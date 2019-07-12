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Все про:Італія (288) вирок (526) Марків (38)

 Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення

Італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Дивіться також: Нацгвардієць Марків виголосив останнє слово перед вироком у італійському суді (оновлено). ФОТО

Обвинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом із Мироновим і Рокеллі біля гори Карачун під Слов'янськом і він єдиний, кому вдалося вижити після обстрілу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137228
 
   
 Топ коментарі
 
Во макаронники под хуйла прогнулись.
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Шлюха Италия!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. Нацгвардейца Маркива суд Италии приговорил к 24 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 5259
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Умышленное убийство минометным огнем в зоне военных действий? Без чемоданчика с деньгами здесь не обойшлось
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толку, если эти итальянские шлендры со стороны мышебратьев пролазят
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Сейчас пойдет тенденция по всему миру - украинских патриотов гнобить, дыровцев и мокшан разных в жопу целовать...
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Тут проблема в том,судьи в маленьком городке в Италии не представляют что такое ВОЙНА. А на войне стреляют. В их маленькие головы не укладывается,что на войне убивают... Раньше писалось,что Украина не уделяет достаточного внимания процессу. Нанять крупную адвокатскую контору.... Вместо этого Аваков с челядью поехал попиарится... Все как в Украине.
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Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения.А суд 24 года.....и где тут след *****?
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это немыслимо!! чем суд в свободной италии отличается от ручных судов в рашке…, так не бывает в демократической стране...
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На днях в Британии осудили нi за что Томми Робинсона - тоже отказываешься верить в то, что такое тут возможно.
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Заманить в зону АТО итальянского журналиста, найти оружие, обвинить в стрельбе по ВСУ и на 15 лет...
Глаз за глаз, зуб за зуб!
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очень жаль, что и хранцузский журнашлюх не сдох! Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 7558
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Не бачивши матеріалів справи, неможливо давати оцінку діям суду, це просто емоції.
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По твоим словам,так парень,защищающий Украину, виновен в том,что журнашдюхи разных стран,которые поддерживают агрессию России в Украине и,приехавшие на украинскую землю,чтобы сделать соответствующий репортаж, попали под чей-то обстрел. ?
Или я ошибаюсь ?
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Це мені? Де я таке написав, просто не треба перекладати свій менталітет до голови італійского судді, це ми знаєм що в нас війна і агресія московитів, але не суддя в Італії, він дивиться в папери що йому дали а не в телевізор, тому особисто в мене багато питань до адвокатів.
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Тебе,дружище. Мы,действительно не видели материалов дела.НО,представить,
что там есть...... можно и без этого. Кто главные свидетели ? Что они могли засвидетельствовать? В чью сторону ? Я не понял одного,ты действительно думаешь,что в материалах дела есть хоть одно правдивое предварительное дознание ?
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Я не можу думати що там правдиво що ні, бо це юрисприденція, там емоції не керують, там керують докази і папери, ми їх не бачили і давати оцінку суду по вироку м'яко кажучи невірно. Ну не проходить в суді термінологія "всі і так знають".
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Постріл з міномета, десь за два км, по позиціях сепаратистів, якого *** той журналіст там робив?
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там так накручено-наверчено... если коротко (правда не очень))))
Виталия Маркива арестовали по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в результате минометного обстрела вблизи города Славянск в мае 2014 года.

