EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  475  5
Все про:обшук (739) митниця (525) недбалість (21) Харків (1430) ДФС (2264) ДБР (356)

 ДБР проводить обшуки в Державній фіскальної службі

Обшуки відбулися в головному управлінні ДФС, на Харківській митниці і в головному управлінні ДФС у Харківській області. За версією слідчих, податківці завдали державі збитків на 630 млн гривень.

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, Головного управління ДФС у Харківській області та Харківської митниці ДФС. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

"За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництво ДФС України ухвалило рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет, можливо, недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн", - сказано в повідомленні.

Сьогодні обшуки відбулися в головному управлінні ДФС, на Харківській митниці і в головному управлінні ДФС у Харківській області.

Читайте також: Це фейк, - Офіс Зеленського і ДБР спростували інформацію про слідчі дії в ОП

"Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2. ст. 367 Кримінального Кодексу України - службова недбалість, тобто, невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки", - уточнили в ДФС.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід - Служба безпеки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137236
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Молодчины!!! И никакие займы нам не надо!!! У этих займите - РАБОТНИКОВ!!!
 показати весь коментар
 
 
в Сумской бы провели))там главбухи деткам на свадьбы такие подарки делают шейхи саудитов обливаются горькими слезами от зависти))
 показати весь коментар
 
 
У Гепы транспортный комплекс вообще билеты не выдаёт и соответственно барыши идут мимо фискалов.Билет 10 гр и никакого налогообложения,всё на карман Гепе.
 показати весь коментар
 
 
ГБР прям разбушевался, каждый день обыски, вот только толку невидно.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїДБР проводить обшуки в Державній фіскальної службі
 
 
 
 
 
 вгору