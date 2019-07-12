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 СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука. ВIДЕО

Народний депутат Надія Савченко не отримала дозвіл СБУ перетнути лінію розмежування через доступ до державної таємниці.

Про заборону написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування прихильниці сюрреалізму і терористів - Надії Савченко", - написав він.

Сама Савченко у відео на своїй сторінці в Facebook повідомила, що отримала відмову через наявність у неї доступу до державної таємниці. Рішення про відмову Савченко має намір оскаржити.

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Савченко збиралася відвідати тимчасово окуповані території, щоб агітувати їхніх жителів голосувати за себе на дострокових виборах народних депутатів. Вона є кандидатом по одномандатному округу 51 в Донецькій області.

Щоб потрапити в ОРДО, нардеп мала отримати два пропуски. Один, у штабі операції Об'єднаних сил, вона вже отримала. Другий пропуск мала видати СБУ.

Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".

Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".

Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.

22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.

Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.

Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.

15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137252
 
   
 Топ коментарі
 
не в ту сторону СБУ работает, надо было выпустить и не пускать обратно
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.. ✌Страшный БЕНДЕРовец ✌‏ @Realuran СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 8235
.
.Хотите посмеяться? СБУ уже месяц ждет результатов экспертизы еще по прошлому зашквару Медведчука и Бойка в Москве! ............................... СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 4473

..СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 1604 СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 2092


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ЮЗИК, НАСЫПАЙ!
Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня - звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается.
Мы уже писали вчера о том, что Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение.
Итак, как любят писать антикоррупционеры и активисты-расследователи - знакомьтесь. Корявченков Юрий Валерьевич. Он же Юзик, участник команды «Квартала-95». Актер второго плана, обычно фигурирующий в сценках с шутками о лишнем весе, еде и физической силе.

Юзик, конечно же, тоже баллотируется в парламент. Но не в списке, а по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге. Где во время президентских выборов он возглавлял городской штаб Зеленского.
....Друг президента скромничает. Он не идет работать - он уже работает. И благодаря его и президента работе закупать щебень, который производит «Укрзализныця», с недавних пор можно только у структур двоюродного братца Юзика.

Немного матчасти. «Укрзализныця» - один из крупнейших производителей щебневой продукции в Украине. В ведении госпредприятия имеется несколько десятков карьеров, где, в основном, добываются щебень и гравий. Среди них: Крюковский карьер в Полтавской области, Ладыжинский - в Винницкой, Стрыйский - во Львовской, Знаменский - в Кировоградской и т.д. «УЗ». Для своих нужд «Укрзализныця» использует примерно половину производимой продукции. Остальное продает в рынок - по привлекательным для многих частных компаний ценам.

Так было при злочинной владе барыг. Но с недавних пор купить щебень «Укрзализныци» стало возможным только у одного хорошего Зе-человека. Как сообщают наши источники в УЗ, продавать строительный материал другим покупателям напрямую менеджерам госмонополии категорически не рекомендовано Офисом президента Украины.
И снова - знакомьтесь. Корявченков Сергей Вячеславович. Двоюродный брат Юзика.
.....
Ну а брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182. Открытых, соответственно Нацполицией и Харьковской прокуратурой. «Конфитраст» Корявченкова подозревается в отмывании денег в составе конвертационного центра и махинациях с земельными участками.
.....
«Свинарчукигейт», говорите? Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061956460775961?__tn__=K-R
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не в ту сторону СБУ работает, надо было выпустить и не пускать обратно
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ЮЗИК, НАСЫПАЙ!
Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня - звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается.
Мы уже писали вчера о том, что Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение.
Итак, как любят писать антикоррупционеры и активисты-расследователи - знакомьтесь. Корявченков Юрий Валерьевич. Он же Юзик, участник команды «Квартала-95». Актер второго плана, обычно фигурирующий в сценках с шутками о лишнем весе, еде и физической силе.

