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 ДБР проводить обшуки в Державній фіскальній службі

Обшуки відбулися в головному управлінні ДФС, на Харківській митниці і в головному управлінні ДФС у Харківській області. За версією слідчих, податківці завдали державі збитків на 630 млн гривень.

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві розслідують можливі незаконні дії посадових осіб керівництва ДФС України, Головного управління ДФС у Харківській області та Харківської митниці ДФС. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

"За попередньою інформацією, чиновники не здійснювали митний контроль за товарами одного з великих міжнародних виробників тютюнової продукції. Крім того, керівництво ДФС України ухвалило рішення про скасування фінансових санкцій стосовно згаданого товаровиробника. Через ці дії державний бюджет, можливо, недоотримав кошти в сумі близько 630 млн грн", - сказано в повідомленні.

Сьогодні обшуки відбулися в головному управлінні ДФС, на Харківській митниці і в головному управлінні ДФС у Харківській області.

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"Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2. ст. 367 Кримінального Кодексу України - службова недбалість, тобто, невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило особливо тяжкі наслідки", - уточнили в ДФС.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід - Служба безпеки України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137236
 
 
 Топ коментарі
 
в Сумской бы провели))там главбухи деткам на свадьбы такие подарки делают шейхи саудитов обливаются горькими слезами от зависти))
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Молодчины!!! И никакие займы нам не надо!!! У этих займите - РАБОТНИКОВ!!!
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"В Сваляве Закарпатской области экс-президента Петра Порошенко местные жители выгнали с его предвыборного митинга с криками: "Ганьба!""Ганьба! Ганьба! Порошенко позор! - скандировали люди. - Обокрал армию, всех обокрал!" - кричали люди. .Возмущенные украинцы перекрыли экс-президенту проход, кто-то даже пытался схватить его за пиджак. Порошенко от разъяренной толпы спасла охрана. А люди его криками в след обвиняли в воровстве, сопровождая нецензурной лексикой."
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Молодчины!!! И никакие займы нам не надо!!! У этих займите - РАБОТНИКОВ!!!
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Пока в судах сидят коррумпированные судьи - вся эта показуха может влиять только на недалеких людей, каковых, к сожалению, везде - большинство. ДБР проводить обшуки в Державній фіскальної службі - Цензор.НЕТ 700
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в Сумской бы провели))там главбухи деткам на свадьбы такие подарки делают шейхи саудитов обливаются горькими слезами от зависти))
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У Гепы транспортный комплекс вообще билеты не выдаёт и соответственно барыши идут мимо фискалов.Билет 10 гр и никакого налогообложения,всё на карман Гепе.
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ГБР прям разбушевался, каждый день обыски, вот только толку невидно.
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правильно говоришь, просто перераспределяют потоки, клоун сильно потратился на выборы, теперь нужно отбить бабло с минимальными потерями.
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Получено задание от портнова и ********
ДБР проводить обшуки в Державній фіскальної службі - Цензор.НЕТ 6788
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"В Сваляве Закарпатской области экс-президента Петра Порошенко местные жители выгнали с его предвыборного митинга с криками: "Ганьба!""Ганьба! Ганьба! Порошенко позор! - скандировали люди. - Обокрал армию, всех обокрал!" - кричали люди. .Возмущенные украинцы перекрыли экс-президенту проход, кто-то даже пытался схватить его за пиджак. Порошенко от разъяренной толпы спасла охрана. А люди его криками в след обвиняли в воровстве, сопровождая нецензурной лексикой."
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промыл мозг телевизор хорошо.наверно когда зе и команда молодых фейсов по-крупному начнут грабить Украину, виноват опять будет Порох.
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