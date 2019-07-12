 Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

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Обвинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом із Мироновим і Рокеллі біля гори Карачун під Слов'янськом і він єдиний, кому вдалося вижити після обстрілу.