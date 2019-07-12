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Все про:Польща (1849) Росія (18720) Тесля (1)

 Тесля: Сьогодні ФСБ штучно дестабілізує польсько-українські відносини, як у минулому столітті це робив НКВД

Марш польських націоналістів у Вроцлаві — черговий прояв гібридної війни, яку Росія веде проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук написав голова Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність Нації" Володимир Тесля.

На його думку, намагання Кремля посіяти ворожнечу між польським та українськими народами мають "системний та спланований характер". "Хочу подякувати міській владі Вроцлава на адекватну реакцію, що до так званих "антиукраїнських провокацій". Українському суспільству та МЗС варто брати приклад з польської сторони та рішуче протидіяти намаганням Москви розіграти в Україні "антипольский шабаш". Говорити про Гідність може лише той, хто усвідомлює причини та наслідки дій", — пише Тесля.

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Він також закликав істориків долучитись до розкриття правди про те як НКВД та її нащадки в особі КГБ і ФСБ штучно дестабілізують польсько-українські міжнаціональні та міжнародні відносини.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві десятки націоналістів влаштували марш, метою якого було "вшанування пам&#39;яті чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, ​​а яких вбивали українці під час так званої кривавої неділі". Влада Вроцлава зупинила марш менш ніж за годину після його початку — за розпалювання ненависті до українців.

Тесля: Сьогодні ФСБ штучно дестабілізує польсько-українські відносини, як у минулому столітті це робив НКВД 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137259
 
   
 Топ коментарі
 
Поляки повинні зрозуміти, що втрата незалежності України приведе до втрати державності Польщі. Це вже двічі перевірений історичний факт.
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Не треба тішитись ілюзіями до *польських братів*...вже мали *братській народ*...
Слово *бидло*-це характеристика українців зі сторони *польського братського народу*...й тут мова не про розпалювання ворожнечі...тільки обєктивна реальність...досить шукати *братів* там...треба глянути тут...киянин,львівянин,одесит,харківянин.....ось тут тре шукати братерство,а не за кордоном...
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В 1939 року Польща теж була в альянсі з Анґлією та Францією. Ба, Анґлія навіть виконала свої зобов'язання та проголосила війну Німеччині за напад на Польщу - точно, як має бути в НАТО. Дуже це Польщі допомогло?
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Поляки повинні зрозуміти, що втрата незалежності України приведе до втрати державності Польщі. Це вже двічі перевірений історичний факт.
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каким это образом? Польша в составе НАТО, и этого более чем достаточно чтобы не переживать за свою независимость.
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В 1939 року Польща теж була в альянсі з Анґлією та Францією. Ба, Анґлія навіть виконала свої зобов'язання та проголосила війну Німеччині за напад на Польщу - точно, як має бути в НАТО. Дуже це Польщі допомогло?
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Олєкса Москаленко 7f040062 Нетака Московія сильна.Польща в НАТО,та й в неї армія сильніша від української.
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Євген Магда‏ @rozumaha 13 часов назад

На жаль, комплекс менЗЕвартості стає визначальним в українській політиці.
Це небезпечний тренд, який несе загрозу всім. І я не буду подивований, якщо Кремль зараз відновить Малоросійську колегію (у тій чи іншій формі) - там ********** подібні штуки.
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Глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Владимир Тесля считает, что наши факельные шествия в честь дня рождения Степана Бандеры и ёщё по всяким другим поводам это хорошо, а марш польских националистов - это происки ФСБ. Пусть себе маршируют, а вы почувствуйте, как это может не нравиться. Так кому-то и наши шествия не нравятся. Отсюда вывод - проявления национализма несут в себе деструктивные начала. Одним хорошо, другим плохо.
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Де6іл, ми вшановуємо своїх національних героїв. Поляки ж розпалюють етнічну ворожнечу, влаштовуючи марши не "за" (армію крайову, наприклад), а "проти" України, україців та НАШИХ героїв.
Різницю розумієш?
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Нет. Я не хочу видеть и знать ни польских националистов, ни украинских. Ни каких либо ещё. Дойчланд, Дойчланд юбер аллес... Україна понад усе...
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Кацапе, я срав та на твоє "хачу-ни-хачу" з дніпровської кручі. Пішов звідси, пес еацапський. Тут не наливають.
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А польські нацики срали на тебе! А кацапські нацики срали на тебе ще дужче! Ви гідні одне одного. Всі нацики довбойоби. Йди звідсіля на україномовну версію Цензора. Чого ти тут тирлуєшся серед руськочелюстних?
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Дойчланд, Дойчланд юбер аллес...
12.07.2019 19:19
https://www.youtube.com/watch?v=YycZZjhrqnE

