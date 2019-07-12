 Якщо Рада проголосує за запропоновану президентом люстрацію, в політиці залишаться тільки Зеленський і Медведчук, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері
Клімкін зазначив: "У разі ухвалення нового закону про люстрацію в української політиці залишаться, в основному, дві людини - Зеленський і Медведчук. У кого є сумніви, що буде далі?"
Раніше Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі за останні 5 років.
могут быть траблы..
проросспроболивийской парламентской фракции
Старый - эктив, шмаркля - рэссив
🤣
Лавров: "... да он Лопух Зелений - Возьмем без Шума и Пилі".
Патрушев: "Кокс - уже в Воздухе"
Да, примерно так и будет.
Сколько раз говорилось евросилам, не повторяйте 1918 год, так нет же, думали схватили удачу за хвост.
Как говорится, что посеешь, то и пожнёшь.
Проклятый хирург отрезал ногу пораженную гангреной, не дав алкашу подохнуть под забором. Наркоз отходит да еще подлец и заставляет заниматься реабилитацией, привыкать ходить на протезе и не дает бухать. Лучше выберем веселую знахарку бабу Зелю. Она обещала, что не только нога отрастет, но и крылья.
https://censor.net.ua/forum/3137153/pod_kriki_o_borbe_s_korruptsieyi_tov_zelenskiyi_vtiharya_amnistiruet_vs
1. Всі погані люди не мають права посідати жодні посади.
2. Список поганих людей складається главою Офісу Президента України і затверджується Президентом України.
3. Якщо з'ясується, що люстрована особа є хорошою, щодо неї люстрація скасовується. З'ясування відбувається на підставі наданих аргументів після підрахування їх кількості.
4. Особи, які були попередніми президентами України, не мають права подавати заявки про визнання їх хорошими.
5. Негайна люстрація відбувається шляхом оголошення людини чортом. Право на негайну люстрацію є виключною прерогативою Президента України.
6. Будь-які спори щодо конституційності, тлумачення та застосування цього закону підлягають виключній юрисдикції Баришівського районного суду.
Валерій Пекар
У половины нынешних торчат уши КПСС или ВЛКСМ.
Просто все будут "работать" под постоянной угрозой увольнения из-за люстрации.
И кто будет послушным, того не будут люстрировать, а кто хоть чуть возразит - тут же попадет под закон этой самой люстрации.
Зе-банда хочет таким способом накинуть на всех чиновников "уздечку".
Наша справа - заукраїніть на добу паспорта бабці(діда), мамці(батька) колоборантів, якщо такі е.
Хай живе вільна Украіна!