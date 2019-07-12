 НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на заяву представника НАТО.
В альянсі зазначили, що союзники самі можуть вирішувати, яке озброєння їм закуповувати.
"Союзники самі приймають рішення про те, яке озброєння вони закуповують. Однак ми занепокоєні можливими наслідками рішення Туреччини придбати системи С-400", - заявив представник НАТО.
Також там зазначили, що російські комплекси несумісні з системою протиповітряної оборони (ППО) країн НАТО, тоді як сумісність збройних сил НАТО є абсолютно необхідною для проведення операцій і місій.
12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.
Зазначимо, що віце-президент США Майк Пенс закликав Туреччину визначитися, чи справді вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, чи ж бажає ризикувати безпекою альянсу за рішення, які підривають безпеку блоку.
В то вдруг обычную
та не надо беспокоится)
турки разберут это железо по винтикам и увидят,что с этого металлолома ,только по снегирям стрелять)))
уже никто не забирается вверх , а стремяться к земле.Если есть свидетельства эфективности БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ С-400 - факты в студия, а пока нет - все это плоды рекламы.
Для прикрытия его от низколетящих целей надо покупать ПВО ближнего боя.
Покупать для тренировки ЧЕТЫРЕ дивизиона?!
Я честно говоря немного недоумеваю - всегда считал, что средства ПВО как и прочее является секретными изделиями. И их следует беречь - а тут взяли и сами продали!? В руки НАТО!? Тот же БУК для голандской экспертизы пришлось окольными путями покупать...Для добывания Стингера в свое время КГБ целую операцию в Афгане проводило. Ракету сайндвиндер тоже воровал Совок когда то для изучения и повторения...Чего она эта с-400 будет стоить после того как НАТО разберут все ее ТТХ до винтика?
Тигров сделали всего 1354 штуки. СССР, если не ошибаюсь, выпускал больше Т34 за месяц (да как бы не в разы).
...что заставит Турцию купить самолёты у РФ... Всё они продадут. Только для вида выпендриваются.