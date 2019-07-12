 Тесля: Сьогодні ФСБ штучно дестабілізує польсько-українські відносини, як у минулому столітті це робив НКВД

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук написав голова Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність Нації" Володимир Тесля.
На його думку, намагання Кремля посіяти ворожнечу між польським та українськими народами мають "системний та спланований характер". "Хочу подякувати міській владі Вроцлава на адекватну реакцію, що до так званих "антиукраїнських провокацій". Українському суспільству та МЗС варто брати приклад з польської сторони та рішуче протидіяти намаганням Москви розіграти в Україні "антипольский шабаш". Говорити про Гідність може лише той, хто усвідомлює причини та наслідки дій", — пише Тесля.
Він також закликав істориків долучитись до розкриття правди про те як НКВД та її нащадки в особі КГБ і ФСБ штучно дестабілізують польсько-українські міжнаціональні та міжнародні відносини.
Нагадаємо, у польському Вроцлаві десятки націоналістів влаштували марш, метою якого було "вшанування пам'яті чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, а яких вбивали українці під час так званої кривавої неділі". Влада Вроцлава зупинила марш менш ніж за годину після його початку — за розпалювання ненависті до українців.
На жаль, комплекс менЗЕвартості стає визначальним в українській політиці.
Це небезпечний тренд, який несе загрозу всім. І я не буду подивований, якщо Кремль зараз відновить Малоросійську колегію (у тій чи іншій формі) - там ********** подібні штуки.
Різницю розумієш?
12.07.2019 19:19
https://www.youtube.com/watch?v=YycZZjhrqnE
Гимн 3 рейха в Думе России
Ну нічого, прийле час - заберем свою Курщину, Бєлгородщину, Ростовщину та Кубань. Від Сяну до Дону все буде Україна.
А твій свинособачий Мордор буде зруйнований.
Масква має згоріти.
Амінь.
Може проводимо антипольські марши? Чи поляків б'ємо, як це роблять польські нацисти з українцями?
Тільки не тринди мені знову про Бандеру і Шухевича.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
Навіщо свинособаки розстріляли тисячі полонених поляків під Смоленськом?
Навіщо твоє ї6ануте Х@йло підірвало літак із Качинським?
Відповідай по суті, кацапе.
Бо якщо з твоїх слів "кацапи знищують поляків", то й питання у поляків наразі мають бути саме до кацапських свинособак.
Так чи ні, лахтіч?)
Тому в даному випадку наші - націоналісти, пшеки - нацисти. До речі, поляків в Україні не б'ють, як це роблять польські нацисти у Польщі.
Різницю розумієш, невігласе?
Так що нічого у вас не вийде, кацапи. Спочатку зруйнуємо ваш сцяний Мордор, а вже потім сядемо і вирішимо всі ДАВНІ питання із поляками.
Слава Нації!
Смерть рашистській федерації!
Амінь.
Іди читай визначення, пейсатель мамкин.
Слово *бидло*-це характеристика українців зі сторони *польського братського народу*...й тут мова не про розпалювання ворожнечі...тільки обєктивна реальність...досить шукати *братів* там...треба глянути тут...киянин,львівянин,одесит,харківянин.....ось тут тре шукати братерство,а не за кордоном...
Этот Вроцлав был полностью немецким городом Бреслау до войны.
После подписания капитуляции в мае 1945 г. в Силезию начинают активно переселяться поляки, которые устанавливают собственные органы власти. Польская милиция устраивает террор в отношении немецкого мирного населения.
Таким образом немецкий Бреслау стал польским Вроцлавом.
Если и дальше поляки будут педалировать претензии к Украине, ко Львову итд... то можна им напомнить про Бреслау, где они сегодня проводили свои шовинистические шествия...
Захотелось полякам вернуть Бреслау назад немцам?
Как русские добивали правительство Польши