Юзик, конечно же, тоже баллотируется в парламент. Но не в списке, а по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге. Где во время президентских выборов он возглавлял городской штаб Зеленского.
....Друг президента скромничает. Он не идет работать - он уже работает. И благодаря его и президента работе закупать щебень, который производит «Укрзализныця», с недавних пор можно только у структур двоюродного братца Юзика.

Немного матчасти. «Укрзализныця» - один из крупнейших производителей щебневой продукции в Украине. В ведении госпредприятия имеется несколько десятков карьеров, где, в основном, добываются щебень и гравий. Среди них: Крюковский карьер в Полтавской области, Ладыжинский - в Винницкой, Стрыйский - во Львовской, Знаменский - в Кировоградской и т.д. «УЗ». Для своих нужд «Укрзализныця» использует примерно половину производимой продукции. Остальное продает в рынок - по привлекательным для многих частных компаний ценам.

Так было при злочинной владе барыг. Но с недавних пор купить щебень «Укрзализныци» стало возможным только у одного хорошего Зе-человека. Как сообщают наши источники в УЗ, продавать строительный материал другим покупателям напрямую менеджерам госмонополии категорически не рекомендовано Офисом президента Украины.
И снова - знакомьтесь. Корявченков Сергей Вячеславович. Двоюродный брат Юзика.
.....
Ну а брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182. Открытых, соответственно Нацполицией и Харьковской прокуратурой. «Конфитраст» Корявченкова подозревается в отмывании денег в составе конвертационного центра и махинациях с земельными участками.
.....
«Свинарчукигейт», говорите? Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061956460775961?__tn__=K-R
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Гонять твоїх "подєльніків",от ти і скавулиш ,як та ****. Прийдуть нормальні люди і твої потоки перестануть працювати. Тоді обломиться тобі хєр собачий.
Не розводь кіпіш ..."Вася".
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Боже! Как она рвется обратно в российскую тюрьму! Еще и жалобы пишет. А мы, дураки, кричали : "Наде волю!" Она сделала сюреализм!
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.. ✌Страшный БЕНДЕРовец ✌‏ @Realuran СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 8235
.
.Хотите посмеяться? СБУ уже месяц ждет результатов экспертизы еще по прошлому зашквару Медведчука и Бойка в Москве! ............................... СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 4473

..СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 1604


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А кто делает экспертизу? От кого ждёт?
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Да они уже при власти, очнитесь дЫбилы, вас ждет тюрьма а вы идиоты мечтаете привлечь кого-то к ответу Да вы просрали свое счастье за 5 истекших лет, убогие!
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, с недавних пор можно только у структур двоюродного братца Юзика.

Надо до 7-го колена копать... Тогда точно все будут повязаны круговой порукой... Бред умирающего прохобота.
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А кто делает экспертизу? От кого ждёт? хм??удивляш!!(такой постановкой вопроса)разумеется ,,старшие братья"из родного ФСБ(делает и даёт экспертное заключение) СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 4434 СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 8615
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тайны лишить насильственным путем и отправить с билетом в один конец - пусть там долечивается СБУ не дала Савченко разрешение пересечь линию разграничения, - Тука - Цензор.НЕТ 7564
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Она уже не террористка, что там Луцик скажет?
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А что нельзя было ее пустить и грохнуть в затылок на той стороне?
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И сделать красивый репортаж с кровищей, истерзанным кацапами девичьим телом...
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Проверенная практика. Втихаря закладываешь в машину бомбу, машину с Сравченкой или другой мерзостью пропускаешь на ту территорию и нажимаешь на кнопку как только машина отедет на 500 метров.
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Чому в "затилок", а не в "лоб"? Вона заслужила, бо коли бігла, тільки останнього разу повела на смерть і в полон 11 наших хлопців, навмисне обманула їх і завела в пастку.
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Нерационально.
Надо пустить ее в атаку на сепаров с воплем "Кого поймаю - заставлю жениться!". Прорыв километров на 15 будет обеспечен. А если обнаженной - то и на все 50.
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Шикарна ідея. Готовий Надьку підганяти з кулемета. Я такого надивився, що максимум пару тижнів не спатиму. А сєпарам хана.
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да, ця телушка вже давно забуйволіла.
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Есть подозрение, что она принципиально поедет...ей тоже голоса нужны перед выборами..мученники у ватников в почете..
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Ганьба! При порошенко такого не було
2017.02.25 Макеевка, ДНР. ... Надежда Савченко посетила ДНР.

