 Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
Обвинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом із Мироновим і Рокеллі біля гори Карачун під Слов'янськом і він єдиний, кому вдалося вижити після обстрілу.
Глаз за глаз, зуб за зуб!
Или я ошибаюсь ?
что там есть...... можно и без этого. Кто главные свидетели ? Что они могли засвидетельствовать? В чью сторону ? Я не понял одного,ты действительно думаешь,что в материалах дела есть хоть одно правдивое предварительное дознание ?
Виталия Маркива арестовали по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в результате минометного обстрела вблизи города Славянск в мае 2014 года.
Сторона обвинения утверждает, что Маркив был командиром подразделения, якобы знал, что речь идет о журналистах, и целился именно в них. В частности, обвинение заявляло, что было большое количество минометных ударов (до 30) и их продолжительность была значительной. (вопрос между строк - почему тогда погиб только один журналист???)
Свидетели обвинения - французский журналист Уильям Роглон, который уцелел во время обстрела, и два итальянских журналиста, (они не получили ни одной царапины...только психологическую травму - между строк опять!) которые якобы общались с Маркивым по телефону. Но ни один из этих свидетелей не смог предоставить прямых доказательств вины конкретно Маркива или того, что Рокелли погиб из-за обстрела со стороны именно украинской армии. В показаниях итальянских журналистов было много противоречий - от разных дат и локаций, до различных языков, на которых якобы шло телефонное общение с Маркивым. Роглон также часто противоречил собственным показаниям на разных судебных процессах.
Адвокат Маркива, итальянский юрист Раффаэле дела Валле заявлял, что его подзащитный в то время не был командиром, а был солдатом НацГвардии. То есть отдавать приказы не мог и не имел права.
Защита также предоставила суду документы, полученные из Украины. В частности, о том, что батальон Маркива не имел конкретно на то время в своем распоряжении минометов, и само место его нахождения было таким, что Маркив не мог (чисто физически) видеть подножие горы Карачун, где погиб итальянский журналист и тем более стрелять именно в ту точку...
Заместитель генерального прокурора Украины заявлял, что Рокелли посетил так называемую "серую зону" без согласования этого визита с официальной властью Украины. Более того - Посольство Италии было категорически против этой поездки, учитывая то, что как раз в то время,( в мае-июне 2014 г), там велись ожесточенные бои за Славянск и саму гору Карачун и "гарантировать безопасность и не прикосновенность никто не мог, даже журналистам".
Наш МИД передал послу Италии в Украине официальное заявление, в котором отметил, что в материалах следствия недопустимо использовать такие понятия, как "пророссийские повстанцы-сепаратисты", "гражданский конфликт", "агрессия украинской армии" и др.
Министр МВД Украины, ссылаясь на нормы международных конвенций, отметил, что речь идет об агрессии России против Украины, которая вынуждена защищать свой суверенитет.
И что "г-на Рокелли неоднократно предупреждали о том, что гора Карачун (на тот момент) это эпицентр боевых действий, однако журналист без согласования самовольно отправился в опасное путешествие, тем более... не в окопы, контролируемые Украины, а в лагерь террористов..."
(пардон, что много букофф)
Расскажет про продажную девку Украину и эбонитовые палочки?
Похоже, на большее он не способен...
А националисты ? Они и сейчас промолчат ?
Суд итальянского города Генуи впервые в истории страны вынес приговор наемникам, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков «ЛДНР». Об этом пишет Новинарня со ссылкой на газету Il Tirreno.
Так, итальянец Антонио Катальдо и албанец, который давно переехал в Милан, Олси Крутани получили по два года и восемь месяцев тюрьмы. Уроженец Молдовы Владимир Вербицкий (позывной «Парма») получил год и четыре месяца лишения свободы.
В цих дегенератів від великих римлян(римської імперії)залишилась тільки звичка колупатись в носі...їх пращури в *трунах перевертаються* дивлячись на продажних нащадків...