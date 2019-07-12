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 Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США. ФОТО

Школяр з Дніпра Андрій Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв, яка відбулася в м. Освего (США). Також два члени української команди посіли четверті місця. Україну на олімпіаді представляли п'ятеро учнів Малої академії наук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США 01

Проекти учасників олімпіади повинні пропонувати вирішення певної екологічної проблеми. Саме ж змагання відбувається за такими номінаціями: "Фундаментальна наука", "Інженерія", "Мистецтво", "Творчий лист", "Дизайн" та "Розвиток бізнесу". Українська команда представила свої розробки в номінації "Фундаментальна наука". Всього в цій секції було представлено близько 800 робіт учасників з усього світу.

Так, срібний призер Андрій Горбонос розробив спеціальну речовину, яка має поліпшити властивості суперконденсаторів, збільшивши місткість і швидкість заряджання. Суперконденсатори, наповнені цією речовиною, зможуть використовуватися в системах харчування електромобілів, апаратах життєзабезпечення, електростанціях, резервних генераторах тощо.

Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США 02

Учасниця, яка посіла четверте місце, - Мілана Бродівська з Одеси - представила методи виготовлення натуральних барвників у домашніх умовах.

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Петро Волошин з Тернополя, який також посів четверте місце, працював над проектом, де для перетворення інформації використовуються оптичні схеми. Таким чином система не вимагає спеціальних умов для функціонування, на відміну від оригінальних квантових комп'ютерів.

Загалом Україну на олімпіаді представляли п'ятеро учнів Малої академії наук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137281
 
   
 Топ коментарі
 
Там и останется, будет получать нормальную з/п и работать на благо Штатов. У нас в таких условиях работают только Коболев и другие "гении широкого профиля"
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Скорее всего проучит предложение от Штатовских вузов там учиться
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Обалдеть.... в первой четвёрке! и эти дети из страны где зарплата учителя одна из самых низких в мире, где на образование на одного ученика выделяется денег на уровне Нигерии или Анголы! ... ? ? ?
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Там и останется, будет получать нормальную з/п и работать на благо Штатов. У нас в таких условиях работают только Коболев и другие "гении широкого профиля"
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Alex Rozhenko. За поребриком вся кремлёвская ОПГ "работает" в условиях на 3 порядка лучших, чем Коболев. Взять, к примеру, хотя бы Сечина

Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 2061
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Коболев с Витренко поставили раком "Газпром" на $2.6 млрд. Это для Украины плохо ?
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То что раком, еще не поступило. но часть уже ушла,.авансом.
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Вырастет, уедет в европу, для этого Украина таких и выращивает.
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а министром образования назначат Юзика
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слава зе... Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 6246 А чуваку успехов за кордоном!
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Скорее всего проучит предложение от Штатовских вузов там учиться
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Так и будет, и это не просто желание вузов, это официальная политика США.
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Да я знаю. «Притечка» мозгов.

Ничего, в Украине тоже все будет.
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спровоцировать украинца и настучать на него цензору-метода германского флажка. Сволочная метода.
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Ой, какая дура! Каких проверок? Кто и куда испарится?
Вот не зря же говорят: страшней ТПшки - зверя нет.
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🤢
Вспомнилось:
- Ребе, а что такое утечка мозгов?
- В твоём случае, Лалала, это насморк...
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Обалдеть.... в первой четвёрке! и эти дети из страны где зарплата учителя одна из самых низких в мире, где на образование на одного ученика выделяется денег на уровне Нигерии или Анголы! ... ? ? ?
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та ладно, не кипишуй... Всё у чувака будет оки))) Сам зе-к зуб отдал Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 3739
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Ой бл, можна сказать, что в вашей Снєгеріі, учітеля самие високооплачіваємие...
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та у наших ваще 4 к зелени!
Пусть усруться все! Школьник из Днепра Горбонос получил серебряную медаль на Олимпиаде гениев в США - Цензор.НЕТ 5943
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Ничего и не самая низкая в мире, а наоборот самая высокая зарплата учителя в Украине.4000 евро нет ниде. В Голландии 1500 евро всего лишь.
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Специальное вещество? Какой-то гуманитарий статью стряпал?
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Ото чому підарашка хоче забрати Україну...
Перший АКАДЕМІК МАТЕМАТИК в російській імперії, свого часу, був УКРАЇНЕЦЬ Остроградський.
Теорема Гаусса-Остроградського
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Наша українська гордість! Свята земля - народжує геніїв!
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Молодцы ребята!!! Теперь с таким сертификатом и при условии успешной сдачи необходимых тестов, смогут претендовать на приличную стипендию в одном из престижных вузов в Америке.
Радует что в Украине по-прежнему растут такие талантливые дети👍
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найбільш можливо що поїхали діти за кошт організаторів конкурса.
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Для страны от таких гениев пользы ноль. Польза есть только для самого гения смыться подальше от этой жопы. Стране нужны не гении ученые, а квалифицированные ПТУшники.
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що хтось в Україні зацікавиться? - та всім байдуже.
Ту все побудовано - дожерти останні ресурси, що не приватизовані, та різати ліси, бо вже тих ресурсів не вистачає .
Сама бідна країна в Європі - це ще не межа, Тепер треба змагатися за найбіднішу країну в Азії, потім в Африці.
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но тока ни работать !!!

патамуша ва всьом винавата власть !!!
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власть первая должна работать и организовывать государственное устройство, чтобы страна двигалась вперёд, а не была в упадке и стагнации.
Ваш личный успех не меняет ситуацию в целом.
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если власть пытается вести общество, то общество проклинает эту власть

и в результате появляется власть, которая потакает всем низменным желаниям общества
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я цього не написав - не треба перекручувати.
Це наука - теорія держави і права.
Що має робити держава та влада і що таке влада.
Ви просто цього не вчили, то пробуєте імпровізувати, а ці поняття європейські мислителі розвивали декілька тисяч років.
У нас Україна в багатьох проявавх має лише оболочки влади та й держави, яка часто не виконує свої функції - то результат - навколо нас - занепад.
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Де і в якій науковій праці теоретиків держави написано, що влада саме повинна шось робити ?

Це ж я - неук, шо в 20 років всього Ніцше перечитав після Раблє, Дідро, Арістотеля, Шопенгауера, Гегеля, Макіявелі і десятка інших різних мудаків.

А ти ж, не в стать мені, мабуть харківську мєнтовську бурсу закінчив ?

Ну то й скажи мені, де написано, шо влада комусь шось винна ?

Оця сьогоднішня зелена шмаркля зразу сказала - нікому нічого .
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Пишаємось вами! Успіхів вам великі діти! Гордість нації!
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Расісійскую страну прєдставлял якутский говноскульптор
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Олимпиада для Украины именно? Кроме украинцев никого не вижу.
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Твою "страну" представляв якутській скульптор
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоШколяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США. ФОТО
 
 
 
 
 
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