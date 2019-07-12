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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Зеленський (2045) люстрація (155) Медведчук (436) Клімкін (1472)

 Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив своє ставлення з приводу пропозиції президента провести люстрацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері

Клімкін зазначив: "У разі ухвалення нового закону про люстрацію в української політиці залишаться, в основному, дві людини - Зеленський і Медведчук. У кого є сумніви, що буде далі?"

Раніше Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі за останні 5 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опубліковано текст законопроєкту Зеленського про люстрацію тих, хто був при владі останні 5 років (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137230
 
   
 Топ коментарі
 
ну так вона і для того і мутиться
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73% малоросов очень даже любят!
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Ведучий Ростовського Квартала. А що, гідне продовження карьєри Зєлі.
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Хех,да боятся они остаться без корыта,воот и несут всякую чушь
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Коли Богдана люструють? Чи люструватимуть лише чужих? І чому не хочуть люструвати голів ОДА?
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Так для этого она и придумана, чтоб вернуть власть рыгоаналам!
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дело в том,что украинцы не очень любят эту замечательную партию...
могут быть траблы..
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Хуже. Рыги были свои, доморощенные ханыги, а Шмаркля хочет положить Украину под Мордор. Причем под одобрительные возгласы зебилов, не задумующихся к чему все идет.
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по моему стране необходим небольшой и уютный военный переворот
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члены античилийской проросс проболивийской парламентской фракции
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Я взагалі не розумію чому в Києві проводити гей-парад можна, а військовий- ніт?! Що сталося в цьому році? Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2429
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есть исторический прецедент. "славная революция" называется.
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Два ******
Старый - эктив, шмаркля - рэссив
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Андрій Парубій «Я глибоко переконаний, це не його ідея, це ідея Путіна, і не випадково вони вчора мали розмову».
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Пане Клімкін, ви сумніваєтеся, що новообрана влада проголосує? І закон Портнов для того і писав, щоб у політиці залишилися Зєлєнскій і Медведчук. Притому, Зєлєнскій - на 5 років, а Медведчук - назавжди.
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🐷ботики, верещимо -і Петррилло нєвінний!!

🤣
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Клямкин приторно навязчив .
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Путин: "Клієнт Созрєл - после 21-го будем Снимать. Гипс"
Лавров: "... да он Лопух Зелений - Возьмем без Шума и Пилі".
Патрушев: "Кокс - уже в Воздухе"
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Медвечук был представителем Украины в переговорах, и весь Оппоблок с Бойко и Рабиновичем тоже попадает под люстрацию.
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Зеленский пять лет играл в Квартале президентов. Люстрировать подлеца.
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Богдан теж підпадає під чиниий закон про люстрацію, але його не чіпають.
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Если Рада проголосует за предложенную президентом люстрацию в политике останутся только Зеленский и Медведчук, - Климкин
Да, примерно так и будет.

Сколько раз говорилось евросилам, не повторяйте 1918 год, так нет же, думали схватили удачу за хвост.
Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь.
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В том, что прошлая власть настроила народ против себя.
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А как она могла не настроить народ против себя, если для того, чтобы вылезти из ж.пы в которую завел страну народом избранный Бандюкович, пришлось воевать и одновременно проводить болезненные, но необходимые реформы.
Проклятый хирург отрезал ногу пораженную гангреной, не дав алкашу подохнуть под забором. Наркоз отходит да еще подлец и заставляет заниматься реабилитацией, привыкать ходить на протезе и не дает бухать. Лучше выберем веселую знахарку бабу Зелю. Она обещала, что не только нога отрастет, но и крылья.
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Под крики о борьбе с коррупцией тов. Зеленский втихаря амнистирует всех деятелей периода Януковича. Не верите? Читайте сами!

https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vs
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Закон про люстрацію
1. Всі погані люди не мають права посідати жодні посади.
2. Список поганих людей складається главою Офісу Президента України і затверджується Президентом України.
3. Якщо з'ясується, що люстрована особа є хорошою, щодо неї люстрація скасовується. З'ясування відбувається на підставі наданих аргументів після підрахування їх кількості.
4. Особи, які були попередніми президентами України, не мають права подавати заявки про визнання їх хорошими.
5. Негайна люстрація відбувається шляхом оголошення людини чортом. Право на негайну люстрацію є виключною прерогативою Президента України.
6. Будь-які спори щодо конституційності, тлумачення та застосування цього закону підлягають виключній юрисдикції Баришівського районного суду.
Валерій Пекар
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Освободятся места для выросших в Независимой Украине политиков!
У половины нынешних торчат уши КПСС или ВЛКСМ.
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У половини "выросших в Независимой Украине политиков" стирчать вуха русскага мира и ФСБ.
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Если это действительно так, тогда "всё". Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8377
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вам - сбрить уши, а молодым, не замазанным порошнёй, янучарами и рюзским миром - ЗЕленый свет!
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принято решение по крыму https://www.youtube.com/watch?v=_xt4RDKJYW8
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Цензор давай выкладывай обращение Артёма Овдиенко к пукину Вот пообсуждаем поржём
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Не понял, а чего все так возбудились??? Не будет никого из бывших, так пора им на скамью запасных, а не которых и на семью подсудимых.
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ВСЕ СОВСЕМ ПО ДРУГОМУ:
Просто все будут "работать" под постоянной угрозой увольнения из-за люстрации.
И кто будет послушным, того не будут люстрировать, а кто хоть чуть возразит - тут же попадет под закон этой самой люстрации.
Зе-банда хочет таким способом накинуть на всех чиновников "уздечку".
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когда нечем крыть , доставай "Медведчука" из рукава
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Товариство, ну чого чубимось?! Хай ********* на горі - то є демократія.
Наша справа - заукраїніть на добу паспорта бабці(діда), мамці(батька) колоборантів, якщо такі е.
Хай живе вільна Украіна!
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Вам говорили, не ройте другому яму, сами в неё попадете? Но шыкаладный цех нихера не интересовало кроме загнать украинцев в стойло и доить...теперь у них пердаки горят. Могу точно сказать, Пете сидеть как минимум десюльник с конфискацией!! Ну и без сомнения Петин кориш Мертвечук соснет тунца в Украине будь здоров. Надо только на выборы прийти!
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В Украине за все 5 лет не было внятного внешнеполитического курса И во всем этом виноват Климкин Странно как мог такой человек занимать пост министра Но сомомнения ему не занимать Даже сейчас он еще хорохорится
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Самый лучший политик, это сам народ. И вообще, что это за работа такая?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін
 
 
 
 
 
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