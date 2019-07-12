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 "Вакханалія любові до України", - російські пропагандисти провели самі з собою телеміст "Треба поговорити"

Пропагандисти з російського телеканалу "Росія" випустили в ефір передачу "Треба поговорити", заявлену як обговорення відносин України і Росії.

Програма тривала 2 години з перервами на рекламу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У ній взяли участь російський режисер Володимир Меньшов, який фінансував присутність окупантів на Донбасі, актриса з серіалу "Свати" Маргарита Шубіна, співаки Кай Метов і Джанго, а також інші діячі культури, мистецтва і спорту РФ, переважно поважного віку.

З Києва в московську студію приїхала актриса Лідія Чащина, по скайпу включився музичний продюсер Юрій Фальоса.

Ефір, спочатку заявлений як прямий, вийшов у запису: програму спочатку показали на Уралі, а потім - в європейській частині Росії.

"На телеканалі "Росія" вакханалія любові до України, просто екстаз, в нападі "посмішок і щастя" Малахов і Сіттель вже мироточать, дивитися на це страшно. На тому ж каналі п'ять років кричали про жидобандерівців, ображали цілий народ, знущалися з української мови, національних героїв і національних символів і свят - а тепер верещать про любов", - написала в Facebook актриса, редактор радіостанції "Ехо Москви" Ксенія Ларіна.

Вакханалія любові до України, - російські пропагандисти провели самі з собою телеміст Треба поговорити 01

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"Намагаючись впоратися зі злістю, переймаюся питанням: що вони там замислили? Телефонна розмова із Зеленським (ведучі підкреслюють - "за українською ініціативою"), спроба серйозно провести телеміст з українським (нехай і пропутінським) каналом, радикальна зміна не просто риторики, а чисто орвеллівське скасування цілого історичного періоду п'яти років. І тут же крутять кримських татар на Красній площі, тримають в ув'язненні моряків, заручників, Сенцова, військовополонених. В Україні вибори через тиждень", - пише Ларіна.

На думку актриси, що б не придумали московські хитромудрі стратеги, "огидно те, у що вони перетворили свій народ, яким можна маніпулювати, як стадом, куди пастух вкаже, туди і підуть".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137283
 
   
 Топ коментарі
 
Хіба не чудово нам жилось всі ці п'ять років без спілкування з козлорилими ?
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"проба пера"...
Після того, як мертвечуковці/)(уuловці отримають владу - буде ще мерзотніше.
73%зебілів, ви цю ганбьу здобули разом!
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Хіба не чудово нам жилось всі ці п'ять років без спілкування з козлорилими ?
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Телемост будет в эту пятницу, только не с ***********, а с братьями Грузинами на Рустави 2

"Путин, ты х...йло. Ведущий украинского телеканала поддержал грузинского коллегу

https://www.youtube.com/watch?v=w27Wxjkkl18&feature=youtu.be
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Канал Садового вже не помийка і не журнашлюхи ,да порохобот,а слабо Яніні Соколовій,або цеголко на 5-му таке сказати.Ото б рейтинг петра взлетів
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Погугли "400 ударов салом".
І подивися "Вечер с Яниной Соколовой" (це чисто ютуб-проект, але вона смалить напілмом не гірше, аніж грузинський ведучий).
І так, на ТВ (хоч не 5-й, а АТР - але...)

"Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить" - Цензор.НЕТ 3848
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В тому і справа,що не на 5-му,про це і мова,інше мене не цікавить
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"Россия 1" открыла чат на ютюбе(беспрецедентно!) и получила 3.14*дюлей по самое "нихачю".
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з телевізора будуть кричати, як вони ******* український народ, а в реальності - будуть стріляти і сміятися.
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шо ты хотел сказать, не открывается вой пост? Пдрасты? Та да.. п
драс..ты, точно "Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить" - Цензор.НЕТ 5089
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Судя по всему судья предпочел заносу неделю веселого настроения
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Кстати, дружище... А не напомнишь про кожаные квесты с геямерами? Хотел напарника подколоть, он молодой, любит эти- квесткомнаты... И прикинь- забыл...
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Тихо сам с собою я домой приеду. Выпью сам с собою за свое здоровье, Тихо сам с собою я займусь любовью.
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"проба пера"...
Після того, як мертвечуковці/)(уuловці отримають владу - буде ще мерзотніше.
73%зебілів, ви цю ганбьу здобули разом!
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Від тебе дуже тхне свинарником і ******. Плазун панамський.
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Ну, слава Богу, помирились, ёпта... *********** хвала!
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когда сами с собой это называется онанизм "Вакханалия любви к Украине", - российские пропагандисты провели сами с собой телемост "Надо поговорить" - Цензор.НЕТ 9732
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ну и нормально, телемост удался: надапагаварить между мордором и запоребриком на лишнехромосомных зомбоящиках.
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Посмотрел ,в отношении ваты давно не удивлялся,но на сей раз степень их деградации поразила ,это была чернуха совершеннейшая ...
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хитрожопые кацапы пытаются в очередной раз развести наших наивных граждан.
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Там и Гурченко показывали и многих других. Оказывается много артистов известных с Украины в фильмах снимались.
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Ти забув написати що там були дебільні кролики.
Які теж з України але вже забули де вона знаходиться.
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Гадаю, проукраїнське населення України після виборів до ВР, де лідирує ;Слуга народа;, чекає дуже неприємний сюрприз.
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к сожалению, вынужден согласиться, что наш нарид не смог вырваться из проклятого цикла истории.
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Мост с одного берега на тот же берег - это скрепно.
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а если еще один начало моста соединить с его концом то можно циркулировать до бесконечности
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Да там вообще никаким мостом и не пахло, подрочили на совок и разошлись.
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13 тысяч НЕ ЗА ЧТО убито !!!! РАЗРУШЕННЫ и РАЗВОРОВАННЫ предприятий донбасса !!! КАЛЕКИ и СИРОТЫ навсегда !!! крым АНЕКСИРОВАН !!! и после всего ЛЕЗУТ в душу как ни в чем небывало (((((( МОСКОВИЯ -- это САМА МЕРЗОСТЬ НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСТВА !!! МОСКОВИЯ буть ты ПРОКЛЯЛА и ЗАБЫТА во веки веков !!!
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А скільки було замордовано за 102 роки московськими і нашими (місцевими) жидами кращих претдставників нації? Їм потрібне німе зомбоване стадо. Освічених, мудрих і хоробрих - справжніх людей вони бояться. Це просто нелюди. У них сумління (і взагалі усе людське) відсутнє на генетичному рівні.
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Наші ютубери з восьмої години ранку ведуть он-лайн марафон "НАдаПАгАвАрить".Від всіх тих кацапських "прААстих" падлюк вже трясе.Хуйло - не бліда міль.Хуйло - весь ******** нарот.
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а теперь визжат о любви"-так свой же чувак(зебил) у власти в Украине о таком они и не мечтали за месяц сделать полный разворот и путин уже не такой плохой ничего страшного и корона не упадет говорил зебил-им ничего не надо делать 73 привело к власти ихнего-своего в доску как говорят в мордоре
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Можно простить обиды, нельзя простить подлую войну.
Наступит время, и кацапье начнет жрать самих себя, так же подло как они пытаются это сделать с нами.
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Не вижу малахова, не слышу рос попсу, не смотрю дебильные росийские фильмы, ни малоросийских "сватов".
И отлично!
Задрали за много лет.
Не любви их не хочу, ни дружбы.
Отъ@@тесь!!
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Звонок в дверь.

- Откройте, КГБ.
- А что вам надо?
- Поговорить.
- А сколько вас?
- Двое.
- Так поговорить между собой
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Для Орди була б більша користь якби провели телеміст з Асбестом
"Вакханалія любові до України", - російські пропагандисти провели самі з собою телеміст "Треба поговорити" - Цензор.НЕТ 6194
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25% определяющая сила и вектор Украины.Так что не ссым и готовимся.Овоща палками и скатами нагнули,а сегодня на руках есть оружие куда серьезнее.
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Они просто реально одиннарод
Хоть и не признаются
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АдинразвротАдинразВзадАдин Народ!
😁
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Тільки почуєшь "у нас общая історія... ми же братья..." - стріляй за звук, клопоту буде меньше.
🤣
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Теперь, за то, что эти ******** ни за что застрелили на блок-посту в августе 14-го близкого мне человека, я их должен полюбить?
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Ситтель - ну на Моржовии и хфамилии!)))
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Когда то в 14м году, в разгар антиукраинской истерии я говорил одному персонажу с мокшании, что сейчас вы говно на Украину льете, а даст приказ ***** это говно сожрать, друг друга передавите его сжирая и слёзы братской ( не дай Бог конечно) любови лить будете, видать началось. Вот Янина Соколова , не тошни её от сего действа, там бы сказала про сию любофф по полной программе.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Вакханалія любові до України", - російські пропагандисти провели самі з собою телеміст "Треба поговорити"
 
 
 
 
 
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