністерство внутрішніх справ: спочатку МВС розмістило в себе на сайті інформацію про володіння доказами присутності регулярних військ РФ на території України. Однак, після того як суд виніс ухвалу про витребовування таких доказів від МВС, у міністерстві надали відповідь, що не можуть їх надати, бо людина, яка їх розміщувала, - у відрядженні. Такі докази на дві вимоги суду з боку відомства А. Авакова не надані.
Нагадаємо, що участь у даній справі приймають : заявник Батрин Станіслав Віталійович, Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Антитерористичний центр при СБУ, Посольство Російської Федерації в Україні, Президент України в особі Адміністрації Президента."
1. Публічне заперечення факту збройної агресії Російської Федерації проти України та/або окупації Російською Федерацією частини території Луганської та Донецької областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у виступах, повідомленнях, а так само виготовлення, розповсюдження творів, зображень, заяв, листів, адресованих іншим особам, а також в іншій спосіб, що за своїм змістом або формою мають характер такого заперечення - карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(к сожалению) 😕
Украинцы вам надоело жить в собственном государстве?
Вообще-то для этого минстець и создавался, для этого его люди из своих налогов и содержат.
Где результаты только
Это все задачи Минстеця.
Я ж говорю, плохо работаете.
Правда в тому, що 55% за такого президента не голосували.
Привід для поміркованого оптимізму.
А гундосый мальчик разве не миф, к-рый нам какая-то **** подсунула?