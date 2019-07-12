 Об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість, - Яценюк про вирок Марківу

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
Нинішнє рішення італійського суду, що засудив українського добровольця Віталія Марківа на двадцять чотири роки, вимагає оскарження, підкреслив Арсеній Яценюк: "Всім, хто неупереджено стежив за процесом, зрозуміло, що вагомих доказів вини нацгвардійця Марківа немає".
Він підкреслив, що звинувачення будувалося на багатьох непідтверджених припущеннях, а "загальну атмосферу формували політичні спекуляції".
"Треба продовжити боротьбу за свободу Віталія Марківа. Його ув'язнення стало політичним процесом, який не може залишити байдужим Україну", - підкреслив він.
"Вірю, що об'єктивність європейських судових інституцій не дозволить вчинити несправедливість проти нашого співвітчизника", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.
Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.
Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
12 липня італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.
Они скоты или рангом пониже?
P.s. будеш сивому мародеру передачки на буцегарню передавати?)
Поздно тебе к дохтуру....
Кретинизм....- наследственное скорее всего...
Маман наркоманка, а папа.... - хрен знает кто твой папа, да?
Крепись дружище....- ты не все понимаешь..., но когда нибудь для тебя все закончится...
Просто поверь...
сказала. що сказала?--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
Іди мамку свою екзаминуй, експєрт ху.в)
Здєсь водкі нєт.
Запам'ятав? Тоді йди звідси. Здєсь водкі нєт.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.
На этом должно быть все!!!
Если адвокат не справился с делом, в котором у обвинения нет доказательств, кроме тех, кто нихрена не мог видеть, но есть подтверждение, что все произошло на территории боевиков - то это значит, что наши из жлобства наняли говняного адвоката.
Дальше суды высшей инстанции и подавать встречный иск на итальянцев за политическую заангажированность, подкуп и преднамеренное осуждение невиновного.
Надо было каждому лет по 30 впаять.
Ярош правильно написал.
А еще можно было штук несколько замочить, это был бы лучший вариант.