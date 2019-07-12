 "Вакханалія любові до України", - російські пропагандисти провели самі з собою телеміст "Треба поговорити"

Програма тривала 2 години з перервами на рекламу, повідомляє Цензор.НЕТ.
У ній взяли участь російський режисер Володимир Меньшов, який фінансував присутність окупантів на Донбасі, актриса з серіалу "Свати" Маргарита Шубіна, співаки Кай Метов і Джанго, а також інші діячі культури, мистецтва і спорту РФ, переважно поважного віку.
З Києва в московську студію приїхала актриса Лідія Чащина, по скайпу включився музичний продюсер Юрій Фальоса.
Ефір, спочатку заявлений як прямий, вийшов у запису: програму спочатку показали на Уралі, а потім - в європейській частині Росії.
"На телеканалі "Росія" вакханалія любові до України, просто екстаз, в нападі "посмішок і щастя" Малахов і Сіттель вже мироточать, дивитися на це страшно. На тому ж каналі п'ять років кричали про жидобандерівців, ображали цілий народ, знущалися з української мови, національних героїв і національних символів і свят - а тепер верещать про любов", - написала в Facebook актриса, редактор радіостанції "Ехо Москви" Ксенія Ларіна.
"Намагаючись впоратися зі злістю, переймаюся питанням: що вони там замислили? Телефонна розмова із Зеленським (ведучі підкреслюють - "за українською ініціативою"), спроба серйозно провести телеміст з українським (нехай і пропутінським) каналом, радикальна зміна не просто риторики, а чисто орвеллівське скасування цілого історичного періоду п'яти років. І тут же крутять кримських татар на Красній площі, тримають в ув'язненні моряків, заручників, Сенцова, військовополонених. В Україні вибори через тиждень", - пише Ларіна.
На думку актриси, що б не придумали московські хитромудрі стратеги, "огидно те, у що вони перетворили свій народ, яким можна маніпулювати, як стадом, куди пастух вкаже, туди і підуть".
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".
"Путин, ты х...йло. Ведущий украинского телеканала поддержал грузинского коллегу
https://www.youtube.com/watch?v=w27Wxjkkl18&feature=youtu.be
І подивися "Вечер с Яниной Соколовой" (це чисто ютуб-проект, але вона смалить напілмом не гірше, аніж грузинський ведучий).
І так, на ТВ (хоч не 5-й, а АТР - але...)
драс..ты, точно
Після того, як мертвечуковці/)(уuловці отримають владу - буде ще мерзотніше.
73%зебілів, ви цю ганбьу здобули разом!
Які теж з України але вже забули де вона знаходиться.
Наступит время, и кацапье начнет жрать самих себя, так же подло как они пытаются это сделать с нами.
И отлично!
Задрали за много лет.
Не любви их не хочу, ни дружбы.
Отъ@@тесь!!
- Откройте, КГБ.
- А что вам надо?
- Поговорить.
- А сколько вас?
- Двое.
- Так поговорить между собой
😁
Хоть и не признаются
😁
🤣