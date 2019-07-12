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 Суспільство
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Все про:Італія (293) посольство (301) Олег Богачук (858) Марків (43)

 "Не будьте як Росія", - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа. ФОТОрепортаж

Увечері 12 липня під посольством Італії українці протестували проти рішення італійського суду, яким нацгвардійця Віталія Марківа було засуджено на 24 роки.

Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ із місця подій.

Під посольство прийшли люди з вимогою свободи для Віталія Марківа.

Також принесли кілька коробок піци.

Також читайте: Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський

Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 01
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 02
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 03
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 04
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 05
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 06
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 07

Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 08
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 09
Не будьте як Росія, - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа 10

Фото, видео  - Олег Богачук 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137286
 
   
 Топ коментарі
 
Італьянці.. Не будьте як свиня Порошенко - не саджайте у тюрму Українських добровольців
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Это политзаказ, это как со стеной говорить.Тут надо паковать итальяшек в Украине закрывать быстро и надолго шоб поменять было можно. Все макароны слабые на передок, сбу могло бы кого-то в отеле подсунуть типа ряженую и с поличным дорожкой порошка и растлением несовершеннолетних . Чик и пися к носу.
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вернувшиеся с акции итальянские флажки-читатели цензора- расскажут подробности.
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Італьянці.. Не будьте як свиня Порошенко - не саджайте у тюрму Українських добровольців
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Проснись, Зеленский уже повыпускал всех добровольцев, посаженных при Порошенко.
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Будьте как главнокомандующий Зеленский - прикажите им не отвечать на обстрелы, чтобы каждый день добровольцев становилось меньше.
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Порохобот.. Подивись відео і статистику.. При порошенко зраднику - була пряма заборона на знищення москальської техніки... І нарешті Зеленський її відмінив
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Телепню, це вас в Мінстеці навчили вірити в свої ж побрехеньки?
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ОК... Дежурные тролли, как водится, срут не на пуйло и парашу, и даже не на продажных итальянцев. Как велено рабочей инструкцией, о чём бы ни была публикация, гадят на Пороха.
Уймись, дебил дефективный, Порох уже не президент! Или вам уродам просто нечем заняться и вы кропаете тут дерьмо, получая ольгинские серебренники за каждый высер?
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А чем макароники - берлузкони отличаются от *********?
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тем шо ********* лижут ченам а макаронники **********
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По сути, от перестановки слагаемых сумма не меняется, то есть ничем.
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У кого-то моржовый, у кого-то моржовая - в этом вся разница.
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надо было макароны принести чтоб услышали
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или наоборот... из ушей повытягивать (макароны) у итальянцев))) чтоб слышали и услышали
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Пожинаем плоды гибридной АТО-ССО-войны. Не могли определиться что у нас на Донбассе - значит европейцы будут винить только нас и сажать наших военных чуть-что.
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Італійці можуть дуже програти. Сьогодні Італія є другою країною після Польщі за рівнем українських заробітчан.
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Тут в основном только наши женщины и в основном сиделки, мужиков мало
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Точно! Завтра всі повернуться і в піццоїдів буде дефолт. А якщо ще й ти не купиш Феррарі, то бідні нащадки римлян продадуть Колізей Садовому(сміття там влізе - ого-го)))
Як просто розвалити цілу країну, виявляється "Не будьте как Россия", - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива - Цензор.НЕТ 6788
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як би кілько десятків тисяч українців прийшло під той "суд", то хз як усе було..а тут у Києві жменька зібралась.. поки діє принцип крайньої хати..(
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То це було б розцінено як тиск на суд, після чого на місце б прибули бійці "reparto mobile" і розігнали б мітинг, а багатьох його учасників затрмали б. Ті, хто не має громадянство, примусово б поїхали в Україну. Це - Італія.
Якби українська сторона мала б нормальних юристів, а не синочків, що, після кафедри міжнародного права опинились на теплих місцях, може що й вийшло б.
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Яка нахрєн італія? З потолка циферки взяв? Є і там кілька відсотків наших заробітчан, кілька.
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А политики их путаны, шо старые шо новые.
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Это не потомки римлян разве?(разрывает портрет Дуче)
Римляне же были очень мужественными, а эти - даже сранцузы их презирали в ПМВ.
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посмотри на румын только не путай с молдованами они потомки гето даков ,,,а румыны итало валахи цыганва !!!
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Шота я в смятении...нето, шобы всмятку, но в смятении...романия - дакия, окраина римской эмпая...а цыганва тут при чем??? Потому шо себы ромами назвали??? Так они еще не то выдумают...это ж презренная каста, которую даже из индии нахер выслали. Не вижу никакой корреляции...точнее вижу противоречие ист-уэст...так, если подумать, и венгры тоже цыганва...потому шо Кальман сочинил Сильву...
Кстати, галлы и галичане - одно племя...это - не вопрос, а утверждение. )))
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"Не будьте как Россия", - под посольством Италии прошла акция в поддержку Маркива. ФОТОрепортаж
возможно,нужно проводить такие акции у посольства ,как те ,что проводились у посольства кацапов???
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обиднее всего, что ни один из итальянских правдолюбов... не догадался настоять на следственном эксперименте, именно в том месте, где это все и случилось, чтоб увидеть эту падлючую войну и понять возможно-не возможно было именно Маркиву из того места так прицельно гепнуть тем, чего у него на тот момент еще не было (миномет) на вооружении
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Это политзаказ, это как со стеной говорить.Тут надо паковать итальяшек в Украине закрывать быстро и надолго шоб поменять было можно. Все макароны слабые на передок, сбу могло бы кого-то в отеле подсунуть типа ряженую и с поличным дорожкой порошка и растлением несовершеннолетних . Чик и пися к носу.
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Вот зачем палить контору? Теперь макароны будут сидеть на жопе ровно и не отсвечивать...
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Так і вирок підгадали до розмови ***** з Зелею.
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ВОРОН-ВОРОНУ ОКО НЕ ВИКЛЮЄ.
Мафіозі всіх країн - єднайтеся.
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а там піца, чи тільки коробки??? Бо я б прийшов пікетувати за піцу
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"Не будьте як Росія", - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа - Цензор.НЕТ 4694 раша в перде

