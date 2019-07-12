 "Не будьте як Росія", - під посольством Італії відбулась акція на підтримку Марківа. ФОТОрепортаж

Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ із місця подій.
Під посольство прийшли люди з вимогою свободи для Віталія Марківа.
Також принесли кілька коробок піци.
Фото, видео - Олег Богачук
Про це повідомляють кореспонденти Цензор.НЕТ із місця подій.
Під посольство прийшли люди з вимогою свободи для Віталія Марківа.
Також принесли кілька коробок піци.
Фото, видео - Олег Богачук
Уймись, дебил дефективный, Порох уже не президент! Или вам уродам просто нечем заняться и вы кропаете тут дерьмо, получая ольгинские серебренники за каждый высер?
И Бутусов пришёл.
Як просто розвалити цілу країну, виявляється
Якби українська сторона мала б нормальних юристів, а не синочків, що, після кафедри міжнародного права опинились на теплих місцях, може що й вийшло б.
Римляне же были очень мужественными, а эти - даже сранцузы их презирали в ПМВ.
Кстати, галлы и галичане - одно племя...это - не вопрос, а утверждение. )))
возможно,нужно проводить такие акции у посольства ,как те ,что проводились у посольства кацапов???
ВОРОН-ВОРОНУ ОКО НЕ ВИКЛЮЄ.
Мафіозі всіх країн - єднайтеся.
ты серьезно думаешь что кто то будет собираться из за незнакомого человека где то? Если бы это были американцы то может и собрались,но немного,а в данном случае так в украинцев нет какой то такой огромной идентификации в обществе чтобы за кого то там стоять потому что он украинец,главное чтоб им самим было хорошо жить,а остальное похрен )Ось вам відповідь.
Італійський суд теж схоже продається.... нажаль.