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Все про:ГПУ (3067) Зеленський (2045) МЗС (1812) Марків (43)

 Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генеральній прокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа, якого в Італії засудили до 24 років ув'язнення за нібито причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою та незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того часу доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв'язку з нашим ветераном", – заявив Зеленський.

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Нагадаємо, італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137284
 
   
 Топ коментарі
 
Ему его советники объяснят, что для начала Маркив должен отказаться от гражданства Италии?
А иначе это пустой разговор...
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Вове главное прокукарекать, а там - хоть и не рассветай..
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Проблема в том что Маркив гражданин Италии иначе все было намного проще, а так надежда только на ЕСПЧ.
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Это вряд-ли возможно ,надо сначала поймать итальянского шпиёна.
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Если бы зейло не прокукарекало то и не знали чем МИДУ заниматься.
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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 Источник: https://censor.net.ua/n3137284

2017го Карл ! 2017го !!! - где МИД ?
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А что МИД может сделать если Мендель, секретутка зебла, обвинила того же Маркива в убийствах мирных.
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да как всегда ! а что мы можем сделать ? зачем вообще на работу ходят ?
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Пока нет решения суда никто ничего сделать не может. Человек считается невиновным. А тебе не нужно демонстрировать что ты зебил. Твоё погоняло уже есть в базе миротворца на Цензоре.
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- Товарищ прапорщик, остановите поезд.

- Есть ! Поезд стой !!!

Раз-Два !
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Мид,гпу...А самому слабо????Или фейсбук итальяшкам не указ???
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Итальянцы просто знают, что у нас президент в смартфоне. Поэтому даже не почешутся.
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Ему его советники объяснят, что для начала Маркив должен отказаться от гражданства Италии?
А иначе это пустой разговор...
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Вове главное прокукарекать, а там - хоть и не рассветай..
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Твоя секретутка заочно обвинили Маркива и всех воинов ВСУ, что осталось делать итальянскому суду если вы своих воинов ненавидите.

Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3127
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Хрен его выдадут с итальянским гражданством. Но попытаться стоит.
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тем более, что ВСУ обстреливали гражданских.

Пресс-секретарь Зеленского подтвердила.
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Он не украинец. Отчего они должны нам его выдавать?
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нет,так как в Украине двойное гражданство запрещено
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ЗАКОН УКРАЇНИПро громадянство УкраїниСтаття 2. Принципи законодавства України про громадянствоЗаконодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:1) єдиного громадянства - громадянства держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;
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Європа не понімає шо він герой Прошу МИД и ГПУ приложить максимум усилий для выдачи Украине нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4519
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Це тобі до Медвндчука, він спець по визволенням. І кум *****, а У ***** є друг Берлусконі.
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Там уже нашего нардепа забирают. Скоро до Авакова доберуться.
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Аваков сильно выступать не будет. Слишком много активов в Италии
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И шо же это за грохот над водой?
Аааа... так это ********** перданул Прошу МИД и ГПУ приложить максимум усилий для выдачи Украине нацгвардейца Маркива, осужденного в Италии, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4397
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Проблема в том что Маркив гражданин Италии иначе все было намного проще, а так надежда только на ЕСПЧ.
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до якого справа дійде років за п'ять...
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есть еще вопрос. кто такой ракелли. и что он там делал. если купленый парашей сынок местного багатея то шансов нет.
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Клоун .хоче бути чи царем, чи лукашенко--то вказівки по будівництву моста в Дніпрі, то розрахунки за трамваї то ...скрізь накази, приниження,хамство. Це щось нове Для України--новий царь.
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Граждане Украины любят Царей,а украинский народ любит Атаманов, Гетманов
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за якобы причастность к убийству итальянского фотографа ...итальянцев нужно наказать что зону боевых действий в годы войны посылают на смерть фотографов,когда можно использовать для съёмок беспилотники Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6397
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а что ты, зеленая сопля, для этого сделал?
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Сашок, на другие спичи оперативки не хватает?
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поручил Министерству иностранных дел и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения Источник: https://censor.net.ua/n3137284\\\\\\\\\\

