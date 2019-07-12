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Все про:Аваков (1179) апеляція (212) вирок (526) Марків (43)

 Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено, - Аваков

Рішення італійського суду, який прирік до 24 років позбавлення волі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, буде оскаржено.

Про це в Twitter заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"24 роки Віталію Марківу несправедливе і ганебне рішення італійського суду. Воно буде оскаржено", - написав глава МВС.

Аваков заявив, що Марків і держава Україна не винні в загибелі репортера Роккеллі, який "став жертвою агресивної Росії, що розв'язала в Слов'янську війну на Донбасі".

"Будемо боротися далі!" - підкреслив міністр.

Читайте також: Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Дивіться також: Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено). ФОТО

Обвинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом із Мироновим і Рокеллі біля гори Карачун під Слов'янськом і він єдиний, кому вдалося вижити після обстрілу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137240
 
 
 Топ коментарі
 
В голові не вкладається...прокурор просив 17 років...дали 24...дивлячись на цих виб...ків печерський судьпочинає здаватись еталоном правосуддя
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Аваков, не тормози!!!.. позвони Баканову!!!.. пусть он поймает десять макаронников, и посадить по разным статьям, а потом обменяем на своего!
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Основная масса итальянцев даже не в курсе что у нас война и все информация идет через московские каналы под крышей лучшего друга Путина медиамагната Берлусконни. По поводу приговора полыый идиотизм так как добробаты даже минометов не имели и доказать кто куда стрелял нереально в принципе в том хаосе что был.
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Европейские партнеры это вы про амнистия говорите на дамбасе. Ну ну.
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Вот сейчас мы и посмотрим как наш "патриот" президент Зеля поработает и освободит нашего солдатика.
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А Петруха который это позволил,в шоколаде? Приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков - Цензор.НЕТ 1121
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00-govtva
А Петруха который это позволил,в шоколаде?




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До окончания процесса -- никто и никак. Только после приговора, если не оправдательный. У власти уже 83 дня теперь твое тупое божество, Ему и работать., ему и отвечать. "Вывсеврети" и "это все Петро виноват" уже не катит.
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Нашим бойцам в Европе дают по 24 года за то, что мы защищамся от России....Кто еще хочет после такого в ЕС и Европу? Про Пороха и Зе обсуждать бесполезно. Порох ничего не сделал,а Зе непонятно смог бы сделать..Так что не стоит их винить. Не гадалки, не знаем, кто из них мог бы помочь, а кто не захотел...
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Кацапчик - ты идиот. отьедь в Ростов Великий!!! будешь в кругу своих
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абсолютно соответствуешь своей погремухе..
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Она для таких идиотов как ты и придумана))) тупых и недалеких))) welcome
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18c49ed2


