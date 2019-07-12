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Все про:Італія (288) суд (5281) Марків (43)

 Італійський суд ініціює справу проти нардепа Матківського, свідка у справі нацгвардійця Марківа, який зараз перебуває в Італії

Суд у м.Павія (Італія) вирішив направити запит на відкриття кримінального провадження проти колишнього товариша по службі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа - народного депутата України Богдана Матківського. Він був присутній на оголошенні вироку Марківа і зараз перебуває в Італії.

Про це повідомив у Facebook глава Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження проти народного депутата України Богдана Матківського", - написав Городецький.

Італійський суд ініціює справу проти нардепа Матківського, свідка у справі нацгвардійця Марківа, який зараз перебуває в Італії 01

В постах інших користувачів вказано, що Матківський служив у батальйоні імені генерала Кульчицького разом із Марківим у 2014 році.

Сам Матківський був присутній на засіданні суду, який оголосив вирок Марківу в п'ятницю, 12 липня. Він прокоментував в Facebook: "Боротьба буде продовжена! Україна своїх не кидає!"

Італійський суд ініціює справу проти нардепа Матківського, свідка у справі нацгвардійця Марківа, який зараз перебуває в Італії 02

Крім того, як повідомив Городецький, після оголошення вироку адвокату Марківа Рафаелле Делла Валле стало погано. Йому довелося викликати швидку допомогу.

Дивіться також: "Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу. ВIДЕО

Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Прокуроры считали гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергала эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Также на Цензор.НЕТ: Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Дивіться також: Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено). ФОТО

12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137276
 
 
 Топ коментарі
 
Макаронники ипанулись совсем.
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Адреса посольства Італії_ Київ, вул. Ярославів Вал, 32 Б

Итальянский суд инициирует дело против нардепа Маткивского, свидетеля в деле нацгвардейца Маркива, который сейчас находится в Италии - Цензор.НЕТ 6876
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Европа нас продала России давно...Северный поток из-за этого в обход и строит Германия и союзники...Чтобы при захвате у них проблем с газом не было..А Италия открыто садит наших солдат. ХАре уже нам байки про союзников в Европы рассказывать, нет их там и не было.
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За 65 млн. вони і в рідної мами анулюють імунітет...
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а, ну, хіба що - зебіли. Але не посольство.
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Все это очень сомнтельно. Удивляет совпадене, что именно итальянцы погибли, когда итальянец был с нашей стороны. Нужно узанть, когда он получил укринское гражданство. Не удивлсь если после тех событий. Нам что-то не договаривают. Впоне возможночто все итальянца вмест прехали и зналидруг-друга. Потом что-то пошло не так. Но разве от наших генералов можно что-то узанать?
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просто не могу поверить в такое беззаконие, как нам это показывают.
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Я спрашивала у итальянцев на сайте, вроде все так и есть.
И не могу понять, зачем это Италии. Ну вообще ничего не понятно.

Но радует что есть высшие судебные инстанции. Так что все обязательно выплывет ещё.
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Итальянцы фашистами были, фашистами и остались
Нужно менять срочно амбусмена
И климкина - гавнюка
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это по-хуже, чем маланцы... Или не? Свободу эуропейским грузынам!
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итальянский суд, в лучших традициях европейского законодательства, должен разобраться с домогательством господина *********** зе к пиаине Італійський суд ініціює справу проти нардепа Матківського, свідка у справі нацгвардійця Марківа, який зараз перебуває в Італії - Цензор.НЕТ 6172
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У меня возник еще один вопрос. Каким образом гражданин Украины стал еще и гражданином Италии ?????
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Вот мне одному сейчас показалось что итальянцы в Украину наркотики возят ???
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Я знаю що так є.
І я буду свідком.
Тільки нехай покажуть мені їх.
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А еще занимаются работорговлей , т.е. вывозят женщин из Украины в Италию. Интересной какой там максимальный срок ?.. Надеюсь не меньше двух пожизненных.
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Это все лирика...
Первый шаг - Маркив должен отказаться от гражданства Италии.... Если честно, ему надо было это сделать, как только началась эта катавасия...
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Потрібні ми підерастичній гейропі ? Їй потрібні гроші *****-гітлера та північний потік. Все це нам ще раз показує, що у 2014 була необхідна реальна Хунта ! Поклавшись на обіцянки гнилих ліберально-буржуазних гейропейців, сцена Майдану просрала і крим і донбас
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Це просрав ідеї майдану і створення реальної хунти хто? Маючи більшість в парламенті...
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Не знаєш хто був на сценія, а потім опинився при владі ?
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А чему удивляться то ? Кроме руки кремля и прочей фигни в понимании этих европейских говнюков украинец это прислуга и точка. Все остальные бандиты и коррупционеры. И эту славу мы забацали себе сами же. Нехер ездить по миру и поднимать чужие экономики, своя страна и свои потомки нуждаются в нашем труде и работе на балаго СВОЕЙ Родины. И незачем рассказывать сказки и удушаться за каждый евро и доллар. Порошенки, зеленки и прочие уйдут к чертовой матери, можете не сомневаться, но Украина останется. И наши потомки будут пользоваться тем, что сейчас мы сделаем...
Я, конечно же, понимаю, что дохлый номер взывать хохла к патриотизму, когда на кону ТАМ на один евро отвалят больше нежели ТУТ, на Родине...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономІталійський суд ініціює справу проти нардепа Матківського, свідка у справі нацгвардійця Марківа, який зараз перебуває в Італії
 
 
 
 
 
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