 Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері

Клімкін зазначив: "У разі ухвалення нового закону про люстрацію в української політиці залишаться, в основному, дві людини - Зеленський і Медведчук. У кого є сумніви, що буде далі?"

Раніше Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі за останні 5 років.

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