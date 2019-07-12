 Прощання із загиблим на Донбасі воїном Антоном Факою відбудеться 13 липня на Миколаївщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці 406-ї бригади ВМС.

Антон Фака, 1997 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 406-ї окремої артилерійської бригади, який загинув 10 липня в зоні проведення операції об'єднаних сил, біля селища Гранітне Волноваського району Донецької області в результаті поціляння ПТРК найманців РФ у вантажівку Збройних сил України.

Антон Фака в 2014 році закінчив коледж, а з серпня 2016 року, за прикладом свого старшого брата пішов захищати Батьківщину.

У нього залишилися мати і старший брат, який служив у морській піхоті в Криму, і який вийшов з окупованої території в 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 406-ї ОАБр ВМС Антон Фака загинув 10 липня в результаті обстрілу колони з ПТРК