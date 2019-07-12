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 Економіка, Суспільство
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 Конкуренція працює: ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, - директор ДП "Оператор ринку" Євдокимов

На торгах на ринку "на добу вперед" 12 липня ціна електроенергії в об'єднаній енергосистемі впала майже на 30% порівняно з попереднім днем ​​торгів і становила 1149.843 грн/МВт.г.

Про це заявив директор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокимов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Зараз видно, як іде конкуренція. Це свдчить про те, що ринок. І я не думаю, тенденція буде зберігатися (зниження ціни, - ред.). Можливо, не таке стрімке зниження, як сьогодні, адже причина нинішнього падіння - вихідні або свята, коли, як правило, обсяги споживання падають. Відповідно, подається менше заявок, тож у системі профіцит. Коли в системі профіцит, то тариф падає. Тут вже справді спрацьовує конкуренція", - зазначив він.

За словами глави ДП "Оператор ринку", тенденція до зниження ціни зберігатиметься до кінця місяця. "Це, я думаю, суттєво вплине на кінцеву ціну для споживача, насамперед для промисловості. У нас тенденція щодня йде на зменшення ціни, нехай на 0,5%, але все одно тенденція йде на зниження. А це говорить про що? Це говорить про те, що ціна падатиме", - підкреслив Володимир Євдокимов.

Читайте також: Запуск нового ринку електроенергії дозволить "Енергоатому" й "Укргідроенерго" залучити до $4 млрд інвестицій, - Прокіп

Нагадаємо, 1 липня в Україні було запущено новий ринок електроенергії, який працює на сучасній конкурентній європейській моделі.

Як пишуть ЗМІ, головними вигодонабувачами від впровадження нового ринку електроенергії виявилися державні компанії. Незважаючи на покладені на держкомпанію НАЕК "Енергоатом" функції ПСО, компанія підняла середні ціни до 0,70 грн/кВт-год. Ціна продукції іншої великої державної компанії - "Укргідроенерго" - виросла в ринку на 47% - з 0,7 до 1,1 грн/кВт-год. Тариф теплової генерації в ринку знизився на 12% до рівня тарифу липня 2017.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137261
 
   
 Топ коментарі
 
тенденция к снижению цены будет сохраняться до конца месяца. "Это, я думаю, существенно повлияет на конечную цену для потребителя..."

опять пошли перемоги. к примеру, эл. энергию на дачу поставляет монополист с двумя обязательными)) прокладками. платили по 2.10 за киловатт, с июля - 2.30. новый рынок?
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По-моему клюква это развесистая. Большая часть энергорынка вполне легально под Ахметовым. С кем ему блин конкурировать?
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Какой ты вумный! Омерику аткрыл! "Барыжная власть" ввела рынок электроэнергии. До этого никто об этом не думал сделать. Так кто теперь барыги? Вы такие тупые, что не видите, как страна за пять лет изменилась. И если бы дебилы не проголосовали за Бздо, то через лет пять благосостояние таких зубожинцив улучшилось. А так, корми теперь Каломойшу, бобик.
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Заберите у него пистолет , мыло ,веревку. Хотя о чем это я? У него кишка ну оооочень тонка
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Зменшення ціни на ринку говорить про те що Україну обкрадала мафія всі ці роки! Накручені тарифи вимивали з економіки України мільярди доларів щороку і це була справжня війна мафії проти України, проросійської мафії!
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дурень это тебе цементируют понятие "энергорынок" где апосля лох за все заплатит. В наперстки тоже сначала дают выиграть.
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Якщо сьогодні виробникам електроенергії вигідно продавати електрику на 30% дешевше, то 30% загального обсягу ринку електроенергії йшло в кишеню мафії!!!!
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ты статью читал или читал но ничего не понял??? Зачем тогда комментируешь то в чем не разбираешься???
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Я не зрозумів Вашого питання, бо воно беззмістовне. Спробуйте ще раз перечитати мій допис!
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Какой ты вумный! Омерику аткрыл! "Барыжная власть" ввела рынок электроэнергии. До этого никто об этом не думал сделать. Так кто теперь барыги? Вы такие тупые, что не видите, как страна за пять лет изменилась. И если бы дебилы не проголосовали за Бздо, то через лет пять благосостояние таких зубожинцив улучшилось. А так, корми теперь Каломойшу, бобик.
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А что такое сегодня? Целую отрасль выводят из госуправления, и конечно за это готовы заплатить, наверно по значению события они тебе моглиб и 5 лет электрику за 0 копеек поставлять. А эффект будет виден лишь в долгосроке 2-10-50 лет.
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Однак саме влада Порошенко шляхом реформ перемогає енергетичну мафію. Вона ввела енергоринок завдяки якому тарифи знизились. Натомість зебіли йдуть лісом
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Банда рошена хотіла красти ще більше, але влада змінилась і Роттердам відмінили і оба на електрика подешевшала на 30%!
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тенденция к снижению цены будет сохраняться до конца месяца. "Это, я думаю, существенно повлияет на конечную цену для потребителя..."

