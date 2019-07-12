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Все про:апеляція (212) Італія (293) суд (5287) Марків (43) Перелигін (3)

 Апеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін

Те, що в апеляції справу засудженого нацгвардійця Марківа розглядатимуть професійні судді, дає надію на неупереджене юридичне рішення.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в Італії Євген Перелигін, інформує Цензор.НЕТ.

"Голова суду не просто була розгубленою або хвилювалась під час виступу, вона ковтала слова, іі голос тремтів і все це вказує на те, що хоча б для неї, прийняте рішення було непереконливим", - написав Перелигін.

Про це ж, на думку дипломата, свідчить і те, що суд вирішив оголосити мотиваційну частину рішення тільки через 90 днів - це максимальний термін, передбачений законодавством Італії.

"На мою думку, на сьогодні суд не має взагалі ніяких мотиваційних пояснень і саме тому (суд - ред) взяв максимальний термін для підготовки", - написав Перелигін.

"Упродовж більш ніж двох років незаконного ув‘язнення Віталій демонструє таку мужність, твердість та патріотизм, що я впевнений: про його поведінку в італійській в’язниці, як і про поведінку наших політичних в’язнів у російських тюрьмах, ми всі будемо розповідати нашим нащадкам", - підсумував дипломат.

Апеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін 01
Апеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін 02

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Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137291
 
