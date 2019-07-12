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 Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві. ФОТО

В елітному столичному районі Нацполіція затримала 21-річного жителя Сумської області. При собі у нього були наркотики вартістю 300 тисяч гривень.

Поліцейським вдалося затримати молодика "під час реалізації оперативної інформації про можливий збут психотропних речовин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Затриманим виявився 21-річний житель Сумської області, який раніше проблем із законом не мав. У нього вилучили речовину, схожу на кокаїн, електронні ваги та фасувальні пакети. Вартість наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" становить близько 300 000 гривен", - сказано в повідомленні поліції.

Розпочато провадження за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заарештував 5 іноземців та 4 громадян України за спробу контрабанди 400 кг кокаїну, - МВС. ВIДЕО

Якщо парубка визнають винним у продажу наркотиків, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві 01
Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137242
 
 
 Топ коментарі
 
От засада! ЗЕлеботи сегодня не увидят своего полупокера ни по ТВ- ни в интернете! Слегка не форме ( посылочка не дошла)! Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 6912
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От засада! ЗЕлеботи сегодня не увидят своего полупокера ни по ТВ- ни в интернете! Слегка не форме ( посылочка не дошла)!
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На Печерске неудевительно Там бабки водятся Это на троещене колёса глотают и клей нюхают А тут ишь ты КАКАин
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на Трое пацыки в наркетские хаты-склады ногами не дорожки протоптали,а траншеи уже выкопали,а мусорские всё ищут..
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О! чувак с когнитивным расстройством.. Привет!
запомни, "зебилы" это сторонники Зеленского.. называть порохоботов "зебилами" может только чувак с когнитивным расстройством
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Да на хрен он нужен кому, отмазывать это мясо прямоходящее. Менты поимеют показатель, сожгут потом вместо кокса толченый цитрамон, и снова пустят кокс в оборот. Все довольны - ведется борьба с наркопреступностью.
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Пошутил да. Все барыги поставщики и прочее работает под мусорами, новичков сразу ловят, а остальное крышуют и долю снимают. Так когда надо и ловить их легче, и когда срок на повышение подходит одну корову режут и все прекрасно, остальные коровы останутся и новых заведут на потом.
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чисто не для себя... не корысти ради, а для ***********
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Мне больше всего нравится, когда менты озвучивают цены черного рынка.
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на Банковую дилер ехал.. это все происки Порошенко!!.. он оставил Зеленского и Богдана без лекарства!!!
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Я так понимаю новых трешовых роликов от гаранта, в ближайшие несколько дней, мы не увидим. Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 5079
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Надати італійське громадянство й розтріляти!
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Папа воруют без устали, а детки на кокаин все спускают...
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Звоните срочно богдану - пусть разберется с этим козлом и научит правильно делать закладки Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 3608
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Путин все-таки умный бес. Знает чем торговать - кулак порошка - 10к. баксов.
Там че - "понюшка" сто зеленых шоле? Или ветер раздул?
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Не один раз уже упоминали про поимку гонцов с кокаином. Не один ли и тот же кокаин конфискуют по нескольку раз? Товар то дорогой, востребованный, жалко вот так просто взять и уничтожить.
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Меня всегда удивляют сводки полиции о наркотиках. Они редко подают инфу о количественном измерении изъятого, а всегда в денежном) Ну как так? Проще же написать - задержали и изъяли 300 граммов кокаина. Не. Они всегда конвертируют в деньги чёрного рынка. В чём прикол?
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У звітності, вилучені засоби міряють грошима.
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Понятно. И что дальше? Комиссия и утилизация?)
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в даному випадку, обовязково має бути вказана вага
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Это же помичник преЗЕдента.
Понятно, что он лучше Омеляна, и может проложить более веселые и качественные дорожки.
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посылочка не дошла...в АП уже разрабатывают план спасения президента Парня с кокаином стоимостью 300 тысяч гривен задержали на Печерске в Киеве - Цензор.НЕТ 9654
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звоните баканову лично президенту, а то менты отожмут!
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Я ровно дышу как на Пороха так и на Зелю .Но ,тут тАААкой трэшняк ! Вспомнился советский стишок -
Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
)))))))
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а может он шел в полицию сдавать))))))))))))))
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Как громко сказано ПАРТИЯ. Думается это не больше 100г.))
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парня с кокаином надо отпускать.
ну шо бы, блин, на святое...
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Начато производство по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Зебилы, что ле? Чувак с весами и пакетами, не ни разу не сбывает. Чисто по приколу ему...
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Чувак в шортах і з коксом - точно в Офіс преЗедента йшов. Зе сьогодні брифінг замутить з Авакяном, скаже щось типу - ви, чорти або нормально працюйте з нами, або звільняйтесь..... бо коли у нас буде наша прокуратура, то......
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по татухам видно это пахан класса секси бой )
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Цензор.НЕТНовиниПодіїХлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві. ФОТО
 
 
 
 
 
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