Гимн 3 рейха в Думе России
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Сравнение речи Путина и Гитлера - потрясающе...
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Не треба було вирізати поляків тисячами, не було б й маршів.
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Кацапе, армія крайова ПЕРЕД ЦІМ нищила українців на наших землях. Холмщину, до речі, поляки так і не повернули.
Ну нічого, прийле час - заберем свою Курщину, Бєлгородщину, Ростовщину та Кубань. Від Сяну до Дону все буде Україна.
А твій свинособачий Мордор буде зруйнований.
Масква має згоріти.
Амінь.
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Дивись щоб пуп не розв'язався від такої ноші. Та коли Кубань забереш - не забудь кинути капелюха та й сказати - а ось тут я посію бурячки!
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Лахта вивчила українську?) Молодець, свинособака. Будеш гарним рабом.
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Справа в тому що я поміркований українець, знаючий три мови. А ти тупий націоналіст. Скажені ви, панове націоналісти. Не ображайся. Не тільки ви. Польскі, кацапські... Всі ви лайно. Так тобі буде трохи легше.
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Ти гівно, а не поміркований українець. Під час війни кожен громадянин має бути націоналістом. А тебе куди зіл'ють, туди й потічеш по трубах і колекторах. Хоч до маскви-рєкі.
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Все що роблять націоналісти - розпалюють ворожнечу, волають лозунги, росповсюджують пропаганду й баламутять суспільство. Користі для України з них ніц нема. Один геморой. А от помірковані щось намагаються зробити. У вас тільки ідеологія. Як у комуністів. Й сварка. Ти мене, жалюгідний, намагаєшся сварливими словами образити. Але я Українець. Я зверхньо ставлюся до нациків. Шалупонь, яка бере приклад з кацапських вертухаїв.
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Яку ворожнечу ми розпалюємо до поляків, дебіл брехливий?)
Може проводимо антипольські марши? Чи поляків б'ємо, як це роблять польські нацисти з українцями?
Тільки не тринди мені знову про Бандеру і Шухевича.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
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Воно ще щось киздить... Мільйон українців поїхало на панщину до Польщі. Знайшли там собі прихисток якийсь, заробіток... Годують свої сім'ї... Де Україна, а де Польща... Обісрані нацики, що ви робите з країною?
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Що там зі злочинами Армії Крайової проти українців?
Навіщо свинособаки розстріляли тисячі полонених поляків під Смоленськом?
Навіщо твоє ї6ануте Х@йло підірвало літак із Качинським?
Відповідай по суті, кацапе.
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Качинського підірвав Путін, тому що він заважав ФСБ створювати марші польських націоналістів проти українських. Це посуті. Кацапи знищили поляків в Катині, тому, що вони падлюки. А чому ти не радий? Кацапи знищують поляків... Мав би радіти. Тут ви з кацапами однакові.
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Ну я ж кажу, що ти дебіл.
Бо якщо з твоїх слів "кацапи знищують поляків", то й питання у поляків наразі мають бути саме до кацапських свинособак.
Так чи ні, лахтіч?)
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А в них є питання й до кацапів. Щодо Качинського, щодо Катині... А також в них є питання й до українців. Через наших націоналистів. До речі у офіційної влади їх нема. Тільки у п№3доватих націоналістів...
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Дебіле, ще раз. Запам'ятовуй: НАЦІОНАЛІСТИ - ЗА (свою націю і батьківщину). НАЦИСТИ - ПРОТИ (інших етносів).
Тому в даному випадку наші - націоналісти, пшеки - нацисти. До речі, поляків в Україні не б'ють, як це роблять польські нацисти у Польщі.
Різницю розумієш, невігласе?
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Так бийте. Хто вам заважає? Тож ви сците просто. Тільки п№3діти можете, що Кубань, Курщину й Білгород заберете... А даже простого поляка не в змозі відп№3дити...
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Бити треба кацапських свинособак. Бо це наш одвічний смертельний ворог. А полські маргінали, яких 2-3 відсотки, просто дурні.