   
 Топ коментарі
 
Тримайся козаче, правда за нами, Батьківщину захищати це велика честь, тепер справа дипломатів, довести європейським маргіналам, що ти є солдат, який з гідність виконав свій обов"язок..
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Т.е. есть надежда, что будут разбираться по существу, а не на эмоциях.
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Присяжные решают виновен-невиновен, срок определяет судья.
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италия давний союзник русских ублюдков,
чего только история с жигулями стоит,
за копейку удавятся,
почитайте "Священный Вертеп" Лео Таксиля
и вы поймёте чем дышит этот народец,
хотя мы во многом будем ещё хуже
......
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И еще одно личное наблюдение. У меня есть хороший друг-итальянец. Не пророссийский. И когда-то он мне сказал: "Ты единственный нормальный украинец, с которым я общаюсь. Потому что остальные постоянно мне рассказывают про плохого путина, который на них напал. Неужели они не понимают, что мне плевать на их проблемы? А чем больше они рассказывают, тем больше это раздражает". Ну, скажите честно: вас сильно волновали разборки в Югославии?
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как бы некоторые даже воевали за сербских мразей
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Странный у тебя итальянец, кто его заставляет обсуждать рашку?
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что то этот Аркан похож на огента кремля
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Да, вот, как раз, сижу, кровавые рубли пересчитываю, да стекломоем обмываю. Лично хло бабосы дал, говорит "напиши-ка, Аркан, на цензоре ложь, чтобы его читатели не знали о том, что итальянцы ночами не спят, все думают об Украине и готовы слушать любого заробитчанина". Раскрыл ты меня, скажи, на чем спалился? На красной звезде на ушанке?
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кроме странного никнейма у вас ещё странная мания рассказать итальянцам
про плохого путина, расскажите продажнаямразьитальянскасудья про своего любимца
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Може це Вам буде дивним, але дуже багатьох тоді турбували розбірки в Югославії, багатьох турбують розбірки в Сирії, Іраку, Ємені і Лівії. Венесуела особливо цікавить. Може ми погано розуміємось в тих розбірках, хто правий хто винуватий, проте ТОЧНО нікого это не раздражает, як Вас.
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І скільки сирійців, іракців, єменців чи венесуельців, що мешкають в Україні, постійно розповідають вам про війну у їх країнах?
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не думаю, что кто то и вашему другу итальянскому рассказывал,
возможно эти рассказы это плод вашей фантазии, как и ваш итальянский друг ?
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Ваше дело не верить. Впрочем, можете купить билет в Италию, если позволяют средства, поговорить с людьми, если позволяет знание итальянского или английского (итальянцы очень общительные люди). К примеру, в отельном ресторане (в отличие от быдлотурций там столик за вами зарезервирован на весь период проживания, так что, общение с соседними столиками очень быстро налаживается), разумеется, не в том, где приезжают туристы из б-ссср. И начните, вместо разговоров о погоде и достопримечательностях задвигать им о войне. В лучшем случае собеседник сделает вид, что вас слушает, и при первом удобном поводе прервет беседу.
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ещё раз, вы можете рассказывать что и кому хотите, но я не знаю людей, которые горят желанием поведать итальянцам о вашем путине и ******** гундяеве с ним в комплекте
....
вы батенька замаскированный русский огент, 100%
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Знаете, в чем ваша ошибка? Что, вместо способности думать и анализировать у вас в голове стоит аварийный переключатель, который автоматически переходит в положение "агент врага", как только там возникает что-то, не укладывающееся в вашу систему координат. Что ж, не буду мешать вам жить в вашем мире, где путин покупает европейские суды, итальянцы ждут рассказов о войне и искренне переживают за Украину.
Не забудьте переключатель вернуть в нормальный режим, а то начнете под кроватью дтверсантов искать,
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вы необычный писатель,
кичитесь своими деньгами, но сидите на форуме и переписываетесь с недоумками,
видимо ваши доходы всё же привязаны к писательству на этом ресурсе,
в ваших письменах сквозит ложь, вы пытаетесь навесить на меня
итальянцев, переживающих за Украину
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Ваш поділ людей на бидлотурцій і блістатєлбних італьянцев (читай русскіх) виказує в Вас любітєля рузьге міра - там якраз заморочуються цим вялічієм. Раздражаєт повєствованіє о войнє саме прихильників *****, яких дійсно багато. Їх також раздражаєт розповіді про голодомори, репресії і інші злочини кацапів.
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Італьянці-росіяни, в турецьких олінклюзів відпочивають кращі люди світу, а росіянам туди зась... так і є. Ви цілком праві.
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да-да кацапи по всяких турціях не відпочивають, тільки по італіях. Дивіться, як тебе від слова кацап штирить! пора в спам
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І тобі надобраніч, дякую за спам, бо, спілкуючись з тобою, ризикую стати інтелектуально таким, як ти.
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Из тех краев, где тех, кто пообещав отправить в спам, продолжает общаться, считают балаболами.
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Ваш итальянец - просто идиот. Конечно, итальянцев не интересует чья-то война, но любому вменяемому человеку понятно, что люди говорят о том, что их болит, и это характерно для людей любой национальности, итальянцев в том числе. Раздражаться из-за этого и тем более считать людей ненормальными потому, что они говорят о войне, которую развязали против их страны, может только полный неадекват. Да, меня не интересовали разборки в Югославии, но мне даже в голову не приходило раздражаться, если выходцы из бывшей Югославии об этом говорили. Коню понятно, что это тоже была их боль, и они об этом говорили.
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Я бы не назвал его идиотом - вполне вменяемый бизнесмен. Что касется "люди говорят о том, что болит". Ну, представь, что какой-то мужик начнет тебе рассказывать, что ему не дает соседка и так каждый день.
Когда-то был в одной компании с турком. И, чисто, ради интереса, спросил его о курдах. Мол, кто такие, из-за чего замес... На что он, через переводчика, ответил "извини, но это проблемы моей страны, при всем уважении, но я не хочу их обсуждать с гражданами другой страны". Как-то так.
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Вы же сравниваете несравнимые вещи - конфликт с соседкой и войну. Это во-первых. Во-вторых, советую итальянцу хорошо прочесть историю 30-х, особенно в преддверии второй мировой. Вот как тогда Европа цацкалась с Гитлером, точно так же она сегодня цацкается с путиным. История вашего итальянца ничему не научила. А вообще он ее, историю эту, знает?
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Да, историю он знает. Он даже рассказывал мне, что те, кто воевал за Муссолини и те, кто воевал в Сопротивлении, сегодня вместе собираются на площади Сталинграда и празбгуют победу. И что они давно прошли срачи на тему той войны, решив, что все они - итальянцы. Что касется аналогий с Гитлером. Вы всерьез верите, что российская армия пойдет дальше Донбасса?
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Ну так тогда тоже все думали, что Гитлер удовольствуется Судетами. Ан нет.
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А, кстати, а те, кто воевал за Муссолини и те, кто воевал в Сопротивлении встречались, скажем, в 1943 году? Нет? Ну да, через десятки лет оно можно и встретиться. А война в Украине идет СЕГОДНЯ. Разницу улавливаете?
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на жаль,треба бути готовим до того, що процес над Марківим має політичні ознаки і використовується у внутрішній італійській політиці в якій однозначно присутні російські гроші.
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Продажні макаронники. Недарма в них Муссоліні був.
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Мусоліні підняв Італію і пілготував післявоєнне вталіське економічне чудо. бандерівець що гавкає на Мусоліні - нонсенс. А, ти ж укроп коломойшін.

