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Все про:аеропорт (381) Дніпропетровськ (1073) Зеленський (2045) Філатов (176)

 Зеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту

12 липня в Дніпро приїхав Президент України Володимир Зеленський. Разом із мером Борисом Філатовим вони обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту.

Так, глава держави зазначив, що місто-мільйонник не може повноцінно функціонувати без аеропорту, передає Цензор.НЕТ.

"Ми допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт", - додав Володимир Зеленський.

Завдяки державно-приватному партнерству в Дніпрі може з'явитися сучасний аеродром. Так, про готовність взятися за осучаснення терміналу Дніпровського аеропорту свого часу висловився відомий український бізнесмен Олександр Ярославський. Для цього необхідно, зокрема, державне фінансування аеродромного комплексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Кошти будуть", - Зеленський пообіцяв допомогти з грошима на реконструкцію аеропорту в Дніпрі. ФОТОрепортаж

"Дніпро залишається чи не єдиним містом-мільйонником, яке не має сучасних повітряних воріт. Будівництво аеропорту за межами Дніпра суттєво зменшить пасажиропотік не тільки в нашому місті, а й у сусідніх - наприклад, Запоріжжі", - у свою чергу зазначив Борис Філатов.

Нагадаємо, електронну петицію з проханням сприяти фінансуванню державою реконструкції діючого аеропорту або будівництва нової злітно-посадкової смуги Дніпровського аеропорту на сайті глави держави було зареєстровано ще торік. Звернення набрало понад 25 тис. голосів і було розглянуте тодішнім главою держави. У відповідь на петицію було зазначено, що в 2019 році окремою бюджетною програмою в державному кошторисі передбачено 200 млн грн на проектування аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області. Однак гроші виділено не було.

Після відкритого звернення міського голови Дніпра Бориса Філатова до Президента України Володимира Зеленського 25 червня, за дорученням Кабінету Міністрів України 200 млн грн на проектування аеропорту в сел. Солоному було перерозподілено на реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

Зеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту 01
Зеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту 02
Зеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137288
 
 
 Топ коментарі
 
Реконструируй ЗЕбил, конечно реконструируй, тебе и твоим подельникам сепаратистам аэропорты очень пригодяца..
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а больниц разваленых кроме Бориспольской в стране уже нет ?

Оно, мля, точечно собирается страну строить ?
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Напомним, электронную петицию с просьбой содействовать финансированию государством реконструкции действующего аэропорта или строительства новой взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта на сайте главы государства было зарегистрировано еще в прошлом году. Обращение вступило более 25 тыс. Голосов и были рассмотрены тогдашним главой страны. В ответ на петицию было отмечено, что в 2019 году отдельной бюджетной программе в государственной смете предусмотрено 200 млн грн на проектирование аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. Однако деньги выделены не были. Источник: https://censor.net.ua/n3137288

Мдаааа
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Напоминаю для порохоботов. Филатов уже враг Бени.
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вроде бы Филатов лег под Петю, кинул Укроп Корбана.
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Аэродром частный, какое имеют отношение народные средства к олигархам.
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в том то и дело, что аэропорт не частный
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а шо так? Они в интервью говорили, что не враги.
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а больниц разваленых кроме Бориспольской в стране уже нет ?

Оно, мля, точечно собирается страну строить ?
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а ты собираешься страну строить или только ныть по поводу и без?
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ну слава богу, ты тут больше вонять не будешь )) канадийська дияспора?
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Игорь Д. А Мертвечук украинский националист. PS.Ничего не имею против Филатова.
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и шо выездил при порошенко ?

