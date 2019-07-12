EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  844  13
Матеріали за темою:
Все про:спостерігач (334) ОБСЄ (2180) Росія (18741) ЦВК (702)

 ЦВК відмовила в реєстрації 17 спостерігачам БДІПЛ ОБСЄ, які мають громадянство РФ

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації спостерігачами 17 представникам Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, які є громадянами Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Комісія відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Рішення прийнято у зв’язку з тим, що вказані особи є громадянами Російської Федерації, які згідно із вимогами закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" не можуть бути офіційними спостерігачами", - йдеться у повідомленні.

Водночас сьогодні ЦВК зареєструвала 658 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародних організацій. А саме: 2 – від Йорданського Хашимітського Королівства, 4 – від Європейського Союзу, 3 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES), 3 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 51 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин, 595 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Таким чином, зазначили у ЦВК, станом на 12 липня зареєстровано 1 413 офіційних спостерігачів: 58 – від 10 іноземних держав, 1 355 - від 15 міжнародних організацій.

Читайте також: Україна не зобов'язана запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137287
 
   
 Топ коментарі
 
Неплохо было бы запретить также въезд "наблюдателям" из всяких сербий и сирий с венесуэлами, а также таёжносоюзников.
 показати весь коментар
 
а вот тут - молодцы!
ибо...не хер шастать рашкиным гадам
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а вот тут - молодцы!
ибо...не хер шастать рашкиным гадам
 показати весь коментар
 
 
Где- где..Где были с самого рождения..в π..
🤗
 показати весь коментар
 
Неплохо было бы запретить также въезд "наблюдателям" из всяких сербий и сирий с венесуэлами, а также таёжносоюзников.
 показати весь коментар
 
 
ото всіх, хто проти територіальної цілісності України (хто визнав чи утримався у питанні анексії Криму)
 показати весь коментар
 
 
При ньому вони і не думали пхатись сюди.
 показати весь коментар
 
так цик же контролируется барыгой ЦВК відмовила в реєстрації 17 спостерігачам БДІПЛ ОБСЄ, які мають громадянство РФ - Цензор.НЕТ 2078

когда вам выгодно- "цик- контролируется барыгой"(с)
когда вам не выгодно - "цик молодец" (с)

зебобики- шлюзы с рождения ЦВК відмовила в реєстрації 17 спостерігачам БДІПЛ ОБСЄ, які мають громадянство РФ - Цензор.НЕТ 2078
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК відмовила в реєстрації 17 спостерігачам БДІПЛ ОБСЄ, які мають громадянство РФ
 
 
 
 
 
 вгору