Так що нічого у вас не вийде, кацапи. Спочатку зруйнуємо ваш сцяний Мордор, а вже потім сядемо і вирішимо всі ДАВНІ питання із поляками.
Слава Нації!
Смерть рашистській федерації!
Амінь.
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Відповідально заявляю - якщо США й зруйнують мордор, як колишній СРСР, то Україна матиме до цього відношення цілком опосередковане, а націоналісти зовсім ніякого. Не треба собі приписувати чужі перемоги, як це ******* робити кацапи. Європа проти, їм вигідна співпраця з РФ. Та й під уламками РФ загине і Європа, що на руку США... Щодо України - самотужки вона ніколи не здолає кацапів. Це якщо Господь на них якийсь мор нашле... Так що всі здригання повітря лозунгами та факельна кіптява від націоналістів - до п№3ди дверцята...
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Ти плутаєш націоналізм (любов до своєї нації та батьківщини) із нацизмом (ідеологія ненависті до інших етносів).
Іди читай визначення, пейсатель мамкин.
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Ще один мамкин пейсатєль. Іли звідси, кацап. Тут водкі нєт.
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Не тобі, "пукінському буряту" патякати про українські та польські проблеми. Поляки, які пам'ятають "сісіалізм", правильно оцінюють зовнішньополітичну ситуацію. І вас, кацапів, позиціонують як нижчих тварин.
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Не треба тішитись ілюзіями до *польських братів*...вже мали *братській народ*...
Слово *бидло*-це характеристика українців зі сторони *польського братського народу*...й тут мова не про розпалювання ворожнечі...тільки обєктивна реальність...досить шукати *братів* там...треба глянути тут...киянин,львівянин,одесит,харківянин.....ось тут тре шукати братерство,а не за кордоном...
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Тебе же сказали, шо это агенты кремля раздувают ненависть. И на самом деле поляки очень любят Шухевича, Мельника, Коновальца и других национальных героев Украины. И слово "быдло" тоже НКВД придумали
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Поляки кумедні. По збитому літаку з Качинським та урядом у них питань до свинособак нема. А до нас чомусь є за події 80-річної давнини, у яких Армія Крайова робила те ж саме, що і УПА.
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Поляки забыли историю.
Этот Вроцлав был полностью немецким городом Бреслау до войны.
После подписания капитуляции в мае 1945 г. в Силезию начинают активно переселяться поляки, которые устанавливают собственные органы власти. Польская милиция устраивает террор в отношении немецкого мирного населения.
Таким образом немецкий Бреслау стал польским Вроцлавом.
Если и дальше поляки будут педалировать претензии к Украине, ко Львову итд... то можна им напомнить про Бреслау, где они сегодня проводили свои шовинистические шествия...
Захотелось полякам вернуть Бреслау назад немцам?
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У Вроцлаві полова населення ще недавно розмовляла з українським акцентом, бо власне туди переселили українських поляків зі Львова тощо (зрештою, і українців, які задеклярувалися поляками, таких теж було багато, бо люди сподівались, що в Польщі не буде совєтів).
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У поляков имперских амбиций и гонору ещё похлеще чем у кацапов. Они спят и видят Речь Посполитую "от моря до моря" (это как максимум). Ну а минимум - это вернуть себе Львов, Луцк и Тернополь. Обрати внимание, они всегда упоминают о преступном пакте Молотова-Риббентроппа и незаконной аннексии польских территорий. Догадываешься, на шо они намекают ?
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Да, вони це роблять, робили і будуть робити. Бо це імперія, яка поглинає інші народи та живе за їхній рахунок. А ви що робите для того щоб перемогти ворога? Як завжди нічого. Тільки ниєте, грабуєте та найо*уєте один одного!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТесля: Сьогодні ФСБ штучно дестабілізує польсько-українські відносини, як у минулому столітті це робив НКВД
 
 
 
 
 
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