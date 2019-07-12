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 Зеленський: Мер Дніпра - приклад для всіх мерів міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Дніпро є прикладом для всіх міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий сайт Gorsovet.

12 липня Президент України Володимир Зеленський прибув у Дніпро. Під час візиту глава держави ознайомився, зокрема, з ходом проведення ремонтних робіт на Центральному мосту. Реконструкція в місті виконується тільки за рахунок міського бюджету, загальна вартість становила 399 млн грн. Для України цей випадок безпрецедентний: раніше такі роботи, якщо і проводили, то тільки за рахунок дотацій із центрального бюджету.

Володимир Зеленський зазначив, що Дніпро є прикладом для всіх міст України з виконання великих інфраструктурних проектів.

"Раніше всі великі інфраструктурні проекти виконувалися за рахунок дотацій із центрального бюджету. Міський голова повинен мати сильну політичну волю для того, щоб почати такий масштабний проект з реконструкції без допомоги держави. Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс на благо всієї громади", - зазначив президент.

Дивіться також: Зеленський і Філатов уклали парі щодо реконструкції моста в Дніпрі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137231
 
   
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50 днів Зеленського в досягненнях
12.07.2019 Mason Lemberg 0--- 50 днів, досягнення, зеленський
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882Mason Lemberg

Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений.
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені та не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків.
5) Зеленський накинувся на Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським в замін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере.
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших.
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені.
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив. За що загинули люди, які боронили нашу землю? За червень 2019 року 87 загиблих і поранених героїв віддали своє життя і здоров'я на фронті - це причина відводити війська?
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали.
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з ПриватБанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
4) Незаконне повернення в Україну злочинця Саакашвілі, обґрунтовано підозрюваного в фінансуванні режимом Януковича.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва та й, на жаль, Конституційний суд за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі та державній зраді під заставу.
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану.
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді.
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) "Лічильник порушень закону президентом Зеленським".
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича.
3) Неконституційний розпуск парламенту.
4) Не підписав закон, який запускає процедуру імпічменту.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за ПриватБанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича.
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину, звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
8) Медведчук безкарно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.
Хуже не будет!
СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО, ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ…
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ну, гєпа потихеньку відновлює рюзгє мір
зюзя не проти
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Это ещё цветочки.Ягодки будут от депутатов-манкуртов.
Будет жарко.
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50 днів Зеленського в досягненнях
12.07.2019 Mason Lemberg 0--- 50 днів, досягнення, зеленський
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882Mason Lemberg

Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений.
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені та не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків.
5) Зеленський накинувся на Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським в замін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере.
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших.
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені.
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив. За що загинули люди, які боронили нашу землю? За червень 2019 року 87 загиблих і поранених героїв віддали своє життя і здоров'я на фронті - це причина відводити війська?
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали.
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з ПриватБанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.
4) Незаконне повернення в Україну злочинця Саакашвілі, обґрунтовано підозрюваного в фінансуванні режимом Януковича.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва та й, на жаль, Конституційний суд за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі та державній зраді під заставу.
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану.
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді.
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) "Лічильник порушень закону президентом Зеленським".
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича.
3) Неконституційний розпуск парламенту.
4) Не підписав закон, який запускає процедуру імпічменту.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за ПриватБанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету.
Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 8882 БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича.
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину, звинувачену в сепаратизмі.
8) Медведчук скуповує телеканали і хоче влаштувати телемости з кремлем.
8) Медведчук безкарно ганяє по ОРДО і звільняє "заручників", які є дезертирами і злочинцями.
Хуже не будет!
СЛІШКОМ МАЛО ВРЄМЕНІ ПРОШЛО, ІЩО РАНО СУДІТЬ, НУЖНО НІМНОЖКО ПОДОЖДАТЬ…
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Это ещё цветочки.Ягодки будут от депутатов-манкуртов.
Будет жарко.
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Свиноферме новую методичку выдали постят во всех ветках.
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А по пунктам ответить,зебил,очко репит?
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Это скорее всего не зебил, а русский имперец, косящий под зебила. Отличить их несложно, достаточно спросить "Чей Крым?". Зелеботики обижаются, но отвечают, что украинский. А вот лахта-ольгинцы либо игнорируют, либо отвечают в стиле "Крым - это Крым". Ответить, что Крым - это Украина они не могут не только по идеологическим причинам, а из чувства самосохранения.
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Суть ЧЕГО? Дерьма которым поливают, так там сути НЕТ.
Знаете поговорку чем больше оправдываешься, тем больше виноват.
Про ложечки тоже будет к месту.
Время все покажет и рассудит, а не какие-то троли со свинофермы, которые даже мыслей СВОИХ не имеют, а постят методички, написанные кем-то.
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Как и предполагалось - никакой конкретики. Слив засчитан.
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А ты в Москве инструкции получил, зюдебил?
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Про Гепу та Труху давай,бо Філатов то неоднозначна фігура.
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ну, гєпа потихеньку відновлює рюзгє мір
зюзя не проти
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"Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - восстановить памятник жукову...

