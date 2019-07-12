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 Політика України
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Все про:Порошенко (9391) ДБР (356)

 17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба

Прес-служба "Європейської Солідарності" повідомляє, що впродовж усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії Петро Порошенко разом з представниками своєї команди – кандидатами у народні депутати від "Європейської Солідарності" – перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу політсили. 

Зокрема, графік Петра Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу (Франція), оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Лідер "Європейської Солідарності" отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися також заздалегідь. В ході зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п’ятий Президент України має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Російської Федерації, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Крім того, прес-служба "Європейської Солідарності" наголошує, що лідер партії Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань.

З 22 липня Петро Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР викликало Порошенка на допит

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137270
 
   
 Топ коментарі
 
О, сєпари вже обговорюють де саме Порошенка судитимуть- в Донецьку чи Луганську.
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як же ворогів України глючить від її Президента... Від того Президента, який вклав найбільше зусиль для збереження України як незалежної держави.
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Бобик здох.. вже не президент.. смірісь=)
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какието петеботі вяліе.. только 2 раза заспамили.. денюжку не платят шоле?=))
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я думмаю не треба церкву ділити на москву і своїх.. це дурня.. і парашенка дегенерат шо це почав
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Він нічого не ділив,він просто зробив те,що кирилу багато років не вдавалося.Він знищив УПЦ Київського Патріархату.
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Жаба на встрече с людьми в Житомире назвал себя главнокомандующим.
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Чому баригу досі не арештували?!
Втече ж негідник. Потім важко буде повернути його на Україну для суду.
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вова хоче все по закону.. але в нас це марна справа
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"Я всегда чувствую... Митяй, схорониться мне надо" (С) к/ф "Джентльмены удачи"
17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба - Цензор.НЕТ 6258
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Хоче попрощатись? Пустити сльози? Соплі?
Пєтя може покластись на Юлю. Сидіти довічне Пєтя буде в умовах людських, не таких, як сиділа Юля. Будуть і прогулянки, і свіданки, і навіть пресконференції. Але таки довічне з конфіскацією
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Даже будет передачи получать с шоколадками "Рошен".
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Не знущайтесь. Петро продукцію виробництва свого Рошену не вживає. Він знає, з якого лайна вона робиться. Їсти Рошен? Він же не самовбивця
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Бєня каже, що думає, але Бєня не жорстокий і не мерзотник. Це його недолік, як на сьогодні.
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Беня молодчага.
Але за рекет привата треба відповідати.
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ну если пэпа сказала, что повесток небыло, значит их было как минимум 10.
сухари суши, шоколадный ты наш.
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Сухарі - корисна їжа. Якщо ще здоровий спосіб життя, то Петро ще переживе всіх своїх ворогів(на довічному з конфіскацією)
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Та ладно!

Избирательное турне по Австрии, кто тут комик?!
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а маскавітам та їх посіпакам тільки пукнуть треба, бо брешуть аж за дві щокі!!!!))
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Шо будочник уже от повесток бегает по планете ???)
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Ему пора уже визиты на Лукъяновку планировать, там его новое место жительства более вероятно.
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до 22 будет выжидать, пройдут ли свынарчуки в раду. если не пройдут, не вернётся. порохоботам кирдык будет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України17 липня Порошенко буде з візитом у Страсбурзі. Жодних повісток від будь-яких слідчих органів він не отримував, - прес-служба
 
 
 
 
 
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