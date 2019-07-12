 Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві. ФОТО

Поліцейським вдалося затримати молодика "під час реалізації оперативної інформації про можливий збут психотропних речовин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Затриманим виявився 21-річний житель Сумської області, який раніше проблем із законом не мав. У нього вилучили речовину, схожу на кокаїн, електронні ваги та фасувальні пакети. Вартість наркотичних засобів за цінами "чорного ринку" становить близько 300 000 гривен", - сказано в повідомленні поліції.
Розпочато провадження за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Якщо парубка визнають винним у продажу наркотиків, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
запомни, "зебилы" это сторонники Зеленского.. называть порохоботов "зебилами" может только чувак с когнитивным расстройством
Там че - "понюшка" сто зеленых шоле? Или ветер раздул?
Понятно, что он лучше Омеляна, и может проложить более веселые и качественные дорожки.
бакановулично президенту, а то менты отожмут!
Просыпаюсь с бодуна,
Денег нету ни хрена.
Отвалилась печень,
Пересохло в горле,
Похмелиться нечем,
Документы сперли,
Глаз заплыл,
Пиджак в пыли,
Под кроватью брюки.
До чего ж нас довели
Коммунисты-суки!
)))))))
ну шо бы, блин, на святое...
Зебилы, что ле? Чувак с весами и пакетами, не ни разу не сбывает. Чисто по приколу ему...