 Апеляцію на вирок Марківу розглядатиме не суд присяжних, а професійні судді, - посол України в Італії Перелигін

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в Італії Євген Перелигін, інформує Цензор.НЕТ.
"Голова суду не просто була розгубленою або хвилювалась під час виступу, вона ковтала слова, іі голос тремтів і все це вказує на те, що хоча б для неї, прийняте рішення було непереконливим", - написав Перелигін.
Про це ж, на думку дипломата, свідчить і те, що суд вирішив оголосити мотиваційну частину рішення тільки через 90 днів - це максимальний термін, передбачений законодавством Італії.
"На мою думку, на сьогодні суд не має взагалі ніяких мотиваційних пояснень і саме тому (суд - ред) взяв максимальний термін для підготовки", - написав Перелигін.
"Упродовж більш ніж двох років незаконного ув‘язнення Віталій демонструє таку мужність, твердість та патріотизм, що я впевнений: про його поведінку в італійській в’язниці, як і про поведінку наших політичних в’язнів у російських тюрьмах, ми всі будемо розповідати нашим нащадкам", - підсумував дипломат.
Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.
Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
Італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.
чего только история с жигулями стоит,
за копейку удавятся,
почитайте "Священный Вертеп" Лео Таксиля
и вы поймёте чем дышит этот народец,
хотя мы во многом будем ещё хуже
......
про плохого путина, расскажите продажнаямразьитальянскасудья про своего любимца
возможно эти рассказы это плод вашей фантазии, как и ваш итальянский друг ?
....
вы батенька замаскированный русский огент, 100%
Не забудьте переключатель вернуть в нормальный режим, а то начнете под кроватью дтверсантов искать,
кичитесь своими деньгами, но сидите на форуме и переписываетесь с недоумками,
видимо ваши доходы всё же привязаны к писательству на этом ресурсе,
в ваших письменах сквозит ложь, вы пытаетесь навесить на меня
итальянцев, переживающих за Украину
Когда-то был в одной компании с турком. И, чисто, ради интереса, спросил его о курдах. Мол, кто такие, из-за чего замес... На что он, через переводчика, ответил "извини, но это проблемы моей страны, при всем уважении, но я не хочу их обсуждать с гражданами другой страны". Как-то так.
злочинів проти людяності.
http://www.vatra.cc/pohlyad-kriz-chas/prohramni-zasady-nsdap-i-pnf-1919-1921.html
ну да, я это, робітник, мне до прохвессора далеко
точнее я влез в ваш диалог, но не указал причины, побудившей меня это сделать
всем известно , что в Украине суды испорчены на кацапский манер, там законодатели
судебной моды
и главное, какая доказательная база вашего суда ?
это бабло, которое вы передали судье ?
или вы судью на крючке держите ?
судья возможно на крючке у русских мразей,
деньги или что ещё не знаю,лучше приведите
доказательства предъявленные прокурором
1. Вину признали присяжные. Выглядит это так: присяжных выбирают методом жребия, вычислить и договориться нереально. Потом присчжные, изучив доводы защиты и обвинения, принимают решение "виновен" или нет. В первом случае судья выносит приговор, учитывая тяжесть вины. Во-втором - признает подсудимого невиновным.
2. Даже если фантастически предположить, что судью и присяжных подкупили, то это не имеет никакого смысла, поскольку есть аппеляционная инстанция, и не одна, где на каждом уровне будут по новой изучаться доказательства, и, если выясниться, что судья вынес заведомо незаконное решение, осудив невиновного, то его ждет огромный срок.
Ну что, красиво написано в кремлевской методичке?
я облил помоями италию с её судами, но никого не обвинял,
так как деньги не пахнут не только в италии
присяжные, судья и прочая итальянская шваль меня не волнует,
но осудили по причине необходимости, той же, что привела вас,
состоятельного парня на этот форум ....
доложите товарищу полковнику, что вы убедили всех,
что Маркив мог убить из миномёта ублюдочного журналиста,
пусть выпишет премию
И еще. Я не состоятельный. Но, чем 5 раз отдыхать с выходцами из совка в турциях и египтах, я лучше один раз отдохну на итальянском Лазурном берегу в любимом отеле, где выходцев из бывш.СССР нет.
профессионаллы должны разбираться, желательно деподкупные и непредвзятые,
хотя мой приятель итальянец говорит, шо таких в Италии нет, а може он просто зрада макаронная...
ну подох любитель рузгого мира, туда ему и дорога ...