а щаз, не при порошенко, на главу Рады идёт
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на суде разберуться, шо он выездил у Порошенко
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Судя по тому, где он был при Порохе, нифига не выездил.
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в киевском окружном или в барышевском ?
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Реконструируй ЗЕбил, конечно реконструируй, тебе и твоим подельникам сепаратистам аэропорты очень пригодяца..
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а петр бы за свои деньги сделал. правда, петушата?
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так петушонок ты. я к вашей пепе отношения не имею. это ты пэдровский параноик, а те я.
спроси на форуме, петушара.
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Напомним, электронную петицию с просьбой содействовать финансированию государством реконструкции действующего аэропорта или строительства новой взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта на сайте главы государства было зарегистрировано еще в прошлом году. Обращение вступило более 25 тыс. Голосов и были рассмотрены тогдашним главой страны. В ответ на петицию было отмечено, что в 2019 году отдельной бюджетной программе в государственной смете предусмотрено 200 млн грн на проектирование аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. Однако деньги выделены не были. Источник: https://censor.net.ua/n3137288

Мдаааа
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О так.Раньше строили вот так..хууякк,**** совхоз "маяк"😂
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Не, Тот, деньги из бюджета выделили, но отдать не смогли. Эти красивенькие новенькие сладенькие 200 млн. Прилипли.
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Может Грося. В принципе распоряжается же утверждённым Радой бюджетом Кабмин
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Сегодня лично и с удовольствием внёс твоё погоняло в список зебилов в базу миротворца на Цензоре. Теперь ты официальный зрадофил.
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Можно посмотреть этот список? Наверняка я в отличной компании 😊
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Нарешті жителі Дніпра дочекалися свого презедента!
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глава государства отметил, что город-миллионник не может полноценно функционировать без аэропортА
==
дыа? А может ли город мильонник функцЪыонировать без обьезднгых дорог? Какого иглесиаса город наводнён двадцатитонными фурами? А стартовую площадку для полётов на Марс не хотите?
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Десять лет строят автобан на Киев. Десять! И конца не видно. Давайте начнём ещё одну авантюру, не закончив предыдущую! Аеропорт мля! Хиперлуп к нему! Страна вечных недостроев! Плиточку полОжили, киоски снесли - герои труда!
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"строительство аэропорта за пределами Днепра существенно снизит пассажиропоток не только в нащем городе но и в соседних например в Запорожье".
Ничего не понимаю. Аэропорты строятся для того чтобы снизить пассажиропоток? Так есть проще метод - вообще закрыть аэропорт и пассажиропоток упадет до 0. И еще не понимаю какая радость мне жителю Запорожья будет от снижения пассажиропотока в Запорожье. Меня пассажиропоток в полтора самолета в год в принципе устраивает и зачем его снижать?
Короче пердеж мозгом от Филатова сводится к простому "дай денег"
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Держаться нету больше сил.******* ,один .******
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Я так понял что ты Сумчанин. Ответь - почему у нас в Сумах от партии ПЕС нет ни одного кандидата.И все будкостроители продвигают чмыря?
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Вот только не ионятно какое отношение к строительсву аеропорта имеет президент.А,так это же зеленский!Это чудо которое рассказывало про "не буду перерезать ленточки". Вопрос зе-фанам:в обязанности президента что входит?
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А какое отношение президент имеет к Томосу?
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та просто похренячить по струнам пианины Зеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту - Цензор.НЕТ 5276
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У нольнольШестого ведь Термос, ты ничего не перепутал?
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Питання протидії кацапській агресії у вигляді попів РПЦ,агентури ФСБ,-якраз входить до безпекових питань президента.Хіба це не очевидно ?
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боинги, эрбасы? Не! Только су, - я сказал (зелебоб)
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Цікаво, а чому при наявності одного аеропорта, треба будувати другий?
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от ты цикавый... А дерибан никто не отменял же Зеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту - Цензор.НЕТ 7612
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Це все добре.У держави валом грошей,на аеропорт Коломойського ,так точно вистачить.
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Передвиборча піар-акція і не більше. Пройдуть вибори і все заглохне.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗеленський і Філатов обговорили перспективи реконструкції Дніпровського аеропорту
 
 
 
 
 
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