Так они три года получается баклуши били?
Еще бы приказал срочно расследовать действие мусорни зимой 2014-го. Лет через 20 может и выдадут результат.
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Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4090 КОгда ВОвик послала твоего черта с Гробовщины ты тут аж усерался защищая того черта, бо то ж Гробовщина Бахини....
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А, якщо проти тебе, Вовік, ще й всі дебільні тролі мародера Порошенка, то тобі два плюси ++
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Надіюся араби і негритоси переріжуть тих макаронників. Такий жалюгідний народ не має права на існування!
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Глава Италии давно прогнулся по русских, даже сожалел когда на них вновь накладывали санкции, и даже обещал приложить все усилия, что бы их сняли. За ребро этих макаронов.
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О, это знаменательный день....!
Наконец то Зе что то заявил не как голимый сепар...
Наконец то, что то отдаленно напоминающее что должен был заявить президент...
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На колени он еще бухаться не пробовал? Отдайте "Христа ради!".
Не вынесение оправдательного вердикта,а именно "вернуть!" Я,зелибоба,требую от холопов!
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Пацана спалила обычное любопытсво. Увидел итальнцев, захотел с ними поговорить, те сняли это навидео и потом пришли дело.
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Нужно полностью менять стратегию защиты. Что за бред, уперлись был или нет миномет, кто куда стрелял. Нужно упрать на то, что делал покойнкик на территоии Украны без аккредитации и нелегельно прешедший границу? Как он оказался в преступнной группировке?
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А може покійник ще живий? Є свідотство про смерть? Може Рокеллі просто всравсь і десь в кущах сидить?
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все получили ушибы и травмы,
только тому кто в гробу ничего.(с)
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А как это возможно, если ЗЕ всех поувольнял.
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Тут только макаронника паковать и потом обменивать , мавры ****** .
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И шо же это за грохот над водой?
Аааа... так это ********** перданул Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4817
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марків - гражданін італії і нє в вашей юрісдікції!
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в Украине двойное гражданство запрещено,если у него есть украинское гражданство то оно вне закона
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Італійці замарані фашизьмом і участю в фашистській ркупації України.
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С чего это вдруг такие выводы? После этого решения вдруг итальянцы стали фашистами? Гениально ) прям как для ватников украинцы стали нацистами )
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Про фашизьм не висновки, фашизьм в Італії - це хвакт.
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пердеж в муку от буратинки... Нескоро это выгорит, сложно очень...
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Вот накуя было получать итальянское гражданство? "За двумя зайцами", называется. Почти всем второе гражданство выходит боком.
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он родился в Италии, а вот накуя он получал украинское?
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Вот тебе и европейский справедливый суд. Украина после революции достоинства пока что, является самым свободным государством Европы!
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Что мешает нашим погранцам задержать на границе какую то итальянскую семью с наркотой в багажнике и обменять на нашего парня?
Очевидно Италия исполняет заказ из Москвы, в Италии сейчас откровенно промосковская власть. Журналист незаконно пребывал на территории Украины, без акредитации, без опознавальтельних знаков в зоне боевых дествий.
Должен быть жесткий ответ этим макаронникам!
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Яка,нахрін,видача громадянина Італії ? Тупак... Є великі шанси в апеляції ,а в ЄСПЛ-ще більші,там і треба налягти.
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І що ?Які правові основи видачі громадянина Італії з громадянством України засудженого за вбивство громадянина Італії ? Тільки виправдання через судові інстанції,і шанси великі.
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Уже пішли перші заяви гебешних консєрв для західних ЗМІ

Прошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6123
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Пацана спалила обычное любопытсво. Увидел итальнцев, захотел с ними поговорить, те сняли это навидео и потом пришли дело.
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ЗЕля, ану давай как перед выборами, грозно так: Эй вы, итальяшки, даю вам 24 часа чтобы вы освободили Маркива и доставили его в Киев !!! Иначе, Я...Я...Я.... приэду и сыграю вам на рояле....
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там в Италии говорят очень много вилл "наших" пидо..... + мафия, так что бесперспективняк. нужно ловить \ фаршировать \ или хотя бы не отпускать итальянских (и не только) пособников оккупантов.
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В деле присутствовал французкий журналист,по его показаниям осудили Маркива
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Видача можлива лише після того, коли Марків відмовиться від апеляції. Тобто, визнає свою вину.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрошу МЗС та ГПУ докласти максимум зусиль для видачі Україні нацгвардійця Марківа, засудженого в Італії, - Зеленський
 
 
 
 
 
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