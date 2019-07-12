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Все про:НАТО (2034) ракети (472) Туреччина (873)

 НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400

У НАТО занепокоєні через можливі наслідки купівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на заяву представника НАТО.

В альянсі зазначили, що союзники самі можуть вирішувати, яке озброєння їм закуповувати.

"Союзники самі приймають рішення про те, яке озброєння вони закуповують. Однак ми занепокоєні можливими наслідками рішення Туреччини придбати системи С-400", - заявив представник НАТО.

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Також там зазначили, що російські комплекси несумісні з системою протиповітряної оборони (ППО) країн НАТО, тоді як сумісність збройних сил НАТО є абсолютно необхідною для проведення операцій і місій.

12 липня Росія передала Туреччині першу партію комплектуючих для зенітно-ракетних установок С-400. Загалом Туреччина підписала контракт на замовлення чотирьох систем на суму 2,5 млрд доларів і стала першою країною Альянсу, яка придбала у Росії зенітно-ракетні установки.

Зазначимо, що віце-президент США Майк Пенс закликав Туреччину визначитися, чи справді вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, чи ж бажає ризикувати безпекою альянсу за рішення, які підривають безпеку блоку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137249
 
 
 Топ коментарі
 
Глубокую я надеюсь 😂😂😂😂
В то вдруг обычную
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навіщо тоді 4 штуки купувати, за 2,5 млрд доларів??
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На этом форуме это сложно будет серьёзно обсудить (тут больше поржать над кривизной Земли), но суть видимо в том, что С-400 лучшее, из того что сейчас есть в Мире из наземных систем ПВО.
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Глубокую я надеюсь 😂😂😂😂
В то вдруг обычную
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Не поддержали жлобы в свое время оппозицию, которая пыталась этого тирана и путинского друга скинуть, теперь пожинайте плоды!
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Напрягает это заезженное за последние пять лет ничего не означающее и никчему не обязывющее слово. Писали бы проще-ПИХУЙ
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теперь этот металлолом неимеющий аналогов, будет шпионить и снимать сигналы с натовской техники.
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НАТО выразило обеспокоенность из-за покупки Турцией комплексов С-400
та не надо беспокоится)
турки разберут это железо по винтикам и увидят,что с этого металлолома ,только по снегирям стрелять)))
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навіщо тоді 4 штуки купувати, за 2,5 млрд доларів??
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"НАТО выразило обеспокоенность из-за покупки Турцией комплексов С-400" - непонятно, так кто же для Украины сегодня Турция. союзник или враг?
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Бугагага. Жизнь для Турциии никогда не станет прежней. Ведь НАТО обеспокоилось
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А кто понимает, в чем прикол ? зачем турки выбросили 2,5 ярда на помойку ??? конечно страна богатая, но все же....
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На этом форуме это сложно будет серьёзно обсудить (тут больше поржать над кривизной Земли), но суть видимо в том, что С-400 лучшее, из того что сейчас есть в Мире из наземных систем ПВО.
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А что там в Украине, кроме дележа портфелей, что-то еще изобрели?
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З кого ти вирішило що С-400 май файний у світі, були якісь бойові дії з використанням ППО США і расєї що у твоїй довбешці з'явився такий висер…?
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И бесполезны против низколетящих целей типа "Томагавков".Сейчас

уже никто не забирается вверх , а стремяться к земле.Если есть свидетельства эфективности БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ С-400 - факты в студия, а пока нет - все это плоды рекламы.
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Он не предназначен для поражения таких целей. Это ПВО дальней зоны + относительно сильное ПРО.

Для прикрытия его от низколетящих целей надо покупать ПВО ближнего боя.
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Которое ничего не сможет сделать F-35.
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боевого применения не было ж никогда ? мне просто по работе приходиться стыкаться с техникой как руз так и евро и амер производства, конечно гражданской, блин, между ними пропасть как в качестве так и в технологичности, неужели военка настолько может быть лучше ? чтоб сравниться или обогнать развитые страны
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Прикол в том ,что Эрдоган сильно обиделся на США после путча цветного
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Возможно, будут своих летунов тренировать на преодоление эшелонированной системы ПВО. В Сирии им как раз подобные комплексы будут противостоять.
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Да и не только в Сирии. Россия тоже недалеко. НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400 - Цензор.НЕТ 344
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это 100% факт , так все всегда и делают, но все таки цели я думаю другие
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Ну, для покупки и этого достаточно. А из экономических соображений там возможно был договорняк по допуску турецких товаров. Хотя Россия и так их начала пускать. Их "низабудим нипрастим" после сбитого самолета надолго не хватило.
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а вы считаете что личные амбиции должны иметь приоритет над геополитикой ?
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слушайте для того чтобы понять засекают или нет можно и совместные учения провести, от которых будет больше толку и меньше затрат, а по поводу разобрать по винтику я думаю там условия контракта и обслуживания есть ( мое предположение )
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Россия вроде как договорилась передать Турции какие то технологии по его изготовлению.

