 Зеленський: Мер Дніпра - приклад для всіх мерів міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий сайт Gorsovet.

12 липня Президент України Володимир Зеленський прибув у Дніпро. Під час візиту глава держави ознайомився, зокрема, з ходом проведення ремонтних робіт на Центральному мосту. Реконструкція в місті виконується тільки за рахунок міського бюджету, загальна вартість становила 399 млн грн. Для України цей випадок безпрецедентний: раніше такі роботи, якщо і проводили, то тільки за рахунок дотацій із центрального бюджету.

Володимир Зеленський зазначив, що Дніпро є прикладом для всіх міст України з виконання великих інфраструктурних проектів.

"Раніше всі великі інфраструктурні проекти виконувалися за рахунок дотацій із центрального бюджету. Міський голова повинен мати сильну політичну волю для того, щоб почати такий масштабний проект з реконструкції без допомоги держави. Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс на благо всієї громади", - зазначив президент.

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