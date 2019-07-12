 Тесля: Сьогодні ФСБ штучно дестабілізує польсько-українські відносини, як у минулому столітті це робив НКВД

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбук написав голова Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність Нації" Володимир Тесля.

На його думку, намагання Кремля посіяти ворожнечу між польським та українськими народами мають "системний та спланований характер". "Хочу подякувати міській владі Вроцлава на адекватну реакцію, що до так званих "антиукраїнських провокацій". Українському суспільству та МЗС варто брати приклад з польської сторони та рішуче протидіяти намаганням Москви розіграти в Україні "антипольский шабаш". Говорити про Гідність може лише той, хто усвідомлює причини та наслідки дій", — пише Тесля.

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Він також закликав істориків долучитись до розкриття правди про те як НКВД та її нащадки в особі КГБ і ФСБ штучно дестабілізують польсько-українські міжнаціональні та міжнародні відносини.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві десятки націоналістів влаштували марш, метою якого було "вшанування пам'яті чоловіків і жінок, молодих і старих поляків, яких не вбивала і не депортувала радянська влада до Сибіру, ​​а яких вбивали українці під час так званої кривавої неділі". Влада Вроцлава зупинила марш менш ніж за годину після його початку — за розпалювання ненависті до українців.