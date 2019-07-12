 "Філіп Морріс" заявляє, що мирова угода з ДФС була прозорою і законною

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні під час зустрічі з виконувачем обов'язків голови ДФС Олександром Власовим повідомив гендиректор "Філіп Морріс Україна" Міхаліс Александракіс.

Він зазначив, що мирова угода є свідченням готовності і ДФС, і держави в цілому створювати таке середовище, яке заохочуватиме міжнародних інвесторів приходити в країну.

"У нас є виробничі центри в багатьох країнах світу. Якщо ми говоримо про наслідки цієї мирової угоди, тут слід зазначити, що головний результат - це те, що ми продовжуємо бізнес в Україні. Ми маємо свій виробничий центр, працевлаштовуємо близько 1500 осіб на своєму виробництві і на нашому підприємстві загалом. Ми продовжуємо платити податки в державний бюджет. Ми є найбільшим платником податків", - сказав гендиректор "Філіп Морріс Україна".

За словами Міхаліса Александракіса, керівництво ДФС робить правильні кроки для залучення іноземних інвесторів, сприяє створенню належного середовища для того, щоб локальні інвестори також здійснювали свою інвестиційну діяльність.

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"Це реальні практичні дії, які є свідченням прагнення підтримувати інвестиційний клімат. І я дуже вдячний за вчинення цих дій. Я був занепокоєний, коли почув від своїх колег, що були якісь питання і дії щодо з'ясування обставин укладення мирової угоди, що був процес, який привів до укладення угоди. Я зі свого боку хочу відзначити, що ми повністю відкриті і готові дати відповідь на будь-які запитання, з якими до нас можуть звертатися компетентні органи з приводу процесу. Тому що ми є міжнародною компанією, і те, як ми ведемо свій бізнес, повністю відкрите і прозоре. Ми готові відповісти на будь-які запитання в межах слідчих дій. На жаль, деякі люди бачать політику, а також певні теорії змов у деяких речах. Але при цьому не враховують той величезний вплив, який ця угода справила на інвесторів, які вже працюють в Україні, і тих, що розглядають можливість виходити на український ринок", - розповів Міхаліс Александракіс.

Він додав, що ще минулого тижня під час зустрічі бізнесу з новим послом США в Україні мирову угоду згадували як один із позитивних сигналів щодо інвестиційного клімату в країні.

Нагадаємо, 12 липня ДБР провело обшуки в ДФС, на Харківській митниці і в Головному управлінні ДФС в Харківській області. Керівництво ДФС України підозрюють в ухваленні рішення про скасування фінансових санкцій відносно великого міжнародного виробника тютюнової продукції, що призвело до можливого недоотримання коштів до держбюджету в розмірі понад 360 млн грн.