Вот сейчас мы и посмотрим как наш "патриот" президент Зеля поработает и освободит нашего солдатика.
Та в блазня в Італіїї нерухомість - чого б то він своїм майном ризикувати стане... Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено, - Аваков - Цензор.НЕТ 301
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А арестовали его при Зеленском ? Почему патриот Петя ничего не делал тогда ?
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Маркив не солдатик, в ВСУ не служил. Своим же языуом, себе срок и натрындел, нашел чем хвастаться
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Макаронники на подтанцовках у убийцы-***** !Позор гнидам !!!
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Аваков, не тормози!!!.. позвони Баканову!!!.. пусть он поймает десять макаронников, и посадить по разным статьям, а потом обменяем на своего!
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Основная масса итальянцев даже не в курсе что у нас война и все информация идет через московские каналы под крышей лучшего друга Путина медиамагната Берлусконни. По поводу приговора полыый идиотизм так как добробаты даже минометов не имели и доказать кто куда стрелял нереально в принципе в том хаосе что был.
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Марков был в Нацгвардии, а не в добробате. Хотя и там минометов не было.
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Аваков, ты же лично летал защищать Маркива, ну и где результат. На апелляцию особой надежды нет но могут существенно уменьшить просто запредельный срок.
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А при чем тут Аваков? Это чисто политический процесс и приговор вінесен вопреки доказательствам и логике. Ясно, что нужно подавать апелляцию, а потом в Европейский суд (в апелляцию я не верю, но без этого нельзя подавать в Европейский суд).
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Похоже, с таким же успехом можно обжаловать приговоры в параше.
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В голові не вкладається...прокурор просив 17 років...дали 24...дивлячись на цих виб...ків печерський судьпочинає здаватись еталоном правосуддя
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Вся загвоздка в том, что Маркив - гражданин Италии. И судят его как гражданина Италии. Приговор итальянского суда нацгвардейцу Маркиву будет обжалован, - Аваков - Цензор.НЕТ 1127
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Загвоздка в том, что он никого не убивал.
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Тебе адвокатом нужно быть. Миллионы заколачивала бы, не в ненавистной тебе гривне конечно...
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Они считают, что убивал. Тем более, что он сам сказал это журналистке.
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Туристу-заволоці в Ірані світило пж, домовились щодо звільнення за один день. А тут - офіцер - рік вже тримають ще 24 зверху. Може МЗС отримало вказівку не захищати нашого офіцера, а навпаки гнобити.
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Если Маркив виновен, то чего бы он перся к макаронникам? А вообще есть надежда, что это все же Европа а не кацапия и есть международные суды.
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Да, с чего бы гражданину Италии переться к макаронникам?
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Жаль что французского свидетеля не прикнокали там на территории даунбасских орков,живучая падла
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затребовать выдачу все итальянцев, воевавших за орков и осудить за тероризм
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кому затребовать? ВСУ и так затребовает...
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Як там прізвище судді?!треба позвонити Баканову щодо цього черта
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В Україні за вбивство росіянам і сєпарським зрадникам дають сміхотворні років 5 тюрьми... А тут дали солдату 24 роки, за те, що він захищав свою землю від окупантів. Як низько тільки впала Італія. Думав цього року в туристичних цялях відвідати Рим, але тепер 100% не поїду. Пропоную всім патріотам в знак протесту перестати купувати туристичні тури до Італії, та відмовитися від всієї італійської продукції в наших магазинах (насам перед шампуні, посуда, сантехніка, шини та диски для автомобілів, автомобілі ФІАТ, пластикові вікна і т. д.)
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Его земля - Италия. Не забывайте, что он - гражданин Италии.
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Его Земля? Он второсортное отродье на этой Земле. Вот черные в Италии это да...
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Ну, УК у них такой, чтобы другим неповадно было. А в Рим, все-таки съездите, Вечный город, как-никак, и от макарон ихних не стоит отказываться. А шампунь итальянский не покупайте - есть лучше.
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В Україні за вбивство росіянам і сєпарським зрадникам дають сміхотворні років 5 тюрьми... А тут дали солдату 24 роки, за те, що він захищав свою землю від окупантів. Як низько тільки впала Італія. Думав цього року в туристичних цялях відвідати Рим, але тепер 100% не поїду. Пропоную всім патріотам в знак протесту перестати купувати туристичні тури до Італії, та відмовитися від всієї італійської продукції в наших магазинах (насам перед шампуні, посуда, сантехніка, шини та диски для автомобілів, автомобілі ФІАТ, пластикові вікна і т. д.)
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Ещё не забудьте пармезан запретить, как ваш северный сосед.
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чому ж тоді у нього подвійне громадянство? Він що, і за Італію воював?
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Уроженец здешний. А в Италию уехал и гражданство получил, так же, как многие патриоты сейчас делают.
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Еще и какие, адвокат раши в Европе. И не скрывают.