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Назви мені когось зі справжніх націоналістів хто б підтримував чи підтримує виродка фашиста-муссоліні ? може ти, ще й людожера-гітлера обожнюєш, пєцєрасте ?
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Так, Михальчишин- справжній націоналіст і поважна особистість. Але в якому контексті він про нього згадує ? Дай посилання на пейсбук, чи якусь його статтю. Може в муссоліні і були серйозні здобутки в економічній царині, як і в гітлера, до речі але це не виправдовує їхніх
злочинів проти людяності.
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ти коли сам відкривав це посилання ? сторінка не знайдена, давай інший ресурс
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я тобі дав назву його книги. Далі шукай сам. В інтернеті такі матеріали довго не тримаються - вони ліберастам поперек горла.
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Олександре, ви заблукали у гаях націонал соціялізьму
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це ви заблукали в гаях наукового комунізму, в яких свідомо сплутали націонал-соціалізм та фашизм. Наведіть мені 4 основні ознаки фашизму, прохфесор. А потім поговоримо.
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неблагодарный народ италии казнил своего хорошенького лидера ...
ну да, я это, робітник, мне до прохвессора далеко
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те представитель класса рабочих или даже хуже
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причому робітник явно некваліфікований, оскільки кваліфіковані робітники масово підтримували Мусоліні.
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вы простите, но мы говорим о разных предметах
точнее я влез в ваш диалог, но не указал причины, побудившей меня это сделать
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для того, щоб влазити в діалог, треба володіти предметом діалогу, зокрема - розрізняти лівий націонал-соціалізм та правий фашизм.
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вы писали про чудо в италии, это шутка ? или вы прро чудесных мафиози ?
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прохфесору нічого не відомо про економічний та културний підйом в Італії за часів Мусоліні та після війни, в результаті якого Італія увішла в 6-ку найрозівиненіших країн Заходу? Апеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 6746
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Угм... І чим закінчилося італійське чудо? Кривавою війною і повною залежністю від США?
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мадам, вивчайте історію, зокрема - 1. хто не допустив першого захоплення Австрії. 2. Як Мусоліні пропонував Рузвельту та Черчілю союз проти гітлера. 4. як ці двоє буквально ногами заштовхали Італю у спілку з Німеччиною. 5. Про те, як італійське чудо Мусоліні подовжилось на післявоєнну Історію Італії (найвищі тмпи зростання економіки поряд із післявоєнною Японією) 6. В плані культурному - хто заснував школи кіно, з яких вийшли всі найвидатніші режисери італійського кіно. 7. Як савєцькі комуністи та гейропейські ліберасти сінхронно та свідомо прирівняли лівий націонал-соціалізм та правий фашизм. Вивчите - тоді поговоримо. Апеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін - Цензор.НЕТ 4584
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Прошу пана, отож вивчайте історію. А то у вас великі прогалини. І я б хотіла глянути на їхнє післявоєнне чудо, якби США їх з гівна не витягли. А ви маєте уявлення, скільки італійців у 50-60, ба навіть 70-х порозбігалося по цілому світі від злиднів? Це при такому великому чуді, про яке ви пишете?
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Писать о том, что итальянский суд выполняет заказ власти может лишь полный дегенерат, уверенный, что в Европе суды такие же, как в Украине. Ребята, это - ЕС, где есть стандарты правосудия и профессиональные гарантии судье от какого-либо давления на него.
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что то вы какахами кидаетесь,
всем известно , что в Украине суды испорчены на кацапский манер, там законодатели
судебной моды
и главное, какая доказательная база вашего суда ?
это бабло, которое вы передали судье ?
или вы судью на крючке держите ?
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о, вы уже проще начали пписать, не по методичке,
судья возможно на крючке у русских мразей,
деньги или что ещё не знаю,лучше приведите
доказательства предъявленные прокурором
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Во-первых, доказательства предъявляет обвинение, в данном случае - ты и твой друг Вася Оноприенко (я буду на "ты", можешь тоже). Во-вторых - если ты не в курсе, то:
1. Вину признали присяжные. Выглядит это так: присяжных выбирают методом жребия, вычислить и договориться нереально. Потом присчжные, изучив доводы защиты и обвинения, принимают решение "виновен" или нет. В первом случае судья выносит приговор, учитывая тяжесть вины. Во-втором - признает подсудимого невиновным.
2. Даже если фантастически предположить, что судью и присяжных подкупили, то это не имеет никакого смысла, поскольку есть аппеляционная инстанция, и не одна, где на каждом уровне будут по новой изучаться доказательства, и, если выясниться, что судья вынес заведомо незаконное решение, осудив невиновного, то его ждет огромный срок.

