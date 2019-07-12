 Люди борються за своє право на приватизацію житла, - Назаренко про ситуацію в київському гуртожитку

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ

Назаренко зазначив: "Це мій депутатський округ, це виборці, які за мене голосували, на звернення яких я зобов'язаний реагувати.

Справа в тому, що це боротьба мешканців за своє право спокійно жити в цьому гуртожитку. Вони тридцять, двадцять років живуть. Ще з радянських часів вони отримали ці кімнати як працівники і проживши 5 років вони отримали право на приватизацію тих квартир".

За його словами виникли проблеми через махінації псевдовласників, які рейдерським способом хочуть позбавити людей законного права на приватизацію їхніх квартир. Квартир, в яких вони прожили не те, що роки, а десятки років - ще в радянські часи більшість людей туди були поселені.

"Вони отримали ордер, вони там прописані", - підкреслив депутат.

За його словами, компанія Житлоінвест УКБ хоче забудувати цю територію кількома багатоповерхівками. І спеціально, наймаючи тітушок, тероризує жителів.

"Детонатором подій стало те, що вони привели близько 50 -70 тітушок, які почали бити, штовхати на підлогу чоловіків місцевих, які там живуть, жінок і навіть жінок із дітьми. Це робиться з однією метою - виселити людей і спокійно там почати будувати", - підкреслив Назаренко.

За його словами, там живе понад 70 осіб. Тривають суди і їм відключили електроенергію і газ. При чому газ відключили так - ті ж бандити просто вирвали лічильники бандитським способом, втрутившись у систему, внаслідок чого стався аварійний витік газу. Можливо, це було зроблено спеціально, щоб виселити людей.

"Я, як депутат Київради, взяв на себе відповідальність для забезпечення громадського порядку, щоб жоден бандит, який дозволяє собі піднімати руку на жінку, щоб він їй не погрожував", - зазначив він.

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За інформацією депутата, коли їх попросили піти з гуртожитку, за допомогою самого Назаренка, його побратимів і громадськості, вони почали цілодобово ходити і погрожувати мешканцям гуртожитку, лякати дітей. Зараз там люди змушені готувати собі їжу на вулиці, на багатті.

Коментуючи інформацію, що 4/5 людей вже відселені з гуртожитку і те, що тим, хто погоджується виїхати - надається інше житло, Назаренко підкреслив: "Нічого подібного. Більшість сімей є там. Понад тридцять сімей. Їм не пропонують відселення. Їм пропонують укладати договори найму. При чому не на кімнати, а тимчасового найму всього лише на один рік, без жодних гарантій на продовження. При чому без прописки, без ордера.

У них зараз є право на приватизацію цього житла, яке вони отримали ще до 1996 або 1998 року, до приватизації, ще з радянських часів. Злочинним шляхом у них це право відібрали. Зараз відбуваються суди. Тобто, як можна тоді, коли йдуть суди проводити якісь силові дії. Якщо вони хочуть виселити людей, для цього є закон. Це судово-виконавча служба, це поліція. Навіщо наймати бандитів, які б'ють жінок".

"Якщо вони хочуть переселити, людям мають запропонувати нормальну альтернативу, а не тимчасовий договір переселення на рік. І при чому за цим договором люди мають платити 1600 грн за ліжко-місце", - резюмував Назаренко.