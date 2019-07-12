 Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

Проекти учасників олімпіади повинні пропонувати вирішення певної екологічної проблеми. Саме ж змагання відбувається за такими номінаціями: "Фундаментальна наука", "Інженерія", "Мистецтво", "Творчий лист", "Дизайн" та "Розвиток бізнесу". Українська команда представила свої розробки в номінації "Фундаментальна наука". Всього в цій секції було представлено близько 800 робіт учасників з усього світу.

Так, срібний призер Андрій Горбонос розробив спеціальну речовину, яка має поліпшити властивості суперконденсаторів, збільшивши місткість і швидкість заряджання. Суперконденсатори, наповнені цією речовиною, зможуть використовуватися в системах харчування електромобілів, апаратах життєзабезпечення, електростанціях, резервних генераторах тощо.

Учасниця, яка посіла четверте місце, - Мілана Бродівська з Одеси - представила методи виготовлення натуральних барвників у домашніх умовах.

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Петро Волошин з Тернополя, який також посів четверте місце, працював над проектом, де для перетворення інформації використовуються оптичні схеми. Таким чином система не вимагає спеціальних умов для функціонування, на відміну від оригінальних квантових комп'ютерів.

Загалом Україну на олімпіаді представляли п'ятеро учнів Малої академії наук.