Сторона обвинения утверждает, что Маркив был командиром подразделения, якобы знал, что речь идет о журналистах, и целился именно в них. В частности, обвинение заявляло, что было большое количество минометных ударов (до 30) и их продолжительность была значительной. (вопрос между строк - почему тогда погиб только один журналист???)
Свидетели обвинения - французский журналист Уильям Роглон, который уцелел во время обстрела, и два итальянских журналиста, (они не получили ни одной царапины...только психологическую травму - между строк опять!) которые якобы общались с Маркивым по телефону. Но ни один из этих свидетелей не смог предоставить прямых доказательств вины конкретно Маркива или того, что Рокелли погиб из-за обстрела со стороны именно украинской армии. В показаниях итальянских журналистов было много противоречий - от разных дат и локаций, до различных языков, на которых якобы шло телефонное общение с Маркивым. Роглон также часто противоречил собственным показаниям на разных судебных процессах.
Адвокат Маркива, итальянский юрист Раффаэле дела Валле заявлял, что его подзащитный в то время не был командиром, а был солдатом НацГвардии. То есть отдавать приказы не мог и не имел права.
Защита также предоставила суду документы, полученные из Украины. В частности, о том, что батальон Маркива не имел конкретно на то время в своем распоряжении минометов, и само место его нахождения было таким, что Маркив не мог (чисто физически) видеть подножие горы Карачун, где погиб итальянский журналист и тем более стрелять именно в ту точку...
Заместитель генерального прокурора Украины заявлял, что Рокелли посетил так называемую "серую зону" без согласования этого визита с официальной властью Украины. Более того - Посольство Италии было категорически против этой поездки, учитывая то, что как раз в то время,( в мае-июне 2014 г), там велись ожесточенные бои за Славянск и саму гору Карачун и "гарантировать безопасность и не прикосновенность никто не мог, даже журналистам".
Наш МИД передал послу Италии в Украине официальное заявление, в котором отметил, что в материалах следствия недопустимо использовать такие понятия, как "пророссийские повстанцы-сепаратисты", "гражданский конфликт", "агрессия украинской армии" и др.
Министр МВД Украины, ссылаясь на нормы международных конвенций, отметил, что речь идет об агрессии России против Украины, которая вынуждена защищать свой суверенитет.
И что "г-на Рокелли неоднократно предупреждали о том, что гора Карачун (на тот момент) это эпицентр боевых действий, однако журналист без согласования самовольно отправился в опасное путешествие, тем более... не в окопы, контролируемые Украины, а в лагерь террористов..."
(пардон, что много букофф)
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Если Маркива на 24 года посадят, Уильяму Рогелона будет карачун. Как главному свидетелю. В профилактических целях...
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Гейропа-це наші друзі.,це було ясно відразу
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Італія якраз НІ, починаючи з гітлера різним режимам зад лизали.
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Кто ездит по безвизу прошу откажитесь от Италии, пацана на 24 года закатали а вы на неделю катание да коктейли пьете. Коктейли можете попить и в Черногории Хорватии бойкот Италии
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ага,щас, из за совсем левого человека взяли и отказались все вместе )
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всім питання ''якого хера він туди поїхав?'' і всім воїнам-патріотам поки війна сидіть дома
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А це питання мені тех не дає спокою- якого хєра.......
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КГБ не спит , здохла журношлюха из италии и учасник ато "случайно" тот самый оказался в италии где "случайно" уже все знают кто стрельнул Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 1115
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Вот вам и победа нашей дипломатии (в первую очередь) и ВР и президента, которые так и не решились назвать происходящее с 2014 года войной официально, разорвав дипотношения со страной-агрессором.
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У вас є хоть мізки уявити собі. що було б якби Україна офіційно об'явила війну Росії?
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Хватить про цю мантру - війну об"являє країна-нападник.
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зараз взять макаронника-гея-туриста за наркоту в Києві і обміняти
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Лучше на педофелии взять( они многие на секс-охоту в Украину ездят) и впаять химкастрацию
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Ну, и что Зебил скажет в ответ?
Расскажет про продажную девку Украину и эбонитовые палочки?
Похоже, на большее он не способен...
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Надо тут поймать пару макаронникоа и посадить пожизненно!
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Ну и какого хера Аваков туда ездил ? Наверное свой дом в Италии проведывал....

А националисты ? Они и сейчас промолчат ?
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Прицільний вогонь з миномета по макаронині це майже то само, що прицільний вдар атомною бомбою по кіоску з шавурмою. Виловити в ДНР/ЛНР пару макаронин ( вони там є) і кожному пожиттєве за тероризм.
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Для порівняння. Чесний італійський суд.