Покупать для тренировки ЧЕТЫРЕ дивизиона?! НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400 - Цензор.НЕТ 9061
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смею предположить ,что страна с самой сильной армией в Европе ( не по версии П.А.Порошенко) ,вполне понимает куда вкладывает средства
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Краще б занепокоїлись рішення італійського суду проти Марківа! З такими темпами ****** макаронники і все НАТО засудять, адже і бійці альянсу воюють проти терористів по всьому світу
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Засудять тільки українців бо ми себе самі не поважаємо, вхопити випадкового макаронника, а ліпше декількох і вигадати мультик як у Маркова і посадити на довічне а тоді буде набагато легше розмовляти з циганами...
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По с-400
Я честно говоря немного недоумеваю - всегда считал, что средства ПВО как и прочее является секретными изделиями. И их следует беречь - а тут взяли и сами продали!? В руки НАТО!? Тот же БУК для голандской экспертизы пришлось окольными путями покупать...Для добывания Стингера в свое время КГБ целую операцию в Афгане проводило. Ракету сайндвиндер тоже воровал Совок когда то для изучения и повторения...Чего она эта с-400 будет стоить после того как НАТО разберут все ее ТТХ до винтика?
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Да эти самовары и так ничего не стоят без спутниковой поддержки,а НАТО хрен туркам даст свои военные спутники.. НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400 - Цензор.НЕТ 2936
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Немцы Т-34 тоже разобрали на винты, а сделать не смогли.
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вот это уже глупость полная, сделали б в легкую, они просто сделали лучше, уже в 43 т34 был братской могилой, на 41-й да, это был прорыв
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Т34 позволял СССР вести такой размен с немцами техникой и людьми, какой был выгоден для него, и недопустим немцам. Что немцам с танка которого на один Тигр можно сделать 17 (и гарантированно Тигр уничтожить, потеряв далеко не все 17), если у них нет экипажей для 17 танков?
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выше был тезис шо немцы "не смогли" воспроизвести т-34 , это бред, ну и цена 1 к 17 вы загнули думаю) а вообще охеренный же совок был, мясо даром, учету не подлежит....
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Что "не смогли" - согласен.

Тигров сделали всего 1354 штуки. СССР, если не ошибаюсь, выпускал больше Т34 за месяц (да как бы не в разы).
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При чем тут повторить? Вопрос стоит в противодействии с-400.
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В пятницу, 12 июля, министерство обороны Турции официально сообщило, что на авиабазу Мюртед в провинции Анкара доставлена из России первая партия зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Турция стала третьей страной - после Беларуси и Китая - куда Россия поставляет "Триумфы". В скором времени планируется начало поставок С-400 в Индию. Ранее министр обороны Турции ****** Акар сообщал, что группа турецких военных с мая проходит в России курс обучения эксплуатации ЗРК С-400. Анкара не отказалась от планов покупать С-400, несмотря на давление со стороны Вашингтона. США заявляли, что системы С-400 несовместимы со стандартами NATO, грозили санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции американских самолетов пятого поколения F-35 в программе производства которых Турция изначально участвовала. В настоящее время по инициативе американской стороны заморожен процесс обучения турецких пилотов и технического персонала F-35 на авиабазе ВВС США Люк в штате Аризона. Накануне начала поставок С-400 в Турции в СМИ публиковалась противоречивая информация о дальнейших действиях турецкого руководства. Российское агентство Sputnik со ссылкой на советника президента Турции Ибрагима Калына сообщало, что Анкара намерена разместить российские ЗРК в Катаре и Азербайджане, надеясь снизить напряженность в отношениях с США. Однако сайт Defense World писал, что, согласно первоначальным планам, одну из двух батарей С-400 планируется развернуть в районе Анкары, а вторую - в стратегически важном районе на юго-востоке Турции.
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грозили санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции американских самолетов пятого поколения F-35

...что заставит Турцию купить самолёты у РФ... Всё они продадут. Только для вида выпендриваются. НАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400 - Цензор.НЕТ 3373
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У турков была попытка госпереворота, им рулили из-за бугра.. Этими комплексами окружат американскую базу Инжерлик. Поясню, что впустить на свою территорию США, легко, выпереть, очень тяжело, это клещь
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНАТО висловило занепокоєння через придбання Туреччиною комплексів С-400
 
 
 
 
 
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