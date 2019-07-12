 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук іде на вибори з рекламою "Слуги народу" і 95 кварталу

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Роман Сініцин, інформує Цензор.НЕТ.

"Євген Рищук розвісив борди в стилі "Слуги народу". Так, це може кожен зробити, за це немає покарання. Але справжній кандидат від "Слуги народу" не розвісив.

Євген Рищук проводить концерти 95-го кварталу. Ні, це не жарт. Ось афіша. Концерт і спонсор фірма Рищука "Укравіт".

Євген Рищук на всіх зустрічах розповідає, що він ваш представник і балотується він саме від Володимира Зеленського", - написав Синіцин.

Він зазначає, що кандидат від партії "Слуга народу" не веде жодної агітації на 186 окрузі, що дає змогу Рищуку говорити що-завгодно.

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Активіст звертає увагу діючого президента, що якщо після його візиту в Херсонську область ситуація на окрузі не зміниться, то "вбивця Каті Гандзюк стане кандидатом від Володимира Зеленського. За його мовчазної підтримки".

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