 Директор НАБУ Ситник проігнорував усі виклики у справі про його елітний відпочинок. Справа пішла до суду без його пояснень, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в фейсбуці.
Сарган зазначила: "Сьогодні Директор НАБУ А. Ситник укотре не прийшов на виклик у Нацполіцію у справі про своє корупційне діяння.
Цього разу директор антикорупційного відомства "втік" у відрядження до Харкова.
Представник Національної поліції змушений був зачитати адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою.
Отже, всі необхідні дії завершено. Тепер справа пішла до суду".
Також вона опублікувало відео журналістського розслідування про відпочинок Ситника.
ГПУ под руководством Луценко не предоставила необходимые материалы (документы)
доказательств их вины..
Віталій Портниковhttps://zbruc.eu/node/90641
Доведемо маразм до абсурду, написав нардеп
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про люстрацію представників влади 2014-2024 років. Про таке на своїй сторінці написав народний депутат, адвокат Григорій Шверк у Facebook.
"Доведемо маразм до абсурду! Підготував і подаю альтернативний законопроект з люстрації, який відрізняється від поданого президентом (Зеленським - ред.) тільки тим, що продовжується термін для визначення тих, хто підпадає під люстрацію. Там було: "працювали на посадах з 2014 по 2019 рік", в моєму варіанті - з 2014 по 2024 рік", - написав Шверк. Щоб двічі не вставати", - написав Шверх.
Згодом він доповнив: "Законопроект зареєстрований, Номер 10444-1. Все за поп-корном!"
https://censor.net.ua/resonance/927/fenya__azbuka_zeka_banditskorusskiyi_slovar
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/12/7220743/
Точно - гнилушки.