ты серьезно думаешь что кто то будет собираться из за незнакомого человека где то? Если бы это были американцы то может и собрались,но немного,а в данном случае так в украинцев нет какой то такой огромной идентификации в обществе чтобы за кого то там стоять потому что он украинец,главное чтоб им самим было хорошо жить,а остальное похрен )Ось вам відповідь.
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Ви як хочете, а я наклав ембарго на італійські товари та послуги.
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правильно, ходи пішки, не їздь метро, машиною, не користуйся мобільним зв"язком, скрізь глобальна змова. Бензин - Росія, макорони - Італія. І ради Бога, не їжте на ніч макарони, кошмари ввижатися будуть.
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Кацапське я купую з 2014-го. Єдине від чого не відмовився так це, мобільний зв'язок бо держава незабезпечила мені вибору. Надіюсь розумієте що, весь без виключення мобільний зв'язок в Україні кацапський. А ось макаронні вироби споживали виключно італійські, іноді сири та ковбаси, вино. Ну, а автомобілі вироблені в Італії чи ті що були в користуванні італійців, я і раніше не радив нікому.
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можна накласти, проте ми толком нічого не помітимо. Бо більшість "італійських" товарів при ретельному вивченні виявляться вироблені або в параші, або в Китаї. Я по дурі встановив італійську geoline систему (насос - комп'ютер - комплектуючі) на свій ОП-2000. Так насос квакнув сходу https://www.youtube.com/watch?v=1Rrem7TvBEE , по гарантії замінили. Пізніше накрився драйбокс, спасибі і його замінили по гарантії.
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На гей-парад больше ментов и нацгвардейцев прислал Аваков, чем к посольству. И Яровой, и Крищенко, и Зозуля, и тысяча пятсот единиц техники. Приоритеты очевидны.
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Ну молодцы хоть ничего не стали бить, а культурно просят.
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Так захищати треба своїх громодян, вбивство(хочь сумнівно "доведено") - 24 роки в'язниці. Українські "суди" максимум 15 дають й то щось не чув щоб сепарні давали 15 років.
Італійський суд теж схоже продається.... нажаль.
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Даже дерьмом в посольство некому бросить. Палата.
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Хотя кажется там больше рекламировали пиццу, чем просили итальянцев отпустить военного.
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Дякую тим людям за підтримку нашого солдата.
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наш солдат воював і буде воюватиме за свою країну . нажаль ні продажні італійці ні тим більше продажні українці цього не зрозуміють . а вирок суду в італії лише те що буде у найблищому майбутньому з українцями у нашій державі
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Фашистська Італія+фашистська Раісся = реванш Світового фашизму.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Не будьте як Росія", - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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