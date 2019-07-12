 Конкуренція працює: ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, - директор ДП "Оператор ринку" Євдокимов

Про це заявив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Зараз видно, як іде конкуренція. Це свдчить про те, що ринок. І я не думаю, тенденція буде зберігатися (зниження ціни, - ред.). Можливо, не таке стрімке зниження, як сьогодні, адже причина нинішнього падіння - вихідні або свята, коли, як правило, обсяги споживання падають. Відповідно, подається менше заявок, тож у системі профіцит. Коли в системі профіцит, то тариф падає. Тут вже справді спрацьовує конкуренція", - зазначив він.

За словами глави ДП "Оператор ринку", тенденція до зниження ціни зберігатиметься до кінця місяця. "Це, я думаю, суттєво вплине на кінцеву ціну для споживача, насамперед для промисловості. У нас тенденція щодня йде на зменшення ціни, нехай на 0,5%, але все одно тенденція йде на зниження. А це говорить про що? Це говорить про те, що ціна падатиме", - підкреслив Володимир Євдокимов.

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Нагадаємо, 1 липня в Україні було запущено новий ринок електроенергії, який працює на сучасній конкурентній європейській моделі.

Як пишуть ЗМІ, головними вигодонабувачами від впровадження нового ринку електроенергії виявилися державні компанії. Незважаючи на покладені на держкомпанію НАЕК "Енергоатом" функції ПСО, компанія підняла середні ціни до 0,70 грн/кВт-год. Ціна продукції іншої великої державної компанії - "Укргідроенерго" - виросла в ринку на 47% - з 0,7 до 1,1 грн/кВт-год. Тариф теплової генерації в ринку знизився на 12% до рівня тарифу липня 2017.