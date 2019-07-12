 Директор НАБУ Ситник проігнорував усі виклики у справі про його елітний відпочинок. Справа пішла до суду без його пояснень, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.

Сарган зазначила: "Сьогодні Директор НАБУ А. Ситник укотре не прийшов на виклик у Нацполіцію у справі про своє корупційне діяння.

Цього разу директор антикорупційного відомства "втік" у відрядження до Харкова.

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Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою.

Отже, всі необхідні дії завершено. Тепер справа пішла до суду".

Також вона опублікувало відео журналістського розслідування про відпочинок Ситника.