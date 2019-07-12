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 Події, Суспільство
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Все про:Київ (6266) Київміськбуд (19) гуртожиток (37)

 Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест "Київміськбуд-2"

Ситуація в аварійному гуртожитку тресту "Київміськбуд-2" знову загострилася. Група осіб, під керівництвом депутата Київради В.Назаренка силовим способом усунула охорону і вчинила рейдерське захоплення споруди.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Тресту.

У повідомленні зазначається: "Напередодні виборів до Верховної ради, депутат Київради Назаренко В. перейшов від погроз до дій.

25 червня за його безпосередньої участі і під особистим керівництвом з погрозою застосування Назаренком пістолета, група невідомих осіб вчинила рейдерське захоплення аварійної будівлі, яке супроводжувалося знищенням майна підприємства, майна охоронної компанії і грабунками.

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 01

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 02

При цьому, співробітники патрульної поліції, які виїхали на місце злочину, маніпулюючи нормами права і погрожуючи незаконним арештом працівників охоронної компанії ТОВ "Титан-2018", фактично забезпечили силове захоплення будівлі невідомими особами в балаклавах і в одязі з логотипами "ВО СВОБОДА" і "ГО СОКІЛ"

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 03

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 04

Слідчо-оперативна група поліції, яка була викликана працівниками ТОВ "Титан-2018" також не діяла. Не було здійснено огляд місця злочину, не було взято пояснень від осіб, які викликали поліцію, не затримано осіб, що здійснювали протиправні дії: побиття вікон першого поверху будівлі, розгром поста охорони, в результаті чого було знищено майно компанії (ноутбук, радіостанції тощо).

Також читайте: Мешканці аварійного гуртожитку відмовляються залишати будівлю, публічно брешуть і погрожують робочим, - "Київміськбуд-2"

І тільки після подання відповідних заяв з боку потерпілих було відкрито кримінальні справи.

Група осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест Київміськбуд-2 05

Напередодні цих подій, "Київміськбуд-2" неодноразово звертався до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м.Києві з заявами про спроби силового захоплення будівлі гуртожитку під керівництвом депутата Київради Назаренка, проте оперативної реакції з боку правоохоронців не було.

Зволікання з боку правоохоронних органів та їхнє невтручання в ситуацію, що склалася довкола цього аварійного будинку вже призвело до вчинення злочину - протиправного захоплення майна власника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137285
 
 
 Топ коментарі
 
При ЗЕсепаре начинаеца шабаш бандитский. Просто вся шваль вылезла, все беглые рыги, вся кацапня, все сепары, все бандюки теперь на коне и при власти. Спасибо вам хохлы, малороссы подкацапные 73%.
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Активизация всей бандитской мафии и беспредела началась в акурат после выбора ЗЕклована преЗЕдентом. Совпадение??
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Нет, не совпадение - просто ваша мародёрская мафия мечтает вернуть себе власть.
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При ЗЕсепаре начинаеца шабаш бандитский. Просто вся шваль вылезла, все беглые рыги, вся кацапня, все сепары, все бандюки теперь на коне и при власти. Спасибо вам хохлы, малороссы подкацапные 73%.
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Та ні, зедебіл, це результати ще однієї потужної реформи -антирейдерської.
Насолоджуйся результатами.
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Чмо, читай уважно. Там особи в балаклавах з символами ВО"Свобода" та ін. Поліція, якою керує призначений чоколядною Радою Аваков - бездіє.
Це ваші нацмародерські агонічні судоми.
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Аваков - друг Зеленского, и враг Порошенко, вообще-то.
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Да ну нафик.
Было бы это так, Порошенко его снял бы ещё до выборов и немедленно посадил, например за рюкзаки.
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деПутан там хатит бордєль сдєлать...
Петррилло нипричем!!
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Знову балаклави ! Дикуни 21-го століття.
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Активизация всей бандитской мафии и беспредела началась в акурат после выбора ЗЕклована преЗЕдентом. Совпадение??
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Нет, не совпадение - просто ваша мародёрская мафия мечтает вернуть себе власть.
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Хехе, кримінальників вибили з гуртожитку.
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а шо? таке возможно? Сила дужого. Закон джунглів
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Тю, дурні! На вул. Мечникова, 12 стоїть порожній гуртожиток тресту "Київміськбуд-4". На першому поверсі працює гастроном і дві наливайки. Поруч (буд. 14) - офіс Рабіновича.
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3,14zдець! Рейдери з київміскубуду та тітушня-пєтушня, за договорняками з відомством генпридурка 3-го тисячоліття та продажними суддями, виганяють з своїх кімнат людей, які там законно проживають з років радянської влади!!! Нехай ця сволота спочатку забезпечить цих жильців житлом на праві власності, а потім відселяє та руйнує-будує!!!
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а схерали кого-то "забезпечивать жильем на правах власности" да еще в Киеве?
Совок сдох давно, вообще-то.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГрупа осіб на чолі з депутатом Київради Назаренком захопила аварійний гуртожиток у Києві, - трест "Київміськбуд-2"
 
 
 
 
 
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