Денежки то - из горбюджета, плевать на каждодневное уже года 4 закрытие из-за поломок маршрутов гортранспорта, например.
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Про Герпеса - раз в два дня лепят его морду (старую фотку))) на каждый подъезд дворники. Мы отдираем, переворачиваем, решетку рисуем, а утром снова Герпес - А3 - 32 и глянец.
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Ну можно по разному относится к Филатову но жители Днепра в большинстве им довольны.
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не довольны!...голосовать за Филатова многие отказываются..
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Тоже самое говорят и про жыда-гепу
только все эти сплетни сами они и распространяют
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все верно, в метрополиях 50-50. Герпес бабкам (и ночью, гопникам) поставил скамейки. И всем остальным: вдоль внутрирайонных канав, ям, полос препятствий, танкодромов короче внутрирайонных дорог и тротуаров - дуги из хорошей трубы д50мм. Все это постоянно красится желтым и синим. И морды рыгов на тоске объявлений.
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жидєлі - такі ДА з боруха не натішеться.. Зеленський про мера Дніпра Філатова: "Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс" - Цензор.НЕТ 2760 А ЛЮДИ чудово знають що він хуцпатий мафіоза і його мішпуха(корбан+..) ТЕЖ
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Филатов по-любому человек Коломойского, хотя моё мнение о нём сравнительно положительное.
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А на з"їзді БПП він був чєловєком Пороха і дуже ізобрєтатєльно підлизував йому дупу...А Ваше положитєльноє мнєніє о ньом сравнітєльно с кєм?..
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Угу, несчастный мост через Днепр три года мурыжат никак сделать не могут.
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Главное что уже три бюджета на ремонт cnuзguли!
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А вы как думали!!!! Минора в Днепре не зря!!!
Днепр - это круто!!!
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как-то не было сомнений, что два совковых хама найдут общий язык. малорос с пида... с пианистом... Зеленский о мэре Днепра Филатове: "Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс" - Цензор.НЕТ 739
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Ну так и аэропорт пусть за свои деньги сами днепровцы и достраивают. А то поделитесь все деньгами чтобы я показал как надо быть эффективным.
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Юрист и Юморист из одного кукольного театра Карабаса Барабаса

Несколько лет назад Юрист убежал от Карбаса Барабаса в театр Папы Карло, но когда Папа Карло проиграл выборы, Юрист вернулся в театр Карабаса.
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"Кукушка хваліть пєтуха, що то, стоьхваліт он куккшку." І. Крилов.
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Судя по риторике, Филя теперь переключился на Вовину дупу.
А ранее с такой страстью зализывал Свинорылу. Зеленський про мера Дніпра Філатова: "Це приклад для всіх міст України, як використовувати муніципальний ресурс" - Цензор.НЕТ 3851
Какое же мерзкое существо.
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Один жопой спел, другой пиписькой подыграл. *******, нечисть...
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Теперь они друг друга будут хвалить в СМИ своих хозяев
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"Для Украины этот случай беспрецедентный: ранее такие работы, если и проводили, то только за счет дотаций из центрального бюджета."


"Средства будут", - Зеленский пообещал помочь с деньгами на реконструкцию аэропорта в Днепре.

facepalm
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Зе только не надо ля ля . Прекрати делать рекламу подельникам Бени
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Днепровцы жалуются , шо этот Филатов вырубил огромное количество деревьев в городе - причем прекрасных деревьев
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огромное количество деревьев посадил .
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Старое дерево НАДО ВЫРАСТИТЬ. И если оно хорошее и никому не мешает, ТО У КОГО ЧЕШУТСЯ РУКИ ЕГО ПИЛИТЬ?
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Старі дерева падають, їх треба рубати.
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Це фігня, рубали таки старі дерева, а куди поділося дерево, кому продали, і по яких цінах - то ще побачимо. Принаймні, його точно не утилізували. А от скільки "відпрали" на шляхах, що не простояли навіть один рік (!!) - то вже інша справа. Про міст вже й не кажу, там корупцією смердить, як козеїном на молзаводі.
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Мэр Днепра пример для всех мэров городов Украины - для меня Зеленский - всё.
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Это пи...дара который клялся в преданности Пороху и жестоко его сдал!!!
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Зеля что сморозил? Раскурочили Центральный мост и уже три года не могут ничего сделать, потратив миллиарды на левых подрядчиков. Теперь параллельно и за Кайдакский взялись, пробки в часы пик километровые. Это пример? Теперь так со все Украиной будет?
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Особенно впечатлили Западный и Коммунар в Днепре в смысле инфраструктуры.
Извините сейчас не знаю как их называют. Был в Днепре 10 лет назад и три недели назад. Время остановилось в 80-90 г.
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Клован, ты что, с ума сдвинулся? А "Лудший" харьковский гепоид???
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Та воно нігтя не вартує Філатова, лізе із своїми оцінками.
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Дніпряни є? Бо читать кацапів херня діло, як вам зміни при філатові?
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там кашерна синагога остров водопад квадратни дома и метро..мейби это заграница и днепр пошире.. Зеленський: Мер Дніпра - приклад для всіх мерів міст України щодо виконання великих інфраструктурних проектів - Цензор.НЕТ 7745запорожье ватапомойка жуткая просто трешах какой то..ад ...жесть...открыв газету панорама и рыги скупили все билборды почти..процентов 60-70 рыгоскота..
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Конечно пример! Зебилы будут участвовать в нужном проекте,,оплати бене аеропорт,,?
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Днепр?Пример? ухаха! кого не слышу с днепра, то одни жалобы, грязь и бардак кругом. Общался с одной девушкой из днепра, описала она свой родной днепр так, что у меня впечатления о нем хуже чем о лугандонии.
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по сравнению с зп это элитный мегаполис с небоскребами.... и рекой..)
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На московії? Та це й дошкільнятам відомо
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На жаль в Україні нема розумного президента.
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