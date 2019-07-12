 Зеленський про мера Дніпра Філатова: "Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий сайт Gorsovet.

Реконструкція в місті виконується тільки за рахунок міського бюджету, загальна вартість становила 399 млн грн. Для України цей випадок безпрецедентний: раніше такі роботи, якщо і проводили, то тільки за рахунок дотацій із центрального бюджету.

"Раніше всі великі інфраструктурні проекти виконувалися за рахунок дотацій із центрального бюджету. Міський голова повинен мати сильну політичну волю для того, щоб почати такий масштабний проект з реконструкції без допомоги держави. Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс на благо всієї громади", - зазначив президент.

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