Суд итальянского города Генуи впервые в истории страны вынес приговор наемникам, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков «ЛДНР». Об этом пишет Новинарня со ссылкой на газету Il Tirreno.
Так, итальянец Антонио Катальдо и албанец, который давно переехал в Милан, Олси Крутани получили по два года и восемь месяцев тюрьмы. Уроженец Молдовы Владимир Вербицкий (позывной «Парма») получил год и четыре месяца лишения свободы.
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Ну і? Треба було надати документи про здійснені вбивства цими мудаками, тоді отримали би бідьше.
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Офигенные сроки за то что они поехали убивать людей в другой стране !
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ниш бы скока дал, если бы поймали Миколу, шо убивал нигеров в Африке? хоть штраф бы дал то?
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Я думала, что хуже кацапов никого нет, каюсь, ошибалась. Итальянские шлюхи-судьи переплюнули кацапов.
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Макаронники знатные коррупционеры,********* и рашко-фашистские поклонники !
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Может, аваковским нацдружинам стоить съездить к итальянскому посольству и навешать им русской лапши на забор, а не только Петю на митингах кошмарить под заказ?
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А что по этому поводу скажет говорящая зе-лупа?! Опять язык в жопу к путину засунет и будет молчать?
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Вот так выигрывают войны! 24 года за полный фейк! А у нас за убийство украинцев 3 года условно!!!! Ну еще можно просто закрыть дело. Кстати, а как там оказался этот журналист?
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походу итальянцам нравится техника *****. Значит, нужно первого попавшегося итальяшку засудить за шпионаж и участие в боевых действиях. А потом разводить руками, что мол где-то там, что-то там на Донбассе произошло.
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Це всім нам Італія дала 24 роки тюрми. Щось треба робити. Може зібратися біля посольства і сказати своє фе ?
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ты серьезно думаешь что кто то будет собираться из за незнакомого человека где то? Если бы это были американцы то может и собрались,но немного,а в данном случае так в украинцев нет какой то такой огромной идентификации в обществе чтобы за кого то там стоять потому что он украинец,главное чтоб им самим было хорошо жить,а остальное похрен )
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ну ждем многомиллионных акций протеста ) посмотрим кто прав а кто нет )
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Де нацжоны? Уже пикетируют посольство Италии? Или в Козине ссут под забор Порошенко?
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они даже в Испанию ездили к вилле Пороха устраивать акцию... Могли бы теперь и в Италию прокатится.... принципиальные националисты....
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Как минимум, необходимо открыть уголовные дела против ВСЕХ итальянцев, про которых известно, что они были в "дыре" или в Крыму начиная с 2014 года.
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Тепер можна вважати макаронників поза законом.
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Чомусь вспомнилась мойка асфальта в донецке после провода наших пленных.
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Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета. - самий гуманний суд.
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европейская солидарность как-то не очень отличается от таёжного союза.
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Сейчас Зеля вышвырнет посла, запретит поставлять в Италию вино и сыр, а также брендовую одежду. Мигом помилуют. Петко так бы и сделал - Гроссмейстер (гео)политики №1 в мире. Вон сколько катеров из Америки пригнал для нашего "флота"..... Ой, не пригнал, а просрал Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 5483 Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4342
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Треба хапати будь-якого італійця, можна і статутом самого посла з його "дипломатичної недоторканістю" можна знехтувати, і терміново посадити за якийсь злочин, а знайти завжи можна, або "знайти", як оті нікчемні макаронники, що годуються з долоні *****, і обміняти нашого громадянина. Не бачу причин так не чинити, бо ніякої поваги до італійського кривосуддя, самої італійської держави і італійців немає, та й не було ніколи, з огляду на їх історичні "досягнення". А своїх громадян треба захищати.
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Пропозиція- повісити на огорожу посольства Італії фотографії італійських найманців із запитанням про правосуддя.
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І що? Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6431 Цих нікчемних макаронників взагалі не можна поважати, вони вже півтисячоліття, окрім короткої звитяги Гарібальді, лижуть дупу будь-кому, зраджують будь-кого, продаються усім, хто платить, здаються в полон кожному загарбнику, і взагалі мають якусь подобу держави лише з доброї волі американців, які після війни ледь приборкали комуняк, бо була б зараз "італійська радянська республіка". Греків це теж стосується, до речі, такі ж дебіли і нероби. Римлян і стародавніх греків, що були творцями і будівниками, вже тисячолліття як немає, є лише залишки-деграданти.
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******* італійці до римлян не мають відношення, це інший народ.
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Це вирок Україні,бо держава не змогла допомогти військовому який виконував свої службові обов'язки в зоні бойових дій.
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А что по двойному гражданству у Маркива? У нас же оно запрещено. Официально по крайней мере. Они его как гражданина Италии осудили или как гражданина Украины?
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хапать этих пид-ов итальянских прямо на улице и обвинять в терроризме , чем больше - тем лучше , потом подставные свидетели ит.д ит.п , и обменять на нашего хлопца , плюс бойкот всему что связано с макаронниками.не демократично , но что поделаешь - должна быть адекватная или неадекватная ответка
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б*же, та у них дефолт буде Нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4692 це надто жорстоко - я не хочу щоб всі італійці страждали бо я не куплю пачку спагетті і вони підуть з торбами по світу!
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Коза Ностра никуда из Италии не ушла и рулит под "*****"!!
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Шлюхі путінські...треба нах всіх макаронників на території України арештувати й дати пожиттєві за *шпіонаж*...
В цих дегенератів від великих римлян(римської імперії)залишилась тільки звичка колупатись в носі...їх пращури в *трунах перевертаються* дивлячись на продажних нащадків...
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Это показательный процесс. ***** демонстрирует шо украинцам не удастся укрыться в европе после грядущего зеленого переворота.
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Чи відкриті у нас діла на макаронників-депутатів що їздять на Крим і на Лугандон?
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садите любого макаронника ,на пожизненное,свидетелей будет немеряно..
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Схоже ще сім років Авакян своїм приїздом накинув...
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вот я не пойму почему все спетушились? все обознанны с ньюансами этого дела что знают кто прав а кто нет? Или все уверены в том что это подстава только потому что обвиненный наполовину украинец и был на войне на нашей стороне? Только это должно служить основанием чтобы быть оправданным? Или может вместо того чтобы орать зрада и всех итальянцев на ножи надо включить критическое мышление и не позориться?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення
 
 
 
 
 
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