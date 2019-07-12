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 Генсек ОБСЄ Гремінгер сподівається на відновлення роботи Нормандського формату

Генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловив сподівання, що зустріч політичних радників глав держав і урядів країн "нормандської четвірки" 12 липня приведе до відновлення роботи "Норманського формату".

Про це Гремінгер заявив в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми усі очікуємо на зустріч в рамках Нормандського формату 12 липня, сподіваючись, що це приведе до відновлення роботи Нормандського формату, а також надасть чіткі політичні установки для Тристоронньої контактної групи, яка, на мою думку, має отримати більше поле маневру", - сказав генсек ОБСЄ.

За словами Гремінгера, це необхідно для того, щоб використовувати цю платформу для розв’язання багатьох питань в рамках імплементації Мінських домовленостей.

Він вказав на те, що "криза в та навколо України" була серед основних тем обговорення під час неформального міністерського засідання ОБСЄ 9 липня у Високих Татрах в Словаччині. Під час зустрічі деякі міністри відзначили, що зараз спостерігається "вікно можливостей", відзначивши, зокрема, позитивний розвиток ситуації навколо розведення сил в районі Станиці Луганської.

"Вони висловили сподівання, що у подальшому реалізовуватимуться інші кроки в напрямку зміцнення режиму припинення вогню, розведення сил в інших районах, а також, що буде повне відведення важкого озброєння і подальші заходи, які сприятимуть полегшенню страждань людей по обидва боки лінії зіткнення", - заявив генсек ОБСЄ, вказавши, зокрема, на сподівання щодо проведення ремонту мосту в Станиці Луганській.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови офісу президента Пристайко візьме участь у зустрічі радників лідерів учасників "нормандського формату" 12 липня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137226
 
 
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