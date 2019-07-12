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Все про:Яценюк (1431) Марків (43)

 Об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість, - Яценюк про вирок Марківу

З вироком Віталію Марківу не можна миритися. Як і не можна миритися з логікою політичної доцільності, яка останнім часом дуже активно застосовується в деяких європейських країнах у ставленні до примирення з Москвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Нинішнє рішення італійського суду, що засудив українського добровольця Віталія Марківа на двадцять чотири роки, вимагає оскарження, підкреслив Арсеній Яценюк: "Всім, хто неупереджено стежив за процесом, зрозуміло, що вагомих доказів вини нацгвардійця Марківа немає".

Він підкреслив, що звинувачення будувалося на багатьох непідтверджених припущеннях, а "загальну атмосферу формували політичні спекуляції".

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"Треба продовжити боротьбу за свободу Віталія Марківа. Його ув'язнення стало політичним процесом, який не може залишити байдужим Україну", - підкреслив він.

"Вірю, що об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

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Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

12 липня італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137268
 
   
 Топ коментарі
 
Дуже я в цьому сумніваюся... Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву - Цензор.НЕТ 6026
Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву - Цензор.НЕТ 5431
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Надо ввести санкции против Италии за поддержку русского фашизма
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вот только ЗЕгнида не будет бороться за украинского воина...потому что это будет мешать переговорному процессу с Хуйлом
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Надо ввести санкции против Италии за поддержку русского фашизма
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Это внутреннее дело Италии. Маркив их гражданин.
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Не знаю. Але точно впевнений в тім, що сива гнида порошенко зрадник і мародер, а порохоскот нЕлюди.
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а что ты думаешь о зебилах?
Они скоты или рангом пониже?
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Зебіли існують тільки у хворій уяві порозоботів (с)ідорів)
P.s. будеш сивому мародеру передачки на буцегарню передавати?)
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Твоя мамка - кращий лікар. І оптимальне поєдання ціни і якості)
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Василь Петренко d2e40803 - поздно.. Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву - Цензор.НЕТ 4126

Поздно тебе к дохтуру....
Кретинизм....- наследственное скорее всего...
Маман наркоманка, а папа.... - хрен знает кто твой папа, да?
Крепись дружище....- ты не все понимаешь..., но когда нибудь для тебя все закончится...
Просто поверь...
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До речі, кацапе, тепер можеш називати мене "дядя Вася" або просто "папа".
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можу показати що ти не українець, свиня зелена.покажи, що розумієш українську.https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось
сказала. що сказала?--

вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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Свинособака, якщо ти змінила акаунт, то від цього ти не стала українцем.
Іди мамку свою екзаминуй, експєрт ху.в)
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истерикой кацапа удовлетворён. на сегодня свободен. завтра продолжим. подмойся.
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За что боролись....На то и напоролись (нар. Мудрость). В общем , все это печально. Нет слов.
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Сеня мочи ЗЕбилов кацапских. Кулю им всем в лоба
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Хай краще ця лиса ****** поверне в бюджет 1 млрд грн, які воно змародерило на "паркані" із свинособаками.
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Маркив итальянец. Он зачем-то поперся воевать за Украину. Стал наемником. Убил итальянца, который был на более официальных основах. Нет смысла разгонять зраду.
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У него гражданство Италии. Он отвечает перед их законами.
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Нет. Просто я считаю, что нужно получать разрешения от своего государства на такие вещи. Или по крайней мере не так активно в этом светится.
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Кацапе, все що тобі потрібно знати: путин Х@йло, русские свиньи народ-*******.
Запам'ятав? Тоді йди звідси. Здєсь водкі нєт.
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вот только ЗЕгнида не будет бороться за украинского воина...потому что это будет мешать переговорному процессу с ******
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Що там сивий зрадник і мародер наборов? Іловайськ? Дебальцеве? Десантників на збитому Ілу? 24х моряків?
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https://24tv.ua/u_kremli_gotuyut_stsenariy_shho_dopomozhe_p….Объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость, - Яценюк о приговоре Маркиву - Цензор.НЕТ 4767About this website24TV.UAУ Кремлі готують сценарій, що допоможе Путіну залишитися при владі після 2024 року - 24 КаналУ Кремлі розглядають питання про зміну виборчого законодавства. Таким чином, після 2024 року чинний російський президент Володимир Путін може стати прем'єром "з розш...
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ікона справедливості завела собі бороду щоб грізно виглядати чи може це данина кору. пційному досвіду. Пане Яценюк, не морщте так занадто лоб, а то постарієте швидко.
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возможно, самый конструктивный способ - ходатайствовать о помиловании на самом высоком уровне в Италии. Как это там работает, не знаю.
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Он убил итальянца. Он сам итальянец. Это внутреитальянское дело. Мы к этому непричастны никак.
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Суды для того, что бы рассматривать ОБСТОЯТЕЛЬСТВА!
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Так в том и дело, что он не работал на Италию, а был наемником другого государства. И убил итальянца.
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какая разница? Никто не вменяет ему убийство, он только там присутствовал. Это мог быть ЛЮБОЙ человек любой национальности.
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Но он итальянцев. И от этого никуда не деться. Ошибка Маркива в том, что он не имел легального основания воевать за Украину и он отправился на свой риск.
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ты точно тупой. КАКАЯ РАЗНИЦА??? Человек НИКОГО НЕ УБИВАЛ!!!!
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какая разница. Презумпция невиновности. Пусть ищут.
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*******...расскажи каким образом вообще возможно определить с какого именно миномета стреляли по журналистам?
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Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.


На этом должно быть все!!!
Если адвокат не справился с делом, в котором у обвинения нет доказательств, кроме тех, кто нихрена не мог видеть, но есть подтверждение, что все произошло на территории боевиков - то это значит, что наши из жлобства наняли говняного адвоката.

Дальше суды высшей инстанции и подавать встречный иск на итальянцев за политическую заангажированность, подкуп и преднамеренное осуждение невиновного.
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Но он убил итальянца. Итальянец убил итальянца. Не имеет значения где. Если бы он был бы не итальянцем, то тогда действительно Италия выглядела бы не хорошо, а так Украину это просто не касается. Это не наше дело.
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никто не говорит что он кого то убил. В том то и дело! Не вжно какой национальности.
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Он убил итальянского фотографа. Вот его Италия и судит. Это внутриитальянское дело. Украине не стоит портить свою карму из-за этого. Италия здесь права на все сто процентов.
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Никого он не убивал! Его судят за то что он там находился.
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лучше спроси, чего там находился корреспондент?
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Он был по указанию итальянской радиостанции. У него была справка. У Маркива не было. В этом его факап.
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у него небыло аккредитации в Украине и он не пересекал украинскую границу.
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факал в том, что макороника грохнули в бандитской банде, во время антитерроистикой операции. Не важно кто это сделал!
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если бы было доказано что он убил, ему дали пожизненное.
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Он не убивал. У него даже миномета не было. Это не он убил. По любому нельзя ему это в вину ставить.
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ему бі марковку размножать.. а воно дупло своє в палітіку суне
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Не надо было отпускать иностранных наемников.
Надо было каждому лет по 30 впаять.
Ярош правильно написал.
А еще можно было штук несколько замочить, это был бы лучший вариант.
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Ето п***ц полный. Обвинить конкретного человека в том что именно он из миномета расстрелял итальянского террориста-фотографа. С таким успехом можно взять и обвинить любого АТОшника что именно его мина убила еврогейскую журнашлюху. В етом замешано 100% мокшанские заказные деньги. Ху*ло пытается европейцам выдать солдат украинской армии за боевиков.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОб'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість, - Яценюк про вирок Марківу
 
 
 
 
 
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