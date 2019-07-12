 Конкуренція працює: ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, - директор ДП "Оператор ринку" Євдокимов

Про це заявив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Зараз видно, як іде конкуренція. Це свдчить про те, що ринок. І я не думаю, тенденція буде зберігатися (зниження ціни, - ред.). Можливо, не таке стрімке зниження, як сьогодні, адже причина нинішнього падіння - вихідні або свята, коли, як правило, обсяги споживання падають. Відповідно, подається менше заявок, тож у системі профіцит. Коли в системі профіцит, то тариф падає. Тут вже справді спрацьовує конкуренція", - зазначив він.
За словами глави ДП "Оператор ринку", тенденція до зниження ціни зберігатиметься до кінця місяця. "Це, я думаю, суттєво вплине на кінцеву ціну для споживача, насамперед для промисловості. У нас тенденція щодня йде на зменшення ціни, нехай на 0,5%, але все одно тенденція йде на зниження. А це говорить про що? Це говорить про те, що ціна падатиме", - підкреслив Володимир Євдокимов.
Нагадаємо, 1 липня в Україні було запущено новий ринок електроенергії, який працює на сучасній конкурентній європейській моделі.
Як пишуть ЗМІ, головними вигодонабувачами від впровадження нового ринку електроенергії виявилися державні компанії. Незважаючи на покладені на держкомпанію НАЕК "Енергоатом" функції ПСО, компанія підняла середні ціни до 0,70 грн/кВт-год. Ціна продукції іншої великої державної компанії - "Укргідроенерго" - виросла в ринку на 47% - з 0,7 до 1,1 грн/кВт-год. Тариф теплової генерації в ринку знизився на 12% до рівня тарифу липня 2017.
опять пошли перемоги. к примеру, эл. энергию на дачу поставляет монополист с двумя обязательными)) прокладками. платили по 2.10 за киловатт, с июля - 2.30. новый рынок?
Другой вопрос что её пытаются у них теперь отжать, но там очень мутная история потому делать выводы еще рано.
Ух ты! В Украине есть конкуренция? Прямо седьмое чудо света...
Ну и кто из них врет?
А то что сейчас упало так это протистовавшему крупняку дают красиво выйти, Бене и тд. Вот когда станет вопрос перед тобой и твоими комунальщиками тогда посмотрим что тебе дадут.
так для кого снизилася?? в след месяце придет платежка от детека меньше на 30%???
ахахаха
для частных фабрик электрика снизилась на 30% - население будет платить за фирташей!!!!!!!!!!
так вот какой ты электрорынок-удивительный и на**бываюший!!!!
слава ахметам , слава гросманам
ура.
ахахаха
Ух ты! В Украине есть конкуренция? Прямо седьмое чудо света...