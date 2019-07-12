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 Кабмін звинуватив Укренерго в маніпуляції цифрами щодо зростання тарифів

Заяви керівництва державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" про нібито зростання на 30% вартості електроенергії для промислових споживачів через запуск прозорого ринку електроенергії є некоректними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві Кабінету міністрів України, розміщеній на офіційному сайті.

"Як свідчать дані аналізу ситуації від Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, розрахунок "Укренерго" базується на результатах торгів на Українській енергетичній біржі, коли цінова пропозиція дорівнювала ціні на електроенергію за умов пікових навантажень – 2375 грн\мВт. Але ця пропозиція, як виявилося, була ситуативною і не була підтримана ринком. Продавець електроенергії – ПАТ "Центренерго" – знизив ціну до середньозваженої, і за перші сім днів функціонування ринку електроенергії "Центренерго" продавав електроенергію по середньозваженій ціні в 1599 грн\мВт рівним графіком. При цьому ця вартість, як показує аналіз виробничих процесів, може і далі знизитися – до 1300 грн\мВт. В компанії "Центренерго" планують знизити ціну до заявленого показника вже у найближчі місяці".

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Таким чином, йдеться в заяві, Укренерго апелює до некоректних показників. "Виходить, що розрахунки НЕК "Укренерго" щонайменше некоректні, адже апелюють до некоректних цінових показників. Більше того, сьогодні, коли ринок електроенергії функціонує всього два тижні, говорити про зростання ціни в принципі недоречно, адже не вступила в силу низка інших супутніх ринковим процесам факторів – як наприклад, ціна на балансуючому ринку або місячний баланс. Робити будь-які цінові оцінки можна лише після щонайменше місяця роботи ринку", - пише урядовий портал.

Як повідомляли ЗМІ, вчора виконуючий обов'язки директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що середньозважена ціна на електричну енергію для промисловості зросла на 29,22%, або на 472 гривні/МВт-година до 2090 гривень/МВт-год після запуску нової моделі ринку.

Нагадаємо, сьогодні торги на ринку "на добу вперед" завершилися середньозваженою ціною в 1149 грн/кВт-година, що майже на 30% нижче вчорашніх торгів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137272
 
 
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они хоть сами разбираются в таком прозрачном рынке?
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Главное сделать говновброс, пусть потом плебс разбираеся чья зрада толще...
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Ой, мабудь щось в кабміні стало підгорати! До цього все ж було нормально "в межах економічної доцільності та у відповідності до вимог МВФ". Думаю, якщо посадити пару-трійку чинуш з конфіскацією, то ціна дивним чином знизиться до 500 грн/мвт.
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Гей, на цензорі! Переводьте цифри в зрозумілі народу! В цифри, які платимо ми, населення обленергам.

Зараз ми платимо 0,90грн/квт за е/е за перші сто кіловат; і 1,68грн/квт за всю іншу електроенергію.
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Вот Харьковэнергосбыт:
Май 2 класс 226,445 коп/кВтч без НДС (https://zbutenergo.kharkov.ua/consumers/tarifs/vartist-elektrychnoyi-energiyi-dlya-spozhyvachiv-postachalnyka-za-vilnymy-cinamy-na)
Июль 2 класс 248,160 коп/кВтч без НДС (https://zbutenergo.kharkov.ua/sites/default/files/tarifs/2-obedyneny.pdf)
Примерный рост для ненаселения - от 2,7 до 3,0 грн/кВтч
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