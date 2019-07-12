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 Суспільство
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Все про:адвокат (626) кваліфікація (56)

 Адвокатура змінила правила підвищення кваліфікації, - Гвоздій

Українська адвокатура змінила порядок підвищення кваліфікації для адвокатів. Отже, послуги, які вони надають громадянам, стануть якіснішими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму інтерв'ю ZIB повідомив Валентин Гвоздій, заступник голови Національної асоціації адвокатів України.

"Зміна правил підвищення кваліфікації адвокатів - не наша примха, а вимога сьогодення. Процес удосконалення професійних навичок не може відбуватися так-сяк і тільки на папері", - підкреслив Гвоздій.

За його словами, процес постійного професійного вдосконалення має відбуватися на високому рівні і повністю виключати ймовірність того, що заходи з підвищення кваліфікації адвокатів проводитимуть сумнівні "лектори" і "фахівці".

"Тому наша основна мета - зробити так, щоб у результаті адвокати справді вчилися, а потім - надавали українцям послуги високої якості", - прокоментував Валентин Гвоздій.

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Адвокат пояснив, що для цього ввели не тільки нові стандарти проходження стажування, а й додаткові вимоги до нарахування кваліфікаційних балів. Тепер все це відбувається автоматично, на базі єдиної онлайн-платформи. Процес відвідування адвокатами семінарів і лекцій суворо контролюється.

Потреба змінити правила гри в адвокатському співтоваристві виникла і з інших причин. Як пояснив Валентин Гвоздій, таким чином мали намір уніфікувати матеріали, які викладають для представників професії.

За словами заступника голови НААУ, для всіх лекторів розробили єдиний стандарт викладання, якого вони безапеляційно будуть дотримуватися. Це, на думку адвоката, стимулюватиме викладачів надавати тільки якісний контент і відповідати за якість наданих знань.

"Це інноваційна система управління забезпеченням кваліфікаційними знаннями професійного співтовариства у світі", - підкреслив Гвоздій.

За його словами, в НААУ вже звернулися із запитами західні колеги із обміну досвідом впровадження такої системи в інших країнах. Зокрема, Великої Британії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137263
 
 
 Топ коментарі
 
Все эти повышения квалификации врачей, учителей, архитекторов, адвокатов и т.д. простое изымание денег у выше перечисленных! Ведет только к удорожанию услуг!
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Як адвокат скажу-Київ вирішив *перерозподілити* лв...в свою користь звичайно....
*бали* мені нараховують клієнти гонораром...нема навиків,вміння,знань-нема заробітку...
Є-є хороші гонорари,й пустопорожні балачки цьому не зарадять...й 4-6 годин *думки філософа в царині протидії жорсткого поводження з хребетними* цьому не зарадять...
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Суки, нет слов, вы совершенно правы! Я еще вообще не будучи адвокатом трахал в судах всех этих Гвоздиев и прочих "...и партнеры", "...анд лоерсы" всегда вместе с их "высокой квалификацией"! Все должен определять клиент, а не зажравшиеся уроды из советов и Ассоциаций, получающие огромное бабло на ровном месте.
Козляры позорные!
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П'ятниця цього тижня доволі напружена. Нарешті розгріб поточний task, оновив сторінку Цензора. Читаю:
Адвокатура изменила правила повышения квалификации гвоздей

...
На кілька секунд замислився.
Схоже, моск таки винесло... треба відпочити Адвокатура изменила правила повышения квалификации, - Гвоздий - Цензор.НЕТ 7214
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Да вся эта заморочка связана с тем что например в Киеве количество адвокатов увеличилось с 3 000 до 10 000 соответственно упали доходы, тепер "аборигены" адвокатства ищут способы как уменшить количество себе подобных.
Вон недавно ужесточили правила вхождения в адвокатуру. А на "гонорарах" экономить не будут, на смену монополии приходит олигополия ,только и всего!
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Як адвокат скажу-Київ вирішив *перерозподілити* лв...в свою користь звичайно....
*бали* мені нараховують клієнти гонораром...нема навиків,вміння,знань-нема заробітку...
Є-є хороші гонорари,й пустопорожні балачки цьому не зарадять...й 4-6 годин *думки філософа в царині протидії жорсткого поводження з хребетними* цьому не зарадять...
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Суки, нет слов, вы совершенно правы! Я еще вообще не будучи адвокатом трахал в судах всех этих Гвоздиев и прочих "...и партнеры", "...анд лоерсы" всегда вместе с их "высокой квалификацией"! Все должен определять клиент, а не зажравшиеся уроды из советов и Ассоциаций, получающие огромное бабло на ровном месте.
Козляры позорные!
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Мусять ж *відпрацювати членські внески*...от й створюють видимість...
Біьшість з них в процесі ніколи не були...але *пантов*...уххх....
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Ну, ті, що у Дніпрі "рулять", точно "прововєди" нулячі!
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Все эти повышения квалификации врачей, учителей, архитекторов, адвокатов и т.д. простое изымание денег у выше перечисленных! Ведет только к удорожанию услуг!
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Инновационная система? ))) Какой-то набор красивых слов.
Иностранные адвокатуры обратились к украинской, чтобы их научили? Не смешите, ребята.
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очередная "площадка" тупо для выкачки бабла с адвокатов
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Адвокати " в захваті". Позачерговий з'їзд ініціюють
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоАдвокатура змінила правила підвищення кваліфікації, - Гвоздій
 
 
 
 
 
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