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А потом мы говорим ПАСЕ, Х@ИСЕ - они не знают , что в Украине война и кто ее развязал- Пеця только на митингах кричал Зрада (ни кто не сел), да на встречах- а до простых людей не доходило- это результат работы Климкина и его команды, а также Министерства Информационной политики Украины которые видимо зря получали зарплату с 2014г (начала создания)
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прокурор запросив 17, стараніямі адвоката дали 24. А якшо ше і обжаловать, то повішають
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То, что за него клопотал лично рюкзаков наводит на некоторые мысли.
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Не тільки Аваков, а всі українці. Італійці таким вироком Марківу українцям оголосили війну.
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Ваше "обжалование" до жіночого статевого органу дверцята!.Це ви,керівники держави спотворили добровольчий рух по захисту Батьківщини і що ви тепер збираєтесь доводити,коли тисячи добровольців зараз по буцегарнях у нас сидять?.Та головне у цьому,що на жаль ані добробатівці,ані АТОшники,ані волонтери ще не зрозуміли,що буде з ними після оцьіє здачи державою свого захисника!. Не почнете себе,об*єднавши зусилля,активно захищати - будете прохати шоб мати народила вас взад!.
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На митинги в Италии за Маркива выходили 5-7 человек с плакатами. Видать, такой к нему интерес.
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интересно мотался бы так часто на суд Аваков, не будь у него недвижимости в Италии)
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так і у Зевови там незадекларована вілла є провсяквипадок.
Вирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено, - Аваков - Цензор.НЕТ 5888
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Італійці відверто стали на бік окупантів з Росії. Італійці думають головою, чи дупою? В Італії працює багато українських заробітчан. Вони теж будуть їхніми ворогами?
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может у Авакова тоже итальянский паспорт есть, писали же про виллу какую то которую якобы он купил, все они итальянцы
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Конечно есть. Проживал там длительно. И недвижимость там имеется. Ну, как у людей.
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Видворити посла Італії з України, ввести санкції проти представників судової влади макаронників та органів, які затверджують суддів на посаду. А вирок оскаржити і, якщо виникне потреба, довести справу до ЄСПЛ. Але чи зважиться на це жалюгідне ЗЕ? Може хоч членом на роялі на знак протесту зіграє
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а ничего что двойное гражданство запрещено в Украине? все плюют на законы - так получите...
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При чом здесь двойное гражданство ,если тебе говорят не суй пальцы в розетку ты засунул тебя убило то что надо посадить электрика
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Человек воевал,а не во власть собрался.Итальянских наркокурьеров мало ловятНадо 5 -6 поймать и года 2 на СИЗО и Судить очень тщательно,лет 5
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Ты просто вечный даун если думаешь, что итальянцы как курьеры едут... там работают отбросы вроде тебя
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Когда Маркива арестовали, предъявили обвинение - где были действия МИДа , кроме стурбованости и активистов? У нас нет задержаных наркокурьеров, работорговцев, сепаратистов-вербовщиков и т.д. с паспортом Италии??!
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Скорее шевелитесь, затем передавайте дело в ЕСПЧ, там на такую херню ответ будет убедительный, ********** макаронники пойдут козе в щель!
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Даун, ты посмотри % исполнений приговоров по этому ЕСПЧ. Особенно по США))))
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Макаронники - суки. Муссолінська кров не вода, бурлить в підтримку ввх.
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Облажался Рюкзаков. А так пиарился, так пиарился.
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да плевать он хотел на то , что не его лично касается...
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ублюдки... це і всещо можна сказати з цього приводу,не застосовуючи ненормативну лексику...
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С другой стороны , кто знает из читателей подробности? Убили наши украинские военные нашего волонтер Куницкого за большие бабки и шо? Правды не добьешься...Писалось об этом в Цензоре даже! Может макаронники и правы?
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да ничего, выйдет за хорошее поведение лет через 20, итальянские тюрьмы конечно не санатории, но и не украинские с другой стороны
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Хватайте какого-то итальянца, и француза, типа того, что свидетельствовал против Маркива, дайте ему лет 40 за убийство Кеннеди, потом поменяем.
Иначе этих еврогеев, любителей *****, не проймет.
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24 роки!! За що?! Випадкову жертву під час війни? Ви розумієте скільки тоді вам захисники будуть давати кацапи, коли продажні наші політики здадуть Україну черговий раз в обійми орди?
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100% судью кремль купил. Италия -69 место в мире по коррупции,рядом с Ганой и Македонией, так что все ясно.
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Маркив своим же языком, себе срок и натрындел, нашел чем хвастаться журналистам, дебил. Результат предсказуем. Голову надо иногда включать
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Давно можна було зрозуміти, що більшість європейських країн - явні вороги України (крім Польщі, країн Прибалтики та ще кількох). Тому - не потрібно звертати увагу на якісь умовності - типу: - "А що про нас подумають в Європі ??"
Вони всi нам і на *уй не потрібні.
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Вони один одному не друзі. Тому з ними треба шукати спільні інтереси
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВирок італійського суду нацгвардійцю Марківу буде оскаржено, - Аваков
 
 
 
 
 
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