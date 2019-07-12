 Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.
Проекти учасників олімпіади повинні пропонувати вирішення певної екологічної проблеми. Саме ж змагання відбувається за такими номінаціями: "Фундаментальна наука", "Інженерія", "Мистецтво", "Творчий лист", "Дизайн" та "Розвиток бізнесу". Українська команда представила свої розробки в номінації "Фундаментальна наука". Всього в цій секції було представлено близько 800 робіт учасників з усього світу.
Так, срібний призер Андрій Горбонос розробив спеціальну речовину, яка має поліпшити властивості суперконденсаторів, збільшивши місткість і швидкість заряджання. Суперконденсатори, наповнені цією речовиною, зможуть використовуватися в системах харчування електромобілів, апаратах життєзабезпечення, електростанціях, резервних генераторах тощо.
Учасниця, яка посіла четверте місце, - Мілана Бродівська з Одеси - представила методи виготовлення натуральних барвників у домашніх умовах.
Петро Волошин з Тернополя, який також посів четверте місце, працював над проектом, де для перетворення інформації використовуються оптичні схеми. Таким чином система не вимагає спеціальних умов для функціонування, на відміну від оригінальних квантових комп'ютерів.
Загалом Україну на олімпіаді представляли п'ятеро учнів Малої академії наук.
Ничего, в Украине тоже все будет.
Вот не зря же говорят: страшней ТПшки - зверя нет.
Вспомнилось:
- Ребе, а что такое утечка мозгов?
- В твоём случае, Лалала, это насморк...
Пусть усруться все!
Перший АКАДЕМІК МАТЕМАТИК в російській імперії, свого часу, був УКРАЇНЕЦЬ Остроградський.
Теорема Гаусса-Остроградського
Радует что в Украине по-прежнему растут такие талантливые дети👍
Ту все побудовано - дожерти останні ресурси, що не приватизовані, та різати ліси, бо вже тих ресурсів не вистачає .
Сама бідна країна в Європі - це ще не межа, Тепер треба змагатися за найбіднішу країну в Азії, потім в Африці.
патамуша ва всьом винавата власть !!!
Ваш личный успех не меняет ситуацию в целом.
и в результате появляется власть, которая потакает всем низменным желаниям общества
Це наука - теорія держави і права.
Що має робити держава та влада і що таке влада.
Ви просто цього не вчили, то пробуєте імпровізувати, а ці поняття європейські мислителі розвивали декілька тисяч років.
У нас Україна в багатьох проявавх має лише оболочки влади та й держави, яка часто не виконує свої функції - то результат - навколо нас - занепад.
Це ж я - неук, шо в 20 років всього Ніцше перечитав після Раблє, Дідро, Арістотеля, Шопенгауера, Гегеля, Макіявелі і десятка інших різних мудаків.
А ти ж, не в стать мені, мабуть харківську мєнтовську бурсу закінчив ?
Ну то й скажи мені, де написано, шо влада комусь шось винна ?
Оця сьогоднішня зелена шмаркля зразу сказала - нікому нічого .