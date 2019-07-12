 В офісі кандидата від "Слуги народу" Романюка знайшли підслуховуючий пристрій

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі кандидата.

12 липня в офісі кандидата від "Слуги народу" по 58 округу Віктора Романюка заявляють, що було виявлено добре прихований електронний підслуховуючий пристрій, по-простому - "жучок".

Співробітники офісу викликали поліцію.

Зараз ведуться слідчі дії. Офіс перевіряють на наявність інших підслуховуючих пристроїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Одеси виявили понад 50 пристроїв для негласного збору інформації, - прокуратура. ВIДЕО