опять пошли перемоги. к примеру, эл. энергию на дачу поставляет монополист с двумя обязательными)) прокладками. платили по 2.10 за киловатт, с июля - 2.30. новый рынок?
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это ж возможность! создавай своё предприятие и доставляй электричество с солнечных и ветряных станций!
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в Ха создать предприятие))) вы не знаете местных особенностей.
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ха, китайци построили в Украине самую большую солнечную електростанцию!
Другой вопрос что её пытаются у них теперь отжать, но там очень мутная история потому делать выводы еще рано.
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приготуйся, що тобі, в роздріб, відпускна ціна буде десь під 4грн/квт. Ринок... такі його правила...
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Конкуренция работает: цена на электроэнергию на новом рынке упала почти на 30%

Ух ты! В Украине есть конкуренция? Прямо седьмое чудо света...
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После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, - "Укрэнерго"

Ну и кто из них врет?
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для бюджетников с 1 июля цена выросла на 12% . вот как то так
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читать научись. "на сутки вперед" 12 июля цена электроэнергии в объединенной энергосистеме упала"
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На 30% упали? Что то я не заметил в счетах за электроэнергию. Сливки где делись?
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По-моему клюква это развесистая. Большая часть энергорынка вполне легально под Ахметовым. С кем ему блин конкурировать?
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А може просто попиту нема? Висновки чим обгрунтовані?
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і що, попит очевидно замалий, і ціна падає.
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Зебил был против ввода рынка электроэнергии. Зелебобики, а вы?
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Ну, во-первых еще рано радоваться. А касаемо Зебли, то видимо его хозяевам невыгоден рынок электроэнергии, отсюда и вопли.
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Рынок не выгоден только тем, кто до рынка диктовал цены.
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Если бы так сделать с газом и отоплением.
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Так это же "барыжная" власть сделала. Что, уже поменял свое мнение?
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Так уже делали - рынок дюсельдорф и ротердам.
А то что сейчас упало так это протистовавшему крупняку дают красиво выйти, Бене и тд. Вот когда станет вопрос перед тобой и твоими комунальщиками тогда посмотрим что тебе дадут.
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С газом все прекрасно работает, для промышленности, в июне цены упали до 6000 - 6500 с НДС за 1000 куб., с населением туго идет, олигархические облгазы сопротивляются до последнего, хотя тоже цены снизили, но по требованию КМ.
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до чого тут конкуренція, якщо попит нижче пропозиції? Ахметов конкурує з Ахметовим?
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А цена то упала на 30 процентов по закупкам у электростанций а не для потребителя,то есть поставщик не затрачивая ни копейки разбогател на тридцать процентов а народ как платил тариф так и будет платить без учета подешевления.
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абсолютно вірно. Більше того, народу ще й відпускну ціну піднімуть.
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Независимые трейдера только начали лицензии получать, время нужно.
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Это сто пудов Педро все делает ,для народа ! Конкуренція працює: ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, - директор ДП "Оператор ринку" Євдокимов - Цензор.НЕТ 3265
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На пару месяцев, а потом станет по европейским ценам.
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Конкуренция - это всегда хорошо для потребителя. Главное, чтобы антимонопольный комитет работал на народ, а не на олигархов.
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когда в платежках увижу изменение, тогда и скажу, что конкуренция работает. а пока шо вилами по воде писано
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Конкуренция работает: цена на электроэнергию на новом рынке упала почти на 30%, - директор ГП "Оператор рынка" Евдокимов

так для кого снизилася?? в след месяце придет платежка от детека меньше на 30%???
ахахаха

для частных фабрик электрика снизилась на 30% - население будет платить за фирташей!!!!!!!!!!

так вот какой ты электрорынок-удивительный и на**бываюший!!!!
слава ахметам , слава гросманам
ура.

ахахаха
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Рынок - очень нежное устройство! Если сегодня ан 30% упало потому как упал и спрос то перед зимой на 130% подорожает, отобьет летние потери + нехило заработает! Этот рынок выгоден в первую очередь для предприятий, которые не разводят бюджет на дотации, а честно платят за килловаты.
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Конкуренция работает: цена на электроэнергию на новом рынке упала почти на 30%

Ух ты! В Украине есть конкуренция? Прямо седьмое чудо света...
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Подождем , а потом посмотрим цены на товары в магазинах . Падает цена электричества , должны упасть цены всего где оно используется.
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Да работает, полное враньё порохоботское гнилое . Николаевская область с 2.9 за киловат до 3.34 за киловат. На побережье 4.30.Хватит врать у..даны.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаКонкуренція працює: ціна на електроенергію на новому ринку впала майже на 30%, - директор ДП "Оператор ринку" Євдокимов
 
 
 
 
 
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