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Все про:Зеленський (2045) помилування (66) політв'язні (942) Литвинов (16)

 Зеленський помилував переданого з РФ українського політв'язня Литвинова

Президент Володимир Зеленський помилував переданого з Росії українського політв'язня Сергія Литвинова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав заступник міністра юстиції Сергій Петухов на своїй сторінці в Facebook.

Петухов опублікував документи, в яких ідеться про те, що 11 липня Зеленський видав указ №517 про помилування Литвинова.

На підставі цього указу Мін'юст 12 липня доручив керівництву Диканівської виправної колонії (Харківська область) негайно звільнити ув'язненого з-під варти.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії", - зазначив Пєтухов.

Зеленський помилував переданого з РФ українського політвязня Литвинова 01

Дивіться також: "Це все, я перепрошую, фуфло", - переведений з Росії в харківську колонію український політв'язень Литвинов просить про звільнення. ВIДЕО

Нагадаємо, Сергій Литвинов - громадянин України, який проживав в Луганській області в селі Комишне, це 5 кілометрів від російського кордону, і працював скотарем в місцевому агрогосподарстві. Справа з його засудженням російським судом є однією з політично мотивованих. Спочатку йому були пред'явлені звинувачення у військових злочинах, потім вони були перекваліфіковані на бандитизм, але так само в контексті збройного конфлікту на території України. Його звинуватили в тому, що він, будучи бійцем батальйону "Дніпро-1", якого там не було взагалі, який ніби здійснював якісь розбійницькі дії. В кінці червня 2019 року з'явилася інформація, що Сергій Литвинов перебуває в українській колонії в Харківській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137253
 
   
 Топ коментарі
 
Помиловал ,означет ,что Зеленский признал решения российских оккупантов
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В наблюдательный совет ПриватБанка по квоте Зеленского вошла подруга Елены Кравец из Квартала 95, сообщают СМИ.
Бывший юрист Укрэксимбанка Юлия Мецгер, которая стала членом наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента, оказалась подругой актрисы Елены Кравец из Студии Квартал 95. Об этом пишет НВ Бизнес.
Отмечается, что Мецгер была отмечена на личном фото Кравец в ее Instagram, датированном 2017 годом, где они вместе были на частной вечеринке.
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Где написано/сказано, что он напал на рашистов, а не отнимал что-то у населения?
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Главное- освободили скотника.Кто в теме,тот знает ,что за профессия.Удачи тебе .Сергей! И больше не ходи в орду зубы лечить.Поехать в орду на заработки ,или в Крым на отдых-сыграть в ордынскую рулетку,граждане.В Италию -тоже не безвредно.
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а им по-хрен, ибо считают братьями-друзьями Зеленский помиловал переданного из РФ украинского политзаключенного Литвинова - Цензор.НЕТ 2848
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и сразу вторым в списке слуг... Уже проходили такое с савченкой... КАКОГО ЖЕ ХРЕНА ЕГО НАДО БЫЛО САДИТЬ НА КИЧУ?! А!?
Такое себе.. Нет, чтоб чувака сразу при пересечении границы освободить от всех кацапских обвинений...
Помиловал, мля... царь, мля... Зеленский помиловал переданного из РФ украинского политзаключенного Литвинова - Цензор.НЕТ 5218
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Так он там,на киче,вроде бы уже два года.......При Порохе передали......... Зеленський помилував переданого з РФ українського політв'язня Литвинова - Цензор.НЕТ 529
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Ага... та Литвинов этот (в отличие от наших моряков) - преступный элемент, поэтому и сел на нары... А тут пришел добрый ********** и освободил - какая великая заслуга! Во, какой я крутой! Теперь, видимо, очередь вышинского, за которого топит венядиктов
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Все правильно сделал Зеленский. Теперь Литвинов может подать в ЕСПЧ на Россию.
Направить на дорасследование мог бы Генпрокурор, но он не шелохнулся с 1 марта, когда передали Литвинова. А президент может только помиловать, следствие он вести не может.
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Какого он вообще у нас сидел, надо было освобождать сразу после передачи.
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Дичь какая то, сидел по криво сфабрикованному в рашке делу... При Пете такого не было!
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из разговора Зе с ******.
-конечно В.В. Обязательно сделаем.
-...
-ну конечно..
-...
-разумеется! Все сделаем как вы просили,мы уже договорились с лидерами ЕС и показали им свою позицию.
-...
-да,да,..конечно В.В. скоро будут сняты все санкции, а всех кто правил предыдущие 5 лет.. мы их просто посадим
-...
-сделаем все что попросите,я лично прослежу что бы все было готово в срок.
-...
-и вам спасибо за понимание,всего хорошего В.В.
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А до статті цей висер яке має значення?
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