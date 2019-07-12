 Першим освітнім омбудсменом став директор київської школи Горбачов

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Гриневич зазначила: "Сьогодні день, коли я обіцяла представити першого освітнього омбудсмена. Отже, ним стане Сергій Горбачов, директор школи, який добре знає систему освіти на всіх рівнях, уміє бути публічним, а також глибоко розуміє суть та цінності НУШ.

Мушу зізнатися, що це був нелегкий вибір, всі троє кандидатів, відібрані комісією, дуже фахові та професійні люди. Ірина Яковець – юрист з досвідом роботи зі складними підлітками в межах системи пробації, а Олеся Ващук має досвід діяльності у громадському секторі. Я дякую їм за участь у конкурсі і сподіваюся, що на своїх нинішніх посадах вони співпрацюватимуть з офісом освітнього омбудсмена.

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Я бажаю Сергію Івановичу сили, мудрості та витримки, які йому дуже знадобляться. Я переконана, що з усіх кандидатів саме в нього найбільше шансів зробити інститут освітнього омбудсмена осередком довіри та цивілізованого вирішення конфліктів.

Суспільство очікує не чергового карального органу, а на нову якість відносин, реагування та вирішення проблем без зволікань. Саме цього слід прагнути в освіті.

Я щиро зичу успіху іншим кандидатам, а на Сергія Івановича чекає важка і кропітка робота. Гадаю, у нього попереду ще багато моментів, коли він пожалкує, що взагалі подався на цей конкурс. Але якщо якісно працювати, освітній омбудсмен зможе внести нову якість у стосунки та систему вирішення конфліктів у нашій школі".