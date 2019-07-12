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Все про:ГПУ (3067) допит (471) відпочинок (93) Ситник (486)

 Директор НАБУ Ситник проігнорував усі виклики у справі про його елітний відпочинок. Справа пішла до суду без його пояснень, - ГПУ

Речниця Юрія Луценка Лариса Сарган заявила про те, що справа про елітний відпочинок глави НАБУ пішла до суду без його пояснень, оскільки Ситник проігнорував усі виклики на допити.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Сарган зазначила: "Сьогодні Директор НАБУ А. Ситник укотре не прийшов на виклик у Нацполіцію у справі про своє корупційне діяння.

Цього разу директор антикорупційного відомства "втік" у відрядження до Харкова.

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Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою.

Отже, всі необхідні дії завершено. Тепер справа пішла до суду".

Також вона опублікувало відео журналістського розслідування про відпочинок Ситника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137278
 
 
 Топ коментарі
 
ЩОБ ДВА РАЗИ НЕ ВСТАВАТИ": У ВР ЗАРЕЄСТРУВАЛИ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ 2014-2024 РОКІВ

Доведемо маразм до абсурду, написав нардеп
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про люстрацію представників влади 2014-2024 років. Про таке на своїй сторінці написав народний депутат, адвокат Григорій Шверк у Facebook.
"Доведемо маразм до абсурду! Підготував і подаю альтернативний законопроект з люстрації, який відрізняється від поданого президентом (Зеленським - ред.) тільки тим, що продовжується термін для визначення тих, хто підпадає під люстрацію. Там було: "працювали на посадах з 2014 по 2019 рік", в моєму варіанті - з 2014 по 2024 рік", - написав Шверк. Щоб двічі не вставати", - написав Шверх.

Згодом він доповнив: "Законопроект зареєстрований, Номер 10444-1. Все за поп-корном!"
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Якщо зевлада не виконує люстраційний закон, то новий аналогічний закон теж не будуть виконувати і його повністю змінить наступна влада. Ось я прочитав, що треба люструвати усіх, хто опирався Золотій орді і їхнім нащадкам - московитам.
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112 канал🤗 Ось що ти рекламуєш, Димитрику!
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Суд ЕС вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.
ГПУ под руководством Луценко не предоставила необходимые материалы (документы)
доказательств их вины..
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...на том основании, что, в частности, Совет ЕС не выполнил критерии включения в перечень.
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АДМІНПРОТОКОЛ - яка жуть... Хоча толку із Ситника на посту директора як з цапа молока,, але й з Юри такий самий толк. Дістань і посади Ситника по крупному,якщо зможеш.
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...П'ять років війни! Тисячи загиблих, а Мосійчучку хвилює, коли у українців "ТОКСИКОЗ на росіян закінчиться!"...
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От кобыла, скажи??? У меня такое чувство, шо ей дюже хотелось к вовке-клоуну в пресс секретари...а ее пркатили. Мендель оказалось роднее...
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борцы с коррупцией слишком благородные, чтобы в чем-то отчитываться...
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ЩОБ ДВА РАЗИ НЕ ВСТАВАТИ": У ВР ЗАРЕЄСТРУВАЛИ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ ПРО ЛЮСТРАЦІЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ 2014-2024 РОКІВ

Доведемо маразм до абсурду, написав нардеп
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про люстрацію представників влади 2014-2024 років. Про таке на своїй сторінці написав народний депутат, адвокат Григорій Шверк у Facebook.
"Доведемо маразм до абсурду! Підготував і подаю альтернативний законопроект з люстрації, який відрізняється від поданого президентом (Зеленським - ред.) тільки тим, що продовжується термін для визначення тих, хто підпадає під люстрацію. Там було: "працювали на посадах з 2014 по 2019 рік", в моєму варіанті - з 2014 по 2024 рік", - написав Шверк. Щоб двічі не вставати", - написав Шверх.

Згодом він доповнив: "Законопроект зареєстрований, Номер 10444-1. Все за поп-корном!"
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Нормально, але треба продовжити термін ще на 10 років і доповнити люстрацію фільтраційними таборами для усіх представників влади не дивлячись на їхні результати роботи.🤗
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причому хапати их ДО того как сядут в кресла))
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А, тепер понятно, чого Луценка він покликав на допит...
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бідолаха Ситник, і в Україні проти нього справи відкриті, і в США через втручання у вибори...
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112 канал🤗 Ось що ти рекламуєш, Димитрику!
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Якщо зевлада не виконує люстраційний закон, то новий аналогічний закон теж не будуть виконувати і його повністю змінить наступна влада. Ось я прочитав, що треба люструвати усіх, хто опирався Золотій орді і їхнім нащадкам - московитам.
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Если бы Сытник так боролься с коррупцией, то мы бы уже жили как у бога за пазухой. А то дело Оборонпрома он уже 3 года расследует и все никак
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может указание сверху было, что б не сильно старался
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яка ганьба були оті петіні конкурси - понабирали людців, які ********* Україну та породжують зневіру народу на нормальне життя.
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сытник классный спец. знаком с ним лично еще по временам, когда он был обычным следователем. таких следаков как он - единицы. но вот пошел по кривой дорожке, скурвился. его бы таланты в правильное русло, цены ему не было бы
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Як казав Дава Гоцман, "картина маслом". Юга Луценко впарив підозру Арцьому Синтику. Філонішко засвітив пред'яву фраєру (чи щось таке). Цікаво, що по фені мізки звуться - гнилушки.

https://censor.net.ua/resonance/927/fenya__azbuka_zeka_banditskorusskiyi_slovar

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А Арцьом Ситник засвітив пред'яву Юге Луценко. Жесть.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220743/
Точно - гнилушки.
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Сытника тоже в тюрьму в камеру к Холодницкому и Луценку .
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДиректор НАБУ Ситник проігнорував усі виклики у справі про його елітний відпочинок. Справа пішла до суду без його пояснень, - ГПУ
 
 
 
 
 
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