 СБУ не дала Савченко дозвіл перетнути лінію розмежування, - Тука. ВIДЕО

Про заборону написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ.
"Як і очікував здоровий глузд, Служба безпеки не надала дозвіл на перетин лінії розмежування прихильниці сюрреалізму і терористів - Надії Савченко", - написав він.
Сама Савченко у відео на своїй сторінці в Facebook повідомила, що отримала відмову через наявність у неї доступу до державної таємниці. Рішення про відмову Савченко має намір оскаржити.
Савченко збиралася відвідати тимчасово окуповані території, щоб агітувати їхніх жителів голосувати за себе на дострокових виборах народних депутатів. Вона є кандидатом по одномандатному округу 51 в Донецькій області.
Щоб потрапити в ОРДО, нардеп мала отримати два пропуски. Один, у штабі операції Об'єднаних сил, вона вже отримала. Другий пропуск мала видати СБУ.
Нагадаємо, 15 березня 2018 року Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради три подання: про зняття недоторканності, затримання й арешт народного депутата Надії Савченко. Її підозрюють у спробі організації "збройного державного перевороту методом терору".
Сама Савченко, коментуючи ці звинувачення, заявила: "Я планувала показати владі те, що може бути. Я почала створювати сюрреалізм".
Регламентний комітет одноголосно проголосував і рекомендував ВР підтримати подання Генпрокурора.
22 березня Генеральна прокуратура опублікувала оперативні аудіозаписи і відеоматеріали про причетність Надії Савченко до організації та планування теракту в українському парламенті.
Того ж дня Рада скасувала недоторканність, а також надала дозвіл на затримання та арешт депутата Надії Савченко.
Після такого рішення Надію Савченко було затримано в приміщенні ВР і доставлено в слідчий ізолятор СБУ.
15 квітня 2019 року народного депутата Надію Савченко та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі Броварського міськрайонного суду Київської області. Це стало можливим, оскільки опівночі з 15 на 16 квітня закінчився термін їх тримання під вартою, який не був продовжений. За словами прес-секретаря генпрокурора Юрія Луценка Лариси Сарган, прокурори були позбавлені можливості внести клопотання про застосування нового запобіжного заходу для підозрюваних в тероризмі Надії Савченко та Володимира Рубана.
Если вдруг в этот грустный пятничный вечер вам захочется немного щебня - звоните другу президента Юзику. Он вам отсыпет. Конечно, не лично, а через своего брата, после победы Зеленского на президентских выборах ставшего эксклюзивным дилером по продаже щебня «Укрзализныци». Пока только «Укрзализныци», но ведь все только начинается.
Мы уже писали вчера о том, что Зеленский начинает расставлять своих людей на потоки. С сегодняшнего дня начинаем иллюстрировать примерами это утверждение.
Итак, как любят писать антикоррупционеры и активисты-расследователи - знакомьтесь. Корявченков Юрий Валерьевич. Он же Юзик, участник команды «Квартала-95». Актер второго плана, обычно фигурирующий в сценках с шутками о лишнем весе, еде и физической силе.
Юзик, конечно же, тоже баллотируется в парламент. Но не в списке, а по мажоритарному округу №33 от партии "Слуга народа" в Кривом Роге. Где во время президентских выборов он возглавлял городской штаб Зеленского.
....Друг президента скромничает. Он не идет работать - он уже работает. И благодаря его и президента работе закупать щебень, который производит «Укрзализныця», с недавних пор можно только у структур двоюродного братца Юзика.
Немного матчасти. «Укрзализныця» - один из крупнейших производителей щебневой продукции в Украине. В ведении госпредприятия имеется несколько десятков карьеров, где, в основном, добываются щебень и гравий. Среди них: Крюковский карьер в Полтавской области, Ладыжинский - в Винницкой, Стрыйский - во Львовской, Знаменский - в Кировоградской и т.д. «УЗ». Для своих нужд «Укрзализныця» использует примерно половину производимой продукции. Остальное продает в рынок - по привлекательным для многих частных компаний ценам.
Так было при злочинной владе барыг. Но с недавних пор купить щебень «Укрзализныци» стало возможным только у одного хорошего Зе-человека. Как сообщают наши источники в УЗ, продавать строительный материал другим покупателям напрямую менеджерам госмонополии категорически не рекомендовано Офисом президента Украины.
И снова - знакомьтесь. Корявченков Сергей Вячеславович. Двоюродный брат Юзика.
.....
Ну а брат Юзика метит куда выше, и уверенно претендует на вакантное кресло главы Полтавской ОГА. Назначение откровенно скандальное, и вопрос решили отложить до 21 июля, вернувшись к нему уже после выборов в Раду. Скандальное это назначение не только потому, что это брат Юзика. Но и, например, потому, что одна из компаний Корявченкова является фигурантом криминальных производств №32017000000000253 и №42018221080000182. Открытых, соответственно Нацполицией и Харьковской прокуратурой. «Конфитраст» Корявченкова подозревается в отмывании денег в составе конвертационного центра и махинациях с земельными участками.
.....
«Свинарчукигейт», говорите? Ребята без колебаний садятся на потоки госпредприятий еще до выборов, еще даже не имея своего правительства. Можно только представить масштабность подхода новой креативной команды, которую она продемонстрирует, создав коалицию в парламенте.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2061956460775961?__tn__=K-R
Не розводь кіпіш ..."Вася".
.
.Хотите посмеяться? СБУ уже месяц ждет результатов экспертизы еще по прошлому зашквару Медведчука и Бойка в Москве! ...............................
..
Надо до 7-го колена копать... Тогда точно все будут повязаны круговой порукой... Бред умирающего прохобота.
Надо пустить ее в атаку на сепаров с воплем "Кого поймаю - заставлю жениться!". Прорыв километров на 15 будет обеспечен. А если обнаженной - то и на все 50.
2017.02.25 Макеевка, ДНР. ... Надежда Савченко посетила ДНР.
https://youtu.be/4uzD_tWZy9Y
ужос,
неужели такие туки-савченки правили этим укрмиром все 5 лет??
да, именно они и правили.
как же так, как можно было терпеть таких??
курам на куроферме можно
и след 5 лет будет то же самое.
негодное укрбыдло все стерпит.
ревалюцыя гидности.
ахахаха
. .
говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.