Ну что, красиво написано в кремлевской методичке?
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многа буков
я облил помоями италию с её судами, но никого не обвинял,
так как деньги не пахнут не только в италии
присяжные, судья и прочая итальянская шваль меня не волнует,
но осудили по причине необходимости, той же, что привела вас,
состоятельного парня на этот форум ....
доложите товарищу полковнику, что вы убедили всех,
что Маркив мог убить из миномёта ублюдочного журналиста,
пусть выпишет премию
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Мда... переключатель опять в положении "агент". Я пишу, что невозможно подкупить судью и нажать на присяжных в Италии, что это, в конце-концов, не имеет смысла, но рекция предсказуема.
И еще. Я не состоятельный. Но, чем 5 раз отдыхать с выходцами из совка в турциях и египтах, я лучше один раз отдохну на итальянском Лазурном берегу в любимом отеле, где выходцев из бывш.СССР нет.
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Не відповідайте йому. Воно мене уже уморило. Ми дарма згадали про кацапів і ***** - тепер не відчепиться. Удачі
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Скільки разів ти ще напишеш, що більше зі мною не спілкуєшся?
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Та успокойтесь. Почитайте итальянскую прессу, проследите за некоторыми судебными разбирательствами и вы откроете для себя много интересного. Не все золото, что блестит. Пару лет назад была передача, где рассказывали о людях, которые, будучи невиновными, попали в тюрьму. Конечно, правосудие в конечном итоге торжествовало (хотя в некоторых случаях это происходило даже через десятки лет), но время, проведенное в тюрьме, не вернешь.Так эту передачу очень быстро прикрыли - ну как можно рассказывать такое об итальянских судах? Низя. С Виталием будет так же - в конце концов он будет оправдан, если не итальянским судом высшей инстанции, то европейским. Но время не вернешь.
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суд присяжных дальше дел по криминалу не должен идти...
профессионаллы должны разбираться, желательно деподкупные и непредвзятые,
хотя мой приятель итальянец говорит, шо таких в Италии нет, а може он просто зрада макаронная...
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в этой италии мало придурков желающих пофестивалить в лугандоне ?
ну подох любитель рузгого мира, туда ему и дорога ...
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Более предвзятого отношения чем у профессионального судьи у присяжного быть не может.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономАпеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін
 
 
 
 
 
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