https://youtu.be/4uzD_tWZy9Y
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Да отпустите ее, ради Бога. А потом, типа, можно и отморозиться: не та это Гадя, подменили сепары... Всему вас учить надо
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Такий екземпляр не просто підмінити. Це від Диявола.
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Народный депутат Надежда Савченко не получила разрешение СБУ пересечь линию разграничения из-за доступа к государственной тайне

ужос,
неужели такие туки-савченки правили этим укрмиром все 5 лет??
да, именно они и правили.

как же так, как можно было терпеть таких??

курам на куроферме можно

и след 5 лет будет то же самое.

негодное укрбыдло все стерпит.

ревалюцыя гидности.

ахахаха
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Твоё лицо ,, когда ты считал своего подзащитного ангелом , а он оказался чёртом .!
СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 4396 . .
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юра, алё, как там купол, гидроциклы, баржи, и тд? что не слышно твоих беззапэрэчных доказив? Надюха молодец!
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ещё бы нет!!на второй круг ,,сюрреализма"идёт!!(мож в этот раз сработает!! тем более стала законопослушной!!и легально хочет всё проделать) (раду завалить) СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 1693 СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 6640
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как переведёшь на украинский слово "опыт", кацапа?
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во первых не я, а ты кацапа. а во вторых открой словарь, я кацапам уроков не даю.
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всё очень просто, лахта: если бы ты были уверен, ты бы ответил... ну если этот вопрос для тебя слишком простой, ответь на этот, "украинец" фейковый СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 2093 Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то
говорит. Можешь сказать, что?

Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
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надя, ехай в серую зону и сдайся в плен - как вариант попадания к сепарам... А там - по-новой: суд и свобода СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 2
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и еще одного героя получишь. народ поймет и простит
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73% и не такое готовы простить. Им прощать - за Украину стоять
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Опять Наденьку зашкварили,вот же ироды........... СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука - Цензор.НЕТ 8805 )))))
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Надюха там еще не сидела , захотела посидеть в Лугандонии, а заодно и похудеть чуток .
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Це вона хоче ще одного "Героя" до комплекту -- тепер від Лугандонії.
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соевые очень не любят Надю. у петьки личная обида на неё.
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Ця **** з своїми кураторами з фсб так круто всіх нас і світ наї*ала!!! Завела наших солдат в засідку, де їх розстріляли, відіграла роль "патріотки" мученіци, стала депутатом, отримала героя України! Пфу, гидко говорити! І далі мутить воду з ригами і працює на ворога. І нічого. Як таке може бути в нормальній державі?! Це якийсь сюреалізм....
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А педро їй героя вліпив, а йулі вона була 1 номером
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Интересно,а кто в штабе дал этой пуле,которая,ну сами знаете кто,пропуск?
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та скоріш за все подзвонила зраднику хомчаку, ну а свої своїх не "бросают"))
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Є інформація, що вона має високого протектора, тому її не раз поновлювали в інституті, послали в Ірак ( вона і там прославилася, бо п'яна попала на американську базу, а може, й не п'яна), і багато чого їй прощалося, тому й така розпущена і безшабашна. За що їй дали Героя? Ганьба і зрада.
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Как она рвется обратно в тюрьму РФ. А на нее 2 офицеров РФ поменяли между прочим.Зря. Лучше бы она там и осталась. Лучше бы их на моряков сейчас поменяли.
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Тётка, что хотела взорвать парламент, разгуливает на свободе, ездит к сепарам, зная гостайны...Разбудите меня, я сплю.
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Її проблема не тільки в тому що вона тупа, її тупість ще і настирна. Надя, добре що у вас немає чоловіка, бо йому б сильно не повезло. З вашею головою треба на стаціонарне лікування!
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