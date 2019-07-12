 Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук іде на вибори з рекламою "Слуги народу" і 95 кварталу

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Роман Сініцин, інформує Цензор.НЕТ.
"Євген Рищук розвісив борди в стилі "Слуги народу". Так, це може кожен зробити, за це немає покарання. Але справжній кандидат від "Слуги народу" не розвісив.
Євген Рищук проводить концерти 95-го кварталу. Ні, це не жарт. Ось афіша. Концерт і спонсор фірма Рищука "Укравіт".
Євген Рищук на всіх зустрічах розповідає, що він ваш представник і балотується він саме від Володимира Зеленського", - написав Синіцин.
Він зазначає, що кандидат від партії "Слуга народу" не веде жодної агітації на 186 окрузі, що дає змогу Рищуку говорити що-завгодно.
Активіст звертає увагу діючого президента, що якщо після його візиту в Херсонську область ситуація на окрузі не зміниться, то "вбивця Каті Гандзюк стане кандидатом від Володимира Зеленського. За його мовчазної підтримки".
Зеленский дал высокую должность подруге Елены Кравец
Зеленский дал высокую должность подруге Елены Кравец
Подруга актрисы основного состава студии «Квартал 95» Елены Кравец Юлия Мецгер стала членом наблюдательного совета Приватбанка.
Отмечается, что Мецгер заняла свою должность благодаря квоте президента Украины Владимира Зеленского.
друзьям, умовьям, подружкам и прочим *лядям...
А зебилам - ПОШУТИЛ))
"Щас позвоню Баканову по поводу этого черта"(с)
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Вот так будет включаться пресс относительно неугодных, обидевших Вовочку.
И это ведь ничтожный случай, особо Вову не зацепивший.
Ручное СБУ... телефонное право... вертикаль власти...
А потом ведь будут ручными и все остальные органы власти. Об этом Зеля не таясь говорил таможенникам, открыто им угрожая.
И сказал когда - через месяц.
НЕВЕСТЫ ПУТИНА
http://strasty.com.ua/nevesty-putina/
Избиратели Зеленского, конечно, думают, что заявления Зеленского о том, что Украина не нуждается в посредниках вроде Медведчука связаны с тем, что наш президент - патриот.
Нет, друзья. Это связано с тем, что команда Зеленского хочет сотрудничать с Кремлем не через Медведчука, а через помощника президента РФ Владислава Суркова. Который будет представлять Россию на следующей встрече «нормандской четверки». Интересно, что сообщение об этом, опубликованное российским ТАСС 19 июня, перепечатал сайт ТСН. Дословно изложивший слова помощника Суркова Алексея Чеснакова (запомните это имя). Впрочем, не Коломойским единым.
Сурковым в ОП, а тогда еще АП президента запахло сразу после назначения Кучмы главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы. Леонид Данилыч, как мы помним, сразу перешёл к делу и попросил ВСУ не стрелять в добрых ополченцев и снять блокаду. Напомним, что пожилого миротворца к Зеленскому в АП привез его зять Пинчук. Это зафиксировали «Схемы», и Зеленский затем был вынужден подтвердить. Тот самый Пинчук, который томится сегодня от санкций РФ, закрывших ему экспорт труб в РФ. И тот самый Пинчук, который не вылезал из приемной Суркова и писал колонки в The Wall Street Journal о том, что Украине стоит забыть про Крым и пойти на условия Кремля по Донбассу.
Однако, ближе к делу. Глава Офиса президента Богдан на прошлые выходные посещал джазовый фестиваль во Львове. «Леополис джаз фест», ранее - «Альфа джаз фест», давно стал культовым мероприятием, на которое многие представители элит приезжают не столько послушать джаз, сколько потусить. Вот и Андрей Иосифович приехал туда, конечно, не за джазом. Судя по странице в ФБ, главе Офиса нашего президента музыкально близки Лолита Милявская, Вера Брежнева и Оля Горбачева. К сожалению, их во Львове не было. Зато был организатор фестиваля - российский миллиардер Михаил Фридман. Встреча с которым и была целью его поездки на фестиваль. Тонкий выбор времени и места, чтобы никакой Ткач носа бы не подточил.
Полная органика.
Фридман сегодня - посредник между Богданом и Сурковым. Собственно, Сурков - это бывший пиар-менеджер Фридмана. Который дружен с ним еще с учебы в Московском институте стали и сплавов. В Альфа-банке у Фридмана Сурков отвечал за пиар и связи с общественностью, а затем даже стал первым заместителем председателя совета банка. В Кремль, на пост помощника руководителя администрации президента России Сурков попал еще при Ельцине, при этом Фридмана российские СМИ рассматривали как одного из вероятных рекомендателей.
Фридман хорошо знаком с Богданом. Не секрет, что глава Офиса президента до 2019 года был известен, как бы это помягче сказать, как юридический консультант операций по сравнительно честному отжиму собственности у граждан, компаний и банков. При этом расцвет этой его деятельности пришелся на время, когда он работал правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики у Николая Яновича Азарова. Во время перемирий на фронтах войны с коррупцией Богдан приобрел в тот период недвижимости на примерно 11 млн долларов.
Так вот, в 2012-2013 годах Богдан представлял интересы компании А1 (входит в «Альфа-групп»), которая боролась (и успешно) за контроль над универмагом «Украина» в Киеве, находящимся в залоге у ирландского банка.
Причем боролась с семьей Януковича ее же суровыми методами: вносила своего директора в единый реестр, заносила судьям, публиковала джинсу в СМИ и т.д. Так что да: Богдан действительно боролся с режимом Януковича. Но только вместе с Фридманом и на территории одного объекта.
Противостояние Суркова с Медведчуком известно. Медведчук опирается на Сечина и ФСБ, Сурков - на ГРУ. Суркову для укрепления своих позиций важно установить прямой контакт с Зеленским. В свою очередь Коломойский и Пинчук тоже хотят работать через Суркова, понимая, что в противном случае «все будет Медведчук». Вчерашнее интервью Коломойского иллюстрирует, что контакт с Сурковым хороший. После каминг-аута Коломойского, в котором он рассказал, что российские воины на Донбассе выполняют интернациональный долг, советник Суркова - уже упомянутый выше Алексей Чеснаков заявил, что руководству Украины стоит прислушаться к Игорю Валерьевичу.
«В отличие от Порошенко, Коломойский хорошо знает цену словам. И понимает природу многих процессов намного лучше, чем большинство украинских политиков. Киевским властям следует учесть мнение Коломойского, если они действительно хотят урегулировать конфликт», - такой комментарий об интервью Коломойского дал Чеснаков сайту своего собственного аналитического центра.
Похоже, что нынешняя украинская политика начинает превращаться в конкурс украинских невест Путина. Уверены, что такие опытные люди, как Фридман и Богдан, смогут доказать Владимиру Владимировичу, что проект «Зеленский» эффективнее, чем проект «Медведчук».
Санёк Красножопый 5 лет добивался, чтобы Пороха сменила эта Зеленая Сопля,
ночей не досыпал, рук не покладал, добился своего и не доволен )))
Чертило, шо тебе опять не нравится ?
ніхто більше поросенка не зробив, щоб зелена сопля прийшла до влади. порося треба саджати разом із зебуїном. Або вішати на одній гілляці.
ти ж не за свого кандидата агітував, а проти пороха
вітаю зі здобутком, зебіл )))
але дурний
шо там зі свинарчуками ?
чи тобі вже пох, винні вони чи ні ?